Куда бежать по сигналу "Воздушная тревога"? В храм или бункер?

Народное письмо

Президенту РФ В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Похоже, только мы с Вами вдвоём знаем, что Россия - светское государство. Вы это напомнили на «прямой линии» год назад после наглой попытки фарисеев и менял «отжать» государственный музей-памятник Исаакиевский Собор.

Я знаю потому, что как спецкор «Правды» принимал «кровавой осенью» 1993 г. участие в обсуждении проекта нынешней Конституции.

Поэтому запомнилась и ч.2 14-й статьи: «Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». Равны!

А что мы видим на деле? То там, то сям, вопреки Конституции, главы администраций возводят за народные деньги церковные новоделы, выступая попечителями, прорабами и прочими главами наблюдательных советов.

К примеру, губернатор Подмосковья А.Воробьев прославился «возрождением монастырей и храмов», за что недавно сподобился из рук главы РПЦ ордена Серафима Саровского.

Мэр Москвы С.Собянин пошел еще дальше. Он тоже церковный орденоносец. Соорудил программу «200 храмов» и хвалится ее успешным выполнением за счет налогоплательщиков. Кто бы подсказал ему, что не мэрское это дело?

Но еще больший грех гордыни, похоже, обуял министра обороны С.Шойгу. На днях он оповестил широкую публику, что решил построить для РПЦ и своих нужд крупнейший в Европе храм о пяти куполах.

На макете навскидку он тянет примерно на 20 млрд. руб. А сколько «распилят»! Ибо, как отмечено 1000 раз, нет лучшего средства для «распила и отката бюджетных средств», как сооружение церковных новоделов. Никто же не контролирует, когда сам себе режиссер.

Наши читатели, группа журналистов и я, как начинающий христианин (есть такое понятие), считаем, что эту «стройку века» нужно остановить в зародыше, пока она не началась. Почему? Излагаем наши мотивы.

Во-первых, как раз потому, что РПЦ отделена от государства. И не может, не имеет права Минобороны выступать заказчиком и генподрядчиком храма.

Во-вторых, это очень оскорбительно для чувств верующих (ч.1 ст. 148 УК), когда ретивые чиновники начинают приспосабливать господа бога под свои нужды.

Завтра «Газпром» захочет заиметь «рукотворную святыню», послезавтра «Роснефть», и понеслась душа в рай. «А мы чем хуже?» - заявят МВД и Росгвардия.

В-третьих, г-н Шойгу вообще не тот человек, чтобы заниматься строительством культовых сооружений.

Он вступил в КПСС в середине 70-х, ударно трудился в парторганах Красноярского края и на вопросы населения уверенно отвечал: «Бога нет. Религия - опиум для народа».

Ныне покойный экс-член Политбюро ЦК Олег Шенин рассказывал мне, что уезжая в 1990 г. в Москву с должности первого секретаря крайкома партии, выдвинул в столицу и своего сотрудника Сергея Кужугетовича.

По прошествии времени партийный выдвиженец не заявлял о выходе из КПСС, не отрекался от нее, не объявлял свое пребывание в ней ошибочным. О своем воцерковлении также не говорил. Значит, в душе был и остается коммунистом.

Как же тогда он будет заниматься строительством храма? Это кощунство, двуличие и фарисейство в одном флаконе. Оскорбление чувств верующих.

В-четвертых, парк «Патриот», где намечен предполагаемый объект им.тов.Шойгу, расположен в Подмосковье в 7-10 км. от ближайших населенных пунктов. Кто будет спозаранку и под вечер приезжать туда на службы? Единицы. Не для простонародья он и задумывается.

Как уже сейчас объявлено, это будет некий «духовный центр» для подготовки священников РПЦ и Минобороны. А мы знаем, к примеру, какой «духовный центр» являет собой храм Христа Спасителя. Московская патриархия арендует в нем для богослужений всего 7% общей площади.

А остальное - бизнес-центр с химчисткой, автостоянкой и залом церковных соборов, где каждодневно происходят всякие увеселительные действа. С девочками и без оных. Плати и гуляй.

И откуда в военном ведомстве вдруг появились полковые батюшки, если они по Конституции от государства отделены? Это же явное нарушение Основного закона страны!

Вообще верующих оскорбляет стремление г-на Шойгу приспособить господа бога Иисуса Христа к выполнению боевых задач его личного состава и ведению войн. Как видно, не читал он Священное писание, где «Не убий» - главнейшая заповедь.

Сегодня Сергей Кужугетович храбро бряцает оружием. Народ на свою оборону отрывает от себя последнее. А что в случае войны?

Этот неслуживший генерал армии более 15 лет возглавлял МЧС, отвечал за гражданскую оборону в том числе и за строительство бомбоубежищ. На их возведение и содержание отваливались из бюджета миллиарды. Где же эти укрытия? Их нет. Выходит, что деньги попросту разворовываются.

Мы обращались на сей счет с Открытыми письмами к главе Вашей администрации А.Вайно и Д.Рогозину, который курировал ВПК. Спрашивали: «Куда бежать населению по сигналу «Воздушная тревога»?

К примеру, у нас в Красногорске я никогда не видел указателя «Бомбоубежище» и приглашал Дмитрия Олеговича приехать в город и поискать их (https://forum-msk.org/material/news/14553243.html).

Но ни тот, ни другой высокий адресат журналисткой общественности не ответили.

Так, может быть, президент подскажет гражданам, куда им бежать по сигналу «Воздушная тревога?»

В городах страны действующих бомбоубежищ нет. А в храмы и церквушки могут набиться только самые быстрые и удачливые.

Да и то только до первой бомбы…