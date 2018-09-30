Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ил-20 сбит случайно?

Опубликовано 30.09.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

сша война рф
Ил-20 сбит случайно?

«Ничиво не понимаю! Или что-то случилось, или одно из двух!».

М/ф «Следствие ведут колобки»

Еврейское лобби в России, до сих пор дружно действующее, вдруг начало действовать совершенно непонятно.

С одной стороны, всё как всегда:

«Центр по противодействию экстремизму при ГУ МВД РФ по Пермскому краю допросил пермскую журналистку Татьяну Кротову в связи с данным ею интервью о её опыте работы в ультраортодоксальной еврейской секте «ХаБаД Любавич». Допрос проведён в рамках некой проверки, суть и назначение которой сотрудники Центра «Э» не поясняют.

Видеоинтервью в двух частях Татьяна Кротова дала ИА «Перископ» минувшим летом.

https://www.youtube.com/watch?v=BQYkDA_44Zw

https://www.youtube.com/watch?v=D8Y9bvxVqw4

Ранее она несколько лет проработала в качестве помощника раввина Шнеора Залмана Ахарона Дайча, гражданина Израиля, посланника Любавичского Ребе в Пермском крае. В своём интервью Кротова поделилась наблюдениями и впечатлениями от нескольких лет пребывания в фундаменталистской еврейской религиозной организации. Помимо прочего, журналистка коснулась активно культивируемой среди любавичских хасидов идеи расового превосходства евреев, а также особых отношений раввина Дайча с Центром по противодействию экстремизму и с региональным управлением ФСБ по Пермскому краю.

…Напомним, учение хасидской секты «ХаБаД Любавич» характеризуется экспертами как расистское и человеконенавистническое. В их главной священной книге «Тания» прямо говорится о том, что людьми являются только евреи, гои же неполноценны и являются нечистыми животными. Ячейка любавичских хасидов появилась в Перми в начале нулевых годов».

То есть, ничего удивительного - государственные репрессивные органы Рашки в Перми немедленно встали на защиту еврейского лобби Рашки для того, чтобы не дать гражданам России получить достоверную информацию об этом лобби.

То есть, с этой стороны в Рашке, казалось бы, всё как всегда.

Но вдруг возникает дело с уничтожением российского Ил-20 в Сирии и нарушает идиллическую картинку власти израильского лобби. Правда, в оценке этого факта я вообще до крайности поражаюсь не столько евреям, сколько нашим «аналитегам» СМИ. Впрочем, между ними не велика разница.

Ну, представьте ситуацию.

Израиль ведёт необъявленную войну с Сирией, но его за это в Рашке и в мире никто не осуждает. В ходе этой войны самолёты Израиля отбомбились по целям в Сирии. Поскольку израильские самолёты летают на сверхмалых высотах и поэтому недоступны наземным средствам ПВО Сирии, в воздухе находился российский самолёт радиоэлектронной разведки - этот несчастный Ил-20. Он обязан был навести сирийские ракеты С-200 на израильские самолёты, но сделать ничего не смог, - израильтяне сделали горку, сбросили на цели планирующие бомбы и улетели.

Мне скажут, что ничего подобного - что Ил-20 не наводил ракеты на израильские самолёты! Да я сам бы рад в это поверить, но вот только Минобороны Рашки об этом твердит! Сами посудите: раз оно утверждает, что израильские самолёты прятались за этот Ил-20, то, значит, Ил-20 находился в том месте, где бомбили израильтяне. Как иначе?

И вот сирийцы, спустя 20 минут после того, как израильтяне улетели, вмазали своей ракетой в этот наш неудачливый разведчик, и сбили его. Между прочим, от позиций С-200 до Ил-20 время подлёта ракет было 1-2 минуты, то есть сирийцы (или специалисты Рашки) вели огонь собственно по Ил-20.

Но даже без учёта того, что израильтян в воздухе уже не было, если бы я руководил военными делами в Рашке, то у меня немедленно возникла бы, как минимум, пара вопросов.

1. Какой мудак поставил в Сирию ракетный комплекс, не обучив сирийцев им пользоваться?

2. Какой мудак не проследил, чтобы самолёты Рашки в Сирии имели систему радиолокационного опознавания «свой-чужой», которая бы была согласована с системами наведения поставленных сирийцам ракет, и исключала наведение этих ракет на российские самолёты?

Это же логика!

Вместо этого раздаются вопли, что израильские самолёты (которых, как вы поняли, уже 20 минут, как не было в воздухе), «спрятались» за этим несчастным Ил-20. Как это понять??

Да если бы израильтяне в это время и были в воздухе, и были в воздухе на высоте этого Ил-20, они что обязаны были бы делать, по мнению этих «аналитегов» Рашки? Грудью прикрывать от сирийских ракет этот Ил-20, пытавшийся сбить их??

Исключительный идиотизм!

Извините за отвлечение, но сам по себе этот идиотизм напомнил мне случай из собственной жизни.

Как-то ещё в начале 90-х, мой старший брат соблазнил меня пойти на охоту на зайца. И хотя в то время ружьё у меня было собственное, но на охоту я ходил раз в несколько лет, а на зайца вообще никогда не охотился. Ну, я и согласился, полагая, что мы с братом где-то недолго прогуляемся на природе с ружьём. Как бы ни так! Приехали на место, и оказалось, что собралась компания человек в 25, старший нас развернул подковой чуть ли ни в километр по флангам, и мы все вместе потопали по стерне и пахоте (и так топали без перерыва часа 4!).

