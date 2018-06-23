Почему Финляндия де-юре воевала отдельно от Германии до 1944 года?

В современной историографии всё чаще говорят о «Советско-финской войне» 1941-1944 годов. Такая терминология до сих пор вызывает споры. С одной стороны, юридический союз Финляндии и Германии не был оформлен до июня 1944 года, и с юридической точки зрения это действительно была отдельная война, так называемая «Война-Продолжение». С другой стороны, финны и немцы тесно сотрудничали, координировали боеые действия, воевали вместе на некоторых направлениях и вынашивали планы совместной операции по захвату Ленинграда.

Так можно ли считать эту войну отдельной от Великой Отечественной или же этот вопрос навсегда останется открытым?

22 июня 1941 года Гитлер в своей речи сказал, что в одном строю с немецкими солдатами стоят «финские братья по оружию». Когда 22-23 июня 1941 года СССР по дипломатическим каналам пытался выяснить, примкнула Финляндия к нацистской Германии или нет, то чёткого ответа не последовало. Дело в том, что финны ждали повода для начала открытой войны с СССР, понимая, что Парламент не одобрит решение о вступлении в войну на стороне Германии, а народ не сможет воевать, питаясь лишь великофинляндскими идеями праворадикальных представителей финского общества.

Финляндии нужно было подчеркнуть, что она ведёт «оборонительную войну», не агрессивную, и при этом отдельно от Германии. Повод, однако, вскоре нашли – ВВС РККА совершили налёты на финские аэродромы, где базировались самолёты Люфтваффе, и 26 июня Финляндия объявила СССР войну.

Почти сразу финская пропаганда раздула тезис о том, что воюет не в союзе с Германией, а лишь как «братья по оружию», преследуя только свои национальные интересы и цели. Однако даже сами пропагандисты этого тезиса осознавали его ложность. В частности, В.Войонмаа 30 июня писал своему сыну, что война происходит «под вывеской оборонительной войны, но теперь уже ясно, что это - агрессивная война».

Тезис об «оборонительной войне» и о «спасении от агрессора» разрушает банальная логика: нужен ли был СССР в 1941 году еще один противник, неплохо показавший себя в боях годовалой давности?

Финский историк Х.Сеппялля писал: «Стратегические цели Финляндии в начале войны были ограничены в том отношении, что ее действия находились в зависимости от действий вооруженных сил Германии».

Ещё одним важным тезисом, разрушающим миф, что финны вели «обособленную от немцев войну», является тот факт, что 25 ноября 1941 года Финляндия примкнула к Антикоминтеровскому пакту. Это не было прямым заключением союза с Германией, но всё же сильно подрывало основу пропагандистского тезиса об «отдельной войне».

В марте 1943 года немецкий посланник в Финляндии В.Блюхер, описывая нового министра иностранных дел Финляндии Х.Рамсая, отметил, что он был не против того, чтобы «братство по оружию было закреплено соответствующим договором». В дальнейшем вся финская верхушка боялась действовать за спиной у Германии и порвать с Гитлером, странно веря в то, что немцы ещё выиграют...

В октябре 1943 года финскую верхушку напугало то, что на Западе и в Москве её стали причислять к союзникам Германии. И в это же время немцы стали бояться того, что финны разорвут прежнее «Братство по оружию», поэтому 30 ноября 1943 года германское руководство вновь потребовало от финнов заключить «пакт», доказывающий её сотрудничество с Германией (подобное предложение поступало и весной 43-го года). Однако от ответа на предложение немцев финны стали увиливать.

В апреле 1944 года в зарубежной и советской прессе было заявлено, что Финляндия слишком далеко зашла в своих отношениях с Германией и не хочет с ней порвать.

