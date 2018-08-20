Как остановить взбесившегося силового молоха?

Мы уже с вами знаем, что расплодившиеся без меры силовики, с подачи власти учинив имитацию 1937 года, могут довести страну до внутреннего взрыва и краха экономики (https://forum-msk.org/material/power/14918704.html).

Если Кремль решит запустить маховик новых репрессий и всеобщего доносительства, мы его остановить сразу никак не сможем. Но тем самым он подпишет себе смертный приговор, ускорив собственное падение.

Однако в перспективе стране придется решать проблему избыточной численности (будем называть вещи своими именами!) жандармских структур. Равно как и очищения их от мерзавцев, готовых ради новых чинов и вымогательства безжалостно ломать и судьбы людские, и рушить целые предприятия.

Стране предстоит тяжелая и опасная работа!

СВЕРХУ СИЛОВЫЕ ОРГАНЫ ОЧИСТИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Давайте уясним простую истину: если силовые структуры превратились в рэкетиров, рейдеров и пожирателей людей «отчетности ради», если силовики могут хапать миллиардами, то никакие призывы их расстреливать и сажать не помогут. Кто будет чистить «органы»-то? Где мы найдем тысячи таких вот чистых душой, неподкупных и грозных ангелов, что придут на работы во всяческие службы внутренней безопасности и контрольные управления? Наоборот, все назначенные сверху чистильщики и контролеры моментально коррумпируются сами и войдут в долю. Ибо шальные способы быстрого обогащения развращают. Введение смертной казни только повысят ставки вымогателей и оборотней в погонах. Мало того, прогнившие «контролеры» уничтожат последних честных людей с «органах».

Чисто бюрократическим путем, «сверху», проблему решить невозможно. По глубокому убеждению Максима Калашникова, оную опаснейшую «раковую опухоль» придется лечить с помощью целой гаммы «лекарств». Одной волшебной таблетки тут, увы, не существует. Тут придется действовать и сверху и снизу, буквально разминируя страну. Придется забыть слова «бред», «фантастика» и так далее. Проблема слишком тяжела.

В ход должны пойти не только верхушечные меры типа новой опричнины, но и создание таких «автоматических механизмов», как независимый состязательный суд с выборными судьями, как развитие местного самоуправления, как сильная свободная пресса и как развитие сильных объединений активных граждан. Только так мерзавцы в погонах, бросая невинных людей за решетки или пуская по ветру плоды многих лет работы предпринимателей, сами отправятся на нары. Лишь сложное, комплексное лечение, может спасти страну от катастрофы в виде расплодившихся волков, гиен и шакалов.

ТЕХНОЛОГИИ «НОВОЙ ОПРИЧНИНЫ»

Прежде всего, мы утверждаем: будущей Великой России нужны сильные и дееспособные спецслужбы, равно как и прокуроры, и полицейские. Пускай они будут меньше по численности, но зато намного более умными и честными. Да и места лишения свободы у нас тоже будут.

Как мы можем обеспечить отбор в эти органы исключительно честных и умных, обладающих совестью людей? Развитие современных психотехнологий и науке о мозге позволяют наладить отбор качественного персонала, изначально отсекая садистов и мерзавцев. Эта тема достаточно разработана в книгах Максима Калашникова. А вот – краткая выжимка:

https://m-kalashnikov.livejournal.com/526078.html

Те же технологии здорово помогут при формировании корпуса новых судей. Главное – создать структуры из честных. А уж они начнут кооптировать в «органы» себе подобных. И те же самые технологии способны резко увеличить качество и скорость работы правоохранительных структур, разведки и контрразведки!

Будет введен железный принцип: если в суде дело развалилось, то незадачливый следователь сам пойдет за решетку. На тот же срок, на который упек в СИЗО невиновного. Если при этом окажется разрушенным предприятие, то повинный в этом силовой орган возместит убытки – за счет своего бюджета. Чтобы неповадно было. Мы знаем, как наплевательски ведется иной раз следствие, как при этом людей годами держат в СИЗО. Больше такого не будет! Мы уже видели, как по делам о «картинках» и «экстремизме» на обыски выезжают целые бригады весьма высоко оплачиваемых сотрудников, как они потом месяцами «картинки» изучают. И с этим мы тоже покончим. Против наиболее одиозных «силовиков» и «судей» нынешних времен проведут показательные процессы: чтобы другим впредь неповадно было. Фамилии таких одиозусов нам отлично известны.

