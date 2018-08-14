Последняя конвульсия: оборотни и печенеги

В прошлый раз мы пришли к выводу о том, что попытка учинить фарсовую имитацию 1937 года сегодня (https://forum-msk.org/material/economic/14913256.html) станет последней конвульсией власти, продолжим тему.

Сгнившая «силовая» машина РФ ведь не только общество приводит в ярость, кидая за решетку (за мемы и картинки в соцсетях) молоденьких девчонок. Нет, она еще реально крушит производительную экономику РФ. Работая фактически рука об руку с американскими санкциями. Изрядная часть «силовиков» стала пособниками врага и фактором экономического кризиса в стране.

АНТИОТБОР И СТРУКТУРЫ-ОБОРОТНИ

Возможность чинить расправы, ломать чужие судьбы и отнимать собственность, особенно в условиях криминальной квазигосударственности, тянет в силовые структуры множество самых гнусных субпассионариев. Настоящий алчный сброд. Да, внешне силовые структуры РФ напоминают сталинские. Но мало построить красивые функциональные схемы. Туда еще и настоящих людей (чистые руки, горячее сердце, холодная голова) нужно набрать. А система устроена так, что идут туда зачастую твари с холодным сердцем, чистыми мозгами и горячими руками. А это – сращивание силового (карательного) аппарата РФ с организованной преступностью и реальное убийство производительных сил несчастной страны.

Помните, как в 2003 году тогдашний шеф МВД Грызлов объявил борьбу с оборотнями в погонах? С коррумпированными «стражами закона»? Как известно, оборотни победили. Мало того, сами госструктуры превращаются в оборотней. Формально они законность обязаны блюсти, а на деле – это уже банды грабителей и вымогателей. Сколько там у полковника Захарченко нашли дома? 8 миллиардов рубликов? Стоимость четверти моторостроительного завода или крупного автоматизированного комплекса в животноводстве! А как арестованный генерал СКР Дрыманов деньги мешками считал за прикрытие вора в законе Шакро Молодого? Ну зачем честно трудиться и заниматься производством, если можно вот так вымогать?

Сам Путин на недавней прямой линии жаловался: мол, полностью увольняем сотрудников одной из структур ФСБ, полностью коррумпированных, набираем новых. И они моментально становятся такими же…

А чего вы хотели? Молох воспроизводится. Честные в системе не выдвигаются. И вообще – рыба с головы гниет.

Уже у большевиков были большие проблемы с моральным обликом кадров в ЧК. Но тогда хотя бы был резерв в лице тысяч фанатично идейных людей. Таких, как чекист Николай Удилов. Страшная у него была смерть: басмачи живым бросили его в костер. Но до того Удилов гонялся за бандами басмачей и отрядами генерала Бакича по всему Туркестану. Ему досталось кожаное седло генерала. В нем он обнаружил зашитыми восемь крупных бриллиантов. И он сдал их в казну. Интересно, а нынешние силовики как бы поступили?

Никакой высокой идеи у нынешней власти нет. А тут хоть какие структуры ни создавай – их наводнят жадные и жестокие оборотни. Которые уже стали страшной проблемой для экономики. Они сращиваются не только с уголовщиной, но и с госбанками-монополистами. И уничтожают самых способных предпринимателей-производственников. Сегодня в стране любая компания, не связанная с оборотнями, рискует быть захваченной. А то и уничтоженной.

Как работает эта схема? Поведаю типичную историю.

ТРАГЕДИЯ «СТАЛЬИНВЕСТА»

Жила-была компания «Стальинвест». Во главе с Сергеем Масленниковым, бывшим «красным инженером». Сперва торговала стальными конструкциями. А потом сама стала их производить. Дома, в РФ. В Домодедово и Тульской области подняла современные роботизированные производства. (Подчеркну особо: не купила задешево старые советские производства, а выстроила заводы с чистого листа). Завела свое конструкторское бюро. У нее рабочие были с высшим техническим образованием. Всего «Стальинвест» создал в стране почти тысячу новых рабочих мест.

