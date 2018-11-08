Астеник из Керчи и эпидемия сумасшествия

Пикники, атлеты и астеники

Не могу сказать, что больше побудило меня дописать этой статьёй свою работу «Три причины появления Керченского стрелка», - последовавший теракт в Архангельске, выполненный 17-летним парнем Михаилом Жлобицким, или мельком увиденный эпизод какого-то ток-шоу.

Начну с последнего. В этом ток-шоу (не думал, что пригодится и не стал узнавать, что это было) авторитетная дама уверяла, что Росляков был психически здоров, поскольку его накануне дважды проверяли психиатры – перед выдачей ему разрешения на владение оружием, и на допризывной комиссии. Я не стал дальше смотреть это бла-бла-бла, поскольку в памяти сразу предстала та сопливая «психиатр», которая проверяла меня на адекватность в ходе отбытия мною первого условного срока. Что от таких «психиатров» требовать?

Но потом вспомнил вот что.

Находясь в командировке лет 40 назад, в книжном магазине сходу купил книгу в мягком зеленоватом переплёте, имевшую название, как мне тогда показалось, «Психологические тесты», а тесты в это время в СССР были очень модны. Вот я и решил, что это нечто научно-популярное, что можно будет почитать в поезде. Однако оказалось, что книга называется «Психологические (или психиатрические) ТЕКСТЫ» и является пособием для врачей – сборником статей «светил» психиатрии. Я эту книгу потерял, но одна работа из этого сборника мне запомнилась навсегда, и вот почему. Как я сейчас понял, это была старая работа немецкого психиатра Эрнста Кречмера о строении тела и характере человека.

И я начну свой рассказ с того, что согласно Кречмеру по строению своего тела люди делятся на три типа – пикники, атлеты и астеники.

Вот современное их описание:

«Астеническому типу конституции свойственны узкая грудная клетка с узкими плечами, длинная талия, тонкие и худые конечности, слабая мускулатура, удлиненное лицо. Психологически это очень ранимые люди, склонные к размышлением и сомнениям. Они плохо приспосабливаются к людям, им свойственна нерешительность, чувствительность к обидам и огорчениям. Для них характерны замкнутость, уход во внутренний мир, контрастность поведения (от судорожной порывистости до скованности действий), интеллектуальная направленность интересов.

Атлетическому типу конституции свойственны мускульное, крепкое телосложение, широкие плечи, развитая грудная клетка, узкие бедра, умеренное жироотложение. У них устойчивая психика, они отличаются решительностью и энергичностью. Им свойственна сдержанность в мимике и жестах, они не склонны к долгим размышлениям, плохо приспосабливаются к новому. Имеют потребность в физических нагрузках.

Пикническому типу конституции свойственны коренастая, широкая фигура, круглая голова, выступающий живот, широкая грудь, повышенное жироотложение. Психологически это добродушные, открытые люди, очень общительные, эмоциональные. У них естественные, плавные движения, им чужда резкость и порывистость. Они умеют слиться с окружающей средой, мягки, умело избегают конфликтов. Им свойственна некоторая беззаботность, любовь к физическим удовольствиям».

Сам Кречмер, может и несколько утрировано, изобразил строение тела пикников, атлетов и астеников (сверху вниз) так.

http://www.sexarchive.info/BIB/HATF2-Dateien/image084.jpg

Я, надо сказать, прочитав эту статью Кречмера, сразу узнал в себе пикника, и мне это понравилось, в связи с чем я во время разных застолий охотно рассказывал приятелям, о чём писал этот Кречмер, посему и запомнил содержание той, давно потерянной книги.

Так вот, Кречмер показал статистическую разность характеров людей с таким строением тела, и уже это, само по себе, интересно, особенно крайности.

Скажем, астеники - это фанатики, в качестве примера астеников Кречмер приводил из истории астеников Кальвина и Робеспьера. Советских деятелей Кречмер не трогал, но я бы из персонажей отечественной революции привёл в качестве примера астеников Дзержинского и Троцкого. Что касается астеников, то мне запомнился пример скрытности, приведенный Кречмером. Некий астеник вдруг прославился в своём кругу богемы, издав книгу стихов, но интересно было то, что все, кто его знал, даже не подозревали, что он способен писать стихи и пишет их. Настолько астеники скрытны.

Пикники, в принципе, благодушны и руководствуются принципом: живи и давай жить другим (что меня и радовало). В качестве примера, Кречмер привёл деятеля Французской революции Оноре Мирабо (других не запомнил). Что касается советского пантеона, то тут безусловным пикником по строению фигуры были Ленин и Сталин, и особенно Берия. Короткая шея и выдающийся вперёд живот прекрасно видны на их многочисленных фото.

