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Московский листок

Настоящий героизм ценен в том числе и в плену! В плену тоже сражаются!

Опубликовано 06.03.2019 автором Евгений Петушков в разделе комментариев 10

сша война рф
Настоящий героизм ценен в том числе и в плену! В плену тоже сражаются!

Прочитал часть пока неоконченной статьи уважаемого мною Юрия Игнатьевича Мухина "Героизм ценен в бою, а не в плену" и, как офицер с реальным боевым опытом, хочу возразить по поводу пленных воинов (именно воинов, а не трусов, целехонькими бросившими оружие и поднявшими ручки к небу!).

Бесспорно, что воин должен избегать плена и вести бой до последней возможности, проявляя при этом профессионализм, мужество и героизм. Но в бою чего только не бывает! И в плен попадают по разному!

Плен для истинного воина - страшнейшая вещь и попасть туда он может только в случае полной физической невозможности вести бой (например потеря сознания при ранении, контузии). Офицеру, попавшему (именно попавшему, а не сдавшемуся!) в плен, в двойне сложнее, т.к. к нему противник проявляет наибольший интерес и за его поведением смотрят другие пленные.

Вот тут-то и появляется еще одна проверка на героя или труса! Одно дело мужественно сражаться с оружием в руках в составе своего подразделения, а другое, будучи контуженным, посеченным осколками, простреленным пулями, находящимся в окружении ухмыляющихся врагов, продолжать вести бой безоружным! В этом неравном бою попавший в плен воин может противопоставить противнику только свою честь и несгибаемую силу духа! Герой и в этом бою победит, когда расстреливающий его вражеский солдат увидит несломленного, смело смотрящего смерти в глаза, не предавшего Отечество и свой народ воина! Это тоже тяжелый бой! Это тоже настоящий героизм! И примеров тому в истории нашего отечества неисчислимое множество! И не имеет значения офицер ли это или младший сержант! И не имеет значения суворовские ли это походы или бои за Грозный в 2000 году!

Настоящий воин всегда сохранит свою честь и преданность Родине! Ну а наемник, идущий на службу только ради материальных благ, первый бросит оружие, когда реально запахнет паленым!

Вот и сейчас, офицеры превратились в наемников и спокойно смотрят как физически истребляют наш народ, как разворовывают народные богатства, распродают наши земли и воды!



