Ил-20 сбит случайно?

«Ничиво не понимаю! Или что-то случилось, или одно из двух!».

М/ф «Следствие ведут колобки»

Еврейское лобби в России, до сих пор дружно действующее, вдруг начало действовать совершенно непонятно.

С одной стороны, всё как всегда:

«Центр по противодействию экстремизму при ГУ МВД РФ по Пермскому краю допросил пермскую журналистку Татьяну Кротову в связи с данным ею интервью о её опыте работы в ультраортодоксальной еврейской секте «ХаБаД Любавич». Допрос проведён в рамках некой проверки, суть и назначение которой сотрудники Центра «Э» не поясняют.

Видеоинтервью в двух частях Татьяна Кротова дала ИА «Перископ» минувшим летом.

https://www.youtube.com/watch?v=BQYkDA_44Zw

https://www.youtube.com/watch?v=D8Y9bvxVqw4

Ранее она несколько лет проработала в качестве помощника раввина Шнеора Залмана Ахарона Дайча, гражданина Израиля, посланника Любавичского Ребе в Пермском крае. В своём интервью Кротова поделилась наблюдениями и впечатлениями от нескольких лет пребывания в фундаменталистской еврейской религиозной организации. Помимо прочего, журналистка коснулась активно культивируемой среди любавичских хасидов идеи расового превосходства евреев, а также особых отношений раввина Дайча с Центром по противодействию экстремизму и с региональным управлением ФСБ по Пермскому краю.

…Напомним, учение хасидской секты «ХаБаД Любавич» характеризуется экспертами как расистское и человеконенавистническое. В их главной священной книге «Тания» прямо говорится о том, что людьми являются только евреи, гои же неполноценны и являются нечистыми животными. Ячейка любавичских хасидов появилась в Перми в начале нулевых годов».

То есть, ничего удивительного - государственные репрессивные органы Рашки в Перми немедленно встали на защиту еврейского лобби Рашки для того, чтобы не дать гражданам России получить достоверную информацию об этом лобби.

То есть, с этой стороны в Рашке, казалось бы, всё как всегда.

Но вдруг возникает дело с уничтожением российского Ил-20 в Сирии и нарушает идиллическую картинку власти израильского лобби. Правда, в оценке этого факта я вообще до крайности поражаюсь не столько евреям, сколько нашим «аналитегам» СМИ. Впрочем, между ними не велика разница.

Ну, представьте ситуацию.

Израиль ведёт необъявленную войну с Сирией, но его за это в Рашке и в мире никто не осуждает. В ходе этой войны самолёты Израиля отбомбились по целям в Сирии. Поскольку израильские самолёты летают на сверхмалых высотах и поэтому недоступны наземным средствам ПВО Сирии, в воздухе находился российский самолёт радиоэлектронной разведки - этот несчастный Ил-20. Он обязан был навести сирийские ракеты С-200 на израильские самолёты, но сделать ничего не смог, - израильтяне сделали горку, сбросили на цели планирующие бомбы и улетели.

Мне скажут, что ничего подобного - что Ил-20 не наводил ракеты на израильские самолёты! Да я сам бы рад в это поверить, но вот только Минобороны Рашки об этом твердит! Сами посудите: раз оно утверждает, что израильские самолёты прятались за этот Ил-20, то, значит, Ил-20 находился в том месте, где бомбили израильтяне. Как иначе?

И вот сирийцы, спустя 20 минут после того, как израильтяне улетели, вмазали своей ракетой в этот наш неудачливый разведчик, и сбили его. Между прочим, от позиций С-200 до Ил-20 время подлёта ракет было 1-2 минуты, то есть сирийцы (или специалисты Рашки) вели огонь собственно по Ил-20.

Но даже без учёта того, что израильтян в воздухе уже не было, если бы я руководил военными делами в Рашке, то у меня немедленно возникла бы, как минимум, пара вопросов.

1. Какой мудак поставил в Сирию ракетный комплекс, не обучив сирийцев им пользоваться?

2. Какой мудак не проследил, чтобы самолёты Рашки в Сирии имели систему радиолокационного опознавания «свой-чужой», которая бы была согласована с системами наведения поставленных сирийцам ракет, и исключала наведение этих ракет на российские самолёты?

Это же логика!

Вместо этого раздаются вопли, что израильские самолёты (которых, как вы поняли, уже 20 минут, как не было в воздухе), «спрятались» за этим несчастным Ил-20. Как это понять??

