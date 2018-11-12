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Московский листок

Господа из ФСБ! Оставьте в покое наших детей. Они не шпионы

Опубликовано 12.11.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

фсб силовики мвд
Господа из ФСБ! Оставьте в покое наших детей. Они не шпионы

Чудовищно же! Директор ФСБ А.Бортников выступил против молодежи, скопом обвинив ее в радикализации и призвав принять к ней самые решительные меры.

Именно так в СМИ и соцетях расценили его эскапады 8 ноября после совещания с отечественными зарубежными силовиками. Вдохновился, стало быть.

Может, он хотел сделать себе подарок ко дню рождения 15 ноября. Может, считает, считает, что уже сделал.

Но читающий народ пришел в тихий ужас и спрашивает, что делать? Как спасти своих чад от вооруженных до зубов рыцарей без страха и упрека с Лубянки?

Всего несколько цитат, горстями разошедшихся по СМИ и соцсетям. Тут тебе и обвинения в вооруженной борьбе против «существующей власти», и «упущенные трудные подростки», с которыми надо решительно бороться.

«Эта проблема (радикализация молодежи) должна решаться незамедлительно», - уверен Александр Васильевич.

И уже просто хочется вместе с ребенком залезть под стол от таких угроз:

«Времени у нас нет. Надо принимать соответствующие меры. Свои предложения мы руководству страны обязательно доложим, практически доложили».

Какие эти меры, мы примерно представляем. Учинить в квартире «подозреваемого юнца» обыск и первым делом без суда и следствия конфисковать у него всю оргтехнику - от компьютера до последней флешки. Хотя они куплены родителями и являются их собственностью. Как-то мы уже просили главного чекиста страны не заниматься крохоборством.

Но тогда, согласимся, исчезает едва ли не главная цель их пребывания в особняке напротив голого «пятачка» от снесенного памятника Феликсу Дзержинскому.

Как это так? Нагрянули без приглашения в 6.45 утра, вскрыли дверь огнедышащей болгаркой и ничего не унесли на память? Так же не бывает.

С правозащитником Л.Пономаревым я не единомышленник и вообще не знаком. Но он уже ответил начальнику ФСБ на угрозы. (https://echo.msk.ru/blog/lev_ponomarev/2312354-echo) .

С чем-то можно спорить, но я, пожалуй, соглашусь, что «так называемая радикализация молодежи стала, в том числе, прямым следствием радикализации действий ФСБ».

И власти, добавил бы я. Подростки живут не безвоздушном пространстве. Они прекрасно все видят и слышат, о чем говорят их матери, отцы и деды.

И если г-н Путин явочным порядком вопреки Конституции поднял пенсионный возраст, то это есть самый настоящий радикализм. Как и безумная возгонка квартплаты, которая обрекает ветеранов с пенсией 10-12 тыс. руб. на нищету, болезни и толкает их к мусорным бакам.

«Понимаете ли хотя бы Вы, Александр Васильевич, что это верная дорога к медленной и мучительной смерти?» - спрашивала лидера госбезопасности руководитель аппарата фракции КПРФ Нина Останина в Открытом письме еще 25 мая 2016 г. (https://kprf.ru/party-live/opinion/155473.html)

Наверно, Александр Васильевич понимает, но… отвечать женщине это ведь так не по-мужски - верно?

Я более чем уверен, что ФСБ - это вообще не та организация, которая должна заниматься воспитанием подрастающего поколения. Есть у нас детские комнаты полиции МВД, Общественная палата, комитет Госдумы по делам семьи и детей. Есть и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Не хватает у нее прав? Дайте.

А первый же обыск на квартире у подростка может оказаться для него и последним. Или мы забыли, что в своей предсмертной записке 23 апреля талантливый 17-летний школьник из Подмосковья прямо написал, что его затерроризировала местная ФСБ.

Так что свою работу с подростками посоветовал бы Александру Васильевичу начать с покаяния перед этим мальчиком и его родителями.

И не забывать, что его ведомство существует на деньги налогоплательщиков, чьим детям он готов объявить войну.

Не сомневаюсь, он знает: Конституция - закон прямого действия. Однако вопреки ей, в последние годы г-н Путин и его Госдума внедрили в УК антиконституционные статьи, содержащие такие совсем не юридические понятия, как «разжигание» и «возбуждение».

Разве это не радикализм властей? Засунули в УК 282-ю статью, которая в обиходе стала называться «русской». По ней привлечь можно любого даже за переход улицы на красный свет.

Женщина сочинила частушки про судей - ага, экстремистка. В каталажку ее! Покритиковал губернатора - а он тебе наряд полиции на дом и в кутузку за «экстремизьм».

Так зачем же стряпать дела по неконституционным статьям? Одна из них - скандально известная ч.1 ст. 148 об «оскорблении чувств верующих»

Многие уже писали, что главная спецслужба страны сама себя выдвинула на передний край защиты «религиозных чувств верующих».

С какого бодуна, если церковь по Конституции отделена от нашего светского государства и закон о ФСБ от 1995 г. не наделяет ее правом такого сыска?

Но именно благодаря бдительности Кировского УФСБ был разоблачен злостный кощунник - слесарь омутнинского метзавода Данила Лобов и приговорен к 25 тыс. руб. штрафа.

И когда мы в отдельном Открытом письме спросили директора ФСБ г-на Бортникова, как он, его подчиненные определяют, кто такой верующий, что такое «чувства верующих» и в чем может заключаться их оскорбление, он отмолчался. Отмолчался и еще на два таких запроса.

Так, что хочется посоветовать «рыцарям плаща и кинжала». Прежде чем браться за наших детей, изучите получше свои прямые обязанности.

И почаще заглядывайте в Конституцию.



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