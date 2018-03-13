В РФ свирепствует террор силовых структур. Который уничтожает экономику и тех, кто еще способен работать. И это – уже не только «Сахалинский котел»

Работал над продолжением темы о том, что внутренние пороки и болезни РФ становятся наиглавнейшей угрозой для ее существования. Именно они, а не мифическая ядерная война с Западом и не санкции Запада. Подробнее –

https://forum-msk.org/material/fpolitic/14361476.html

Но тут жизнь догнала. На Сахалине подвергся нападению спецкор журнала «Эксперт» Сергей Тихонов, написавший о терроре «силовиков» в регионе. Так что тема продолжилась самой реальностью. Со случая тихоновского расследования и почнем сей материал.

«БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ» КАК ПОВОД ДЛЯ ГРАБЕЖА И ОПУСТОШЕНИЙ

Что показало расследование Тихонова на примере одного региона? То, что сами «силовики» ведут себя подобно организованной преступности. Борьба с коррупцией в их исполнении – это возможность налетать, обирать, уничтожать работающие компании с сотнями сотрудников. Причем не неся при этом никакой ответственности. В ход идут заказные дела, фабрикация улик, их подбрасывание при обысках, ведущихся с чудовищными нарушениями. Людей вынуждают подписывать признания, грозя им пытками в СИЗО и смертью на зоне. Возобновляются давно закрытые уголовные дела.

И это – уже террор, грозящий экономическим кризисом РФ и полным упадком нации. Ибо невероятно расплодившимся «силовикам» нужно и кушать (за счет грабежа предпринимателей), и оправдывать свое содержание бюджетом. Для этого им требуется все время сажать, сажать, сажать людей. Уже не только под предлогом «экстремизма», но под любыми предлогами. А этот террор ведет к тому, что в социуме РФ выбиваются последние из тех, кто обладает энергией и способностью что-то создавать, предпринимать, строить. Остаются лишь пассивные, покорные и безынициативные. Идет социальный отбор наоборот, общество превращается в мертвое застойное болото, подернутое вонючей тиной. Селекция наоборот приведет лишь к тому, что выживут только самые угодливые и трусливые, кто «не высовывается» и ничего не делает.

Террор ведется объединенными силами погононосцев: налоговиков, МВД, ФСБ, СКР. А бутафорские «суды» все это покрывают, а Генпрокуратура ни фига не предотвращает дичайших произвола и беззакония. Везде идут «печенежские набеги». И рука руку моет…

ТЕРРОР И «ПЕЧЕНЕГИ» – ПОВСЮДУ

Нас везет московский таксист. В прошлом – успешный предприниматель. С сотнями работающих. Но Дела у него больше нет.

Кто-то написал на него донос. Мол, взятку дал. Его вызвали в Следственный комитет и арестовали в его стенах. Взяли и жену, которая поехала за мужем. Объявили их «организованной группой». Счета предприятия мигом заблокировали. Человека кинули в СИЗО на 14 месяцев, за которые весь бизнес развалился. Присудили его жену и его самого к штрафам в 80 миллионов на каждого. А как его уплатить, если предприятия больше нет, счета – арестованы? В одночасье жизнь предпрннимателя снесли под основание. И поломали жизни тех, кто работал на предприятии – они оказались без работы, причем в кризис.

Еще одна деталь: хорошие автомобили несчастных супругов, когда их взяли в СКР, остались на стоянке. Никто машины не вернул. Зато потом они обнаружились на тематическом сайте в Интернете, где торгуют хорошими авто.

Попытки добиться справедливости в прокуратуре оказались тщетными. Судиться? Но в РФ суды – фикция. Вот так и рухнула жизнь человека, сумевшего подняться после гибели СССР.

Вы думаете, это – случайность? Нет, такое происходит повсеместно, по всей РФ. Мерзавцы и бездельники, получив погоны и бесконтрольную власть, мародерствуют на одной седьмой части суши. Вот еще один случай: закатали в тюрьму человека якобы за мошенничество. На пять лет. У него погиб и бизнес, и семья распалась. Потом выяснилось (на что есть и документы из прокуратуры), что та подпись на документах, за которую его посадили, поддельна.

