Условия мирного прохождения революции

Обращает на себя внимание сдержанность правительства Медведева по отношению к либеральным деятелям, собирающим несогласованные митинги и шествия, применяющим метод организации скандалов и моральный террор, и в то же время это же правительство Медведева проявляет решительность и жесткость в недопущении самого по себе формирования и регистрации в Минюсте организаций, пропагандирующих мероприятия, соответствующие конституции. В чём дело, неужели правительство больше боится вполне мирных действий, чем беспорядков?

Если вдуматься, то так и есть. В самом деле: скандалы и стычки легко устраняются силами ОМОНа и национальной гвардии, причем кремлёвские СМИ тотчас раздувают хулиганскую сторону протеста и грамотными действиями порочат его инициаторов. В то же время попытки организовать проведение референдума караются тюремным заключением, с нарушением властью своих собственных законов.

Чем же опасен властям референдум? Тем, что в случае его успеха он лишает власть части легитимности. А власть без легитимности может держаться только на штыках, на дубинках её уже не удержать. Штык – оружие обоюдоострое, многое зависит от того, куда его повернуть. К чему приводит потеря легитимности и целостности управления, мы видим сейчас на Украине.

Целостность управления расшатывается появлением местных, оппозиционно настроенных лидеров, опасных для власти особенно - имеющих поддержку населения.

И последнюю каплю в расшатывание власти вносит отрицательное отношение к ней большинства. Не к конкретным её представителям (хотя и это тоже), а ко всей её структуре, к её форме. Февральский лозунг был не «Долой царя», а «Долой самодержавие».

Трудно власти бороться против мирной революции и допускать её страшно. Правительство в этих условиях неизбежно допускает ошибки и, против своего желания, содействует созданию революционной ситуации.

Таким образом проясняется одно из важных направлений нашей работы, товарищи. Остается выяснить тактические подробности.

Ошибка предшествующих организаторов движения за референдум состояла в излишнем эпатаже.

Референдум должен быть подготовлен исподволь: сначала формируется настроение масс, затем популяризируется идея референдума. Тематика предлагаемого референдума должна быть максимально узкой. Чем меньше вопросов выносится на референдум, тем выше вероятность его успеха в условиях нашей страны.

Местных лидеров нужно искать в среде коммунистических и околокоммунистических активистов. Следует иметь ввиду, что эти лидеры нужны главным образом на переходный период (процесс) власти. После потребуются другие личностные данные лидеров и не все из первых смогут соответствовать требованиям другого времени.

В пропаганде следует обоснованно разъяснять недостатки современной власти и в первую очередь тупиковость её курса и несправедливость её непосредственных действий. Миллиардерский класс, разбогатевший на продаже всенародных богатств недр, сам по себе, одним видом своим вопиет о революции. Вот на это и надо нам направить основной прожектор пропаганды. Показывать и подлинные, неискоренимые причины развившейся при Путине коррупции (в том числе и законодательные).

Народ против крови. В начале прошлого века народ потребовал крови только после того, как царь стал стрелять в народ. Однако сейчас народ если не поддерживает открыто идею мирной революции, то и не отторгает её. Тем более в этом направлении нужно нам работать, учитывая, что условия мирной и немирной революции одинаковы и, создавая одни, мы создадим и другие.

Было бы глупым надеяться, что мирный путь революции сможет всегда оставаться мирным. Вероятность этого крайне мала, вспомним 1993 год. «Пушки – последний довод королей». Был такой замечательный советский многосерийный телефильм «Последний довод королей», и его стоило бы всем членам ОКП пересмотреть в обязательном порядке...

Буржуазная власть плюёт на закон в случае угрозы её верховенству. Но всё-таки поддержка народа будет завоёвана нами мирным путем. А в народной поддержке мы обретём подлинную силу. Не имея сил, нельзя надеяться на успех. Имея преобладающую силу, можно принуждать власть. Без этой силы - перспективы любой оппозиции ничтожны.

Анализируя условия революции и революционной ситуации, мы приходим к выводу, что они одинаковы и для мирной и для немирной революции. Условия успешной мирной революции являются условиями успешной революции вообще. Подготовка мирной революции затрудняет для власти борьбу с ней. Вынуждает власти нарушать собственные законы и терять авторитет.

Для революционной партии пренебрежение мирными методами будет ошибкой. Спектр методов для такой партии должен быть широк.