Смысл. Поднятый внутри подковы заяц, начинал убегать от ближайшего охотника, но из-за такого расположения охотников, заяц, не ориентируясь, где выход из этой подковы, как правило, бежал вдоль линии остальных охотников, и те по нему стреляли. Старший, само собой, несколько раз предупредил нас, что при стрельбе нужно следить, чтобы на линии твоего огня (упаси господь!) не было охотника из цепи.

Ладно, топали мы топали, у меня уже ноги гудят, где-то на противоположном фланге даже стреляли, а у нас же никаких зайцев не было. И только часа через два наш заяц выскочил, но, гад, вместо того, чтобы убегать от нас, он рванул на нас - в разрыв между охотниками. Ну, я и выстрелил… Как бы по зайцу… Само собой, не попал. А мог и попасть. По соседу. Поскольку моя дробь провизжала совсем рядом с ним.

И если бы я всё же попал по соседу, и этот случай взялись бы разъяснить те «аналитеги», которые обсуждают случай с Ил-20, то они, безусловно, пришли бы к выводу, что виноват во всём заяц! Как заяц посмел пробегать между охотниками? Его же вина всем «аналитегам» понятна!

Но в тот момент этих «аналитегов» в данном месте не оказалось, не оказалось генералов и среди охотников, посему они, громко матерясь, почему-то мудаком считали меня, а не зайца.

Ну, ладно, это картинка к сути дела, но ведь удивление вызывает не столько это, сколько разнобой в среде лобби Израиля в Рашке.

Началось с того, что куловоды в Кремле поручили путину заявить, что уничтожение российского Ил-20 это «трагическая случайность». Как бы всё понятно - другого и не ожидалось.

Но этот вывод «верховного гавнокомандующего» ничуть не смутил Шойгу и его генералов - они дружно «покатили бочку» на Израиль, по сути, и на лобби Израиля в Рашке - на тайных кукловодов путина. Но ещё большее удивление вызывает то, что к толканию этой бочки на «историческую родину» - к «шойгакам» - присоединились и видные еврейские лоббисты, скажем, бывший член президиума Еврейского конгресса России, тележурналист В. Соловьёв или Е. Сатановский - создатель этого конгресса.

Нет, понятно, что роль Путина играет несколько артистов, что слова им пишут какие-то неизвестные личности, которые, по сути, Рашкой и управляют. Но еврейское лобби до сих пор действовало согласовано!

Вот и возникает вопрос - что вынудило часть этого лобби Рашки или даже всё лобби на явные антиизраильские действия? Драка между кукловодами в Кремле?

Может быть, может быть…

Или, всё же, невыносимая боль от санкций США?

Ведь эти санкции касаются не только евреев дерипасок с абрамовичами и прочими фридманами, но касаются и не столь бросающихся в глаза евреев Рашки из числа богатеньких членов этого местного еврейского лобби.

А мощнейшее лобби Израиля в США могло бы повлиять на правительство США в части снятия санкций с Рашки. И с евреев Рашки. И не исключено, что угроза поставить Сирии комплексы С-300 является шантажом Израиля со стороны российских евреев с требованием к Израилю активно выступить в защиту интересов Кремля в США.

Почему нет?

Но в таком случае возникает вопрос, а случайно ли сбит Ил-20 в Сирии?

Или это повод предложить Сирии С-300?

И этим шантажировать Израиль?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
поросенокФунтик написал 30.09.2018 00:07
При СССРе савецкие рукожопы сбили ШЕСТЬ своих пассажирских самолетов. А сколько сбили своих же военых? Никто не знает. Когда Пауэрса сбивали, тоже одного своего завалили, кстати. Так что Ил-20 - это ТРАДИЦИЯ. Традиция убивать своих не считая
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зеленского - в президенты Украины!
Зеленского - в президенты Украины!
30.09.2018
Александр Бузгалин: Рынок, деньги, капитал в XXI веке
Александр Бузгалин: Рынок, деньги, капитал в XXI в...
30.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Умер один из лидеров забастовки в Жанаозене (0)
Правительство сверстало бюджет, в котором непонятно, зачем было грабить стариков? (3)
На цементном заводе произошли волнения в связи с массовыми увольнениями (1)
В Косово назревают новые бои, сербская армия готова (1)
НОД имеет в Пензе преимущества над другими гражданами в проведении пикетов? (3)
Губернатор Гусев даровал заместителю бессрочную доплату к пенсии и "золотой парашют" (3)
Лихорадка Западного Нила продолжает уносить жизни греков (2)
В ДНР похищена жена Губарева, а на съезде компартии рвануло, есть пострадавшие (7)
Привыкший к шикарной жизни певец Пенкин и не заметил, как задолжал 63 миллиона (3)
Кадры решают стать промо-моделями (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А зачем они нас грабанули-то?
Максим Калашников Максим Калашников: Зеленского в президенты Украины!
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков и АПН Северо-Запад на связи
Дарья Митина Дарья Митина: Баннoе
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем фтыкать!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss