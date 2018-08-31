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Московский листок

Судебный мундиаль

Опубликовано 31.08.2018 автором Сергей Комков в разделе комментариев 0

суд закон
Судебный мундиаль

Заранее приношу извинения читателям за применение столь неблагозвучного и даже почти ругательного слова в заголовке своей статьи. Но, в последнее время это словечко стало у нас в России достаточно популярным в связи с тем, что наша страна «удостоилась великой чести принимать у себя чемпионат мира по футболу».

Для непосвященных объясняю. Футбол – это такая спортивная игра, когда 20 чудаков бегают по большому полю и гоняют надутый кожаный пузырь, пытаясь загнать его в некоторое огороженное пространство, называемое «воротами». В которых с той и другой стороны поля стоят еще по одному чудаку и пытаются всем, чем сумеют, отбить этот надутый пузырь. А за этим форменным безобразием наблюдают еще три чудака, которых все называют «арбитрами». Один из них – со свистком, а двое – с флажками.

А очумевшая от азарта и принятого втихаря «на грудь» алкоголя публика вокруг этого самого поля, на котором гоняют надутый пузырь, орет, поет песни, беснуется. И даже выбегает на поле в неглиже и танцует непристойные танцы африканских аборигенов!

При этом, в VIP-ложах сидят важные гости! И даже – главы некоторых государств! Которые с большим удовольствием рассматривают все происходящее на поле и вокруг него безобразие! Тоже иногда «принимают на грудь». Но, уже в открытую и с явным удовольствием!

Вот, примерно, что такое «мундиаль»!

 

Россия давно и совершенно не случайно билась за право проведения футбольного мундиаля в 2018-м году. И совсем не потому, что в нашей стране так развита тяга к игре в надутый кожаный пузырь. Просто вообще в нашей стране давно уже стало традицией гонять все что попало из одного конца в другой. Начиная от какой-нибудь мелкой бумажки и кончая конкретным человеком!

Чиновная мундиаль стала у нас уже своего рода национальной забавой!

Но, особенно преуспели в этом органы «судебной власти»!

Любому представителю судебного органа России проще всего не разбираться с конкретным делом по существу, не выяснять ИСТИНУ, а послать обратившегося в Суд гражданина… или в другой Суд, или вообще на все четыре стороны!

При этом, понять логику того или иного судебного работника или конкретного судьи, принимавшего решение о «посылке» понять практически невозможно! И ходить по этим «судебным инстанциям» можно хоть до скончания века!

Особенно, если вдруг рядовой гражданин страны вздумал пожаловаться в Суд на произвол или на безобразия конкретного государственного чиновника или на конкретную государственную структуру, которая нарушает гражданские права данного человека!

О, так называемом, «телефонном праве», в нашей стране, видимо, не писал и не говорил только очень ленивый. Но! Складывается впечатление, что данное «телефонное право» так никто и не отменял. И наши «уважаемые российские суды» продолжают активно пользоваться именно этим разделом отечественного «правового законодательства».

Далеко за примерами ходить не надо.

В декабре 2017 года автором данной статьи было подано Исковое Заявление в Басманный районный Суд города Москвы о защите чести и достоинства к «Российскому Военно-Историческому Обществу», председателем которого является министр культуры России Владимир Мединский. На официальном Интернет-портале данного «общества» были опубликованы гадкие материалы за подписью некоего анонимного автора, которого в данном «обществе» почему-то представили в качестве «эксперта».

На заседании в Суде юрист «общества» представила поддельные документы данного анонимного автора и пыталась переложить всю вину на того, кого не существует в природе. Хотя, всем изначально было понятно, что материал был написан по заказу и носил явно оскорбительный и провокационный характер.

Тогда начались «маневры». И Басманный районный Суд (видимо, с подачи ответчиков) вдруг решил, что данное «Дело» нужно рассматривать в другом районном суде Москвы! У «Российского Военно-Исторического Общества» вдруг неожиданно появился другой юридический адрес! И тут же вышло Определение Басманного Суда о передаче «Дела» на рассмотрение в Дорогомиловский районный Суд Москвы.

«Ну, что же! Случается всякое» - решили мы. И начали ожидать решения Дорогомиловского Суда.

А время, между прочим, идет! И счетчик (как говорят в таких случаях) работает на полную катушку!

Наконец, 2 июля 2018 года судья Дорогомиловского районного Суда города-героя Москвы выносит Определение!

Как вы думаете? Какое?!

«Рассмотрение данного Искового Заявления подлежит по правилам подсудности в Басманном районном Суде города Москвы» (?!) Ибо, как установил Суд, данное «Российское Военно-Историческое Общество» официально находится на территории, которую обслуживает именно этот районный Суд!

Ничего тебе это, мой дорогой читатель, не напоминает?! И не складывается ли у тебя впечатление, что над нами просто пытаются в очередной раз поиздеваться и разыграть очередной «мундиаль»?!

Только теперь этот «МУНДИАЛЬ» можно назвать СУДЕБНЫМ! А играют в него целыми составами районных судов города-героя Москвы!

Не понятно лишь одно. А мы-то кто во всей этой грязной и совершенно недостойной игре?!

Тупые зрители, «принявшие на грудь» и уже не соображающие, что, где и с кем происходит?

Или вообще – нас просто решили выбросить с игровой площадки?! Чтобы мы не путались под ногами и не мешали нашему самому «демократическому» и самому «гуманному» правосудию вершить свои делишки по законам «Телефонного Права»?!

А его вершителями будут такие уникальные судьи-мундиальщики как Г.А.Графова (Басманный районный Суд Москвы) и Н.В.Морозова (Дорогомиловский районный Суд Москвы). Не имеющие в руках ни свистка, ни флажка (как у тех бедолаг, что бегают по полю за гоняющими надутый кожаный пузырь). Но, зато имеющие более весомый атрибут – гербовую судейскую печать!

Думаю, что при этом наши главные доморощенные «мундиальные» игроки в лице министра культуры России Владимира Мединского, возглавляющего сегодня по какому-то случайному недоразумению «Российское Военно-Историческое Общество» и его верного слуги – исполнительного директора этого «общества» г-на Баркова будут с удовольствием сидеть на трибуне, «принимать на грудь» «благородные напитки», хлопать в ладоши и радоваться жизни!

И плевать с высоты своего положения на всех нас с вами вместе взятых!

А, может быть, нам стоит не дожидаться окончания этого похабного действа, собраться всем вместе и дружно плюнуть в ТУ сторону?! Чтобы эти «ребята» раз и навсегда поняли в чем истинная суть настоящего «МУНДИАЛЯ»!



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