На свою беду, фирма проектировала и поставляла металлический каркас для реконструкции стадиона «Лужники», объектов космодрома Байконур и многого другого. Вот тут на нее и положили глаз. И уверенно стали разорять. Как? Сперва «Стальтинвест» кредитовался в Сбербанке. Ведь без кредитов не обойтись, если хочешь развиваться. «Стальинвест» заемщиком был завидным, его бизнес оценивался в 12 млрд. рублей.

Шаг первый: Сбербанк Грефа в дальнейшем кредитовании отказал, грозя сорвать всю программу развития компании. И тут на помощь пришел «Россельхозбанк», тогда – во главе с Патрушевым-младшим, сыном бывшего главы ФСБ. Мол, мы вас охотно станем кредитовать. Вы и со Сбером рассчитаетесь, и дальше двинетесь. Кредитный комитет «РСХБ» одобрил выдачу займа в 6 миллиардов рублей. А в залог пошла собственность всего «Стальинвеста». На 12 миллиардов.

Это и был первый шаг в ловушку. Когда в залог за кредит требуют вдвое больше.

Шаг второй: «РСХБ» дал «Стальинвесту» не шесть, а 4,9 млрд. рублей. И остановил кредитование, разом нанеся компании удар под дых. Оборотных средств не хватает, клиенты сердятся – заказы срываются. По предоплате работать невозможно: у строителей денег тоже не хватает, все хотят покупать с рассрочкой платежа. Пойти в другой банк за ссудой невозможно – вся собственность уже в залоге у «Россельхозбанка». Масленникову-учредителю даже пришлось собственную квартиру заложить, чтобы по текущим долгам рассчитаться. А «РСХБ» продолжал душить предприятие.

Шаг третий. Однажды к Масленникову пришел развязный делец либеральной национальности (назовем его мосье Краковским) и заявил: «Хочешь, чтобы кредит тебе списали? Отдавай бизнес мне. А не отдашь – сядешь в тюрьму. Я ведь машины поставляю и Следственному комитету, и ФСБ. У меня – связи».

Масленников отказался. И к нему пришли. Теперь он второй год сидит – в СИЗО. Статьи ему меняют, как перчатки, начав с «мошенничества». Явившаяся с обыском стая из СКР унесла с заводов все серверы, включая и те, что управляли роботами на производстве. В общем, получилось что-то вроде визита гамадрил в университетскую лабораторию.

А сам «Стальинвест» из рук «РСХБ» перешел «Газпромбанку», а от того – в руки одного из героев «реформирования» электроэнергетики при Чубайсе. За 1,7 млрд. рублей. В общем, кто-то получил отличное предприятие всего за одну шестую часть его цены. (Интересно, а новый хозяин как-то отблагодарил руководство «Газпромбанка»?). А «РСХБ» захватил «Стальинвест» меньше, чем за полцены. Причем не за личные деньги руководителей «Россельхозбанка», а за деньги банковские, «налитые» в него государством и вкладчиками.

Предприятию повезло: остановилось оно лишь на время. Но новые хозяева стали «резать косты» (в переводе с новояза – сокращать затраты). Конструкторскою бюро – затраты, понимаешь. И если сам Масленников имел зарплату в 400 тысяч в месяц, то теперешний начальник над производством – раза в три больше.

Вот вам действия нынешних «силовиков», сращенных с госбанками. Рейдерство это – захват предприятий, которые с кровью и потом создавались кем-то другим. За полцены. А то и за одну шестую. Причем в экономике многое зависит от личности руководителя. Если предприятием руководят инженеры-энтузиасты, то оно развивается, выдает конкурентоспособные изделия, роботизируется, выбивает с нашего рынка импорт. Смени их на «дефективных манагеров» - и все сыплется…

ЭТО ПОСТАВЛЕНО НА ПОТОК!