Но окончательное, юридическое закрепление союза между Финляндией и Германией произошло несколько позже, в июне 1944 года. После того, как финны начали прощупывать почву для возобновления переговоров о мире с СССР, немцы поняли, что их союз с Финляндией слабеет. Поэтому 22 июня 1944 года в Хельсинки приехал министр иностранных дел Третьего Рейха Риббентроп. Он заявил, что помощь от Германии Финляндия сможет получить лишь тогда, когда Финляндия официально заявит, что не заключит сепаратного мира с СССР.

25 июня Гитлер подтвердил это в своей телеграмме Риббентропу. 26 июня такое соглашение было подписано, 2 июня по радио выступил премьер-министр Линкомиес и заявил, что Финляндия продолжает войну на стороне Германии. 2 июля уже Маннергейм заявил Германии, что если Финляндия не получит от неё необходимой помощи, то выйдет из войны.

25 июня, когда Ю.К.Паасикиви узнал о готовящемся соглашении о том, что Финляндия и Германия будут вместе до победного конца, то назвал это «поразительной глупостью». А на заседании Социалистической и Шведской партии было решено, что такого рода соглашение нужно выносить на рассмотрение Эдускунты, но это не нашло поддержки среди депутатов.

В тот же день Паасикиви напишет: «Играют в совершенно поразительную азартную игру. Что из этого выйдет? Спустя какое-то время мы всё же будем поставлены перед условиями русских. В действительности это очень тревожная политика. Мы закрываем глаза на катастрофу».

Таким образом, 26 июня Рюти подписал личное заверение Гитлеру, в котором обязывался не заключать мира, не согласовав свои действия с Германией, а также любому назначенному им правительству или функционерам начинать мирные переговоры без ведома Германии. В Парламенте же отнеслись к этому спокойно, понимая, что это соглашение теряло свою силу после ухода Рюти с поста президента. Была и другая лазейка аннулировать это соглашение – в нем писалось, что оно действует лишь «… с учётом поставок вооружений, которыми Германия помогает Финляндии». Однако стоит отметить, что часть немецких поставок прибыла в Финляндию до того, как Рюти дал своё обещание Гитлеру.

Финский историк Х.Мейнандер в своей книге «Финляндия, 1944» писал, что данное соглашение «обнажало тот факт, что Финляндия вовсе не ведёт сепаратной войны, а пользуется значительной поддержкой Германии при защите своей территории» и что за ним «не стояли ни парламент, ни правительство» и что юридическая сила «полностью зависела от срока пребывания Рюти на посту президента». Но немцы считали этот договор выражающим позицию Финляндии.

Нужно отметить, что закрепление немецкой военной помощи юридическим актом лишало Финляндию возможности заключить перемирие с СССР. Однако, как известно, вскоре Рюти на посту Президента сменил Маннергейм, и заявил, что он никакими обязательствами с Германией не связан, и 4 сентября 1944 года огонь был прекращен, а 19 сентября было подписано перемирие. На судебном процессе над финскими военными преступниками было доказано, что финское правительство задолго до войны вступило в тайный военный сговор с Германией.

Что же можно сказать о столь циничной политике элиты Финляндии современным историкам? Де-юре Финляндия вела отдельную от Германии войну до 26 июня 1944 года, де-факто же она была союзницей Германии и воевала бок о бок с немецкими захватчиками. Вопрос о том, можно ли выделять «Войну-Продолжение» из общего хода Великой Отечественной может быть решен, скорее, субъективным мнением автора. По моему, например, мнению эту войну нужно всё же выделять из общего хода Великой Отечественной, для её более подробного изучения и выяснения причин, почему амбиции финских «вершителей судеб» довели страну до тяжелейшей войны, в ходе которой погибло 82 тысячи финских солдат.

Использованная литература:

Барышников Н., Барышников В., Федоров В (1989) Финляндия во второй мировой войне//Л.:Лениздат

Паасикиви Ю.К. (2004) Дневники. Война-продолжение.//Спб: Европейский дом.

Мейнандер Х. (2014) Финляндия, 1944. Война, общество, настроения.//М.: Весь мир