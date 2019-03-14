"Не бойцы виноваты, а руководство... Мы опозорили страну и должны быть прокляты"

ТРАДИЦИИ КАДРОВОГО ОФИЦЕРСТВА РОССИИ

Историки

То, что советскому народу всё время прививалось уважение к трусам и предателям, и то, что замалчивались настоящие герои, настолько удивительно, что, казалось бы, можно даже забыть о тех, чьи «заслуги» в этом деле очевидны, скажем, историков. Да, в данном случае дело не только в историках, но ведь и они не последние в этом деле.

Начну с того, что не имея практического опыта в том, что они исследуют, историки, как правило, вынуждены тупо повторять сентенции «профессионалов», в нашем случае, тех же генералов. Или – что ещё более убого - моделировать ситуацию по себе – «судить по себе». То есть, эти историки представляют себя на месте того героя (того генерала, в данном случае), поведение которого они описывают, и приходят к мысли, что в случае угрозы жизни они на месте этого генерала, безусловно, бросили бы вверенных им солдат и удрали бы. Скажем, из осаждённого Севастополя. И, соответственно, описывая оборону Севастополя, делают вывод, что генерал Петров и адмирал Октябрьский, в 1942 году бросившие в Севастополе солдат и удравшие из Севастополя, являются образцовыми генералами. Не теми, кого за эту трусость следует презирать (как можно?), а умными героями!

Вот давайте рассмотрим, как выглядит такая оценка историка на конкретном примере.

Был такой генерал-лейтенант Козлов, при царе он стал прапорщиком, при царских офицерах в Красной Армии легко получал блестящие характеристики и быстро стал генералом, которому с началом войны вверили Закавказский, а потом и Крымский фронт. Я написал о Козлове в книге «Если бы не генералы», поэтому опишу ситуацию «крупными мазками».

Итак, 7 декабря 1941 года Сталин поставил перед командующим фронтом генерал-лейтенантом Д.Т. Козловым и его начальником штаба генерал-майором Ф.И. Толбухиным (при царе штабс-капитан) задачу с помощью Черноморского флота провести десантную операцию и овладеть Керченским полуостровом. Для этого указанные генералы были обеспечены двумя армиями, а потом и третьей армией. У немцев в это время в Крыму воевала 11-я армия с весьма хвастливым генералом Манштейном, так вот, даже Манштейн оценил этот замысел и действия Сталина, как убийственные для себя:

«Если бы противник использовал выгоду создавшегося положения и стал бы быстро преследовать 46-ю пд от Керчи, а также ударил решительно вслед отходившим от Феодосии румынам, то создалась бы обстановка, безнадежная не только для этого вновь возникшего участка восточного фронта 11-й армии. Решалась бы судьба всей 11-й армии. Более решительный противник мог бы стремительным прорывом на Джанкой парализовать все снабжение армии. Отозванные от Севастополя войска — 170-я пд, а после прекращения наступления с севера и 132-я пд — могли прибыть в район западнее или северо-западнее Феодосии не раньше чем через 14 дней.

Но противник не сумел использовать благоприятный момент. Либо командование противника не поняло своих преимуществ в этой обстановке, либо оно не решилось немедленно их использовать».

Сталин все эти проблемы Манштейна прекрасно понимал, и поэтому после высадки на полуостров всех войск, приказал Козлову 5 января начать наступление с целью перехвата путей сообщения 11-й армии немцев. Но для выполнения этого своего приказа Сталину надо было самому выехать в Крым, чтобы взять на себя управление войсками.

Поскольку мудрые полководцы Козлов и Толбухин Красной Армии начали исполнять этот приказ, командуя войсками аж из Тбилиси, и даже оперативная группа штаба Закавказского фронта сидела не в Крыму, а в глубине Таманского полуострова в станице Крымской – в 100 км от побережья Крыма. Ну и чему уж тут удивляться, что немцы уже 15 января вновь захватили Феодосию, а Сталин вынужден был послать в Крым представителем Ставки главного комиссара Красной Армии Л.З. Мехлиса, хотя тот в тот момент Мехлис «до зарезу» нужен был и под Ленинградом.

А Мехлис оценил обстановку и доложил:

«Прилетели в Керчь 20.01.42 г... Застали самую неприглядную картину организации управления войсками...

