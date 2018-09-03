Если воевать, то с воображением

Что показала история войн Кремля с 2014 года? Неконкурентоспособность не только в экономике

Немного отдохну от тем социально-экономических, продолжив статьи о военной несостоятельности нынешней власти (начало - https://forum-msk.org/material/politic/14971540.html).

Старый исторический закон гласит: кто как ведет свою экономику – тот так и воюет. Что показали те войны в Новороссии и в Сирии, что расейская «илитка» ведет с 2014 и 2015 годов? Да ту же несостоятельность. Откуда взяться передовому военному делу с стране сырьевой экономики и удушающей, вороватой бюрократии?

Критикуя – предлагай альтернативу. Продолжу держаться той же линии.

ПОЧЕМУ ВОЙНА – ЗЕРКАЛО ЭКОНОМИКИ?

В прошлый раз мы говорили о том, что нужно вести умные, изобретательные, стремительные война Афины, а не тупые затяжные бойни в стиле «войны Ареса-Марса». Кремль пока идет по второму пути. Многие дегенераты «из публики» разницы тоже не понимают.

В комментариях к первой статье какой-то слабоумный свидомит написал: мол, Максим Калашников нарисовал фантастику – вы бы сперва Донецкий аэропорт взяли. А дальше – какой-то бред о противотанковых ракетах «Джевелин» на подвижных установках…

Типичный образчик постсоветского дебила. А зачем брать аэропорт, если можно одним массированным ударом артиллерии, крылатых ракет, авиации и ударных БПЛА разгромить «точки связности» всей группировки ВСУ? Выбить теми же беспилотниками и ракетами наземные комплексы «джевелинов» и ЗРК? Поднять на воздух склады ГСМ и боеприпасов? Уничтожать любой командный пункт ВСУ? «Джевелины» против дронов не работают: стаи БПЛА отлично поражают их и бортовыми противотанковыми ракетами, и в режиме «камикадзе» (летающих бомб). Тяжелое вооружение ВСУ надежно выбивается.

А после такого удара аэропорт падет к нашим ногам сам. Без всяких людских потерь. Просто после такого высокотехнологичного воздушно-ракетного удара туда свободно войдут танки и мотострелки. Единственными их противниками могут быть, говоря языком моих дедов, «фаустники». Но на то есть пулеметы и мотопехота…

Ну, а теперь о стиле ведения войны. Если экономика у станы отсталая – то и войну она ведет бездарно. Уступая более динамичным, инновационным противникам. Вспомним, как опозорилась аграрно-крепостническая Россия в столкновении с индустриальными Британией и Францией в Крымскую войну. Ни единого выигранного сражения! Потеря флота, Севастополя и всех крепостей на Черноморском побережье. Точно так же вышли конфузы в столкновении с Японией и Германией в начале ХХ столетия. Достаточно сказать, что у немцев (а не у австрияков) царская Россия не сумела выиграть ни одного крупного сражения. Зато сталинский СССР с его динамичной индустриализацией, культом знаний, науки и техники смотрелся в столкновении с немцами 40-х куда лучше.

Теперешней РФ достались, прямо скажем, не первостатейные противники. Сильно деградировавшая, деиндустриализованная Украина и банды бородатых иррегуляров в Сирии, лишенные своих ВВС и полноценной ПВО, спутников и флота, своих полноценных танково-механизированных войск. Но даже в этих условиях Москва показала себя не шибко. Достаточно вспомнить, что ей приходится уничтожать копеечные цели крайне дорогими крылатыми ракетами «Калибр» (шуточное название в США – «Томагавский»-«Томахокски»). Тогда как янки уже применяют для точечных ударов намного более дешевые и многоразовые дроны-БПЛА, носители управляемых бомб и ракет. Бойцы «Вагнера» это на себе познали.

Москва показала свое полное неумение вести молниеносные войны (Украина). Это касается не только чисто военных (поля боя) операций, но и «размягчения тылов». Вспомним, что никакого организованного подполья на Украине у Москвы к 2014 году попросту не имелось. Что составляет разительное несходство с действиями немцев в Австрии (хорошо организованные сторонники Берлина, причем вооруженные, уже в1934 г.) или турок на Кипре в 1974-м (у Анкары уже были организованные и «оружные» отряды местных турок). Чего мы хотим от безобразной, циничной, безыдейной Системы, где бал правят алчные самодуры, сырьевики и ростовщики?

А это очень плохо. Особенно в перспективе противоборства с Соединенными Штатами. Вторая Холодная, как и Первая, не кончится прямым ракетно-ядерным нападением янки на нас (или РФ – на США). Те арсеналы для возможной войны, что Путин показывал в Манеже 1 марта2018 г., так и не будут пущены в ход. Прямые горячие войны, как и в ХВ-1, пойдут по периферии страны, уже РФ, а не СССР. И оружие там понадобится совсем иное. Никак не подныривающее под несуществующую крупномасштабную ПРО Америки или облетающее ее районы. В этих войнах огромные 20-тонные дроны «Охотник» никаким боком не нужны. Тут нужна эффективная и недорогая техника, в крайнем случае годная и для войны с Западом. В войнах на Украине и в Сирии крылатые ракеты с атомным двигателем – нечто курам на смех.

Главный же ресурс таких войн – изобретательность и воображение. Чего расейская сырьевая камарилья напрочь лишена.

