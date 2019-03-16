Неизвестные Серпилины

ТРАДИЦИИ КАДРОВОГО ОФИЦЕРСТВА РОССИИ

Те настоящие полководцы РККА, которые не трусили, которые не бросали своих солдат, к сожалению, и гибли больше трусов. И после войны их осталось гораздо меньше, и высоких должностей в послевоенной армии они тоже занимали мало, мало блистали в прессе, и в результате серая генеральская масса упорно задвигала их на второй план, делая их неинтересными для общества.

В советское время очень популярным был роман К. Симонова «Живые и мёртвые», в котором автор вывел образ генерала Серпилина, храброго генерала, берегущего своих солдат. Но это литературный герой, да ещё и конъюнктурная «жертва сталинизма». А насколько известны и почитаемы были не сам Симонов со своим Серпилиным, а реальные советские генералы, не бросавшие своих солдат? Хотя бы вот эти, которых Сталин в своём приказе № 270 поставил в пример всей Красной Армии?

«Комиссар 8 мехкорпуса – бригадный комиссар Попель и командир 406 сп полковник Новиков с боем вывели из окружения вооружённых 1778 человек.

В упорных боях с немцами группа Новикова – Попеля прошла 650 километров, нанося огромные потери тылам врага».

А эти офицеры, Попель и Новиков, между прочим, ни тогда, ни после даже награждены за это не были. Более того, в энциклопедии «Великая Отечественная война» статьи о генерал-лейтенанте Н.К. Попеле нет, зато есть статья о сбежавшем из Севастополя в 1942 году Члене военного Совета Черноморского флота вице-адмирале Н.М. Кулакове.

А многие ли слышали не о литературном Серпилине, а о реальном В.Я. Тишинском? В конце июня 1941 года кавалерист полковник Тишинский приехал в составе инспекционной группы проверять кавалерию Север-Западного фронта, попросил оставить его здесь воевать, и 17 июля ему вверили командование 237-й стрелковой дивизией, причём, в момент нанесения советскими войсками и этой дивизией контрудара под Сольцами. В ходе этого контрудара потерпел тяжёлое поражение немецкий 56-й танковый корпус, которым, кстати, тогда командовал Манштейн. Мало этого, после этого контрудара 237-я дивизия ещё и разгромила немецкую дивизию СС «Мёртвая голова». Разгромила сама, и как красиво это сделала!

Тишинский активно вёл разведку, и его разведчики вовремя выяснили не только прибытие на фронт этой дивизии СС, но и по какой дороге она будет выдвигаться на усиление Манштейна. Тишинский расположил свою артиллерию и войска вдоль этой дороги и в скоротечном бою 237-я дивизия уничтожила более тридцати танков, свыше двух десятков бронемашин, около двухсот автомашин, более 80 мотоциклов с колясками, свыше полсотни орудий, 45 миномётов, 119 пулемётов, были сожжены и подорваны автомашины снабжения со снарядами, бензином, продовольствием. Что касается потерь живой силы, то Манштейн сообщает: «Дивизия имела колоссальные потери…, три полка дивизии пришлось свести в два».

В сообщение о разгроме дивизии не поверили, командующий 46-й армией генерал Антонюк выразился просто: «Не врите! Одна дивизия не может уничтожить дивизию противника, да ещё немецкую». И приказал убитых немцев не хоронить до приезда специальной комиссии, которая прибыла к исходу дня вместе с военными корреспондентами. Приехала также комиссия из штаба Северо-Западного фронта для того, чтобы удостовериться в правильности сообщений о разгроме «Мертвой головы», об этом разгроме эсэсовцев сообщило ТАСС, о нём дали статьи «Правда» и «Красная Звезда», он попал в советскую кинохронику.

Но после этого 237-я дивизия 12 августа в составе своего корпуса попала в окружение. Пережил войну начальник политотдела этой дивизии Ф.Я. Овечкин, который рассказал.