Комфронта Козлов не знает положения частей на фронте, их состояния, а также группировки противника. Ни по одной дивизии нет данных о численном составе людей, наличии артиллерии и минометов. Козлов оставляет впечатление растерявшегося и неуверенного в своих действиях командира. Никто из руководящих работников фронта с момента занятия Керченского полуострова в войсках не был...».

Но как можно чем-то командовать или руководить, не представляя, как это выглядит, какова реальная сила того, чем располагаешь? Не представляете? А кадровые генералы умеют командовать из Тбилиси войсками в Крыму!

Соответственно, Мехлис поставил перед Ставкой вопрос о выделении Крымского фронта из Закавказского, и о переносе управления войсками Крымфронта на Керченский полуостров.

Переехало в Крым управление фронта, Мехлис познакомился с этим управлением ближе и предложил снять с командованием фронта Козлова и Толбухина, и заменить Козлова либо командовавшим 2-й Ударной армией генералом Н.К. Клыковым, либо на тот момент командующим 16-й армией К.К. Рокоссовским, поскольку Мехлис не верил, что с Козлова можно будет получить хоть какой-то толк и в будущем. Поскольку Козлов: «ленив, неумён, обожравшийся барин из мужиков. Кропотливой, повседневной работы не любит, оперативными вопросами не интересуется, поездки в войска для него наказание. В войсках фронта неизвестен, авторитетом не пользуется. К тому же «опасно лжив»».

Но генерал Клыков в это время заболел и был отправлен в тыл на лечение, а генерал Рокоссовский был тяжело ранен. Заменять Козлова и Толбухина было некем.

А немцы подтянули подкрепления и 8 мая начали наступать. И генеральско-офицерское стадо рвануло к Керченскому проливу, чтобы удрать на Тамань, либо сдавалось немцам в плен. 19 мая немцы полностью очистили Керченский полуостров от советских войск, убив и пленив 176 тысяч человек, уничтожив и захватив 3,5 тысячи орудий и миномётов, 347 танков, 400 самолётов.

В ночь на 20-е последние солдаты увезли с собой остававшегося на Керченском полуострове с солдатами до конца главного комиссара Красной Армии Л.З. Мехлиса, который по итогам этой операции написал Сталину: ««Не бойцы виноваты, а руководство…Мы опозорили страну и должны быть прокляты».

Остальные генералы, разумеется, эту точку зрения не разделяли – это понятно. Но ведь не разделяют её и историки!

Вот достаточно «раскрученный» историк даёт характеристику генералу Козлову:

«Вообще говоря, Д.Т. Козлов был одним из самых неудачливых советских военачальников. Подчеркну — именно неудачливым, а не бездарным и тупым. Конечно, он не был «Гинденбургом», но нельзя не признать, что Дмитрию Тимофеевичу катастрофически не везло. Он каждый раз не по своей воле оказывался там, где немецкие войска были сильны на земле и в воздухе. Вместо простора для маневра или хотя бы защищающей от всевидящего ока воздушной разведки маски лесов Козлову доставалась открытая, безжизненная степь на узком и плотном позиционном фронте. Его словно преследовало мощнейшее немецкое авиасоединение — VIII авиакорпус. Как в Крыму в мае 1942 г., так и под Сталинградом в сентябре 1942 г. самолеты VIII авиакорпуса оказывались над подчиненными Д.Т. Козлову войсками, неумолимо неся смерть и разрушение. После Сталинграда Козлова угораздило попасть под контрудар Манштейна под Харьковом в феврале — марте 1943 г. Так, он формально оказался ответственным за сдачу Харькова, удержать который было уже никак не возможно. Этот последний эпизод переполнил чашу терпения руководства, и Д.Т. Козлова сослали из действующей армии в Забайкалье. Если бы он пересидел страшный 1942 г. где-нибудь вдали от пристального внимания VIII авиакорпуса — на Северо-Западном или Брянском фронте — то были бы все шансы остаться в памяти потомков вполне успешным военачальником и даже закончить войну в Берлине».

Пара замечаний фактического характера к этому портрету Козлова.

Как видите, этот историк пишет, что всё решал 8-й авиакорпус немцев. Действительно, входя во 2-й воздушный флот немцев, этот самый большой у немцев авиакорпус в разное время включал в себя те или иные авиационные части немцев, имевшие от 550, а временами и до 700 самолётов всех видов. Но ведь Козлов только на Керченском полуострове на аэродромах оставил немцам 400 самолётов, а ведь главные аэродромы ВВС фронта были на Таманском полуострове!

