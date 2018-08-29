А за удовольствие надо платить, не правда ли?

28 августа, отбыв срок части дичайше-беззаконного наказания, освободился из заключения в ИТЛ Александр Соколов. У ворот зоны в Чебоксарах его встретили жена и товарищи, затем товарищи отвезли его с женой в Москву.

А накануне был заключен под арест известный персонаж, имя которого нельзя называть.

Не так давно прочёл заметку «инсайдера» о том, что рядовые эфэсбэшники ненавидят и власть в Кремле, и своих генералов. Это понятно, они же видят, что там все воры и подонки. А подонков боятся и ненавидят одновременно. Но что с толку с этой ненависти? Эфэсбэшники в своей массе за свою зарплату и мать родную зарежут, соответственно, и против начальства никогда не пойдут.

Вот вам пример.

Тут известный персонаж обнаружил естественное - генералы Росгвардии воруют при закупках продуктов для столовых этого воинства.

«А шо вы таки хотели??»

А ВКонтакте есть паблик «Омбудсмен полиции», он считается самым большим сообществом, в котором обсуждают свои проблемы полицейские, — 160 тысяч участников. И эти полицейские провели голосование по поводу фильма известного персонажа о коррупции в Росгвардии. В первый день рискнули принять участие в опросе 3,5 тысячи человек, и за ответ: «Навальный всё врёт. Агент Госдепа же, очевидно», - проголосовали 30,83% осторожненьких, а за ответ: «Всё в фильме правда и представлено с соответствующими документами. И от этого становится всё более ужасно и страшно за нашу страну», - проголосовало 69.17% возмущённых участников голосования.

М-да…

Но дальше!

Раньше писали: «В жизни всегда есть место подвигу», - и вот 25 августа пять «космонавтов» Росгвардии, которых обворовывают их генералы, подкараулили не своих генералов, а известного персонажа при выходе его из дома, храбро набросились, вырвали у него чуть ли не с пальцами телефон и уволокли известного персонажа в участок.

То, что это был именно подвиг Росгвардии, о которой пёкся известный персонаж, подтвердила пресса запутинских патриотов, возликовавшая: «Революция отменяется: Навальный повредил мезинец и не сможет отправлять твиты».

(Как известно, все дебилы, по призыву Кремля враз ставшие патриотами Рашки, уверены, что в России Мйдан был не 1993 году, а только ещё будет, а организует этот Майдан известный персонаж).

Из участка известного персонажа всё же отвезли в больницу, где ему установили растяжение сухожилий пальца и оказали помощь, а потом снова доставили в участок и оставили там до понедельника, а в понедельник ему назначенная путиным подлая баба в штанах и в балахоне подписала бумагу о месяце административного ареста.

Ну, а на граждан России эта назначенная путиным баба в штанах наложила очередной налог для выплаты известному персонажу компенсации за беспредел фашистов Рашки в России.

Имеется в виду вот что.

Европейский суд по правам человека завален жалобами на решения и приговоры фашистских судов в Рашке, поэтому рассмотрение дел пострадавших от фашистов обычных граждан России затягивается на 10-12 лет. Но известный персонаж не обычная жертва фашистского режима, поэтому его жалобы рассматриваются быстрее - через 3-4 года, естественно, фашисты Рашки признаются виновными в фашизме и известному персонажу назначаются денежные компенсации.

Эти компенсации не велики, но ведь фашистский режим-то не ленится - и осуждает известного персонажа регулярно, и сажает его под арест постоянно. Поэтом по мелочи и суммы набегают приличные.

Так, к примеру, в феврале 2017 года Европейский суд по правам человека присудил известному персонажу компенсацию в общей сумме более 63,5 тысячи евро по его семи жалобам на задержания и аресты в ходе митингов 2012-2014 годов. Тогда, между прочим, его в основном не под арест сажали, а штрафовали от 1000 до 30 000 рублей, это потом закон ужесточили.

На год раньше, в феврале 2016 года, ЕСПЧ установил, что по делу «Кировлеса», известного персонажа и Петра Офицерова осудили не за преступление, а за деяния, которые невозможно отличить от обычной предпринимательской деятельности. Обоим присудили по 8 тысяч евро компенсации. Но помимо 8 тысяч известному персонажу присудили ещё и 48 тысяч евро компенсации судебных издержек (Офицерову - 23 тысячи евро). Правда режим выплату этой компенсации затягивал, и выплатил её известному персонажу только в ноябре 2016 года.

А в октябре 2017 года ЕСПЧ установил, что «дело о мошенничестве против Алексея и Олега Навальных по жалобе компании «Ив Роше»» было рассмотрено в России несправедливым судом. ЕСПЧ потребовал от Рашки выплатить известному персонажу и его брату 76 тысяч евро. Кстати, «Президиум Верховного суда России отказался отменить приговор братьям Навальным по делу «Ив Роше»», так что это была не последняя выплата граждан Рашки по этому делу. Разумеется, выплату по делу «Ив Роше» режим по обыкновению затягивал, и известный персонаж получил свои 4 с лишним миллиона рублей только в июле 2018 года.

Сам известный персонаж недоволен тем, что штрафы ему выплачиваются «из бюджета России, хотя должны быть выплачены из карманов этих продажных судей».

Формально известный персонаж прав, но по существу - а кто обеспечивает нахождение у власти этого фашистского режима и его судей? Кто, как не те боящиеся Майдана граждане Рашки, которые стадом ходят голосовать за фашистов.

Так, что нужно считать эти выплаты известному персонажу налогом на граждан Рашки, налогом за их удовольствие иметь в России фашистскую власть - за удовольствие этих граждан ходить на выборы, чтобы своим приходом утвердить законность этой власти.

А за удовольствие надо платить, не правда ли?