Но разве кто-то возместил человеку ущерб? Посадил на те же пять лет тех садистов-«следователей», что изломали жизнь гражданину? Ведь те деньги и ценности, что изъяли при обысках, ему никто не возвратил. А «суд» просто проштамповал материалы следствия. И «судьи» тоже ни за что не ответили. Мы же знаем, какие теперь «судьи». На примере Хахалевой-Краснодарской…

Как это происходит на примере Сахалина? Прочитаем ту статью журналиста, что стоила ему сотрясения мозга.

ПОДНИМАЕТ ЭКОНОМИКУ? В ТЮРЬМУ ЕГО!

«Эксперт», Сергей Тихонов, «Сахалинский котел-2»

http://expert.ru/expert/2018/10/sahalinskij-kotel---2/

«Сергей Гейченко, мэр Александровска-Сахалинского, маленького городка на отшибе цивилизации, создавший программу превращения этого захолустья в процветающий портовый город (он успел запустить 24 инвестиционных проекта в девяти отраслях, восемь из которых новые для региона), был арестован по доносу предпринимателей: несколько лет назад (в 2013 и 2014 годах), в бытность Гейченко вице-мэром другого города, Холмска, они, мол, договорились дать ему взятку в десять миллионов за подряд на строительство дорог, а сейчас якобы эту взятку ему принесли (долго же ждал господин мэр, вот терпение-то!). При этом мы выяснили, что на самом деле, придя на должность вице-мэра, он практически сразу расторг с этими коммерсантами контракты по причине постоянных срывов сроков и невыполнения работ (они уже давно там сидели на муниципальных подрядах, до Гейченко). Это подтверждается документально. Одного из них, Выборнова, теперь самого взяли органы — возбудили дело и сказали: если не дашь ложные показания на мэра, то мы тебя упечем за решетку до конца твоих жалких дней. А второй, Козлов, уже давно поставил доносы на чиновников и предпринимателей на поток в качестве весьма доходного бизнеса: он накатал уже двенадцать заявлений, в том числе на своего родного брата, и ни одно из них в ходе следственных проверок не подтвердилось.

При этом при обыске у мэра — почетного десантника России и мастера спорта, каждый день бегающего кроссы по пять километров, — обнаружили два пустых шприца и пакетик наркоты. Какой-то диссонанс, не находите? Последующее медицинское освидетельствование, на которое мэра увезли оперативники после обыска, показало отсутствие наркотических веществ в его организме (след остается в течение нескольких месяцев). А потом один наркоман дал признательные показания, что это он оставил шприцы и пакетик в доме мэра. Однако следователи все же поиграли в театр — попросили все деньги, что есть у обвиняемого (оставалась половина зарплаты в 100 тысяч рублей), шприцы и пакет наркотиков, разложили все это беспорядочным ворохом, сделали фотосессию и отправили срочные релизы с этими фотками во все СМИ с пояснением: взяли коррупционера-наркомана. Что интересно, на шприцах ни отпечатков пальцев обвиняемого, ни его биоматериала не обнаружено, и у следствия есть явка с повинной и показания реального наркомана, которые подтверждаются экспертизой — но обвинение по наркотикам с мэра так и не сняли. На предмет взятки Гейченко просил устроить ему допрос на полиграфе, но также получил отказ.