Или вот, к примеру, этот историк пишет, что Козлов «не по своей воле оказывался там, где немецкие войска были сильны на земле и в воздухе». Но 27 февраля 1942 года 13 советских дивизий Крымского фронта под командованием Козлова начали наступать на противостоящие им 2 немецкие дивизии и дивизию румын. А толку было ни на копейку!

«Козлову доставалась открытая, безжизненная степь на узком и плотном позиционном фронте», - переживает историк. Какие умные слова! А Манштейну, воевавшему тут же, что доставалось? Такая же степь, зажатая морями! Но у Манштейна ни Черноморского флота не было, и не было танков, а Козлов только танков оставил Манштейну 347 машин, в большинстве Т-34 и КВ.

Но главное даже не это - это могут быть и ошибки, и непонимание историком того, что он описывает. Главное то, что этот историк, поставив себя на место Козлова, считает морально допустимым не воевать, а спрятаться от войны, - «пересидеть» страшный период войны. Правда, историк не говорит, что пересидеть надо в плену, но если уж пересиживать, а не воевать, то какая разница, где? Главное пересидеть, чтобы потом подставить грудь под ордена. Правда, этому кадровых генералов учить не надо – тот же Козлов насобирал на грудь 3 ордена Ленина и 5 орденов Красного Знамени, большую часть которых, разумеется, насобирал после войны.

Но, повторю, в данном случае дело не в Козлове, а в историках – как при такой морали историков, в государстве могут прославляться реальные герои?

Самый героический сдающийся

И по размеру нимба вокруг головы, пожалуй, всех переплюнул подполковник царской армии Д.М. Карбышев, который хотя и пропал в плену без вести, но в 1946 году вообще сумел посмертно не просто орден Ленина получить, а и стать Героем Советского Союза, да не простым, а прославленным во все времена.

Давайте сравним.

Так уж получилось, но я уже не раз вспоминал о генерале Горбатове, а генерал А.В. Горбатов уже в ходе войны был награждён тремя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова, двумя орденами Кутузова, и в ходе войны ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Верховный главнокомандующий за войну 16 раз в приказах выносил ему благодарность за победы в сражениях. И вот этому реальному генералу-герою установлен один бюст и в его честь названы 11 улиц в СССР и Польше. Много это или мало?

На мой взгляд, вполне достаточно. Государство обязано было ставить бюсты только дважды Героям, так что в самом факте бюста Горбатову, который звание героя было присвоено всего один раз, уже было особое уважение. В СССР «города и веси» строились активно, посему и улицы надо было как-то называть, вот я и полагаю, что особые заслуги генерала Горбатова перед Родиной были отмечены вполне адекватно.

Но генералу Карбышеву:

- поставлено 16 памятников и 12 бюстов;

- в его честь названы две железнодорожные станции, аэропорт в Омске и 161 улица, проспект и площадь в СНГ;

- его именем названа малая планета между Марсом и Юпитером;

- его именем названа гора на Сахалине;

- его именем названо детское патриотическое движение, 16 школ и хоккейная команда;

- Карбышев навечно зачислен в ряды войсковой части 51171, находящейся в г. Гродно, в Белоруссии, в казарме сапёрного батальона стоит его койка;

- в городе Гродно есть музей Карбышева.

Как вам это сравнение прославления двух генералов?

Да и то, надо же учесть описание этого подвига Карбышева.

В 1955 году в газете «Красная Звезда» подвиг Карбышева выглядит так: «В морозную ночь с 17 на 18 февраля 1945г. полуобнаженный Карбышев был выведен к внутренней стене Маутхаузенского лагеря. Здесь его поливали водой из пожарного шланга до тех пор, пока он не превратился в ледяную статую». А вот из книги бывшего узника Маутхаузена Сахарова «В застенках Маутхаузена», (1959): «Стоял 12-градусный мороз. Из брандспойтов ударили перекрещивающиеся ледяные струи. Карбышев медленно покрывался льдом. «Бодрее, товарищи, думайте о своей Родине — и мужество не покинет вас», — сказал он перед смертью, обращаясь к узникам Маутхаузена». Куда там Зое Космодемьянской, которая всего лишь под пытками не выдала своих товарищей и которую всего лишь босиком по морозу подвели к виселице и казнили.

