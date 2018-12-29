О благе всеобщей мобилизации

Вместо воскресного чтения.

Порошенко отменил военное положение, война между Россией и Украиной не началась… и всеобщей мобилизации не будет. Как говорят, «по-человечески» это радует, а вот с точки зрения перспектив, - не очень. Так и не выдал Порошенко оружие широким слоям населения…

Новейшая история показывает, что с точки зрения покушения на существующую власть необходимы купленные США подлые местные идиоты, как это, скажем, было на Украине в 2014 году. Правда, так меняется антинародная власть на ещё худшую, но ведь это же не единственный путь смены власти. История знает и другие пути.

Вот, давайте ещё раз о том, как делали революцию умные люди, действительно стремящиеся к благу народа.

Уже не раз писал, что большевики, сделав историю подразделением пропаганды, не стеснялись описывать ее настолько тенденциозно, что по ключевым событиям истории даже интеллектуалы, называющие себя политологами, вполне искренне имеют самое превратное представление.

К примеру. Ну, нужно было большевикам представить дело Октября в рамках марксистской теории, поскольку другой теории у них не было. Ну, нужно было, чтобы «развитие производительных сил поменяло производственные отношения», как Маркс учил. Вот от Маркса в истории 1917 года и появляется рабочий класс, возжаждавший национализировать свои заводы и по этой причине восставший в Петрограде. И, якобы, именно этот рабочий класс (по истории им. Агитпропа) отчаянно штурмует 25 октября 1917 года Зимний дворец и в кровавом бою захватывает власть у Временного правительства. Красиво так получается, особенно, если художественные фильмы снимать.

Но начинаешь смотреть подробности Октябрьского переворота, и как-то все выглядит не так красиво, как в кино.

Да, среди тех, кто штурмовал Зимний, замечены были и красногвардейцы, но были ли это рабочие или «люди свободных профессий»? Во всяком случае, среди тех 4 бойцов революционных сил, которые погибли при штурме Зимнего дворца, один ухитрился выстрелить из винтовки сам в себя, что очень непросто и косвенно указывает на него, как на человека, очень далекого от какой-либо техники.

Вот очевидец, американский корреспондент Джон Рид описывает штурмующих Зимний.

«Было уже совсем темно, только на углу Невского мигал уличный фонарь. Под ним стоял большой броневик. Его мотор был заведён и выбрасывал струю бензинового дыма. Рядом стоял какой-то мальчишка и заглядывал в дуло пулемёта. Кругом толпились солдаты и матросы; они, видимо, чего-то ждали. Мы пошли к арке генерального штаба. Кучка солдат смотрела на ярко освещённый Зимний дворец и громко переговаривалась.

«Нет, товарищи, — говорил один из них. — Как мы можем стрелять в них? Ведь там женский батальон! Скажут, что мы расстреливаем русских женщин…»

Когда мы вышли на Невский, из-за угла выкатил ещё один бронированный автомобиль. Из его башенки высунулась голова какого-то человека.

«Вперёд! — прокричал он. — Пробьёмся — и в атаку!»

Подошёл шофёр другого броневика и закричал, покрывая треск машины:

«Комитет велел ждать! У них за штабелями дров спрятана артиллерия!…».

Как видите, Зимний брали солдаты и матросы. И, как видите, с военной точки зрения брали достаточно грамотно – свои броневики под огонь артиллерии защитников Зимнего не подставляли.

Правда, и некие рабочие у большевиков тоже были.

«Когда мы подошли к Смольному, его массивный фасад сверкал огнями. Со всех улиц к нему подходили новые и новые люди, торопившиеся сквозь мрак и тьму. Подъезжали и отъезжали автомобили и мотоциклы. Огромный серый броневик, над башенкой которого развевались два красных флага, завывая сиреной, выполз из ворот. Было холодно, и красногвардейцы, охранявшие вход, грелись у костра. У внутренних ворот тоже горел костёр, при свете которого часовые медленно прочли наши пропуска и оглядели нас с ног до головы. По обеим сторонам входа стояли пулемёты, со снятыми чехлами, и с их казённых частей, извиваясь, как змеи, свисали патронные ленты. Во дворе, под деревьями сада, стояло много броневиков; их моторы были заведены и работали».