Должен заметить, что это статистические свойства характера, то есть, эти свойства характера не обязательны у всех астеников или у всех пикников, - и астеника можно разговорить, и пикник запросто в морду даст, если его достать.

Но я запомнил эту работу не только из-за свойств характера пикников и астеников. Работая в психиатрических лечебницах, Кречмер провёл статистическое исследование и того, каким видом психических заболеваний заболеют люди с данным типом фигуры, если их угораздит тронутся умом.

Астеники, где-то 80 на 20 (точно чисел не помню), заболеют шизофренией, пикники, где-то 80 на 20, заболеют паранойей (сейчас эта болезнь как-то по-другому называется), а атлеты устойчивы к психиатрическим болезням и являются как бы помесью тех и других, и среди них шизофреников и параноиков 50 на 50.

Но, главное, Кречмер привёл примеры этих болезней, и из этих примеров стала понятна разница в протекании этих сумасшествий.

Вот пикник, богатый купец, заболел паранойей, и выглядело это так. В полночь на день рождения свой тёщи он явился к её дому с мешочком муки в подарок и в сопровождении городского духового оркестра, который маршировал по улицам вдоль дома тёщи и играл в её честь до утра, не дав спать не только ей, но и всему городу. А в психлечебнице он продолжал активную деятельность, торгуя с воображаемыми клиентами, писал всем письма, выставлял счета несуществующих сделок и был крайне дружелюбен и активен.

А вот девушка-астеник, скромная, послушная, исполнительная, молчаливая, устроилась в семью няней троих маленьких детей, родители которых не могли ею нарадоваться. И как–то вечером родители уехали в театр, а по возвращению нашли всех своих детей зарезанными.

Это пример шизофрении.

Бациллоносители сумасшествия

Зачем я об этом написал?

Во-первых, мне эти сведения о связи строения тела и психических болезней кажутся интересными.

Во-вторых, один из комментаторов прошлых статей назвал Рослякова «худосочным глистом», и это неправильно, поскольку Росляков был нормально мускулист. Просто Росляков был типичным астеником. Ну. а это значит, что чёрта с два вы или даже современные психиатры догадались бы, что именно он задумал. Узнаете, когда он уже зарядит ружьё или направит авиалайнер в склон горы. И все эти «психиатрические комиссии» у призывников или при выдаче разрешения на оружие отсекут только тех больных, про которых всем и без психиатров понятно, что эти люди не адекватны.

А сошедших с ума астеников ни вы, ни комиссии не распознают.

В-третьих, если в Архангельске не провокация самой ФСБ (а помня дело Губкина, поправку на такую провокацию нужно вводить), то вот вам пример, как СМИ, героизировав Рослякова, родили очередного террориста Жлобицкого.

В-четвёртых, один за другим два идентичных случая с явно неадекватными молодыми людьми - это безусловный пример того, что речь идёт не об исключении из правила, а о самом правиле, – об эпидемии сумасшествия.

А раз так, то борьба с эпидемией должна вестись так, как и ведется борьба с эпидемиями - поголовно. И властью.

Что тут следует знать.

Что касается психических заболеваний, то излечение от этих болезней невозможно до тех пор, пока больной не поймёт, что он больной. Да, убедить сошедшего с ума в том, что он сумасшедший, очень трудно, тем не менее, а что ещё остаётся?

Даже от такой простенькой психической болезни, как алкоголизм, невозможно вылечиться до тех пор, пока алкоголик не поймёт, что он алкоголик. (Этого понимания мало, требуется и собственно лечение, но без понимания лечение бесполезно). Я сидел в Бутырке с одним наркоманом, он был в тюрьме уже полтора года, уже получил срок в 4,5 года и ждал апелляции. Этот сосед по камере всё ещё мучился от отсутствия наркотиков, но одновременно сетовал, что 4,5 года - это ему много, а вот один год был бы для него в самый раз, поскольку за год в лагере, как он полагал, у него закончится ломка и он излечится от наркомании. То есть, понимание того, что он наркоман, у него было, не было достаточно собственных сил для отказа от наркотиков и для излечения. Но я достаточно встречал и алкоголиков, которые уверяли, что они не нуждаются в лечении, что они не алкоголики, а просто им «нужно время от времени расслабиться». Ну и это «время от времени» было каждый день и на сколько хватало денег.

Поэтому, для победы над этой эпидемией сумасшествия надо разъяснять психически больным, что они больные, надо разъяснять, в чём их проблема.