Ладно. Вот, что в интересующей нас части говорит о генерале Карбышеве Википедия.

«…В июне 1942 года начальник штаба инженерных войск Красной Армии докладывал в Главное управление формирования и укомплектования Красной Армии, что Д.М. Карбышев «в середине июля 1941 года, одетый в гражданское платье, за неделю до выхода отряда Голубева (командующий 10-й армией) из окружения, ушёл из отряда в направлении на Смоленск».

8 августа 1941 года при попытке выйти из окружения генерал Карбышев был тяжело контужен в бою у реки Днепр возле деревни Добрейка Могилёвской области Белорусской ССР. В бессознательном состоянии был захвачен в плен.

…Последним местом заключения стал концлагерь Маутхаузен… В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен, в числе около пятисот других заключённых, был после зверских пыток облит водой на морозе (температура воздуха около −120C) и убит. Тело Д.М. Карбышева было сожжено в печах Маутхаузена.

Как только мы вступили на территорию лагеря, немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струи ледяной воды. Это продолжалось долго. Все посинели. Многие падали на пол и тут же умирали: сердце не выдерживало. Потом нам велели надеть только нижнее бельё и деревянные колодки на ноги и выгнали во двор. Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей недалеко от меня. Мы понимали, что доживаем последние часы. Через пару минут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с пожарными брандспойтами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей падали замёрзшие или с размозжёнными черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев. В ту трагическую ночь в живых осталось человек семьдесят. Почему нас не прикончили, не представляю. Должно быть, устали и отложили до утра. Оказалось, что к лагерю вплотную подходили союзные войска. Немцы в панике бежали… Я прошу вас записать мои показания и переслать их в Россию. Я считаю своим священным долгом беспристрастно засвидетельствовать все, что я знаю о генерале Карбышеве. Я выполню этим свой маленький долг перед памятью большого человека», - такими словами 13 февраля 1946 года закончил свой рассказ представителю советской миссии по репатриации в Великобритании умиравший от последствий этой экзекуции в госпитале под Лондоном франко-канадский офицер, майор канадской армии Седдон де Сент-Клер, 13 февраля 1946 г. «21 февраля 1945 года я с группой в 12 человек пленных офицеров прибыл в концентрационный лагерь Маутхаузен. По прибытии в лагерь мне стало известно, что 17 февраля из общей массы пленных была выделена группа в 400 человек, куда попал и генерал-лейтенант Карбышев. Эти 400 человек были раздеты догола и оставлены стоять на улице; слабые здоровьем умерли, и их немедленно отправили в топку лагерного крематория, а остальных дубинками гнали под холодный душ. До 12 часов ночи эта экзекуция повторялась несколько раз. В 12 часов ночи во время очередной такой экзекуции товарищ Карбышев отклонился от напора холодной воды и ударом дубинки по голове был убит. Тело Карбышева сожгли в крематории лагеря, - бывший военнопленный подполковник Сорокин.

Со временем свидетельства бывшего военнопленного подполковника Сорокина и майора канадской армии Седдон де Сент-Клера, на основе которых собственно и были установлены подробности мученической смерти генерала Карбышева, подвергались некоторым правкам и обрастали подробностями».

Давайте и я добавлю некоторые правки и подробности, помянутые (упущенные) Википедией.

Началась война, и Карбышев, с группой иных генералов и маршала Кулика быстро оказались в немецком окружении на западной грнице. Они бросили вверенных им солдат и как бы пытались выйти из окружения самостоятельно. У генералов это не получилось – военных знаний не хватало. И тут они наткнулись на пограничников 86 пограничного отряда, которые под командой своего командира, майора Гурия Здорного, с боями прорывались из окружения. Генералы вынуждены были встать под команду этого майора и дальше выходить из окружения вместе с пограничниками. Заметьте, генералы не сами выходили – этот майор их выводил. И всё было хорошо, но вдруг накануне того, как отряд Здорного действительно вышел из окружения, генерал Карбышев переоделся в гражданскую одежду и покинул пограничников. Причём, если майор Здорный повёл свой отряд и остальных генералов через те районы, в которых немцев было ещё мало (пограничники действительно выходили, а не имитировали выход из окружения), то Карбышев отделился от группы и пошёл прямо на Смоленск – в районы, через которые немцы наступали на Москву, в которых немцев было очень много, и через которые по этой причине выйти к своим было нереально. Возможно, у Карбышева была мысль укрыться от войны у каких-то родственников или знакомых в этом районе, почему он и переоделся.

