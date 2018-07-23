Теракт - слишком серьезное дело, чтобы доверять его ИГИЛ

Тут у меня в Твиттере спор с одним мальчонкой вышел насчет того, кто первым сказал эту фразу. Мне казалось, что Гельвеций, а он утверждал, что Лукреций.

Вы, часом, не знаете, кому принадлежит этот «афонаризм»?

А тут как раз ответ на наш журналистский запрос от 2 июня главе Следкома А.Бастрыкину - «Кто продал цензору Жарову следственную тайну про Telegram?», https://forum-msk.org/material/news/14692621.html).

Некоторые считают, что жизнь на Земле остановится не с повышением пенсионного возраста или когда труженица курортов «засланка ЦРУ Навка» (слова народные) устроится на работу хотя бы разносчицей скрепок. А когда пинкертоны главного сыщика России перестанут отвечать журналистам и редакциям на их чувствительные запросы.

Вы помните эту леденящую кровавую драму в Невской столице. 3 апреля 2017 г. президент приехал на родину для переговоров с белорусским батькой А.Лукашенко. И в этот же день бандиты свободно пронесли в метро самодельную бомбу и взорвали ее.

В итоге 16 убитых, 60 раненых и покалеченных. От кого террористы узнали о дате приезда главы государства на родину и так все подгадали? Кто им слил совсекретную инфу?

Вечером Владимир Владимирович уже возлагал цветы к вестибюлю станции «Технологический институт».

Конечно, он на метро не ездит. Но его земляки ожидали сурового «разбора полетов».

Например, отставки губернатора Полтавченко, встретившего президента «кровавым салютом». Разжалования высших чинов если не ФСБ, то хотя бы ее городского управления и других спецслужб.

Как они могли проморгать свободный проход в метро бандитов с бомбой? Как умудрились не знать о подготовке ими кровавого злодеяния? Мы, значит, бомбим их в Сирии, а радикальные исламисты, выходит, свободно разгуливают с бомбами подмышкой в колыбели трех революций? Да только ли здесь? Разве нет их, ожидающих приказа, в Москве и других крупных городах?

Вон сколько вопросов. Но не было, к удивлению, ни разбора полетов, ни отставок, ни срывания погон и разжалований. Ни даже выговоров с занесением и без оных.

Суда над убийцами тоже нет. Объяснили народу, что взрыв учинил смертник. Допустим, но было же арестовано 11 его сообщников. Почему их-то не судят? Потому мы и спрашивали главу Следкома А.Бастрыкина: «Когда же, суд по «питерскому взрыву» 3 апреля 2017 года?»

И вот читаем в уведомлении следователя по особо важным делам подполковника юстиции А.Никитина: «Доводы, указанные Вами в обращении, будут учтены в ходе расследования уголовного дела. Данное решение Вы можете обжаловать в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ».

Спасибо преогромное, конечно, только обжаловать мы ничего не будем. Нечего обжаловать, поскольку здесь нуль информации. Нет даже дежурной фразы: «О результатах рассмотрения Вам будет сообщено дополнительно». Значит, не будет.

А торопить «важняка» Никитина мы с вами не можем по многим причинам. Хотя бы по примеру сфабрикованного генпрокуратурой дела «Тамары Рохлиной». 18 месяцев ее прессовали в тюремной камере, требуя «признательных показаний» в убийстве, которого она не совершала.

А раз не хочешь брать на себя чужую вину, то и парься на нарах полтора года ни за что.

Следком, как вы знаете, если не выкидыш и не отрыжка, то… В общем, он вычленен из генпрокуратуры Чайки, так что, кадры и методы там сами понимаете, какие.

Во-вторых, г-ну Никитину нужно опрашивать по делу и сотрудников спецслужб, а кто ему это позволит?

В-третьих, мы с вами знаем, как перегружен Следком. И сколько за ним всяких «висяков». Это и рухнувший в Подмосковье военный самолет, и «Зимняя вишня» в Кемерове, и авиакатастрофа Ту-154 министра обороны Шойги над ЧФ 25 декабря 2016 г. (92 погибших).

И, конечно, нашумевший теракт в Аэробусе над Синаем 31 октября 2015 г., унесший жизни 223 пассажиров и членов экипажа.

Вы не забыли, что это был именно теракт? О нем рассказал 17 ноября на Совете безопасности директор ФСБ А.Бастрыкин. На открытом заседании он под телекамеры доложил президенту, что на обломках самолета, частях багажа были обнаружены следы взрывчатых веществ иностранного производства.

Тогда Владимир Владимирович пообещал найти и сурово покарать злодеев:

- Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем… Убийство наших людей на Синаем в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда... Наша боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно (http://kremlin.ru/events/president/news/50707).

Видимо, что-то до сих пор мешает найти и покарать этих преступников.

Два раза русская редакция «Дойче Велле» крутила на 31 октября этот ролик. Интересно, покажет ли в третий?