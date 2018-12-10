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Московский листок

Откуда у наших сыновей долг перед неслужившим Шойгу?

Опубликовано 10.12.2018 автором Екатерина Вострецова в разделе комментариев 2

армия солдат шойгу
Откуда у наших сыновей долг перед неслужившим Шойгу?

Это же тема для целого научного трактата по психологии. Почему бульварное заявление свердловской чиновницы затмило в нашем сознании и ужасную керченскую трагедию?  Там  в колледже были в упор расстреляны 20 совсем  молодых учеников, которым жить да жить.

Дело быстро замяли, причин не назвали, виновных в смерти ребят не оказалось. Да и тело самого «керченского стрелка» - 18-летнего Влада Рослякова, как написали, не отдали отцу с матерью, а тайно кремировали. Прах похоронили под другой фамилией. Спецоперация? Концы в воду.

(https://www.gazeta.ru/social/2018/11/28/12075937.shtml).

Почти  два месяца прошло, и все не дают нам покоя похабные словеса губернаторской фаворитки: «Государство вас рожать не  просило».

Сколько их мелькает перед их нами - этих вышедших в тираж «звезд», которые пробрались на вершины власти, «раздвигая соперниц ногами».  

Видать, потому «кипит наш разум возмущенный», что задели вразумления чувырлы каждую российскую семью. Все поняли: это не оговорка дурочки. Это осмысленная государственная политика.

Обыкновенная соседская семья. Муж, жена, двое сыновей. Достаток? Да какой достаток! Кругом сокращения. Кризис. Он и бьет по самым слабым и незащищенным.

Первый сын Саша отслужил на российско-китайской границе. Вернулся и сказал брату Витьку: «Все! Я отпахал за двоих. Тебя не отпустим. Надо матери с отцом помогать».

Женился и уехал в другой конец города к молодой жене. Теперь у него своя семья и свои заботы. Теперь он у матери гость.

До 18 лет Минобороны до этой семьи дела не было. Как росли ребята, тяжело ли было матери с отцом их поднимать на ноги, когда платить надо за все, какая нужна помощь - никого из тамошних генералов  не интересовало. Сами выкручивались из всех передряг.

Сегодня Минобороны вспомнило про второго их сына. Шлет повестку. Отдай воинский долг. А откуда он взялся, этот долг?

Мать трясется: вдруг в Сирию пошлют?  А какой у них с мужем долг перед Асадом?

Соседская девочка Юля. Юлия Анатольевна, лучше сказать. Гордость городка, но почему-то не страны.

Летом 1999 г. ее с необычно большим животом отвезли в Институт акушерства и гинекологии. Врачи сказали: «У вас четыре зародыша. Четверых вам не выносить. Они или вас задушат, или вы их. Давайте мы хотя бы два зародыша удалим».

И ответила врачам простая девочка Юля: «Не надо никого убивать. Выношу всех четверых. Буду рожать». Родила четверых. Конечно, кесарево сечение. Три девочки и мальчик. Перевели набирать вес в особую палату. Выходили. Сказать простое «спасибо» врачам  - значит, ничего не сказать. Геройство совершили.

Военная организация под названием КЭЧ, где счастливая мама до декрета работала диспетчером, как раз под Новый год сдавала новый дом. Квартиру своей сотруднице не дали. Почему?

Правильно. Потому что еще в феврале 2000 г. генералы ей сказали: «Мы вас рожать не заставляли».

Четверню роженице Юле просто некуда было везти. Жила с мужем и сыном в маленькой комнатке в общежитии. 

После моря слез и походов бабушки в приемную Администрации президента генералы сжалились. Все-таки накануне президентских выборов дело было. Дали счастливой маме двухкомнатную квартиру на 6-м этаже в доме без лифта. На семерых. Поноси-ка четверню туда сюда на руках.

Помогали Юле-«чемпионке» всем миром. Деды с бабками, родные, знакомые, друзья, соседи. Газеты о ней писали. Восторгались.

Не помогало только родное Министерство обороны, в котором Юля работала. И государство, потому что оно ее рожать не просило.

В середине тучных 2000-х годов нефтяного изобилия лидер мировой сырьевой державы установил ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет в размере… 76 рублей. И спихнул их выплату на плечи нищих регионов. А как иначе? Он же нас рожать не просил. 

Посмеялась Юлька-рекордсменка над такой превеликой президентской заботой. Но никогда не унывала и не унывает.

 - Сейчас до моего Данилке Министерству обороны дела нет, - смеясь, отвечала она на все вопросы. - Но когда ему исполнится 18 лет, оно о нем вспомнит. Потребует отдать воинский долг.

Как в воду глядела. На днях Данилке пришла повестка из военкомата...

Речь не о том, служить в армии не служить. А в том, что такой  приспособленец, как Шойгу, незаслуженно носящий звезду Героя России, не имеет морального права распоряжаться судьбами наших сыновей.

Они для него «пушечное мясо». Личный бизнес и расположение президента для него превыше всего.

25 декабря 2016 г. в ужасной в авиакатастрофе под Сочи погибли 92 пассажира и членов экипажа. Свой лучший армейский Ансамбль песни и пляски неслуживший министр послал в личном Ту-154 в Сирию «поплясать на костях».

А тележурналисты трех телеканалов было приказано показывать эти пляски на весь мир.  Но самолет рухнул в воды Черного моря через 70 секунд после взлета. Эксперты в один голос сказали: взрыв на борту.

Два года прошло. Причину трагедии министр обороны не назвал, а следствие замял…



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Всего комментариев к статье: 2
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ОПГ ФСБ ВЗРЫВАЕТ РОССИЮ
Соловей написал 10.12.2018 02:18
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Быдло из ФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наш IP адрес подменивает сервер ФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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Стихи - тривиальные, Автор - псих, А младший редактор - жлоб!
!!!NATOJESTJBOGTOT!!!&&& написал 10.12.2018 02:01
"25 декабря 2016 г. в ужасной в авиакатастрофе под Сочи погибли 92 пассажира и членов экипажа. Свой лучший армейский Ансамбль песни и пляски неслуживший министр послал в личном Ту-154 в Сирию &#171;поплясать на костях&#187;."
- Таки - на костях бармалеев! Но враги народа - тоже не дремали - то таки да...
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