В результате, как следует из картотеки военнопленных РГВА, генерал-лейтенант Карбышев числится в плену с 18 июля 1941 года.

А 26 июля 1941 года в плен немцам сдался предатель, генерал-майор Закутный. Он опознал Карбышева среди остальных пленных, и либо указал на него немцам, либо подтвердил немцам, что этот человек в штатском действительно генерал-лейтенант Карбышев. И 26 июля 1941 года в донесении разведотдела 2-й немецкой армии уже отмечен допрос преподавателя Академии Генштаба генерал-лейтенанта Карбышева.

Так, что есть обоснованная версия, что Карбышев не попал в плен в мифическом бою 8 августа, потеряв сознание от ран, а переоделся в штатское и сам сдался в плен между 18 и, в крайнем случае, 26 июля, поскольку 26 июля его немцы уже допросили.

Причём, на допросе, судя по всему, Карбышев был очень словоохотлив. Во всяком случае, результаты его допроса попали в Берлин не только командованию, но и исполнительному директору Службы новостей Третьего рейха и руководителю пресс-департамента министерства иностранных дел Паулю Карлу Шмидту, то есть показания Карбышева были ценными для антисоветской пропаганды. После войны Шмидт под псевдонимом Пауль Карел на основании имевшихся у него документов и воспоминаний опубликовал целую серию книг по истории войны, в том числе и книгу «Гитлер идет на Восток», в которой сообщил и о том, чем делился с немцами генерал Карбышев: «Генерал Карбышев, захваченный за Березиной вскоре после начала кампании, на допросах показал, что в мае 1941 г. он как специалист в области фортификационных сооружений получил приказ провести инспекцию западных оборонительных рубежей. 8 июня он отправился в поездку. 3 июня по 4-й армии русских объявили учебную тревогу. В оказавшемся в руках немцев рапорте об этих учениях, в котором речь шла о 204-м тяжелом гаубичном полке, говорилось: «В течение шести часов после объявления тревоги батареи оказывались не в состоянии открыть огонь». О 33-м стрелковом полке было сказано следующее: «Дежурные офицеры не знакомы с положением об объявлении тревоги. Полевые кухни не работают. Полк выступает на марш без прикрытия…». О 246-м зенитном дивизионе в рапорте сообщалось: «Когда была объявлена тревога, дежурный офицер оказался не в состоянии принять решение». После прочтения вышеприведенного документа ни у кого уже не возникнет удивления, почему войска в Бресте не могли оказать сильного организованного сопротивления».

Относительно этой цитаты следует сказать, что это перевод на русский перевода на английский немецкого оригинала. Но при любом толковании этого перевода, данные об учениях войск Западного военного округа, как видите, немцы получили в связи нахождением у них в плену Карбышева.

По международным законам, если военнослужащий одет не в форму своей армии, то он считается бандитом, а не военнопленным, и его имеют право расстрелять. По международным законам, военнопленный обязан назвать себя, звание и должность, часть, в которой он служил и место проживания родственников. Всё! Ничего иного от него требовать нельзя, и если он рассказывает о своей армии что-то больше, то это предательство.

Это то, что касается участия Карбышева в защите Родины в годы Великой Отечественной войны. И это всё его участие.

Далее. Как становится ясно из мемуаров военнопленных РККА (даже попавших в плен к немцам и потом сбежавших на Запад), отношение немцев к советским военнопленным сначала было крайне унижающе-презрительным – их и за людей не считали. И такое отношение было до 1943 года - до Сталинградской битвы. После неё немцы начали понимать, что им придётся расплачиваться за всё, в том числе и за своё отношение к пленным. И отношение к пленным резко изменилось – любые издевательства над советскими пленными полностью прекратились.

Посему случай, описанный «майором канадской армии Седдоном де Сент-Клером» - явная ложь. Оцените хотя бы такие его показания: «Почему нас не прикончили, не представляю. Должно быть, устали и отложили до утра. Оказалось, что к лагерю вплотную подходили союзные войска. Немцы в панике бежали». На самом деле американцы освободили Маутхаузен только три месяца спустя, так, что у «гестаповцев» было время поливать и поливать его с Карбышевым водой. Уже по этому видно, что пресловутый «Седдон де Сент-Клер» не имеет представления о том, что на самом деле происходило в Маутхаузене.

