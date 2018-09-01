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Московский листок

Погромы в Карл-Маркс-Штадте начались с убийства рабочего-антифашиста

Опубликовано 01.09.2018 в разделе комментариев 1

антифашизм германия ислам ирак сирия евросоюз гдр неонацизм миграция
Погромы в Карл-Маркс-Штадте начались с убийства рабочего-антифашиста

Источник: Jugendwiderstand

В Хемнице в ночь на прошлое воскресенье был убит 35-летний рабочий и антифашист Даниэль Хиллиг. Это произошло в городе с 250-тысячным населением, который во времена ГДР носил гордое название Карл-Маркс-Штадт.

Драка произошла на городском фестивале в центре Хемница. Даниэль Хиллиг был левым и антифашистом с кубинскими корнями. В тот момент он был вместе со своими друзьями немцами, среди которых были выходцы из России. Они подрались с несколькими молодыми сирийцами и иракцами, всего в драке участвовало около десяти человек. Вместо того, чтобы честно драться, его трусливые убийцы вытащили ножи, убили Хиллига и тяжело ранили двух его друзей. Больше пока ничего не известно.

На следующий день, "Альтернатива для Германии" и другие правые свиньи, которых Даниэль ненавидел, пока был жив, бросились использовать его смерть самым гнусным образом. Цель этой банды всегда одна – расколоть людей и возбудить ненависть. По всей стране, нацисты увидели шанс для своей «расовой войны» и собрались в Хемнице, чтобы устроить ксенофобский погром.

В воскресенье, несколько сотен идиотов бегали по Хемницу, оскорбляли и избивали всех, кто выглядел как иностранец – открытый террор против народа, сколько бы они не повторяли «мы и есть народ». Если бы Даниэль попался бы им под руку, они бы избили и его за его латиноамериканскую внешность.

Они ненавидят людей, с которыми сидят за одной партой в школе, ненавидят черных женщин с колясками, продавцов, у которых покупают донеры. Совершенно отвратительное зрелище.

Что касается убийц Даниэля, то, по-видимому, это были беженцы, люди, которые недавно приехали в Хемниц. Беженцы сами по себе не хорошие и не плохие люди, они происходят из разных классов и у них разные взгляды. Как сам Даниэль писал на своей странице в Facebook, «Национальность не имеет значения! Сволочь он и есть сволочь». Простая истина.

Напротив, те люди, которые не являются простыми рабочими и крестьянами в своих странах, и которые смогли бежать только потому, что они принадлежат к высшим классам, довольно часто встречаются среди беженцев. Есть среди них люди, которые деклассированы и превратились в маргиналов. Есть и сторонники патриархата, есть и те, кто все потерял из-за войны, которую принесли империалисты, напавшие на их родину, чтобы ее ограбить. Другие сотрудничали с агрессорами против своего собственного народа – и в конце концов им пришлось бежать, когда их расчеты не оправдались. Это очень сложный и запутанный вопрос, и то, как его решает буржуазное государство – это отдельная тема.

Нет просто беженцев. Вот почему хорошие лозунги «Беженцы это люди, которые боролись» - это нереалистичная чепуха. Кто-то боролся за свободу на родине, кто-то боролся против расизма и угнетения, но по большей части это просто люди, которые хотят мира и покоя, немного процветания или хотя бы работы и хлеба. А кто-то просто свинья. Реакционер. Убийца. Отбросы.

Те, кто напал с ножами на Даниэля и его приятелей и убили его, были, скорее всего, отбросами, заслуживающими ненависти и суда народа. Народа – всех эксплуатируемых и угнетенных в Хемнице, вне зависимости от их национальности. Это коллеги Даниэля (он был плотником), его кубинская и немецкая семья, его раненые русские друзья, все, любой национальности.

Наши соболезнования и мысли с семьей и друзьями убитого рабочего Даниэля.

Не пускайте в ход ножи в таких спорах, чтобы матери, отцы, друзья и дети не плакали по убитым ни за что сыновьям. Объединяйтесь против антиобщественного насилия, удара в спину народу. И объединяйтесь против реакционного насилия и террора фашистов в Хемнице.

Долой трусливых убийц и фашистских крыс, которые используют его смерть в своей грязной политике!

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
некубинец написал 01.09.2018 10:09
Национальность ИМЕЕТ значение! Это подтвердит любой израильтянин да и нормальные люди в других странах тоже.
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