Настоящий героизм ценен в том числе и в плену! В плену тоже сражаются!

Прочитал часть пока неоконченной статьи уважаемого мною Юрия Игнатьевича Мухина "Героизм ценен в бою, а не в плену" и, как офицер с реальным боевым опытом, хочу возразить по поводу пленных воинов (именно воинов, а не трусов, целехонькими бросившими оружие и поднявшими ручки к небу!).
Бесспорно, что воин должен избегать плена и вести бой до последней возможности, проявляя при этом профессионализм, мужество и героизм. Но в бою чего только не бывает! И в плен попадают по разному!
Плен для истинного воина - страшнейшая вещь и попасть туда он может только в случае полной физической невозможности вести бой (например потеря сознания при ранении, контузии). Офицеру, попавшему (именно попавшему, а не сдавшемуся!) в плен, в двойне сложнее, т.к. к нему противник проявляет наибольший интерес и за его поведением смотрят другие пленные.
Вот тут-то и появляется еще одна проверка на героя или труса! Одно дело мужественно сражаться с оружием в руках в составе своего подразделения, а другое, будучи контуженным, посеченным осколками, простреленным пулями, находящимся в окружении ухмыляющихся врагов, продолжать вести бой безоружным! В этом неравном бою попавший в плен воин может противопоставить противнику только свою честь и несгибаемую силу духа! Герой и в этом бою победит, когда расстреливающий его вражеский солдат увидит несломленного, смело смотрящего смерти в глаза, не предавшего Отечество и свой народ воина! Это тоже тяжелый бой! Это тоже настоящий героизм! И примеров тому в истории нашего отечества неисчислимое множество! И не имеет значения офицер ли это или младший сержант! И не имеет значения суворовские ли это походы или бои за Грозный в 2000 году!
Настоящий воин всегда сохранит свою честь и преданность Родине! Ну а наемник, идущий на службу только ради материальных благ, первый бросит оружие, когда реально запахнет паленым!
Вот и сейчас, офицеры превратились в наемников и спокойно смотрят как физически истребляют наш народ, как разворовывают народные богатства, распродают наши земли и воды!
Лрмромолмрлм написал 06.03.2019 07:16
Офицер(с б.б.) - самурай. А путь самурая - что? прально, - смерть.
прочее - ппиздеж от главпура
Про героизм... написал 06.03.2019 06:53
1) Они воевали за свою землю на своей земле;
2) Они противостояли противнику, который значительно превосходил их по вооружению, по ресурсам и по численности.
большевик написал 06.03.2019 06:40
********** написал 06.03.2019 06:35
На самом деле. написал 06.03.2019 06:30
начальник расстрельной команды написал 06.03.2019 02:58
Эти последыши проституто-педрило-бандитского либерализма сдалились бы в плен при первом взрыве, и обосрались и обоссались
при виде гитлеровского оккупанта.Ну а после сдачи в плен проступили к своему любимому занятию,которое очень любят
либеральные быдло-холопы - стоя на коленях сосать и в попу давать любому врагу пришедшему на нашу землю.
!!!!TOTKTOJBOGJASNO!!!& написал 06.03.2019 02:14
- Таки-вот бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины, прикрываясь примкнувшими к ним тупыми, вечнопьяными роботами-матаголиками, организовали гав-ностройку таки так хитро, что даже господа офрицеры таки не могли ничего сделать - то таки да... Бы-дло таки из гав-ноликов, вчонкиных и прочей сволочи шло стеной - в кого можно было бы таки стрелять? То таки да-аа... А потом таик было уже поздно - только КГБ с путиным смог как-то слегка поправить дела - то таки да...
ФЫВЫВФ написал 06.03.2019 01:39
Киса написал 06.03.2019 01:29
rapid написал 06.03.2019 00:27
Сегодня известно, что из попавших в немецкий плен к 1 декабря 1941 года 2 835 000 командиров, красноармейцев и гражданских лиц по окончании жуткой зимы 1941/42 года за колючей проволокой осталось чуть менее полутора миллионов. Правда, надо сказать, что не все остальные погибли, многих немцы выпускали – с 22 июня 1941 года по 31 января 1942-го было освобождено 280 108 человек, из них – 270 095 украинцы, остальные – советские военнослужащие из прибалтийских республик. Но даже с учетом выпущенных на волю пленных цифра погибших остается весьма значительной – более миллиона солдат и офицеров!
Советская пропаганда довольно долго скрывала общую цифру наших военнопленных – из понятных соображений. Цифра в четыре миллиона сдавшихся в плен советских бойцов и командиров ставила под сомнение тезис о «массовом героизме» солдат Красной Армии