Далее, если следовать изложенной в Википедии версии, точно такую же смерть, как и Карбышев, приняли свыше 400 человек. Вот и вопрос, раз они такие же герои, как и Карбышев, то почему им всем, в том числе этому Сент-Клеру не присвоили звание Героя Советского Союза?

Как следует из показаний этого Сент-Клера, советские военнопленные составляли всего часть из 400-500 военнопленных, замороженных и убитых ударом каких-то, видимо, боевых дубин по голове, остальные были канадские пленные и пленные остальных армий союзников.

А союзники очень обижались на немцев за убийство своих пленных. Очень!

К примеру. Немцы приняли закон, который вводил за побеги военнопленных расстрел всех участвовавших в побегах. И расстреливали всех беглецов. Кроме англичан и американцев – их миловали (Гитлер не терял надежды на союз с Великобританией). Но однажды Гитлер, в ответ на бомбардировки мирных жителей Германии, приказал расстрелять и 50 совершивших побег военнопленных английских летчиков из лагеря «Люфт-III» в Сагане. Собственно, немцы в этом случае применили действовавший закон не только к советским военнопленным, но и к нашим англо-саксонским союзникам. Тем не менее, даже этот мелкий (для той войны) эпизод вошёл не только в обвинение Нюрнбергского трибунала, но и, как пример немецких зверств, вошёл даже в приговор главным военным преступникам. Этот пример был обоснованием того, что их приговорили к повешению.

И если бы в концлагере Маутхаузен немцы убили несколько сот военнопленных западных армий, да ещё и таким фантастическим способом, то не только советские прокуроры, но американские и британские прокуроры уж точно бы вменили в вину подсудимым Нюрнбергского трибунала этот эпизод с замораживанием советского генерала и канадцев.

Международный судебный процесс в Нюрнберге над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года, а Сент-Клер дал показания 13 февраля 1946 года, то есть Сент-Клер со своими показаниями успел к рассмотрению дела Трибуналом. И мог выступить на этом Трибунале свидетелем. Тем не менее, в документах Нюрнбергского военного трибунала нет ни слова об убийстве немцами военнопленных Маутхаузена боевыми дубинками по голове с замораживании их водой из брандспойтов.

Так, что вся эта история с замораживанием Карбышева является ложью сугубо для внутреннего пользования – на экспорт её не поставляли.

Ну и наконец. Сегодня интернет представил любителям истории массу исторических документов, из которых следует.

Записи синоптиков в 1945 году сообщают, что 18 февраля 1945 года в районе концлагеря Маутхаузен температура воздуха днём была плюс десять градусов, а ночью – минус один.

Концлагерь Маутхаузен был освобождён американцами 5 мая 1945 года, до этого момента документация в лагере велась с немецкой тщательностью и в настоящее время вся выложена в интернете. Генерал Карбышев в этой документации не числится ни в заключённых, ни во вновь прибывших к 18 февраля 1945 года, ни в числе казнённых. Не числятся в Маутхаузене и майор Сент-Клер с подполковником Сорокиным. Майор Сент-Клер не известен и в канадской армии.

Вот, собственно, обещанные правки и подробности «подвига» генерала Карбышева.

Теперь надо упомянуть и вот о чём.

Да, всех сдавшихся немцам советских генералов немцы фотографировали, снимали на киноплёнку, демонстрируя свое как бы уважение к ним и показывая их прекрасную жизнь в плену, но на самом деле немцы откровенно презирали сдавшихся советских генералов. Немецкий полковник Адам, заведовавший кадрами в 6-й немецкой армии, по этому поводу пишет: «Я подумал о нескольких генералах Красной Армии, которые проходили через штаб нашей армии как военнопленные. Ими интересовался только начальник разведотдела, ответственный за сведения о противнике. Мы, офицеры штаба, считали ниже своего достоинства сказать им хотя бы слово. Перед отправкой в тыл им давали порцию пищи из походной кухни». Действительно, а за что их немцам уважать? Предателей презирали, но использовали для предательства, а этот трусливый мусор с генеральскими лампасами, кому был нужен? Кому он был нужен, чтобы мучиться с ним каким-то особым видом казни? Решили бы убить – просто пристрелили бы.

