Вручение журналистской премии "Камертон" имени Юлиуса Фучика одному из политзаключённых евроинтегрирующейся Украины Вышинскому стало хорошим поводом вспомнить работу советского разведчика, устранившего виднейших немецких генералов вермахта в германском тылу - Николая Кузнецова, память о котором стараются сровнять с землёй в Ровно и на Украине вообще. Однако и Путинской России тут гордиться нечем - декоммунизация шагает и по Воронежу с той же наглостью, беспамятством и антисоветским апломбом.
Однако журналисты находят время и силы нагрждать самых отважных, работающих и гибнущих в горячих точках продолжающегося распада СССР, чему можно только способствовать со стороны оппозиционных сил.
На фоне солсберийского провала постсоветской ГРУ - хочется и нужно вспоминать такие недостижимые высоты советской разведки (и если надо - устранения врагов), которые были возможны только при диктатуре пролетариата. Школа молодых журналистов не отстаёт от внешнеполитической повестки страны, которая может и обязана стать другой. Той, Советской, в которой рождались и воспитывались такие гении разведки, как Н.Кузнецов.
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3авидонов Никодиг написал 16.09.2018 13:17
По поводу разведчика-убийцы Кольки-Кузнеца скажу, что он больше убил невинных людей чем кого надо было убивать. Колян убивал и женщин, и случайных людей.
Поэтому, эта гнида заслуживает вечного проклятия.
Также не надо забывать, що документы по Кольке-убийце засекречены надолго.
Есть основательные шансы считать его немцем, а не зайцем-русаком.
Политковская же это действительно большой человек ранга святых. Кто ее убил и по чьему заказу, и по чьему недовольству - ясно как божий день.