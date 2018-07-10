Не получится у вас миссия на Марс в этой жизни, г-н Путин

В школьные годы чудесные собрал я по самоучителям Евг.Айсберга свой первый детекторный радиоприемник. И представьте, он у меня говорит по сей день.

Удивительному его долгожительству мы обязаны ошибке неизвестного оборонного снабженца, направившего уникальную электронную начинку в торговую базу ОРСа нашего Качканарского ГОКа. А не на военную базу «запретки» Свердловск-45, что неподалеку.

И вот каждое утро, включив свой «Сокол», я жду сообщений о запуске космического корабля на Марс, а может, еще куда подальше.

О предстоящей лунной, а потом и марсианской экспедициях поведал населению планеты и окружающих миров самовыдвиженец В.Путин за три дня до выборов 18 марта.

Высказался очень витевато, на манер подступающего к путане 10-классника. Но понять намерения можно: «Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски - для исследования дальнего космоса, и Лунная программа, затем исследование Марса. Первое - это совсем скоро - в 2019 году, потом мы собираемся запустить в сторону Марса миссию». При этом пообещал, что у него все будет лучше, а «не как в Советском Союзе».

(http://www.interfax.ru/russia/603683).

Кандидат на 4-й срок не уточнил, что такое «миссия на Марс». И правильно. Он предоставил своим избирателям подробности допридумать самим, используя доступные научно-фантастические романы прошлого. А также легендарный детский блокбастер 1984 г. «Гостья из будущего» про Алису Селезневу.

С некоторых пор я на манер американцев тоже стал заглядывать в Интернет, чтобы узнать, какая за окном погода. Высунуть руку с балкона мне уже, знаете, западло.

В общем, начал гуглить. И вот что выпало: «Аспирантка МГИМО, светская львица, а теперь и актриса Ксения Собчак сыграла одну из главных ролей в фильме Александра Сорокина «Воры и проститутки». По сюжету она - журналист-психолог, отправляющаяся с секретной миссией на орбитальную станцию. Очевидно, съемки так вдохновили девушку, что Ксения решила все пережить по-настоящему: состояние невесомости, суп из тюбика и прочие звездные прелести. Об этом она заявила вчера на пресс-конференции, посвященной презентации киноленты» (https://www.kp.ru/daily/23276.5/28870).

А сообщила она еще, кроме прочего, что уже есть спонсоры, готовые финансировать ее полет к звездам.

Ну, вот, с главной пассажиркой ясность есть. Правда, «хотелке» этой знаменитой «разводящей по постелям» уже 14 лет. Но мы же с вами знаем, что привязанности «друга семьи» не меняются. Только ей он и может доверить зачитать господам марсианам свое приветствие.

Но нужна еще ракета. На чем лететь-то? Надеюсь, вы не забыли, как 15 января 2012 г. окончательно навернулся самый амбициозный «проект века» - межпланетная станция «Фобос-Грунт».

Она должна была, как бы резвяся и играя, долететь до Марса, посадить на его спутник Фобос заборник грунта, принять его обратно в свое чрево и доставить на Землю. Прямиком в кремлевский кабинет Дмитрия Анатольевича, который на тот момент замещал в Кремле «его высокопревосходительство» (слова холуйские).

Грунт предназначался, кроме прочего, для продажи в буфете Госдумы депутатам «Единой России» и любовницам олигархов.

В декабре 2011 г. великий писатель и публицист земли русской Дм.Рогозин был назначен вице-премьером по ВПК и куратором «Роскосмоса». Так что ответственности за аварию и ущерб в 5 млрд. руб. он ответственности не несет. Наговаривать не будем.

За это колоссальный космический провал вообще никому даже выговор не объявили. Виновным оказался бухой сантехник, который в сборочном цехе вместо унитаза залез в двигатель ракеты и чего-то там перепутал.

По другой версии, освящение ракеты на Байконуре проводил подвыпивший священник, который читал совсем не духоподъемные молитвы. Во всяком случае, их текст не утверждался ни Священным синодом РПЦ, ни коллегией «Роскосмоса».

Нынче его новый шеф г-н Рогозин, как гроссмейстер пера (журфак МГУ), будет не только утверждать тексты пусковых молитв, но сочинять новые, коим придадут канонический характер.

Итак, нужна ракета. И не просто ракета, а сверхтяжелая. Способная не только дотащить до Марса Ксению Анатольевну, но и вернуть ее, по возможности назад, в целости и невредимости.

Грузоподъемность ракетоносителей гагаринской поры, кои стартуют с Байконура и пытаются с «Восточного», - всего 20 тонн. А нужны 100-тонные ракеты, которые доставляли на советскую станцию «Мир» модульные блоки.

Как рассказывал мне в интервью экс-министр ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов, именно станции «Мир» предстояло стать стартовой площадкой для пуска космического корабля на Марс. Но Байконуру. Вернемся к нашему интервью 6-летней давности:

«Если бы не ликвидация СССР, чего мы стремились не допустить, и разгром космической отрасли, то, убежден, мы бы уже побывали на Марсе. Совершенно уникальной ракетой «Энергия» могли послать человека туда и вернуть обратно. Вот на что мы замахивались!.. Но после нашего ареста к власти пришел Ельцин с бандой неандертальцев, которые начали все крушить и громить (https://forum-msk.org/material/power/8562134.html).

Значит, нет у нас такой ракеты, и не предвидится. 4-го срока для ее создания вряд ли хватит. Нужны долгие годы, чтобы она построить ее.

А Дмитрию Олеговичу сейчас не до того. С великим азартом, непреклонностью и несокрушимостью он проводит в «Роскосмосе» управленческие реорганизации и кадровые пертурбации.

И если выйдет из них живым и невредимым, это будет великим космическим чудом.