Скажем, надо разъяснять депутатам Думы, что если они сознательно получают деньги и льготы за простое нажимание кнопок без понимания, что за законы они принимают, то они психически нормальные люди – просто преступные мерзавцы, поскольку за огромные зарплаты они предают избирателей, подменяя работу депутата простым, тупым исполнением команд начальника. Но если эти «депутаты» ещё и на полном серьёзе считают себя полезными членами общества, считают, что они обоснованно получают деньги и льготы за простое нажимание кнопок, то они психически неадекватные, поскольку в обществе такая работа называется мошенничеством и подлостью. Психически нормальный человек обязан такие вещи понимать.

Когда в прошлой работе я снова пояснил, что курение является аналогом прививки от массового сумасшествия населения, то меня язвительно спросили, а с какого возраста должны курить дети, чтобы в 18 лет не сойти с ума?

Так вот, тут надо понять, что сумасшествие заразная болезнь. При всей удивительности такого утверждения, не я это выдумал - мне психиатры, практикующие в психбольницах, это сообщили и, между нами говоря, по их поведению с ними можно было согласиться. Они тоже уже были явно неадекватными.

Но дело в том, что даже психиатры не нужны для понимания этой заразности. Хватает логики.

Вот возьмём в пример идиотов, сошедших с ума на борьбе с курением. Дело даже не в том, что этим тупым борцунам с курением ничего невозможно объяснить (что для неадекватных людей обычное дело), а в том, что они ведь выплёскивают своё сумасшествие на нормальных людей. Смотрите, нормальные люди руководствуется правилами «живи сам и давай жить другим» и «не делай по отношению к другим то, чего не хочешь, чтобы делали тебе». И несколько сот лет курящие и некурящие прекрасно существовали в обществе, уважая друг друга и не мешая друг другу жить. Ну, скажем, ты в поезде в купе вынул пачку сигарет, собираясь закурить, а вам сосед говорит, что он плохо относится к табачному дыму. Ну и в чём проблемы? Ты вышел курить в тамбур, а сосед, если ему нужно, проскакивает тамбур побыстрее. Мы же нормальные люди, какие проблемы вести себя так, чтобы не мешать друг-другу жить?

И вдруг появились борцы, раскрывающие пасть в вопле при малейшем признаке дыма. Автомобильные выхлопы им не воняют, запах жаренной рыбы в подъезде не воняет, а вот от запаха табачного дыма их корчит. Причём, этих идиотов никто не заставляет стоять в накуренном подъезде и нюхать дым, никто не заставляет лезть в салон для курящих в самолёте, или в вагон для курящих в поезде, или в зал для курящих в ресторане.

Как с этими идиотами существовать нормальным людям? Они же ведь лезут к нормальным людям, наплевав на то, что те чувствуют.

И дело ведь не только в курении, поводов для сумасшествия полно, скажем, повторю, посмотрите на идиотов в Думе, которые запретили уже поголовно всё, наплодив поводов для деятельности сумасшедших, и для превращения нормальных людей в сумасшедших. Ведь кнопкодавы Думы данного созыва открыто соревнуются с кнопкодавами предыдущих созывов по количеству «принятых законов». Сколько этих законов в Рашке уже принято, и что эти законы требуют, уже и самые способные юристы не знают, а ведь каждый закон - это ограничение твоей или чей-то свободы по сравнению со свободой в СССР. Представьте, что вас закрыли в клетке стен из законов и теперь всё врем сближают и сближают её стены. Как вы себя будете чувствовать?

То есть нормальные люди, в том числе и дети, испытывают и испытывают повсеместное давление идиотов, как во власти, так и в быту. Это давление выражается в том, что идиоты не дают нормальным людям существовать так, как люди привыкли жить в обществе нормальных людей. И нормальные люди в обществе сумасшедших идиотов сами сходят с ума. В том числе и дети.

Так, что, борцы с курением, для того, чтобы стать сумасшедшим, достаточно просто жить в одном обществе с вами. И даже не курить.

***

Что следует из сказанного выше, и из того, что следует из логики?

Нарастает эпидемия сумасшествия во всём «цивилизованном мире», в том числе и в нынешней Рашке. Принять меры против этой эпидемии обязаны «народные представители», но где они в Рашке? Эти 450 дебилов, тупо голосующих за всё, что им предложат неизвестно кто?? Это, что ли народные представители? Так они и сами себя таковыми не считают.

Поэтому нельзя этот вопрос, как и множество других насущных вопросов, решить иначе, чем установив депутатам ответственность за последствие их правления. Без реальной ответственности, вся работа «депутатов» - это бессмысленное бла-бла-бла и тупое нажимание на кнопки.