И из выступления адвоката Ивана Миронова на МЭФ-2018, и из беседы с экономистом Владиславом Жуковским Максим Калашников знает, что подобная схема «силовики-госбанки» уже носится по РФ, как орда Мамаева. Вот так, прекращая одобренное кредитование (но получив в залог ВСЮ собственность заемщика) грязные дельцы швыряют в тюрьмы создателей предприятий и получают лакомые куски в свои руки. (Так Сьербанк еще в 2011 уничтожил белгородский «Энергомаш», пытавшийся производить мобильные электростанции, конкурируя с самим «Сименсом»).

К сожалению, в ряде случев отнятые предприятия, попав в грязные лапы, погибают. Ибо вместо предпринимателей ими начинают рулить сущие мародеры. И за ворота выплескиваются все новые и новые партии безработных.

А иногда «стражи порядка» просто громят предприятия, заводя уголовные дела на их капитанов. Просто убивают целые компании, лишая работы их сотрудников. Об этом недавно говорил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

НАБЕГИ ПЕЧЕНЕГОВ

Давайте его просто процитируем.

«Если проанализировать, как обстоят дела у нас на Дальнем Востоке, то выясняется – за 2,5 года было проведено более ста тридцати тысяч проверок. И это – не считая «доследственных мероприятий» и проверок, проведенных в рамках оперативно-розыскной деятельности.

Приведу несколько примеров. Только за первое полугодие 2017 года состоялось пять проверок аквапарка «Чудо-остров» в Камчатском крае. Организаторы проверок ссылаются на жалобы работников предприятия и посетителей. Возникает вопрос - а что, нельзя проверить один раз и добиться устранения недостатков? Или будут проверять каждую неделю, пока не останется ни «чуда», ни «острова»?

Или другой пример, когда в марте прошлого года на судно группы «Доброфлот» высадился десант правоохранительных органов. Прямо штурмом взяли судно. Только одна проблема – за прошедшие 15 месяцев так никто и не понял зачем. Все еще продолжается следствие, есть у руководства компании какие-то проблемы с таможенными органами или нет.

Так может в начале надо было разобраться есть ли эти проблемы, а потом десант высаживать?

К сожалению, достаточно распространена ситуация, когда сняв жесткие диски с серверов, изъяв документы и практически парализовав работу предприятия, контрольно-надзорные органы потом в течение двух-трех лет усиленно ищут основания, зачем они это сделали. А может быть стоило поступить наоборот? Сначала установить факт и истинный состав преступления, а затем принять меры в отношении правонарушителей, не разрушая экономику предприятия.

Хочу подчеркнуть, что в результате таких действий больше всего страдают не руководители предприятия, против которых эти атаки чаще всего направлены, страдают простые рабочие, граждане России, которые после пары таких атак лишаются средств для существования…» Полный текст - -http://dfo.gov.ru/trutnev/1569/

То есть, силовики действуют, как набеговая орда печенегов, оставляя позади себя руины. Не неся ни малейшей ответственности за погромы. И таких случаев – тысячи. «Эксперт» пишет о том, как силовики фактически парализовали экономику Сахалина. Любой руководитель, что пытается что-то сделать и улучшить жизнь, моментально становится объектом нападения и «посадки». Не трогают лишь послушных и безынициативных.

А не кажется ли вам, что это – обрушение экономики РФ? Ну, американцы бьют ее извне, а силовики – изнутри. Кстати, рука об рука с правительством и Центробанком, уничтожающим национальное производство налогами, дорогими кредитами и потоками дешевого импорта.

Но не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы предвидеть развитие этой «силовизации». Как известно, вор в законе Шакро Молодой был связан не только с генералом Следственного комитета Дрымановым (на фото – в квазисталинском мундире). Связи Шакро простираются и в ФСБ. Потому не удивлюсь, что дальше силовики начнут работать как наемники бандитов: по из заказам устранять конкурентов в легальном бизнесе, уничтожая их компании заказными уголовными делами. Ну, а сращивание части силовичков с наркобизнесом – уже факт. Вспомним скандал с кокаином в посольстве РФ в Аргентине.

