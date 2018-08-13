Лучше бы Шойгу пригласил фрау Урсулу в свою интим-баньку

Как отличить счастливого отпускника, приступившего к исполнению обязанностей? Правильно. По бронзовому загару на мужественном лице.

Именно таким предстал на днях неслуживший министр обороны С.Шойгу перед зрителями телеканала «Россия - 24». С выстраданной домашней заготовкой.

Его как бы невзначай попросили прокомментировать пассаж германской коллеги Урсулы фон дер Ляйен, сказанный еще в апреле. Она тогда посоветовала вести диалог с Москвой «с позиции силы». Ну, вы знаете. Крым, минские соглашения и все такое. Дежурный набор дамских прихотей.

Тогда Сергей Кужугетович почему-то не возразил воинственной фрау, за которой вся мощь блока НАТО. Зато сейчас - загоревший, посвежевший и оздоровевший… Его слова тут же разнесли по Сети прирученные Кремлем ресурсы.

«То, что касается разговоров с позиции силы: опять же — вернитесь в историю, - передает РБК его поучения даме. - Спросите у дедушек: каково это - разговаривать с Россией с позиции силы? И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать».

Уразумели? В апреле смолчал - в августе решился. Долгонько же до них в Арбатском военном округе доходит.

Как я уже докладывал широкой публике, мое интервью с главой МЧС Шойгу появилось в «Правде-5» еще 20 лет назад. С тех пор слежу за его мужанием, а точнее сказать - мимикрией.

Начинал он карьеру в конце 80-х в парторганах Красноярского края. Зато в 1999-м на выборы в Госдуму уже шел как партайгеноссе «Единства». Тусовки, как тогда смеялись, с ног до головы сколоченной незабвенным Борисом Абрамовичем из криминально-уголовных элементов.

«А почему вы недовольны министром Шойгу?» - спросил меня на днях в соцсетях один любознательный товарищ. Может, один из тех, кто сегодня беспредельничает «ВКонтакте».

Ответил тогда и повторяю сейчас: «Мне не нравится его вседозволенность, безответственность и трусость, недостойная российского офицера».

Вы помните, за что Фонд борьбы с коррупцией обвинил его в лихоимстве? За то, что построил «шанхайский двухэтажный домик» за 18 млн. «баксов» и отписал его на сестру жены (https://www.currenttime.tv/a/27329520.html).

Как должен был бы поступить честный офицер? Если неправда - потребовать сатисфакции. Можно было бы вызвать автора расследования Жоржа Албурова на дуэль на мясорубках или вчинить ему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Но таковых, видать, не оказалось. Не подвезли.

В общем, неслуживший генерал армии струсил. Что было бы на Западе после такого обвинения? Ну, вот если бы его германскую коллегу фрау вон фон дер Ляйен обвинили в подобных «излишествах»? Излишне спрашивать. К вечеру она бы уже давала показания ихнему бундесгенпрокурору.

А сколько здесь на портале за три года от имени читателей и журналистского сообщества написали трусоватому министру открытых писем? Ни на одно он не ответил, как положено по законам о СМИ и об обращениях граждан.

Какой же, так сказать, должок числится за лучшим министром обороны тоже неслужившего Главковерха? Повторим некоторые:

а) Кто, кроме пособника террористов главтурка Эрдогана, виновен со стороны Минобороны в гибели командира «Су-24» Олега Пешкова в сирийском небе 24 ноября 2015г?

б) Почему его бомбардировщик послали на боевое задание без прикрытия истребителем, что было запрещено еще в годы той войны?

в) Зачем надо было проводить 23 апреля 2017 г. фейковое «взятие Берлина со штурмом фейкового «рейхстага» из фанеры?

г) Во сколько нашему налогоплательщику обошлось это шоу? По предварительным данным, на него ухлопали сотни миллионов рублей. О распиленных «бабках» скромно помолчим.

д) Зачем он, министр обороны, распорядился встречать на местах гастролирующего патриарха Кирилла почетным воинским караулом? Ему такая честь не положена по Уставу. Допустим, нынче он генерал-майор КГБ-ФСБ. Ну и что?

Что касается «нашей страны», то ей всего 27 лет. Она осколок СССР, 1/15 его часть. Нет ни одного официального документа, что нынешняя РФ является наследницей великого и могучего Советского Союза. Если есть - покажите. Она и ни с какого боку не наследница царской России. С династией Романовых покончило еще Временное правительство в 1917-м. К величайшему огорчению Няши.

Так что никакого военного отношения нынешняя РФ к победе советского народа и Красной Армии в Великой Отечественной войне не имеет. И не надо заниматься приватизацией подвигов дедов и прадедов.

А то и турок в 1878-м они разгромили они, и Наполеона и Гитлера. И всё они - не имеющие за плечами даже школы прапорщиков.

Эту победу СССР над фашистской Германией предал сам доморощенный министр Шойгу, когда впервые 9 мая на Красной площади принял военный парад перед задрапированным фанерой Мавзолеем Ленина.

…Здесь на портале была шутливая заметка про интим-баньку нашего фельдмаршала в кущах подмосковного военного санатория «Архангельское» (https://forum-msk.org/material/news/14813093.html).

Юмора ради можно было бы посоветовать ему пригласить в нее «попариться по-русски» немецкую коллегу фрау Урсулу. А не угрожать ей по-тувински. В роли парильщицы могла выступать его личная пресс-секретарша Россияна.

Это было бы хоть немного по-джентльменски…