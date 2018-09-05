Скрипаль за измену родине, за нанесенный «существенный ущерб обороноспособности и безопасности государства», который по мнению ФСБ можно сравнить по масштабу с делом Пеньковского, получил всего 12 лет строгого режима и через пять лет был помилован.

Похоже, что «существенный вред обороноспособности государства» не самое опасное сегодня для государства преступление. За самое страшное преступление, которое мог представить себе советский человек («совок», что с него взять), безусловно заслуживающее расстрела, сегодня человек, отсидев 5 лет, получает выезд к заказчику его преступной деятельности для получения вознаграждения. И там, получив дом, машину, пенсию и другое заслуженное, вызвав из России семью, чему власть не препятствует, продолжает свою антироссийскую деятельность.

Из Википедии:

«В Великобритании Скрипаль читал лекции о российской военной разведке в МИ-6 и курсантам военных академий, а также давал консультации по военно-разведывательным вопросам[11]. В частности, Скрипаль в обучающих целях рассказал иностранным спецслужбам о методах оперативной работы российских разведчиков, способах их проникновения в западные страны, применяемых ими технологиях вербовки, а также о том, как эффективно противодействовать российской разведке[26]. Британская газета The Telegraph сообщает, что Скрипаль поддерживал тесные связи с британцем, работавшим в частном агентстве расследований Orbis Business Intellegence бывшего сотрудника британской разведки МИ-6 Кристофера Стила, который подготовил и передал американским властям «русское досье» Трампа.»

Понять это иначе, чем поощрение преступной антигосударственной деятельности, приносящей большие дивиденды при минимальных рисках, затруднительно.

Можно предположить, что такая оценка работы шпиона государством воодушевила и других работников секретных российских служб к подобному бизнесу, что наконец заставило прекратить враждебную деятельность Скрипаля причем так, чтобы и другим желающим повторить его опыт, было понятно, то есть не прибить его втихаря, что при их возможностях очень легко, замаскировав под уличную разборку или как-то иначе, нет, надо сделать скандал на весь мир, чтобы желающие последовать Скипалю испугались и передумали. И такой скандал был устроен. В пользу такой версии говорит и то, что американцы последовали за Англией со своими санкциями только спустя довольно долгое время, видимо обнаружив что предложение услуг от российских граждан после такой мировой рекламы «новичка» резко сократилось.

И в добавок для непонявших или сомневающихся: «пресс-секретарь Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Кремль ничуть не удивлен подозрениям о причастности России к произошедшему.»