Как вы думаете, куда заведут оные процессы, когда Кремль решит учинить «новый 1937-й» и даст силовым структурам полную бесконтрольность? Абсолютную свободу действий?

РАЗВАЛ

Они очень быстро не только породят массовую готовность бунтовать – они добьют экономику РФ.

Максиму Калашникову прекрасно известно, что те предприниматели (особенно из инженеров), что в немилосердных, тяжелейших условиях РФ сумели поднять свои предприятия (особенно, если они – созданные заново, не старые советские) – это золотой фонд нации. Люди, обладающие умом, деловой хваткой и сметкой, не обворовывающие свои заводы и фермы, нацеленные на научно-техгническое развитие своего Дела. Только они реально способны тратить ресурсы с наивысшей эффективностью, отвоевывая рынок страны у импорта и выходя на мировую арену с новыми изделиями нашего производства.

Попытка «нового 1937 года» обернется вакханалией черного рейдерства. Золотые кадры окажутся уничтоженными, попадут за решетку. (И это ничем не будет отличаться от плана гитлеровцев – уничтожать самых умных и способных на оккупированных землях). На смену рачительным и умным хозяевам придут тупые «добыватели трофеев». Оборотни. Алчные «новые печенежины». В рекордные сроки они высосут и разрушат захваченные компании, превратив роботизированные умные производства в тонны денег у себя на квартирах, в заграничную недвижимость, в банальные импортные «бентли» и «верту»-телефоны. Они не только вырежут цвет нашего народа, но и вызовут падение экономики. Со всплеском безработицы и нищеты.

Хваленое «чудо-оружие» путинской команды превратится в красивые оболочки, напичканные дрянной китайской электроникой. Или мы уже не видели дешевки-микросхемы КНР в «черном ящике» сбитого турками Су-24М?

А это – страшный процесс. Это – конец всему. Ибо потом сами паразиты будут вынуждены убивать и пожирать друг друга. Знаете, чем пахнет война между разными ветвями силовиков в РФ?

Еще раз предупреждаю Кремль: твоя попытка учинить «новый 37-й» в РФ станет последней твоей конвульсией. Это резко ускорит взрыв общества и экономический крах. Не знаю, рассчитывали ли на это американские авторы санкций, но их удары по госбанкам РФ только усилят их разрушительное рейдерство. Ибо госбанки останутся без долларовых активов и доступа к финансовым рынкам Запада. Надо же чем-то это компенсировать…

А БОМБА ТИКАЕТ

Таким образом, силовые структуры РФ превратились в огромную социально-экономическую бомбу под страной. В сильнейший фактор кризиса (помимо правительства и ЦБ РФ).

Кремль давно понял, что проиграл Вторую Холодную войну. Она ведь перешла в стадию многолетней борьбы на изнурение и истощение. А экономика РФ в десять раз меньше американской, ее «элита» деморализована, безыдейна и целиком зависит от Запада. Официозная пропаганда может сколько угодно орать: «Нихт капитулирен! Америка не сумела сломить нас санкциями!». А мы знаем, что сумела. Понимая, что поражение он получил, Кремль лишь судорожно оттягивает финал и пытается выторговать более или менее сносные условия сдачи. И надеется на спасительный катаклизм на Западе. Нет, не на крах ЕС! ЕС ничего не решает, санкции вводит и направляет Америка. Но в США, как назло, все никак не начинается новая гражданская война. Наоборот, американцы сплотились против Кремля за «вмешательство в выборы» и намерены его добить.

В этих условиях разложенные, сгнившие до смрада силовые структуры РФ работают как ускоритель краха Кремля. И еще не факт, что коррумпированные генералы не помогут врагу устроить в РФ прозападный переворот. Ибо ведь прощение Запада и легализацию награбленного хочется получить…

Можно ли разрядить эту тикающую бомбу под страной? Поговорим об этом дальше…

(Окончание следует)