«...Израсходовав боеприпасы, то есть снаряды, мины, командование 237-й стрелковой дивизии отправило автомашины, автобусы, орудия, тяжёлые минометы в тыл, направление - Ленинград. Колонна была выведена на дороги, связывающие с Ленинградом - шоссе Москва - Ленинград. Вышла вся артиллерия 237-й стрелковой дивизии, выведен весь автопарк, автобусы медсанбата и более двух тысяч раненых. По неточным данным - около трёх тысяч человек.

…19 августа в районе деревни Люболяды 8-й батальон, прикрывающий отход полка и штаба дивизии, вступил в бой с преследовавшими подразделениями 196-й пехотной дивизии немцев. Завязался бой. При артобстреле немецкой артиллерии был убит командир дивизии полковник Тишинский и несколько красноармейцев. Похоронив погибших на окраине деревни, на лесной опушке, батальон переправился через реку Лугу и пошёл вслед за основными силами дивизии».

Как видите – могут! Могут командиры не бросать солдат, а командовать ими в боях до конца! То, что советская дивизия, попав в окружение, не потеряла управление и не распалась, а в полном составе вместе с оружием и техникой пробилась к своим, было удивительно, прежде всего, для советского командования, в частности, для командующего 46-й армией генерала Антонюка (в царской армии – поручика). И Ф.Я. Овечкин в своих воспоминаниях приводит разговор, состоявшийся в его присутствии в начале сентября 1941 г. в Ленинграде между К. Е. Ворошиловым и генералом Антонюком:

«Ворошилов: - Где 70-я и 237-я дивизии?

Антонюк: Они окружены в районе Медведя, Люболяды и уничтожены полностью.

Ворошилов: - Комиссар, скажите, где эти дивизии?

Овечкин: - Занимают позиции - Высота Фёдоровская, Антроповщина, Контокопщина, станция Александровская под Пушкином.

Антонюк: - Лжёте, товарищ комиссар!

Овечкин: - Это Вы, генерал, лжёте своими донесениями и рассказом. Дивизии целы и воюют. Правда, за время боёв имеют большие потери, но сохранили свои полки, роты, знамёна».

Но что толку? Тишинский был убит и немедленно забыт, поскольку славить наши журналисты и «пейсатели» привыкли только тех, за кого можно что-то получить. А что получишь даже не за «жертву сталинизма», а всего лишь за комдива, честно исполнявшего свой солдатский долг, не бросившего вверенных ему людей и убитого в бою в батальоне, прикрывавшем выход его дивизии из окружения? Напишешь, а как это воспримут генералы, сегодня восседающие в начальственных креслах, а в той войне бросавшие своих солдат во имя спасения своей шкуры?

И если Карбышева уже в 1946 году включили в список лиц, которым посмертно присвоено звание Героя, то Тишинского и медалью «За боевые заслуги» не наградили ни тогда, ни после.

В плен не сдавались!

Или вот пример. В январе 1942 года тупо погнанная «вперёд» Г. Жуковым 33-я армия была окружена немцами. Но командовавший ею генерал-лейтенант Ефремов не бросил войска и сражался с ними в окружении столько же, сколько потом сражались окружённые под Сталинградом немцы – более двух с половиной месяцев. Лично за Ефремовым посылали самолёт, но он отказался покидать своих солдат, повёл их на прорыв, получив в этом бою три раны. Но когда его пытались вынести из окружения, то Ефремов понял, что погибнет не только он, но и его товарищи. И чтобы освободить их от необходимости нести его, генерал Ефремов застрелился. Из его армии прорвались к своим около тысячи человек, которые, кстати, все до одного были награждены тогда же.

Кроме Ефремова.

Тело Ефремова было найдено немцами, и немецкие генералы – командующий 9-й немецкой армии генерал Модель и командир 19-й танковой дивизии генерал Шмидт – распорядились с почестями похоронить Ефремова, запретив немецким солдатам снимать с тела генерала ценные вещи. И такое уважение к коллеге понятно: когда 19-я танковая дивизия немцев в 1943 году была разбита нашими войсками под Белгородом, генерал Шмидт застрелился, а ставший уже фельдмаршалом Модель застрелился в конце войны, чтобы не попасть в плен.