ХУЖЕ, ЧЕМ СССР И БРИТАНИЯ 80-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

По части «войны Афины» теперешняя РФ не идет ни в какое сравнение с динамичными странами первой половины ХХ века. Вспомним Советский Союз и даже более раннюю Советскую Россию 1921 года. Именно там создали НВО – Нелегальную военную организацию, которая вела диверсионно-партизанскую войну в панской Польше. Да как вела! Красные не уничтожили выдающихся партизанских командиров, как это случилось с Мозговым, Гиви, Моторолой и другими – они пустили их в ход по назначению. И в Польше, и некоторых (Орловский, Старинов, Ваупшасов) – в Испании. Отличные подвижные ДРГ для операций против Финляндии создали и в Карелии.

Не дремали и особые конструкторские бюро, разрабатывавшие спецтехнику для спецопераций, воздушного десанта и диверсионно-партизанской войны. И Бекаури, и Гроховского. (Хотя в СССР их обоих репрессировали, увы). Но многое из созданного ими пригодилось в Великую Отечественную. И для выброски осназа в тыл врага, и для диверсий (радиофугасы). А ведь СССР начала 30-х имел куда более скромные технологические возможности, нежели теперешняя РФ. А она вынудила ополченцев Донбасса воевать на старье. Да еще и неукомплектованном.

Положение мало изменилось за почти пять минувших лет. Хотя Британия, создав в 1940 году Управление стратегических операций для диверсионно-подпольной борьбы против Германии, в рекордные сроки создав гамму специальных техники и вооружения. Там были даже мини-подлодки и самолеты «Лисандер», садившиеся ночами на необорудованные площадки в оккупированной Франции. И это было сделано на тогдашнем оборудовании, без многокоординатных обрабатывающих центров и автоматизированных систем проектирования.

Ведь операции в том же Донбассе и на Украине могли бы стать отличным полигоном для отработки оружия периферийных войн уже Второй Холодной…

Но в реальности, показывая бесполезные даже в полноценной войне с Западом торпеды «Статус-6» (годные только при охоте на авианосцы, но не как замена баллистическим ракетам), РФ не смогла создать парк ударных, несущих оружие БПЛА-дронов малого и среднего размера. Таких, как израильские ХАРОП или РОТЕМ (подробнее - https://m-kalashnikov.livejournal.com/3556746.html).

Или:

http://www.dynacon.ru/content/articles_idk/7954/

Или на видео:

https://youtu.be/shHU6x2YacM

Как вы понимаете, в периферийных (и самых реальных) войнах применять ядерное оружие никто не станет. А вот вооруженные дроны – именно их оружие. Минобороны с2004 г. просто сорвало работу над отечественным БПЛА среднего класса, умеющим работать стаей – типа «Джи». Хотя он мог бы уже лет десять как производиться, причем тысячами штук. Посмотрите видео. Воображения у правящей верхушки по сей части катастрофически не хватило. В отличие от израильтян.

А ведь что могли бы дать те же вооруженные БПЛА-дроны, подобные американским «риперам» («жнецам»), уничтожавшим русских бойцов 7 февраля 2018 года?

ДРАКЕНФЛИГЕРЫ НА НОВЫЙ ЛАД

Наши бонзы явно не читали романа Герберта Уэллса 1908 года «Война в воздухе», где есть гениальные подсказки. Там ведь не только огромные боевые дирижабли, способные обращать в руины города. На их борту – небольшие аэропланы, которые у немцев в книге называются дракенфлигерами. Один пилот, одна крупнокалиберная винтовка с пулями-разрывными снарядами. Небольшие бомбы.

Уберите человека – получатся БПЛА-дроны с оружием. Но только ли они? Почему бы не создать и пилотируемые небольшие ЛА, одноместные, но несущие на борту три-четыре управляемые ракеты? Идеальный вариант – простые в управлении и обслуживании гиропланы-винтолеты. Посмотрите передачу «Рой ТВ» о них:

https://youtu.be/rHFu1UItQSI

Верткие (маневреннее большинства вертолетов), окрашенные радиопоглощающей краской, они могут стать основой ВВС той же ЛДНР. А то и техникой гипотетического РДВК – Русского добровольческого воздушного корпуса. Ведь в мире будущего войны будут вести и энтузиасты-любители. Экстремалы, одержимые идеей, а не стремлением получить звезды на погоны и обильное денежное содержание, как профессиональные военные. Изобретательные воины, а не солдаты. Такая техника ох как бы хорошо выбивала бронетехнику ВСУ! Или артиллерию. И даже ЗРК. А если что – так и винтолеты можно делать в беспилотном варианте. Они при этом – идеальная техника для ночных диверсионных операций. Аэродромы им не нужны. Те же винтолеты, сняв с себя боевую подвеску, служат отличными аппаратами малой авиации и в роли воздушных автомобилей-вездеходов.

Но для такой «война Афины» от верхов РФ требуются и эрудиция, и начитанность, а главное – живое воображение. В отсутствии коих мы имели возможность убедиться.

А жаль. Ведь политику вооружений РФ придется пересматривать. Даже если столкновение возможно с развитым врагом вроде вооруженных сил США, НАТО, Китая или Японии. Ведь оружие современных битв не обязательно должно быть архидорогим.

Но об этом мы поговорим позже…