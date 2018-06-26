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Московский листок

О политической ситуации в Казахстане

Опубликовано 26.06.2018 в разделе комментариев 0

казахстан назарбаев астана
О политической ситуации в Казахстане

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Мы хотели бы представить своё видение современной политической ситуации в Казахстане в свете проводимых рыночных преобразований в деле укрепления позиций реставрированного капитализма. Эти процессы сопровождаются усилением реакции и сворачиванием всех демократических прав, а также вступлением в новые отношения с империализмом США и ЕС, несмотря на участие в других блоках и альянсах, таких как ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.

Так в начале 2018 года был ратифицирован двухсторонний договор об экономическом сотрудничестве Казахстана с ЕС, предусматривающий большие преференции европейским добывающим компаниям. В марте 2018 года Сенат Парламента Казахстана ратифицировал соглашение с США о предоставлении для американских военных доступа в порты Актау и Курык в Каспийском море, якобы для транспортировки военных грузов в Афганистан.

Впрочем, соглашение о транзите военных грузов через территорию Казахстана действует еще с 2010 года и по воздушному и железнодорожному маршруту перевезены многие тысяч тонн грузов. Помимо этого, в 2016-м году в стране была открыта секретная лаборатория по изучению опасных патогенов, профинансированная Пентагоном и имеющая двойное назначение.

Возможное появление войск США в ближайшей перспективе создает напряженную обстановку не только в районе Каспийского моря, но и во всем Казахстане, а также в республиках бывшей советской Центральной Азии. Ситуация усугубляется подписанием похожих договоров руководством Узбекистана с США, а также проведением переговоров руководителей стран Центральной Азии в апреле 2018 года по созданию альтернативных ОДКБ военных структур и системы ПВО в рамках стратегии сотрудничества 5+1. Это программа сотрудничества между 5 республиками бывшей советской Средней Азии: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркмении и США в экономической сфере и в деле проведения «демократических реформ».

Эта ситуация может привести к дисбалансу сил в регионе, а также появлению новых элементов политической нестабильности в результате усиления вмешательства разных империалистических центров. Можно говорить и о тенденциях политического кризиса объединения ЕАЭС и военного блока ОДКБ, особенно после недавней смены руководства Армении в результате очередной «оранжевой революции».

Внутри Казахстана идет усиление буржуазной диктатуры, которая выражается в очередных «конституционных реформах» и в создании нового конституционного органа в лице Совета Безопасности, решения которого обязательны для парламента, правительства, верховного суда и местных властей. 31 мая Сенат Парламента принял окончательно закон о Совете Безопасности и наделил действующего президента полномочиями бессменного руководителя этого органа.

Подобная политика полной концентрации власти в руках суперарбитра также сопровождается активной государственной национал-популистской кампанией по введению латиницы вместо кириллицы и проведения декоммунизации. В стране по постановлению президента о переименовании идеологически устаревших названий, идет массовая смена советских и русских названий улиц, площадей, парков, скверов, населенных пунктов, а также снос оставшихся памятников деятелям коммунистической партии.

Так в мае в Актюбинске по решению властей, был снесен памятник первому руководителю Казахской ССР и самостоятельной Компартии Казахстана 1933-38 годов Левону Мирзояну. Основным поводом было якобы его участие в репрессиях 1937 года в Казахстане. В канун 9 мая в Шымкенте властями был уничтожен целый мемориальный комплекс рабочим свинцового завода, погибшим в Великой Отечественной Войне.

Подобная атмосфера, созданная в обществе, рекрутирует правых и ультраправых националистов, выступающих за запрет коммунистической идеологии в стране. С апреля этого года в Казахстане начала легально действовать искусственная националистическая прозападная «оппозиция» под названием «Новый Казахстан», который призвал к активной декоммунизации и выдвинул законопроект по аналогии с Украиной о признании «голодомора» в стране.

В этому году участились нападения националистов и фашистов на памятники солдатам Красной Армии. Но в то же время в 2017-м году в Казахстане официально был открыт памятник основателю Туркестанского легиона СС Мустафе Чокаю, а также его именем названы улицы и библиотека. За государственный счет сняты документальные и художественные фильмы, восхваляющего этого коллаборациониста, идейно боровшегося с большевизмом.

Вся эта кампания призвана отвлечь людей от антисоциальной политики приватизации системы здравоохранения, образования, повышения пенсионного возраста, роста цен и сокращения пособий и зарплат. Также это попытка режима создать искусственную базу поддержки среди казахского населения и особенно среди молодежи.

Одной из целей националистов является также ликвидация космодрома Байконур. И в начале этого года Конституционный Совет принял решение о признании неконституционным решение правительства в 90-е годы о предоставлении космодрома и города в аренду России. Причем инициатором запроса выступила легальная провластная Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК), имеющая несколько депутатов в нижней палате парламента.

Только благодаря международной кампании солидарности, в которой приняли и Компартия Греции и партии списка «Солиднет», а также многочисленные профсоюзы, среди которым были и ПАМЕ и Всемирная Федерация Профсоюзов, власти пошли на некоторые уступки в деле освобождения некоторых политических заключенных. Так был досрочно освобожден социальный активист Талгат Аян, а также руководители профсоюза нефтяников, входящих в ликвидированную Конфедерацию независимых профсоюзов (КНПРК).

Однако 63 профсоюзных активистов, уволенных за участие в забастовках, так и не восстановлены на работе и вынуждены выплачивать многотысячные штрафы за «нанесение ущерба работодателям», освобожденным профсоюзным лидерам запрещено участвовать в профсоюзной деятельности, а документы и печати отраслевых профсоюзов были изъяты спецслужбами.

Одной из позорных явлений становится политика властей по созданию своих псевдопрофсоюзов и политических партий клонов, взамен ликвидированных по суду. Таким образом, создается видимость наличия в стране «многопартийности», несмотря на уничтожение всей оппозиции и старейшей Компартии Казахстана или присутствия нескольких «профсоюзов», несмотря на ликвидацию 600 профсоюзов с 2014 года.

В таких тяжелых условиях деятельность членов ликвидированной Компартии и нашей организации затруднена. Несмотря на это нами проводились и проводятся в этом году кампании против приватизации системы здравоохранения, повышения пенсионного возраста для женщин, за внесение поправок в Трудовой Кодекс, дающих трудящимся право на забастовку.



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