Когда месячный срок ареста, допустимый по УПК, закончился, а дело стало разваливаться и продлевать срок ареста было уже странно, адвокат обоснованно ходатайствовал о замене меры пресечения на домашний арест и даже получил устное согласие (для продления ареста по закону следствие должно представить прокуратуре обоснования, в том числе прогресс в расследовании). Но после выхода нашей статьи в ноябре произошел резкий разворот: Гейченко не только продлили срок ареста еще на два месяца (а потом еще на два), но и стали угрожать созданием невыносимых условий содержания в СИЗО, «если он или его адвокат еще хоть слово вякнет журналистам»…»

Итак, налицо факт уничтожения всякого, кто имеет дерзость что-то делать для подъема страны из экономической депрессии. То есть, силовой террор в нынешней РФ выбивает самых активных и работящих. Оставляя жить лишь самых «овощных» бюрократов, которые ничего не предпримут без длиннейших инструкций начальства.

Но продолжим чтение скандального расследования.

КАК ВОЛКИ РЕЖУТ ЦЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ?

«…А вот пример, когда социально и экономически значимые предприятия банкротятся, в результате чего срываются проекты федерального значения и без работы оказываются сотни и тысячи квалифицированных специалистов без возможности трудоустройства в этом регионе. В «Мидглен лоджистикс Сахалин» — одной из крупнейших на Дальнем Востоке нефтесервисных компаний — до 2016 года фонд оплаты труда составлял более 400 млн рублей, налоговые отчисления в бюджет — более 900 млн, валовой доход предприятия превышал 10 млрд рублей в год. Подтвержденная контрактная база на 2016 год превышала 43 млрд рублей.

Налоговая выставила заведомо неисполнимые требования погасить задолженность незамедлительно, и вскоре компания была признана банкротом, а в отношении директора возбуждено уголовное дело. Предложения компании рассрочить выплаты — погасить долги в течение года — были проигнорированы. Более 700 работников выброшены на улицу, а государство потеряло стабильные многомиллионные налоги и сроки исполнения крупных инфраструктурных проектов в нефтегазовой отрасли.

Причем в период следствия предприятие, уже на стадии банкротства, добровольно (без оспариваний и разбирательств) выплатило остаток долга — миллиард рублей. Но в налоговом органе не нашлось кода бюджетной классификации, чтобы учесть эти деньги, а в отношении директора компании Леонида Ли все же возбудили уголовное дело. Арбитражный управляющий сейчас решает вопрос о возврате этой суммы из бюджета. Деньги, скорее всего, вернут, но это будет уже после того, как компания фактически прекратит свое существование — контракты с заказчиками пришлось расторгнуть.

Мы тогда думали: неужели вот так возьмут и обанкротят сахалинский высокотехнологичный гигант — компанию из топ-5 крупнейших налогоплательщиков региона, разработчика критически важных нефтесервисных технологий, где работают почти тысяча высококвалифицированных специалистов (для острова Сахалин просто фантастическая цифра)? Уж такую золотую курицу федеральное правительство не даст зарезать. Но, как говорится, надежды юношей питают…

Доказательств у следствия не хватало даже на минимальный состав и тогда Леониду Ли сказали: признаешь вину — попадешь под амнистию и выйдешь домой, а если не согласишься, будет лет десять. И уж мы позаботимся, чтобы на зоне тебе обеспечили «комфортные условия». Пришлось Ли согласиться и подписать признание.

Следователь не обманул — суд отпустил его по амнистии. Однако сразу после нашей публикации, буквально через три дня, мегаусердный УЭБиПК вместе с местным СК отреагировал специфически — возбудил на Ли новое уголовное дело, якобы по новому выявленному факту — тоже неуплата налогов предприятием, но три года назад. И, как выяснилось, факт этот совсем не новый — два года назад по нему уже проводилось расследование УЭБиПК — полгода копались, изымали документы и сервера, допрашивали часами. Но тогда по предъявленным обэповцами материалам СК отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Здесь уже настоящие чудеса начались: согласно УПК, по одному и тому же эпизоду нельзя возбуждать дело повторно и даже расследование проводить. Однако они все же пошли на этот правовой цирк. При этом обжаловать господин Ли и его адвокат это беззаконие не могут, поскольку в случае повторного возбуждения должно быть принято постановление об отмене того постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, но даже если оно существует, то ни обвиняемому, ни его адвокату, этот документ не дали. Теперь же, если в СК обэповцам удастся на этот раз продавить решение о возбуждении дела, Ли грозит реальный срок. Ведь амнистией можно воспользоваться только один раз.

По новому делу проводятся активные следственные действия — описывается имущество жены и других родственников, проводятся многочасовые допросы всех, кто имел хоть какие-то отношения с Леонидом, обыски и маски-шоу везде, где только можно. Следственная группа в полном составе выезжала во Владивосток в поисках улик по неоплаченным налогам и перерыла там вверх дном десятки офисов и квартир, даже тех, которые не имеют никакого отношения к подозреваемому, кроме того, что когда-то давно он пил там кофе. При этом обвинение Ли до сих пор не предъявлено…»

То есть, силовые хищники, ничего не производя, запросто режут работающие предприятия. Нимало за сие не отвечая. Мало того, они и обыски фальсифицируют. Снова углубимся в материал Сергея Тихонова…

КАК ПОДБРАСЫВАЮТ «УЛИКИ»?

Речь идет о том, что бизнесмен Син решил убрать чиновника, который мешал ему построить капитальный торговый центр под видом временного торгового павильона. В этом ему охотно помогли местные силовики.

«….Например, дело начальника департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка мэрии Южно-Сахалинска Александра Бандюкова…

…Чтобы доказать факт получения взятки (непонятно за что), оперативники воплотили в жизнь целую схему. Господин Син напрашивается на встречу с Бандюковым под предлогом обсуждения проблем торговли, приходит к нему, а доблестные оперативники уже дожидаются за дверью. Спустя десять минут они вламываются туда в рамках «оперативного эксперимента» и берут «коррупционера» — как говорится, тепленького. Заветную взятку они, естественно, находят в соседней комнате. Однако, как выяснилось, обыск был сфальсифицирован.

Пока Син общался с Бандюковым, его жена Лариса, пенсионерка, пошла выносить мусор. В это время оперативники нападают на нее, валят на пол на лестничной площадке, заламывают ей руки и бьют. «Я от боли стала кричать, — рассказывает Лариса. — На мой крик выскочил супруг, но его тоже повалили и стали избивать. Затем нас с мужем затащили на кухню и в течение получаса оперативные сотрудники вместе с Сином орудовали в квартире, при этом удерживая нас на кухне. Потом пришел следователь, и они все вместе еще раз “погуляли” по нашему дому. После нашей настойчивой просьбы понятые все же были приведены, но уже после того, как оперативники вместе с заявителем по нескольку раз избороздили весь дом, так сказать, на удобренную почву. Когда пришли понятые, еще до осмотра, следователь показал на деньги, которые я достала сама из сумки — 144 тысячи рублей, — и говорит одному из понятых: и в зале тоже деньги. Откуда он мог знать? Через пару минут, конечно, в соседней комнате находят 400 тысяч».

Нарушены все нормы УПК — проникновение в жилище без согласия и осмотр без понятых, да еще с применением насилия. За это время они могли не только деньги, но и атомную бомбу пронести туда. Самое верное процессуальное решение в таких случаях — взятие отпечатков пальцев у подозреваемого и на улике (и их сверка), но все просьбы и ходатайства на этот счет самого Бандюкова и его адвокатов были следствием отвергнуты. Странно, не правда ли? При этом следователи сразу прокололись. В протоколе указано время начала осмотра с понятыми — 16:40, как раз время прихода следователя в квартиру, а вот неподкупные камеры наблюдения в лифте зафиксировали приход понятых в 17:10, подтвердив версию Бандюкова и его супруги о приходе понятых спустя полчаса после того, как опера вместе с заявителем, а потом и со следователем, уже перетрясли все комнаты, заперев их самих на кухне.

Железобетонное подтверждение того, что вся эта история не что иное, как липа, обнаружилось позже, на экспертизе видеозаписи этого самого «оперативного эксперимента» — прихода Сина и последующего осмотра. Экспертиза показала, что видео как такового нет по причине того, что во время записи камера был полностью закрыта одеждой, а аудио попросту смонтировано из нескольких кусков, записанных в разное время и в разных местах. Естественно, подставили все так, как будто речь шла о взятке…»

То есть, 1937-й год отдыхает. Понимает ли Кремль, какой вал покатился по стране и что он означает для страны? Особенно в условиях экономической депрессии и на пороге глобальной торговой войны, грозящей падением доходов от экспорта сырья?

ПОЛПРЕДА РФ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПОКА НИКТО НЕ ИЗБИВАЛ

Сергея Тихонова за это расследование избили. Ну, тогда нужно избивать и полпреда Москвы на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Он ведь тоже говорит о подлинном терроре силовых структур, буквально уничтожающем экономику.

Юрий Трутнев признал, что нормальное ведение предпринимательства в Эрэфии полностью парализовано ордой "правоохранителей" и "контролеров" - рейдерством и вымогательством.

«Если проанализировать, как обстоят дела у нас на Дальнем Востоке, то выясняется – за 2,5 года было проведено более ста тридцати тысяч проверок. И это – не считая «доследственных мероприятий» и проверок, проведенных в рамках оперативно-розыскной деятельности.

Приведу несколько примеров. Только за первое полугодие 2017 года состоялось пять проверок аквапарка «Чудо-остров» в Камчатском крае. Организаторы проверок ссылаются на жалобы работников предприятия и посетителей. Возникает вопрос - а что, нельзя проверить один раз и добиться устранения недостатков? Или будут проверять каждую неделю, пока не останется ни «чуда», ни «острова»?

Или другой пример, когда в марте прошлого года на судно группы «Доброфлот» высадился десант правоохранительных органов. Прямо штурмом взяли судно. Только одна проблема – за прошедшие 15 месяцев так никто и не понял зачем. Все еще продолжается следствие, есть у руководства компании какие-то проблемы с таможенными органами или нет.

Так может в начале надо было разобраться есть ли эти проблемы, а потом десант высаживать?

К сожалению, достаточно распространена ситуация, когда сняв жесткие диски с серверов, изъяв документы и практически парализовав работу предприятия, контрольно-надзорные органы потом в течение двух-трех лет усиленно ищут основания, зачем они это сделали. А может быть стоило поступить наоборот? Сначала установить факт и истинный состав преступления, а затем принять меры в отношении правонарушителей, не разрушая экономику предприятия.

Хочу подчеркнуть, что в результате таких действий больше всего страдают не руководители предприятия, против которых эти атаки чаще всего направлены, страдают простые рабочие, граждане России, которые после пары таких атак лишаются средств для существования…»

http://dfo.gov.ru/trutnev/1569/

Трутнев рисует жуткую картину: в его округе орудуют 39 проверяющих инстанций, которые только и делают, что наносят удары по тем, кто еще работает. Не неся никакой ответственности за то, что оставляют после себя обглоданные руины предприятий. Трутнев предложил реформу работы «силовиков».

«Первое – учитывать показатели экономического развития субъектов в оценке эффективности деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов.

Второе, меры, принимаемые в отношении предприятий в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должны быть сопоставимы с их результатами. Недопустимо дезорганизовывать работу крупных предприятий в попытках выявить нарушения без достаточных предварительных оснований. Считаем, что работники контрольно-надзорных органов должны нести ответственность за причиненный в ходе проверочных мероприятий ущерб, если их действия будут признаны избыточными в судебном порядке.

Третье – сроки контрольно-надзорных мероприятий должны быть жестко ограничены.

Четвертое – внеплановые проверки должны проводиться исключительно по существу заявлений граждан, а их количество должно быть ограничено, например, не более 30% от утвержденных плановых проверок.

Пятое – в случае не подтверждения фактов нарушений по заявленным внеплановым проверкам, результатом которых явились контрольно-надзорные мероприятия, повлекшие экономический ущерб предприятию, ответственность должны нести и заявители.