Но это уважение оказали Ефремову немцы, а те, кто включали Карбышева в список Героев, о Ефремове и не вспомнили и после войны, когда его судьба уже стала известна. Он же не бросил вверенных ему солдат, не сдался в плен, как Карбышев, разве он может быть героем в понимании наших генералов?

Раз уж мы коснулись поведения немцев, то надо сказать, что немецкие генералы в плен тоже сдавались, но весьма и весьма неохотно, вот, скажем, воспоминания о поведении немцев накануне пленения 6-й немецкой армии под Сталинградом в начале 1943 года.

«Из частей, с которыми у нас еще была связь, приходили такие же донесения. Количество самоубийств росло. Кое-где угрожала вспыхнуть настоящая эпидемия самоубийств. Налагали на себя руки главным образом молодые офицеры и солдаты.

В тот же день поступило донесение, что генерал фон Гартманн убит. Стоя во весь рост на железнодорожной насыпи, он вел огонь по противнику из винтовки. …Еще одна тяжелая весть настигла нас в тот же день, 26 января: «Генерал Штемпель, командир 371-й пехотной дивизии, покончил с собой», — доложил его адъютант.

…Паулюс по-прежнему считал себя связанным приказом Гитлера и не считал себя вправе приказать командирам других котлов капитулировать, так как Гитлер подчинил их лично себе. Для войск «северного котла» ад длился еще двое суток. Несмотря на настойчивые представления генералов Латтмана и фон Ленски, командир «северного котла» генерал-полковник Штрекер не соглашался прекратить сопротивление. Утром 2 февраля 1943 года оба генерала сами отдали приказ о капитуляции».

Так что уважение немцев к тем советским генералам, которые вели себя, как генералы, понятно, но речь ведь не о немцах.

Вот ещё один бывший унтер-офицер царской армии, а в 1941 году командир 129-й стрелковой дивизии генерал-майор Городнянский. В Смоленском сражении летом 1941 года, когда многие генералы бросали вверенных им солдат, сдавались или пытались самостоятельно удрать из кольца окружения, Городнянский вывел из окружения части своей дивизии, затем вернулся в кольцо возглавил и вывел попавшие в окружение части 14 танковой дивизии. Тогда его заметили, Городнянский был награждён орденом Ленина, ему была доверена 13-й армия, с которой он отличился в Елецкой операции, в которой наши войска окружили и уничтожили 34-й армейский корпус немцев - были полностью разгромлены две немецкие пехотные дивизии. Кстати, окруженные немцы пытались пробить себе путь на запад, оставив на поле боя 12 тысяч убитыми и ранеными, 15 декабря командир 134-й пехотной дивизии немцев генерал Кохенхаузен лично повел окруженных немцев на прорыв и был убит в этой атаке.

В январе 1942 года Городнянский был назначен командующим 6-й армией, а марте ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В ходе Харьковского сражения 1942 года 6-я армия под его командованием, действуя на главном направлении, прорвала оборону немецких войск и за несколько дней боёв продвинулась на глубину до 50 км, но немцы окружили все прорвавшиеся армии Юго-Западного фронта, нашей 6-й армии прорваться из окружения оказалось невозможно - она наша 6-я армия была разбита за полгода до того, как будет уничтожена 6-я немецкая армия.

И чтобы не попасть в плен генерал-лейтенант Городнянский, в отличие от командовавшего 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршала Паулюса, застрелился.

И опять всё повторилось – немцы генерал-лейтенанта Городнянского с воинскими почестями похоронили, а наши и не вспомнили – «помер Клим, ну и хрен с ним!». Он же не сдался, «не замучен в плену». Какой он герой в понимании наших генералов?

В мои детские годы не было делающих из детей кретинов книжек про чебурашек, крокодилов ген и придурковатых винни-пухов. Книжек было много, но книги были о взрослых людях, а если и о детях, то о детях, совершавших взрослые поступки. Скажем, память сохранила рассказ о девочках, которые выращивали кур, несущих яйца с двумя желтками, для чего подвешивали в курятнике морковки. Это чтобы куры прыгали, когда им захочется поклевать морковку, и этим занимались куриной физкультурой.

