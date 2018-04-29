Пропаганда страха военной интервенции как предательство социалистической революции

Эта заметка написана в продолжение темы, поднятой блестящим коммунистическим агитатором – Оксаной Снегирь (http://forum-msk.org/material/politic/14584034.html). В поддержку нашего великого и чрезвычайно важного дела социалистической агитации.

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В современном мире отличить коммуниста от оппортуниста не так уж и сложно – если представители имущего класса хвалят того или иного "коммуниста", выражают ему свои симпатии – дело ясное, это оппортунист. Сознательный или несознательный помощник буржуазии, очередной примиритель труда с капиталом. Недавний пример тому – Грудинин, которого вытащила мелкобуржуазная КПРФ (какая партия – такие и ее лица).

Иное дело, когда к пролетарской массе обращается настоящий коммунист, непримиримый враг капитала и всякой эксплуатации, рупор пролетарской свободы и общественного прогресса. Его "беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу" действует на социальных вампиров как солнечный свет на вампиров литературных. Достаточно посмотреть комментарии к статьям той же Оксаны Снегирь (или любого марксиста) - именно так выглядит конец эксплуататорского света. Толпы мелких буржуа и профессиональных троллей, обслуживающих крупную буржуазию, вопят о жидах, изменах, оскорбляют кого только могут и выставляют себя же на потеху. Наблюдая весь этот буржуазный шабаш становится ясно - революционная агитация угрожает их миру уже сейчас. А что будет, когда от индивидуальной агитации мы перейдем (уже начали переходить) к агитации массовой, когда не только в интернете, но и в реальной жизни выступит целая армия профессиональных коммунистических агитаторов? Буржуи набьют чемоданы украденных у трудового народа ценностей и наперегонки побегут за границу. Защищать свое буржуазное "отечество" они не подумают, лишь инвестируют часть награбленного в бизнес-проект "контрреволюция".

Буржуазная контрреволюция всегда тесно связана с революцией Социалистической. Без одной нет другой. Как только еще в рамках капиталистического общества начинает назревать сила, способная это общество уничтожить и на его месте воздвигнуть новое – более современное, более человечное общество, способное обеспечить всесторонние развитие каждому его члену, удовлетворить все его потребности; так в это же время начинает созревать махровая реакция, призванная задушить прорастающую революцию. Реакционеры понимают, что их сила в прошлом - поэтому все они злейшие враги прогресса, их спутники - мракобесие, национализм, грубая сила, животные инстинкты. Появление реакционеров - есть уже первый этап контрреволюции. С дальнейшим ростом революционного движения, с разгром революционными силами буржуазного правительства, контрреволюция переходит в новое качество. После поражения буржуазии в определённой стране, контрреволюционный элемент доказывает, что нет на свете такого преступления на которое не пошел бы капитал ради извлечения прибылей. Контрреволюционеры объединяются с теми, против кого призывали воевать пролетариат, - с буржуазией других стран. Все так называемые "герои" буржуазной реакции неминуемо оказываются в стане вчерашних "национальных" врагов. Мы можем вспомнить гражданина Англии - адмирала Колчака, атамана Краснова - перешедшего на сторону немецкой империалистической армии и дважды в ее составе воевавшим против Социалистической России. Кого из контрреволюционеров не возьми, любой оказывается связанный с "национальным" врагом. И связь эта оказывается не в простой перемене места жительства, а в самом прямом уничтожении своих бывших соотечественников, того самого "мы один народ" о котором они визжат в своих пропагандистских речах при господстве класса буржуазии. Но так как контрреволюционеры составляют очень малую часть граждан буржуазной республики, то для осуществления своих мерзких планов по обратному порабощению "своего" народа (народов) они обращаются к буржуазным правительствам вчерашних так называемых "геополитических противников" с призывом к прямому военному вторжению на территорию новообразованной социалистической республики. Именно буржуазные реакционеры, которые в предреволюционное время стращают нас иностранной интервенцией, сами умоляют о ней "врагов" в революционную эпоху.