Да если бы израильтяне в это время и были в воздухе, и были в воздухе на высоте этого Ил-20, они что обязаны были бы делать, по мнению этих «аналитегов» Рашки? Грудью прикрывать от сирийских ракет этот Ил-20, пытавшийся сбить их??

Исключительный идиотизм!

Извините за отвлечение, но сам по себе этот идиотизм напомнил мне случай из собственной жизни.

Как-то ещё в начале 90-х, мой старший брат соблазнил меня пойти на охоту на зайца. И хотя в то время ружьё у меня было собственное, но на охоту я ходил раз в несколько лет, а на зайца вообще никогда не охотился. Ну, я и согласился, полагая, что мы с братом где-то недолго прогуляемся на природе с ружьём. Как бы ни так! Приехали на место, и оказалось, что собралась компания человек в 25, старший нас развернул подковой чуть ли ни в километр по флангам, и мы все вместе потопали по стерне и пахоте (и так топали без перерыва часа 4!).

Смысл. Поднятый внутри подковы заяц, начинал убегать от ближайшего охотника, но из-за такого расположения охотников, заяц, не ориентируясь, где выход из этой подковы, как правило, бежал вдоль линии остальных охотников, и те по нему стреляли. Старший, само собой, несколько раз предупредил нас, что при стрельбе нужно следить, чтобы на линии твоего огня (упаси господь!) не было охотника из цепи.

Ладно, топали мы топали, у меня уже ноги гудят, где-то на противоположном фланге даже стреляли, а у нас же никаких зайцев не было. И только часа через два наш заяц выскочил, но, гад, вместо того, чтобы убегать от нас, он рванул на нас - в разрыв между охотниками. Ну, я и выстрелил… Как бы по зайцу… Само собой, не попал. А мог и попасть. По соседу. Поскольку моя дробь провизжала совсем рядом с ним.

И если бы я всё же попал по соседу, и этот случай взялись бы разъяснить те «аналитеги», которые обсуждают случай с Ил-20, то они, безусловно, пришли бы к выводу, что виноват во всём заяц! Как заяц посмел пробегать между охотниками? Его же вина всем «аналитегам» понятна!

Но в тот момент этих «аналитегов» в данном месте не оказалось, не оказалось генералов и среди охотников, посему они, громко матерясь, почему-то мудаком считали меня, а не зайца.

Ну, ладно, это картинка к сути дела, но ведь удивление вызывает не столько это, сколько разнобой в среде лобби Израиля в Рашке.

Началось с того, что куловоды в Кремле поручили путину заявить, что уничтожение российского Ил-20 это «трагическая случайность». Как бы всё понятно - другого и не ожидалось.

Но этот вывод «верховного гавнокомандующего» ничуть не смутил Шойгу и его генералов - они дружно «покатили бочку» на Израиль, по сути, и на лобби Израиля в Рашке - на тайных кукловодов путина. Но ещё большее удивление вызывает то, что к толканию этой бочки на «историческую родину» - к «шойгакам» - присоединились и видные еврейские лоббисты, скажем, бывший член президиума Еврейского конгресса России, тележурналист В. Соловьёв или Е. Сатановский - создатель этого конгресса.

Нет, понятно, что роль Путина играет несколько артистов, что слова им пишут какие-то неизвестные личности, которые, по сути, Рашкой и управляют. Но еврейское лобби до сих пор действовало согласовано!

Вот и возникает вопрос - что вынудило часть этого лобби Рашки или даже всё лобби на явные антиизраильские действия? Драка между кукловодами в Кремле?

Может быть, может быть…

Или, всё же, невыносимая боль от санкций США?

Ведь эти санкции касаются не только евреев дерипасок с абрамовичами и прочими фридманами, но касаются и не столь бросающихся в глаза евреев Рашки из числа богатеньких членов этого местного еврейского лобби.

А мощнейшее лобби Израиля в США могло бы повлиять на правительство США в части снятия санкций с Рашки. И с евреев Рашки. И не исключено, что угроза поставить Сирии комплексы С-300 является шантажом Израиля со стороны российских евреев с требованием к Израилю активно выступить в защиту интересов Кремля в США.

Почему нет?

Но в таком случае возникает вопрос, а случайно ли сбит Ил-20 в Сирии?

Или это повод предложить Сирии С-300?

И этим шантажировать Израиль?