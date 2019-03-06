Настоящий героизм ценен в том числе и в плену! В плену тоже сражаются!

Прочитал часть пока неоконченной статьи уважаемого мною Юрия Игнатьевича Мухина "Героизм ценен в бою, а не в плену" и, как офицер с реальным боевым опытом, хочу возразить по поводу пленных воинов (именно воинов, а не трусов, целехонькими бросившими оружие и поднявшими ручки к небу!).

Бесспорно, что воин должен избегать плена и вести бой до последней возможности, проявляя при этом профессионализм, мужество и героизм. Но в бою чего только не бывает! И в плен попадают по разному!

Плен для истинного воина - страшнейшая вещь и попасть туда он может только в случае полной физической невозможности вести бой (например потеря сознания при ранении, контузии). Офицеру, попавшему (именно попавшему, а не сдавшемуся!) в плен, в двойне сложнее, т.к. к нему противник проявляет наибольший интерес и за его поведением смотрят другие пленные.

Вот тут-то и появляется еще одна проверка на героя или труса! Одно дело мужественно сражаться с оружием в руках в составе своего подразделения, а другое, будучи контуженным, посеченным осколками, простреленным пулями, находящимся в окружении ухмыляющихся врагов, продолжать вести бой безоружным! В этом неравном бою попавший в плен воин может противопоставить противнику только свою честь и несгибаемую силу духа! Герой и в этом бою победит, когда расстреливающий его вражеский солдат увидит несломленного, смело смотрящего смерти в глаза, не предавшего Отечество и свой народ воина! Это тоже тяжелый бой! Это тоже настоящий героизм! И примеров тому в истории нашего отечества неисчислимое множество! И не имеет значения офицер ли это или младший сержант! И не имеет значения суворовские ли это походы или бои за Грозный в 2000 году!

Настоящий воин всегда сохранит свою честь и преданность Родине! Ну а наемник, идущий на службу только ради материальных благ, первый бросит оружие, когда реально запахнет паленым!

Вот и сейчас, офицеры превратились в наемников и спокойно смотрят как физически истребляют наш народ, как разворовывают народные богатства, распродают наши земли и воды!