Только ни одна здравомыслящая "национальная" буржуазия им в этом не поможет. Отправить солдат, детей рабочего класса, или даже профессиональных военных (которые также не являются владельцами частной собственности) в страну охваченной Социалистической революцией - значит, с одной стороны, усилить революционное движение у себя, а с другой стороны, - укрепить победившую Социалистическую революцию. В буржуазной республике, решившейся на военную интервенцию, непрерывно произойдет колоссальный рост рабочего движения. Зачем рабочему погибать ради подавления других рабочих? В этих условиях лозунг буржуазного оборончества не работает - буржуазной республике никто не угрожает. К тому же отправленные военные непременно начнут контактировать с Защитниками революции, а это значат подвергнутся коммунистической агитации, узнают правду о Социалистической революции и положении рабочего класса в мировом масштабе. Что это значит для заславших их на борьбу с революцией иностранных буржуев? Это значит, что по возвращению армии обратно - они будут иметь у себя вооруженных коммунистов, ненавидящих собственное правительство. История знает факты, когда американские военные в Сибири вместо поддержки Колчака братались с революционным пролетариатом и переходили на его сторону. Атаман Розанов: "... казаки открыто заявляют, что американцы помогают большевикам. По показаниям одного пленного из красных, его отряд имел целый ящик бомб и ящик револьверов системы Кольта, предоставленных ему американцами". 8 февраля 1919 года 3000 английских солдат прямо в Лондоне отказались повиноваться командованию, и не стали участвовать в интервенции против Октябрьской революции. В апреле 1919 начались восстания французских моряков на Чёрном море. Матросы уже не просто отказывались участвовать в военных операциях интервенции и требовали возвращения домой, но и начали активно переходить на сторону Революции, захватывая корабли. Так утром 20 апреля 1919 года революционное Красное знамя развивалось на кораблях "Жан Барт" и "Франс", а команды моряков пропели международный коммунистический гимн "Интернационал". А уже вечером последовала социалистическая демонстрация французских моряков, перешедших на сторону революции, в Севастополе. Демонстрация приветствовала Советскую власть в Крыму. В ответ на демонстрацию, французское командование приказало ее расстрелять, погибла часть французских моряков и рабочие Севастополя. Однако результат подавления оказался обратным - к концу апреля восстала уже практически вся французская эскадра на Чёрном море. Французское командование было вынуждено подчиниться требованиям моряков - прекратить интервенцию против Советской России и отправить флот домой. Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж: "... большевизм не может быть побежден оружием, и нам нужно прибегнуть к другим способам, чтобы восстановить мир и изменить систему управления в несчастной России..."; его же письмо Черчиллю: "... убедительно прошу Вас не ввергать Англию в чисто сумасшедшее предприятие из-за ненависти к большевистским принципам. Дорогая агрессивная война против России будет служить делу укрепления большевизма в России и создания его у нас в Англии... Я также хотел бы, чтобы Вы имели в виду весьма тяжелый рабочий вопрос в Англии. Если бы стало известно, что Вы отправились в Париж для подготовки плана войны против большевиков, то это привело бы организованных рабочих в такую ярость, как ничто другое". К аналогичным выводам пришел и американский президент Вильсон. После этого правительства буржуазных стран немедленно эвакуировали интервентов из революционной России. А другие буржуазные республики даже не стали отправлять в Советскую Россию военные части, прекрасно понимая, что эти части вернутся обратно носителями революции. Все это подтверждается и другим опытом прочих социалистических революций, например, вьетнамской. Когда протест населения внутри США в соединении с ожесточенным сопротивлением революции - нанес поражение Америке, отсталая, но революционная, страна победила гегемона капитализма. Так что прямая военная интервенция в случае Социалистической революции - миф контрреволюционеров и оппортунистов. Здесь стоит добавить, что военная интервенция возможна при победе мелкобуржуазных переворотов, называемыми сейчас "майданами" или "цветными революциями". Но "майдан" (причем неважно где) это смена одних частных собственников на других или даже присвоение вчерашней общенародной собственности. В такой процесс действительно может вмешаться иностранная, более сильная, буржуазия. Но это процесс реакционный по своей сути, он не может революционизировать войска интервентов и вызвать ожесточенное сопротивление народа атакуемой страны (можно вспомнить Европу во 2-ю мировую войну - европейский пролетариат не стал гибнуть за своих хозяев, поэтому смена "национальной" буржуазии на немецкую протекала быстро и малокровно).