Естественно, сами «органы» должны работать по-новому. За беспорочную службу в них должны полагаться и достойное жилье, и премии, и отличный социальный пакет. Да и ордена должны стать не пустыми побрякушками, как сегодня, а, как встарь, а знаками принадлежности к сообществам честных и смелых людей. Именно капитулы орденов, а не бюрократы из наградного отдела АП РФ, и должны награждать людей. А сами ордена должны означать и ежегодные выплаты кавалерам оных из казны.

Это и есть – новая опричнина. Она не означает крови и насилия. Нет, опричнина (от слова опричь – кроме) есть технология спасения прогнившего социума. Это когда в недрах недееспособного, разложенного государства создается новый контур управления. Из энергичных элементов. Вот и нам придется создавать такой контур: старый госаппарат слишком плох. Частью новой опричнины станет система отбора умных и честных пассионариев, которыми мы насытим новые силовые органы, контрольные структуры и суды в самую первую очередь. А затем – министерства и ведомства.

Создание сильной судебной власти, противовеса администативной машине и метаниям парламентариев – задача прямо-таки первейшая. От этого зависит выживание страны. Сильный суд необходим даже возможной диктатуре национального спасения. Ибо такая диктатура без нормального суда не сможет быть ни временной, ни дееспособной.

СУД И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

О реформе судебной власти, о выборности судей и механизмах их ответственности написано уже довольно, потому повторяться не хочу.

Одно ясно: состязательный суд – технология древняя, не требующая томографов или «майнд ридеров». Известная еще в древних Элладе и Риме. Именно полноценная судебная власть в силах стать тем мощным средством очищения силовых структур от двуногой нечисти, что так необходимо стране. Сильная судебная власть нужна нам, великодержавным националистам. Ибо не может быть могучей империи без свободных, полных достоинства, граждан. Империи из рабов и холопов – непрочны. Империи свободных и сильных граждан – долговечны и успешны. Империя, как мы знаем из истории и текущей практики, могут быть и федеративными республиками. США – тому пример.

Естественно, развитие самоуправления, распространение футурополисов резко повысит защиту граждан. Одно дело – иметь дело с семьей арестованного, другое – с общиной-муниципией футурополиса. Где и адвокаты найдутся, и неравнодушная общественность. Тут так просто не захватишь предприятие с помощью заказного дела, не покошмаришь того, кто в футурополисе платит налоги и создает рабочие места. Именно самоуправление (новая власть Советов) на принципах Нейромира и выступит здоровой тканью общества. Подробнее:

https://m-kalashnikov.livejournal.com/750345.html

https://m-kalashnikov.livejournal.com/1146725.html

Это – реальная альтернатива и плутократии (власти богатства), и «коммерческой демократии», и «постдемократии».

Само общество свободных, активных и вооруженных граждан должно стать той средой, где уничтожаются «раковые клетки» коррупции и произвола чиновников с силовиками. Здесь важно восстановить известный со времен СССР порядок: любое критическое выступление в прессе должно быть расследовано и получить исчерпывающий ответ от того или иного органа власти. Если это клевета – ответит орган СМИ. Если правда – виновные начальники понесут заслуженное наказание. Пресса должна стать еще одним лекарством для очищения Великой России от нечисти. Отнесем сюда же общественные объединения вроде Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (мы должны умело использовать энергию даже тех, кто несет иную идеологию). Всем найдется место в нашей Империи Развития.

Противовесом государственной машине (даже очень хорошей) должно стать отлично организованное общество. Сегодня социум РФ – бесструктурная и аморфная масса. Что-то, извините за столь грубое сравнение, жидкого поноса. Люди разобщены, не спаяны узами солидарности, составляя толпу одиночек. Наши критики любят кивать на Запад. Но секрет Запада кроется в том, что там люди со Средних веков выступают частью тех или иных солидарных сообществ, умеюших отстаивать свои права, биться за свои интересы. Это не только церковные приходы или цеха-корпорации ремесленников, не только гильдии купцов. Это еще и всяческие общества (Национальная стрелковая ассоциация в Соединенных Штатах), профсоюзы, те же партии, профессиональные объединения деловых людей. Каждая структура могла внятно формулировать свои требования и предложения, защищая своих членов, попавших в беду или вступивших в конфликт с властями.

