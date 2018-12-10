Откуда у наших сыновей долг перед неслужившим Шойгу?

Это же тема для целого научного трактата по психологии. Почему бульварное заявление свердловской чиновницы затмило в нашем сознании и ужасную керченскую трагедию? Там в колледже были в упор расстреляны 20 совсем молодых учеников, которым жить да жить.

Дело быстро замяли, причин не назвали, виновных в смерти ребят не оказалось. Да и тело самого «керченского стрелка» - 18-летнего Влада Рослякова, как написали, не отдали отцу с матерью, а тайно кремировали. Прах похоронили под другой фамилией. Спецоперация? Концы в воду.

(https://www.gazeta.ru/social/2018/11/28/12075937.shtml).

Почти два месяца прошло, и все не дают нам покоя похабные словеса губернаторской фаворитки: «Государство вас рожать не просило».

Сколько их мелькает перед их нами - этих вышедших в тираж «звезд», которые пробрались на вершины власти, «раздвигая соперниц ногами».

Видать, потому «кипит наш разум возмущенный», что задели вразумления чувырлы каждую российскую семью. Все поняли: это не оговорка дурочки. Это осмысленная государственная политика.

Обыкновенная соседская семья. Муж, жена, двое сыновей. Достаток? Да какой достаток! Кругом сокращения. Кризис. Он и бьет по самым слабым и незащищенным.

Первый сын Саша отслужил на российско-китайской границе. Вернулся и сказал брату Витьку: «Все! Я отпахал за двоих. Тебя не отпустим. Надо матери с отцом помогать».

Женился и уехал в другой конец города к молодой жене. Теперь у него своя семья и свои заботы. Теперь он у матери гость.

До 18 лет Минобороны до этой семьи дела не было. Как росли ребята, тяжело ли было матери с отцом их поднимать на ноги, когда платить надо за все, какая нужна помощь - никого из тамошних генералов не интересовало. Сами выкручивались из всех передряг.

Сегодня Минобороны вспомнило про второго их сына. Шлет повестку. Отдай воинский долг. А откуда он взялся, этот долг?

Мать трясется: вдруг в Сирию пошлют? А какой у них с мужем долг перед Асадом?

Соседская девочка Юля. Юлия Анатольевна, лучше сказать. Гордость городка, но почему-то не страны.

Летом 1999 г. ее с необычно большим животом отвезли в Институт акушерства и гинекологии. Врачи сказали: «У вас четыре зародыша. Четверых вам не выносить. Они или вас задушат, или вы их. Давайте мы хотя бы два зародыша удалим».

И ответила врачам простая девочка Юля: «Не надо никого убивать. Выношу всех четверых. Буду рожать». Родила четверых. Конечно, кесарево сечение. Три девочки и мальчик. Перевели набирать вес в особую палату. Выходили. Сказать простое «спасибо» врачам - значит, ничего не сказать. Геройство совершили.

Военная организация под названием КЭЧ, где счастливая мама до декрета работала диспетчером, как раз под Новый год сдавала новый дом. Квартиру своей сотруднице не дали. Почему?

Правильно. Потому что еще в феврале 2000 г. генералы ей сказали: «Мы вас рожать не заставляли».

Четверню роженице Юле просто некуда было везти. Жила с мужем и сыном в маленькой комнатке в общежитии.

После моря слез и походов бабушки в приемную Администрации президента генералы сжалились. Все-таки накануне президентских выборов дело было. Дали счастливой маме двухкомнатную квартиру на 6-м этаже в доме без лифта. На семерых. Поноси-ка четверню туда сюда на руках.

Помогали Юле-«чемпионке» всем миром. Деды с бабками, родные, знакомые, друзья, соседи. Газеты о ней писали. Восторгались.

Не помогало только родное Министерство обороны, в котором Юля работала. И государство, потому что оно ее рожать не просило.

В середине тучных 2000-х годов нефтяного изобилия лидер мировой сырьевой державы установил ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет в размере… 76 рублей. И спихнул их выплату на плечи нищих регионов. А как иначе? Он же нас рожать не просил.

Посмеялась Юлька-рекордсменка над такой превеликой президентской заботой. Но никогда не унывала и не унывает.

- Сейчас до моего Данилке Министерству обороны дела нет, - смеясь, отвечала она на все вопросы. - Но когда ему исполнится 18 лет, оно о нем вспомнит. Потребует отдать воинский долг.

Как в воду глядела. На днях Данилке пришла повестка из военкомата...

Речь не о том, служить в армии не служить. А в том, что такой приспособленец, как Шойгу, незаслуженно носящий звезду Героя России, не имеет морального права распоряжаться судьбами наших сыновей.

Они для него «пушечное мясо». Личный бизнес и расположение президента для него превыше всего.

25 декабря 2016 г. в ужасной в авиакатастрофе под Сочи погибли 92 пассажира и членов экипажа. Свой лучший армейский Ансамбль песни и пляски неслуживший министр послал в личном Ту-154 в Сирию «поплясать на костях».

А тележурналисты трех телеканалов было приказано показывать эти пляски на весь мир. Но самолет рухнул в воды Черного моря через 70 секунд после взлета. Эксперты в один голос сказали: взрыв на борту.

Два года прошло. Причину трагедии министр обороны не назвал, а следствие замял…