И так, если победившей Социалистической революции и победившему буржуазию рабочему классу не стоит опасаться военной интервенции иностранной буржуазии, значит ли это что иностранная буржуазия не будет поддерживать "национальный" контрреволюционный элемент? Нет, не значит. Буржуазия всего мира кровно заинтересована в реставрации капитализма, в победе контрреволюции. Но помогать контрреволюции она предпочитает скрытно - деньгами, вооружением и самое главное - идеологически.

Деньги в буржуазном мире значат все - но в мире Социалистических революций их ценность резко стремится к нулю. Конечно, контрреволюция может подкупить отдельных рабочих и даже некоторых гнилых коммунистов. Ну и что? Это доставит разной силы неприятности победившему рабочему классу, но привести к поражению всей Социалистической революции неспособно. История это подтверждает - ни одна революция не терпела поражения из-за подкупа. Поэтому денежная помощь иностранной буржуазии контрреволюции малоэффективна, если вообще хоть сколько-то эффективна.

Помощь с вооружением более опасна для победившей революции. Но она всегда связана с внутренним протестом - так протесты рабочих блокировали погрузку и отправку военных грузов стран Антанты контрреволюционным белым войскам с первого дня. А начиная с 1919 года и достигнув своего пика в 1920 году, самым массовым рабочим движением в Англии за всю ее историю стало движение рабочих, объединенных лозунгом "Руки прочь от России!". К рабочим присоединилась мелкая буржуазия, атаковавшая со страниц либеральных британских газет правящую в Англии крупную буржуазию. Требование мелкобуржуазного обывателя - прекратить бессмысленные траты на поддержку войны против Советской власти в России, и направить эти деньги на нужды английских граждан.

Поэтому реальной помощью иностранной буржуазии контрреволюции всегда является помощь идеологическая. Действительно, все проигравшие Социалистические революции были изначально подорваны идеологически. Лишь на фоне идеологического поражения Социалистической революции возможно "мирное" реформистское восстановление капитализма, либо его насаждение военным путем. Почему так происходит? Потому что бытие всегда определяет сознание, но сознание так же воздействует на бытие. Отравив революционное сознание рабочего класса - начинается долгоиграющее скатывание в трясину капитализма, медленно шаг за шагом в социалистический базис оппортунистами внедряются отдельные капиталистические элементы. И когда количество переходит в качество, когда капиталистическое перевешивает социалистическое, когда рабочий класс обезглавлен (революционная партия перестает ей быть по содержанию) - только тогда контрреволюция может прибегнуть к военной помощи буржуазии других стран.

Из изложенного видно, что для победы контрреволюции важна лишь идеологическая экспансия буржуазии. В то время как военная экспансия непросто неэффективна, а сама является мощным источником подъема вооруженного революционного и стихийного рабочего движения, к которым постепенно присоединяются обыватели, не желающие финансировать войну из своего кармана. Так попытка задушить отдельную Социалистическую революцию военным путем превращается в охватывание революцией все новых и новых стран, на историческом горизонте начинает прорисовываться всемирная Социалистическая революция. Буржуазия всех стран деморализуется и начинает терять свое господство, вынуждена идти на беспрецедентные уступки "своим" рабочим, лишь бы только не оказаться разгромленной полностью. И пока победившая Социалистическая революция с ее локомотивом - Коммунистической партией несут в самые широкие массы революционное социалистическое сознание, никакая военная интервенция такой революции не страшна. Наоборот угроза поражения, угроза перетекания протестов в Социалистическую революцию нависает над буржуазией других стран. А потому бояться нам нужно не военных интервентов (они сами нас боятся, как преступник возмездия) - а реальных наших врагов, оппортунистов всех сортов. Которые сознательно призывают нас отказаться от революции, предать ее в зародыше, не дать вырасти и победить, а это значит навечно остаться наёмными рабами капитала и обречь на эксплуатацию своих детей. Поэтому, товарищи, - оппортунизму бой! Да здравствуют грядущие Социалистические революции во всем мире!