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Московский листок

Советский разведчик Кузнецов - не то что путинские "груши"

Опубликовано 16.09.2018 автором в разделе комментариев 1

ссср нквд разведка гру мгб кгб огпу чк

Вручение журналистской премии "Камертон" имени Юлиуса Фучика одному из политзаключённых евроинтегрирующейся Украины Вышинскому стало хорошим поводом вспомнить работу советского разведчика, устранившего виднейших немецких генералов вермахта в германском тылу - Николая Кузнецова, память о котором стараются сровнять с землёй в Ровно и на Украине вообще. Однако и Путинской России тут гордиться нечем - декоммунизация шагает и по Воронежу с той же наглостью, беспамятством и антисоветским апломбом.

Однако журналисты находят время и силы нагрждать самых отважных, работающих и гибнущих в горячих точках продолжающегося распада СССР, чему можно только способствовать со стороны оппозиционных сил.

На фоне солсберийского провала постсоветской ГРУ - хочется и нужно вспоминать такие недостижимые высоты советской разведки (и если надо - устранения врагов), которые были возможны только при диктатуре пролетариата. Школа молодых журналистов не отстаёт от внешнеполитической повестки страны, которая может и обязана стать другой. Той, Советской, в которой рождались и воспитывались такие гении разведки, как Н.Кузнецов.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
3авидонов Никодиг написал 16.09.2018 13:17
Вышинский, конечно, агент кремля. Гутарить же, что РФ не напала и не поубивала десятки тысяч украинцев - это преступление перед человечеством. Вышинский поддерживал кремль, ну и кто он после этого как не агент и провокатор.
По поводу разведчика-убийцы Кольки-Кузнеца скажу, что он больше убил невинных людей чем кого надо было убивать. Колян убивал и женщин, и случайных людей.
Поэтому, эта гнида заслуживает вечного проклятия.
Также не надо забывать, що документы по Кольке-убийце засекречены надолго.
Есть основательные шансы считать его немцем, а не зайцем-русаком.
Политковская же это действительно большой человек ранга святых. Кто ее убил и по чьему заказу, и по чьему недовольству - ясно как божий день.
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