Рейтинг:   4.25,  Голосов: 16
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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
Лрмромолмрлм написал 06.03.2019 07:16
Женя, читай Бусидо/Хагакуре.
Офицер(с б.б.) - самурай. А путь самурая - что? прально, - смерть.
прочее - ппиздеж от главпура
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(без названия)
Про героизм... написал 06.03.2019 06:53
Оснований восторгаться героизмом чеченцев больше по двум причинам:
1) Они воевали за свою землю на своей земле;
2) Они противостояли противнику, который значительно превосходил их по вооружению, по ресурсам и по численности.
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Зачем публиковать это г***?
большевик написал 06.03.2019 06:40
"Настоящий воин всегда сохранит свою честь и преданность Родине" Всегда преданность сохраняет собака, холоп. Служить паршивой Родине это бесчестие.
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Написанное бредятина...
********** написал 06.03.2019 06:35
Болтовня про Отечество не для социалистов. Для левых ценен социализм, а не Отечества. Отечество приобретает ценность лишь будучи социалистическим. Во время войны в Чечне Отечество не было социалистическим, а напротив. Можно конечно рассказывать о проявлениях героизма, но с таким же правом можно рассказывать и о героизме чеченцев.
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(без названия)
На самом деле. написал 06.03.2019 06:30
В Грозном были оккупанты, а не герои.
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(без названия)
начальник расстрельной команды написал 06.03.2019 02:58
Не ельцинско-путинскому поколению трусливых быдло-холопов, типа( рапидов, дохтуроввжопуротвыебанных,стоиков) и прочей антисоветской либерально-фашистской мразоты рассуждать о героизме солдат Красной Армии.
Эти последыши проституто-педрило-бандитского либерализма сдалились бы в плен при первом взрыве, и обосрались и обоссались
при виде гитлеровского оккупанта.Ну а после сдачи в плен проступили к своему любимому занятию,которое очень любят
либеральные быдло-холопы - стоя на коленях сосать и в попу давать любому врагу пришедшему на нашу землю.
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Дело было не в бобине -3,1416-дарас сидел в кабине!
!!!!TOTKTOJBOGJASNO!!!& написал 06.03.2019 02:14
"Вот и сейчас, офицеры превратились в наемников и спокойно смотрят как физически истребляют наш народ, как разворовывают народные богатства, распродают наши земли и воды!"
- Таки-вот бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины, прикрываясь примкнувшими к ним тупыми, вечнопьяными роботами-матаголиками, организовали гав-ностройку таки так хитро, что даже господа офрицеры таки не могли ничего сделать - то таки да... Бы-дло таки из гав-ноликов, вчонкиных и прочей сволочи шло стеной - в кого можно было бы таки стрелять? То таки да-аа... А потом таик было уже поздно - только КГБ с путиным смог как-то слегка поправить дела - то таки да...
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ЫВФЫВФЫВ
ФЫВЫВФ написал 06.03.2019 01:39
Цифра в четыре миллиона сдавшихся в плен советских бойцов и командиров ставила под сомнение тезис о &#171;массовом героизме&#187; солдат Красной Армии----Не было готовности вести бой и мотивации,что тут такого.За путина деруться демоны и бесы и зомби с рабами.Для создания эффективной армии нужны проффесионалы готовые морально духовно и физически,а требовать проффесионализма и героизма от призывников сложно.
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(без названия)
Киса написал 06.03.2019 01:29
В 1991году они тоже промолчали.
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О &#171;массовом героизме&#187;
rapid написал 06.03.2019 00:27
Массовая гибель советских военнопленных, оказавшихся в немецком плену в 1941&#8211;1942 годах &#8211; одна из самых мрачных страниц истории Второй мировой. Всего, за все время войны, пропало без вести и попало в немецкий плен 4 559 000 советских солдат и офицеров, кроме того, в июне &#8211; июле 1941 года более 450 000 мобилизованных, но не успевших одеть военную форму советских граждан призывного возраста было направлено немцами в лагеря для военнопленных, хотя формально они военнослужащими еще не были. Из этого числа сегодня более-менее достоверно известно об участи 3 447 250 человек &#8211; 1 836 500 вернулись из плена после войны, 937 700 из пропавших без вести в 1941&#8211;1942 годах были призваны вторично в 1944&#8211;1945-м, на 673 050 человек есть немецкие свидетельства о смерти (то есть эти люди были учтены в качестве военнопленных и умерли в лагерях), и неизвестна судьба 1 561 750 военнослужащих и интернированных &#8211; из которых, по некоторым данным, не менее 180 000 эмигрировали после войны в другие страны, более 500 000 погибло в боях, но попало в число &#171;пропавших без вести&#187;, судьба же остальных остается и по сей день неизвестной.
Сегодня известно, что из попавших в немецкий плен к 1 декабря 1941 года 2 835 000 командиров, красноармейцев и гражданских лиц по окончании жуткой зимы 1941/42 года за колючей проволокой осталось чуть менее полутора миллионов. Правда, надо сказать, что не все остальные погибли, многих немцы выпускали &#8211; с 22 июня 1941 года по 31 января 1942-го было освобождено 280 108 человек, из них &#8211; 270 095 украинцы, остальные &#8211; советские военнослужащие из прибалтийских республик. Но даже с учетом выпущенных на волю пленных цифра погибших остается весьма значительной &#8211; более миллиона солдат и офицеров!
Советская пропаганда довольно долго скрывала общую цифру наших военнопленных &#8211; из понятных соображений. Цифра в четыре миллиона сдавшихся в плен советских бойцов и командиров ставила под сомнение тезис о &#171;массовом героизме&#187; солдат Красной Армии
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