Люблю приводить один пример. Когда в 1918 году столица Закаспия, Ашхабад, попал под власть эсэров и британцев, кто стал сперва оплотом сопротивления оккупантам? На кого смогли опереться большевики-подпольщики? На целую гамму профсоюзов, которые в маленьком тогда Ашхабаде объединяли практически всех рабочих города. Да и не только Асхабада-Ашхабада – всего Закаспийского края.

К началу 1919 года профессиональные союзы Закаспия представляли собой довольно внушительную силу: Кизыл-Арватский Совет профсоюзов объединял 1750, Красноводский - 500, Ашхабадский - 4468 членов. Весьма многочисленным был союз печатников и кустарей, куда входили металлисты, портные, швейники и другие ремесленники. Уже в ноябре 1918 года красное подполье имело влияние на отдельные профсоюзы, к примеру - на союз швейников и его председателя Тимофеева, выполнявшего задания большевистской организации. На сторону красных перешли и рабочие-печатники.

Уже в декабре 1918-го в Ашхабаде печатники созвали собрание 16 профсоюзов, которые потребовали от правительства повышения зарплат. Силой разгонять профсоюзы правительство побоялось. А профсоюз печатников, который мог сорвать публикацию распоряжений правительства, реально защищал своих членов, собирал деньги на помощь семьям арестованных.

Это потом, в СССР, красные превратят профсоюзы в симулякры, в «приводной ремень» правящей партии, а рабочие станут членами большой семьи – патриархально устроенного государства, пронизывающего все стороны жизни. Затем это сыграет роковую роль: государство Ленина переродится в хищническое квазигосударство Горбачева-Ельцина-Путина (Порошенко, туркменбаши, елбосы и т.д.) – и люди останутся разобщенными и беззащитными. Перед произволом начальства и беснованием карательных органов.

Мы же ставим целью обратный процесс: каждый человек пусть будет членом той или иной организации. Прежде всего – профсоюзов. Причем настоящих, не бутафорских. Той же цели служит и развитие местного самоуправления, и уплата налогов не работодателями, а самими гражданами. Это радикально вытравит из русских рабскую психологию и пассивность.

Само собой, и предприниматели, национальные производители, тоже должны объединяться в свои цеховые, отраслевые союзы. Так они могут говорить с властью, гасить административные завихрения неуемных чиновников и плодотворно сотрудничать с властью. Мало того, именно толковые промышленники, аграрии, организаторы научно-технических компаний могут стать отличным кадровым резервом для нового, здорового государства. Чтобы не сынков в нем на руководящие посты назначали, не приятелей и не любовников/любовниц (слаб человек!), а толковых управленцев. Механизм такого отбора лучших из лучших, своеобразной «предпринимательской гвардии», предложил предприниматель Владимир Топорков. Подробнее:

https://forum-msk.org/material/region/10091860.html

Таков абрис «капитального ремонта» страны, который мы должны совершить. По сути – пересборки России в рамках новой опричнины. Без левого и либерального маразмов. А награда наша – не только в полном освобождении от коррупции, от произвола чиновников и силовиков, от беснования этнокриминальной преступности и вообще оргпреступности, друзья мои. Берите выше: такое общество Нейромира превратит Россию в страну невероятно динамичного развития. В такой Великой, Сверхновой России экономика и гражданские сообщества превратятся в жадных потребителей научно-технических новинок. Так же стремительно начнут развиваться самые передовые формы общественной организации, решится демографическая проблема. Страна в рекордные сроки станет одной из ведущих научно-производственных сил планеты. Мало того, Нейромир один лишь и сможет сделать роботизацию не бедой, а благом. Ибо в нем роботы не отберут работу у граждан, а дадут им новые, грандиозные сферы деятельности.

Философский закон гласит: только то общество в силах справиться с невероятно сложными проблемами новой эпохи, что само обладает достаточными сложностью, разумностью и разнообразием. Хотите аналогию? Ну, не может полетом космического корабля управлять не компьютерная система с нейросетью, а счетно-механическое решающее устройство 1940-х годов! Нынешняя правящая камарилья в преддверии глобальной перестройки упрощает социум, низводит его до уровня даже не арифмометра, а конторских счет с костяшками. Мы же намерены сделать обратное, создав общество по образу и подобию человеческого мозга.

И именно такая Империя, поднявшись и засияв, притянет к себе все русские земли. Украину с Белоруссией.

Предоставленная собственным внутренним тенденциям, РФ идет к смерти, к последней конвульсии. Наша Великая Россия – может шагнуть в новую вереницу веков…