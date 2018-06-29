Первый выстрел Первой мировой, или Служил Гаврило террористом...

28 июня 1914 года в Сараеве сербским студентом Гаврилой Принципом был застрелен австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд. Это событие стало поводом для Первой мировой войны, из которой логично вытекла и Вторая. Но интересно, как нынче сообщают об этом... В одном из сегодняшних довольно популярных блогов вижу фотографию Принципа с подписью: "Этот человек изменил судьбы миллионов". И дальше в том же духе. Помилуйте! "Этот человек изменил"? Да разве это он отправил на тот свет 10 миллионов убитых на фронтах и искалечил ещё два десятка миллионов? Из-за этого 19-летнего "юноши бледного со взором горящим" приказали долго жить аж четыре мировые империи (Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская)? В советских школах нас вообще-то учили, что Первая мировая война была неизбежна в силу неустранимых экономических противоречий между главными буржуазными державами. Ну, а выстрел Принципа стал просто случайной искрой, которая вспыхнула бы в этом всемирном пороховом погребе так или иначе, и непременно запалила бы европейский, а там и мировой пожар.

И вот в процессе буржуйской реставрации мы докатились до ТАКОЙ "глубины" понимания истории. То есть, не выстрели окаянный террорист Гаврило, мир на земли, благорастворение на воздусях, изобилие плодов земных и во человецех благоволение продолжались бы неограниченно долго.

О, Марксе, Марксе... Да что там Маркс! Ведь ещё старик Клаузевиц, никакой не марксист, чётко понимал и учил: "война — это продолжение политики иными средствами". Но нынче такие учёные премудрости прочно забыты. Нам они больше не нужны. Выстрелил гад-террорист — и готово дело, пошла-поехала всемирная махаловка... Что неясно-то? Интересно, такой умственный регресс — это уже дно или снизу ещё постучат?

Впрочем, можно спроектировать и следующий шаг по бесконечной лестнице, ведущей вниз. "Гаврило Принцип? А кто это? Из-за него, говорите, началась Первая Мировая? Да что вы говорите! А когда это? Ах, террорист? Да-да, все войны на свете от них, от террористов проклятых! Без них бы мы жили — не тужили, под мудрым правлением святых Царей и Цариц, и никаких войн на свете бы не было!".

Да ведь нас и теперь "на голубом глазу" уверяют, что международные войны на Ближнем Востоке, длящиеся уже добрых 17 лет, начались из-за "терроризма", из-за 9/11. И никаких объективных экономических причин у них, мол, и в помине не было и быть не могло. 104 года назад тоже "боролись с терроризмом" посредством прекрасного "лекарства" — мировой войны. Но с тех пор, похоже, так и не "выздоровели"...