(Обратите внимание, что войска, противостоящие юнкерам и женскому батальону, защищавшему Зимний, были исключительно хорошо вооружены по тому времени). Далее.

«Огромные и пустые, плохо освещённые залы гудели от топота тяжёлых сапог, криков и говора… Настроение было решительное. Все лестницы были залиты толпой: тут были рабочие в чёрных блузах и чёрных меховых шапках, многие с винтовками через плечо, солдаты в грубых шинелях грязного цвета и в серых меховых папахах».

Да, на охране Смольного, как видите, Рид видел и рабочих.

Ну, и что? Напомню, через пару лет у Колчака была воевавшая с большевиками дивизия, укомплектованная уральскими рабочими.

Просто надо понять, кто были эти рабочие, в толпе солдат и матросов. Дело в том, что работа в промышленности во время войны освобождала от службы в армии, и с началом войны на заводы метнулись толпы разночинцев и «лиц свободных профессий», боящихся попасть на фронт. Их было настолько много, что, к примеру, производительность труда на Урале, которая должна была бы в связи с войной резко возрасти, наоборот, резко упала по сравнению с довоенной. То есть, в расчете на одного рабочего, продукции выпускалось меньше, чем до войны - заводы России были перенасыщены рабочей силой, которая пряталась от фронта на рабочих местах, не исключено, что и за взятки. По сути это были не рабочие, а дезертиры. Вот их Колчак и призвал «добровольцами» в свою армию. Само собой, под угрозой расстрела.

Но вернемся в октябрь 17-го и начнём с того, что вспомним о теоретических воззрениях большевиков.

Итак, это партия пролетариата, то есть, рабочих, а крестьяне, в представлении Маркса и, соответственно, большевиков – это мелкие буржуа. Поэтому большевики не имели никаких программ для крестьян и никаких планов на них. Во-вторых, как пишет «Краткий курс ВКП(б), в отношении Первой мировой войны большевики имели следующие планы: «Против меньшевистско-эсеровского отречения от революции и предательского лозунга о сохранении «гражданского мира» во время войны - большевики выдвинули лозунг «превращения войны империалистической в войну гражданскую»».

То есть, большевики были противниками заключения мира и имели целью продолжать войну до возникновения революций во всех воюющих странах. Особенно, в Германии, Франции и Англии, поскольку по Марксу пролетарская революция не могла свершиться в аграрной России, а должна была произойти только в индустриально развитых странах, причём, сразу в многих, чтобы остальные капиталистические страны революцию не задушили. То есть, планы большевиков продолжать войну были «теоретически» обоснованы.

Всё это хорошо, но мы же увидели, что Зимний дворец брал не пролетариат, а брали солдаты и матросы. А их, бывших и будущих крестьян, большевики, желавшие продолжения войны, каким Марксом заинтересовали и затащили в ряды «вооруженного пролетариата»?

Самым эффективным Марксом. В Петрограде было много госпиталей, сам Зимний дворец был госпиталем. Соответственно, в Петрограде были и запасные батальоны – подразделения, в которых находились выздоравливающие солдаты до отправки их на фронт. И числилось в этих батальонах в Петрограде 40 тысяч человек. Кроме того, было и много вновь формировавшихся частей, причем, новых родов войск (откуда и такая масса бронесил у большевиков).

И ни солдатам этих подразделений, ни выздоровевшим после ранений, ну, очень не хотелось идти на фронт и там погибнуть. И матросам Балтфлота тоже очень не хотелось выходить в море и гибнуть от огня немецких дредноутов. То есть, как и откровенным дезертирам, этим солдатам и матросам очень не хотелось на войну, единственно, в отличие от дезертиров, их совесть требовала ПРЕДЛОГА на войну не идти. И именно большевики им этот предлог дали.

Вот посмотрите, какие морковки большевики, вместе с другими партиями, входившими в Совет, предлагали восставшим.

«Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов приветствует победную революцию пролетариата и гарнизона Петрограда. Совет в особенности подчеркивает ту сплочённость, организацию, дисциплину, то полное единодушие, которое проявили массы в этом на редкость бескровном и на редкость успешном восстании.