Шестое – на территории Дальневосточного федерального округа государственный контроль осуществляют 35 контрольно-надзорных органов. Некоторые из них действительно решают важные государственные задачи, однако в отношении ряда контрольно-надзорных органов можно подумать о передаче функций координации деятельности на уровень субъектов.

И последнее – неправильно, когда нарушается принцип ротации, и руководящие работники контрольно-надзорных и правоохранительных органов занимают свои должности 10 и более лет. Общеизвестно, что в этом случае человек обрастает связями и рискует потерять основные профессиональные качества – объективность и беспристрастность…»

Трутнев уповает на суды. Но суды в РФ – фикция, лишь прикрывающая произвол расплодившихся «силовых» мародеров, превратившихся в ОПГ. Сами себя они чистить не станут, от приобретенных привычек не откажутся никогда. А значит, процесс пойдет до тех пор, пока страну не выграбят дотла, уничтожив остатки предприимчивости и пассионарности в народе.

Это – повсюду. Не только на Дальнем Востоке.

ПРОГНОЗ НА «СИЛОВУЮ» ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ

А теперь подумайте сами: что будет с экономикой РФ, если сей террор «силовиков» не остановить? Да они просто перережут самую активную и работящую часть нации, оставив в экономике лишь госкопорации (к ним не подступишься) да бюджетные структуры. Отчего экономика РФ, оставштсь примитивно-сырьевой, торговой и ростовщической, повалится без всяких американских санкций. Особенно когда из-за Трамповой глобально-торговой войны начнется планетарный спад производства и снизятся на долгие годы цены на сырье. Там, где предприятия ухитрятся увернуться от налетов «печенегов» с двуглавыми орлами на шевронах, они наткнутся на набеги налоговых органов и всяческих проверяющих. И все равно погибнут.

На следующем этапе эти банды и орды бездельников и вымогателей в погонах, столкнувшись с тем, что грабить больше некого (а жрать хочется!) кинутся друг на друга. Ибо отощавшая казна РФ уже не сможет их кормить так, как сейчас. Драка начнется за контроль над «Газпромом», нефтяными компаниями, «Транснефтью», строительными подрядами, за губернаторство в оставшихся «сладких» регионах. За посты в руководстве МВД, ФСБ, СКР, Генпрокуратуре, в ФНС и на таможне. В обнищавшей стране, остановившейся в развитии, вспыхнет война между силовыми структурами и внутри них.

Максиму Калашникову очевидно, что в ходе такой борьбы под коркой «стабильности» часть враждующих группировок прибегнет к помощи наемных убийц. Часть – к доносам и фабрикации дел на генералов-соперников. Часть попытается опереться на местных сепаратистов (чтобы создать проблемы Москве и показать свою «незаменимость»). А часть неизбежно примется искать поддержки Запада, выказывая готовность пойти на сдачу позиций РФ и ее ядерное разоружение. Да, это в не один момент произойдет, но годы-то летят быстро. Да и Трамп приближает развязку, учинив натиск протекционизма.

Финалом всего этого может стать «новый 1991-й».

Как предотвратить «силовую» катастрофу? Уже сегодня нужно не Сирией маяться, а срочно создавать в РФ независимую и полноценную судебную власть (а не «судебную систему», как любит выражаться Путин). Нужно срочно останавливать террор алчных разбойников в погонах.

Но разве хоть что-то из этого вы найдете в Манежном послании ВВП 1 марта 2018 г.? Опасность даже не осознается. Кризис в виде криминального террора «силовиков», грозящий РФ экономическим крахом и окончательным национальным упадком, развивается практически свободно. Западу не нужно рисковать горячей войной с РФ. Ему достаточно просто ее изолировать и дожидаться смерти страны от внутренних болезней. Чем Трамп, кажется, и занялся.

А нам – все о мифической угрозе ядерной войны талдычат…

(Продолжение следует)