Да, есть все основания полагать, что вся официальная легенда о Карбышеве лжива, и Карбышев на самом деле толи умер сам, толи куда-то делся. Куда? Да кто его знает, и разве дело в этом?

Вся его история отсосана в СССР из пальца, но зачем??

Это что за подвиг??

Карбышев, видишь ли, не пошёл на службу к немцам. А что – должен был не только сдаться, но ещё и на службу к немцам пойти??

Положим, что мы наивны, как девочки-подростки из глухого села, и верим во всю эту чепуху легенды о Карбышеве, но, повторю, как даже эту тупую легенду с замораживанием считать подвигом?

За что??

Когда генерал Рокоссовский, вопреки предложениям Верховного главнокомандующего и генерального штаба, единственный настаивает на нанесении немцам силами своего фронта не массированного удара в одном месте, а нанесение теми же силами двух ударов в разнесённых местах, то Рокоссовский отказывается от перекладывания ответственности с себя на Верховного Главнокомандующего и Генеральный штаб, и принимает только на себя всю ответственность за возможный неудачный исход этой операции. И когда именно замысел Рокоссовского приводит к выдающейся победе, то это безусловный подвиг генерала. Это понятно. Когда генерал Горбатов в ходе войны в 16 сражениях одерживает победы, замеченные Верховным Главнокомандующим, то и этот подвиг генерала понятен.

Но когда генерал Карбышев учит слушателей академии важности фортификационных укреплений, которые в последовавшей войне никой стране не помогли и не помешали воевать, то в чём тут подвиг? В том, что были растрачены огромные ресурсы, никак не пригодившиеся на войне?

Когда Талалихин первый рискнул ночью таранить немецкий бомбардировщик, понимая, что и при дневном таране только половина идущих на таран лётчиков остаётся в живых, то мы понимаем, что это подвиг. Когда Матросов бросается на амбразуру, то мы понимаем, что это подвиг. Когда молодая девушка и после пыток не выдаёт своих товарищей и перед смертью плюёт в глаза врагов: «Нас 170 миллионов, всех не перевешаете!», - то слов нет – это подвиг!

Но что за подвиг быть убитым без сопротивления??

Ведь тогда необходимо всем гражданам СССР, убитым немцами и их холуями на оккупированных территориях, присвоить звание Героев Советского Союза, тем более, что они, в отличии от Карбышева, не давали присягу защищать Родину ценой своей жизни, и их Родина в мирное время под это обещание не кормила жирно и обильно, как кормила этих офицеров и генералов.

Из-за того, что Карбышев и ему подобные генералы и офицеры РККА трусливо сдались в плен, немецкие холуи сожгли заживо 149 жителей белорусской деревни Хатынь. Почему Карбышев Герой Советского Союза, а сгоревшие женщины и дети - нет?! Они что – даже по этой глупой легенде о замораживании Карбышева погибли легче него?

Из-за того, что Карбышев и ему подобные генералы и офицеры РККА трусливо сдались в плен, немецкие холуи расстреляли в Бабьем Яру под Киевом около 150 тысяч советских граждан. Почему Карбышев Герой Советского Союза, а эти убитые - нет?!

Ведь вопрос стоит так – у нас все эти офицеры и генералы, сидящие на шее народа, - солдаты или цацы? Они нас защищать обязаны или мы их в зад обязаны целовать и заботиться, чтобы их во время войны не дай бог не убило?!

И кто будет спорить с тем, что СССР не стало именно потому, что в стране славили не настоящих героев, а Карбышева? Строили ему памятники и в его честь называли планеты и горы, чтобы все кадровые офицеры Советской Армии, были как он.

И они такими и стали.

Умники говорят, что разоблачение подобных героев уменьшает число патриотов. Но ведь мы были воспитаны на этих «героях», и нам это сильно помогло? Сдали свою Родину на разграбление и не поморщились. Так, что пусть уж дети знают правду о погононосителях, и не тешат себя иллюзиями.

Как говорится, «на этой оптимистичной ноте» надо бы и закончить эту тему, но нельзя не написать хотя бы немного и о реальных героях, которым это кадровое советской офицерство даже не собиралось отдавать должное, щедро осыпая орденами только своих трусливых коллег. Но об этом в окончании этой темы. А я прерву тему на разговор о сдающихся в плен, и о попадающих в плен.