Совет, выражая непоколебимую уверенность, что рабочее и крестьянское правительство, которое, как Советское правительство, будет создано революцией и которое обеспечит поддержку городскому пролетариату со стороны всей массы беднейшего крестьянства, что это правительство твёрдо пойдёт к социализму — единственному средству спасения страны от неслыханных бедствий и ужасов войны.

Новое рабочее и крестьянское правительство немедленно предложит справедливый, демократический мир всем воюющим народам.

Оно немедленно отменит помещичью собственность на землю и передаст землю крестьянству. Оно создаст рабочий контроль над производством и распределением продуктов и установит общенародный контроль над банками вместе с превращением их в одно государственное предприятие.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов призывает всех рабочих и всё крестьянство со всей энергией беззаветно поддержать рабочую и крестьянскую революцию. Совет выражает уверенность, что городские рабочие в союзе с беднейшим крестьянством проявят непреклонную товарищескую дисциплину, создадут строжайший революционный порядок, необходимый для победы социализма.

Совет убежден, что пролетариат западноевропейских стран поможет нам довести дело социализма до полной и прочной победы».

Как видите, «Великая Пролетарская Революция» как-то не очень беспокоилась, чтобы привлечь в ряды восставших пролетариат, и тем самым провести революцию по Марксу. Большевики откровенно наступили на горло собственной песне о превращении империалистической войны в гражданскую и стали отчаянными миролюбцами, далее, не колеблясь, включили в свою программу программный закон «О земле» эсэров.

Соответственно, на первом месте у большевиков стоит морковка для солдат, матросов и дезертиров – немедленный мир! На втором месте стоит морковка для крестьян – земля! И лишь на третьем месте стоит что-то невнятное про контроль и банки, которое каким-то боком можно отнести и к пролетариату. Нет не только марксовых планов обобществления средств производства, но нет и, хотя бы, обещания повысить зарплату! Большевики плюнули на пролетариат и начали привлекать под свои знамёна солдат и матросов.

Большевики были умные люди, не упустившие для своего народа шанс на победу.

Вот и вернёмся в наши дни. И на Украине, и в России власть держится на штыках местных армий. Да, в этих армиях разные люди, да, и в вооружённых силах тоже ненавидят местные власти, но не более того. В этих армиях добровольцы, они нанимаются служить за деньги, за деньги тупо гибнут в разных там сириях, и за деньги выполнят любые приказы своей власти по убийству кого угодно. Включая собственных сограждан. Но…

Но если это не будет сопряжено с непомерной вероятностью их собственной гибели, как у тех солдат и матросов Петроградского гарнизона в далёком 1917 году.

Теперь, народ. Народ, мало того, что труслив и считает, что его хата с краю, так ещё и безоружен, и в связи с этим не способен сопротивляться и выступить против власти, защищённой вооружёнными силами.

А вот с объявлением войны ситуация поменяется, поскольку ни Украина, ни Россия не способны вести войну только кадровыми армиями и вынуждены будут призвать в армию массу народу. То есть, власти сами повыдёргивают из крайних хат народ, объединят его в подразделения, и вынуждены будут выдать народу оружие. А эта масса народа, напомню, и власть ненавидит, и война между русскими и малороссами для этой массы будет отвратной.

Вот тут, как говорится, и могут «возникнуть варианты», при которых армии обеих стран могут повернуть оружие против собственной власти, как по причине увеличившихся в армиях антиправительственных сил, так и потому, что даже верные правительству войска вряд ли захотят гибнуть в этой идиотской войне. И гибнуть не только в боях войны Украины с Россией, но и в подавлении мятежей частей и соединений, восставших в собственных армиях против своих правительств.

Можно вспомнить, каковы были у царя красавцы-гвардейцы, как борзо они безоружных восставших расстреливали в 1905 году – любо дорого смотреть было! А когда в 1917 простые мужики на власть косо глянули, так этих гвардейцев как корова языком слизала. Кто за границу удрал, а кто к красным переметнулся, как тот же Тухачевский.

Так и сегодня росгвардейцы борзо давят безоружных демонстрантов, но как оно будет, когда массы призывников получат в руки оружие? Так, что вроде и хорошо, что мир продолжается…

И жаль, что народ остаётся безоружным и неорганизованным.