Так вот, из множества детских книжек о войне память сохранила рассказ и о раненном советском генерале, причём, в рассказе он был командармом, которого пытались вывезти по реке на пароходе, но немцы перекрыли пароходику путь и убили команду парохода и сопровождавших генерала. Он остался один. И этот генерал, лёжа в трюме на носилках через иллюминатор стрелял по немцам из винтовки (меня это удивило и заставило запомнить рассказ, – почему не из пистолета?), пока немцы не убили и его.

Рассказ детский и возможно мне запомнилось что-то не то, но в этих воспоминаниях столько специфических деталей (река, пароход, винтовка), что, вполне возможно, рассказ основан на реальном случае. Но как звали этого генерала? Кто это из тех 182 советских генералов, которые погибли в боях? И пусть тот рассказ был вымыслом, но если уж речь идёт о генералах, то что мы знаем о гибели этих 182-х?

А вот про Карбышева мы знаем…

***

Конечно можно понять героев диванных войн, горой встающих за «честь» Карбышева и прочих, сдавшихся в плен, и даже за «честь» предавших. Эти диванные бойцы даже в своих фантазиях сражаются только до момента, пока враг не получит возможность сделать им больно. И тут они даже в мыслях не приемлют собственную смерть, и даже в мыслях тут же сдаются. И конечно им надо, чтобы даже обосравшись от страха считать себя героем, и чтобы другие считали их героями.

Вот и вопят диванные теоретики про героизм Лукина или Карбышева.

Но вот чем в 1946 году руководствовались те генералы, которые так упорно награждали предателей и трусов? Зачем это надо было делать? Зачем выдумывать «свидетельские показания» неосуществлённых злодейств, выдумывать дурацкие казни? Что должно было быть достигнуто этими награждениями и прославлениями?

Карт-бланш на генеральские предательство и трусость в будущем? Скорее всего, и это тоже.

Но вот один из комментаторов этой моей работы дал очень здравую версию того, зачем вылепили из Карбышева Героя.

Ведь в этот момент – в 1945 году, – когда возвращались уцелевшие в плену генералы РККА, проходил суд над генералом Власовым и его сообщниками генералами-предателями (1 августа 1946 года их повесили). И у народа складывалось обоснованное мнение, что советские генералы в приличном числе – это трусливая дрянь, сдающаяся в плен и становящаяся предателями. Обоснованное мнение! Я ведь выше цитировал воспоминания майора Палия о поведении в плену офицеров Красной Армии:

«В течение этих нескольких дней вся масса командиров Красной Армии, попавших в плен, вдруг превратились в ярых врагов своей страны, где они родились, и правительства, которому они давали присягу на верность и обещали защищать свою «социалистическую родину» до последней капли крови, до последнего вздоха. …Никто не поднимал голоса в защиту того, что называлось Советский Союз, во всём широком объеме этого понятия».

Всмотритесь! Это же фотография поведения генералов и офицеров Советской Армии в 1991 году! А ведь в 1991 году никто их не насиловал, они предали присягу за ваучер!

Ладно, вернёмся в 1945 год.

Нужно было переломить общественное настроение, для чего нужна была фигура АНТИВЛАСОВА, чтобы народ помнил в плену генерала-героя, а не предателей. Чтобы личности вернувшихся из плена генералов привязать к этому мифу о Карбышеве, чтобы при фразе «наш генерал в плену», в сознании слушателей всплывала отнюдь не фамилия Власова, а некоего гордо замерзающего героя. Вполне возможно это тупое прославление Карбышева могло делаться достаточно официально, с целью «укрепить авторитет командования» - чтобы армия не смотрела на советских генералов, как на потенциальных предателей.

Если это так (а что тут ещё придумаешь?), то сегодня обязанностью каждого гражданина будущей, настоящей России (а не Рашки) является розыск и прославление настоящих героев, исполнивших свой долг.

И всяческое презрение к тем генералам и офицерам, кто отказался воевать, кто бросил своих солдат, кто сдался в плен.

Ничего не дало России прославление этих трусов и предателей.