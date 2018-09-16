Вручение журналистской премии "Камертон" имени Юлиуса Фучика одному из политзаключённых евроинтегрирующейся Украины Вышинскому стало хорошим поводом вспомнить работу советского разведчика, устранившего виднейших немецких генералов вермахта в германском тылу - Николая Кузнецова, память о котором стараются сровнять с землёй в Ровно и на Украине вообще. Однако и Путинской России тут гордиться нечем - декоммунизация шагает и по Воронежу с той же наглостью, беспамятством и антисоветским апломбом.

Однако журналисты находят время и силы нагрждать самых отважных, работающих и гибнущих в горячих точках продолжающегося распада СССР, чему можно только способствовать со стороны оппозиционных сил.

На фоне солсберийского провала постсоветской ГРУ - хочется и нужно вспоминать такие недостижимые высоты советской разведки (и если надо - устранения врагов), которые были возможны только при диктатуре пролетариата. Школа молодых журналистов не отстаёт от внешнеполитической повестки страны, которая может и обязана стать другой. Той, Советской, в которой рождались и воспитывались такие гении разведки, как Н.Кузнецов.

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