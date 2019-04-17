День, давший Ленину великий псевдоним

17 апреля 1912 года произошло не первое и далеко не последнее преступление царизма против рабочих, когда близ города Бодайбо Иркутской губернии на Ленских приисках по добыче золота состоялась расправа правительственных войск над беззащитными рабочими. Сама забастовка началась в середине марта и поводом послужила выдача рабочим протухшего мяса по талонам, выдаваемым частично вместо денег и которые они были обязаны отоваривать. Рабочие стали бастовать, были выдвинуты требования об улучшении труда, мест проживания, человеческого отношения к рабочим.

16 апреля были арестованы руководители забастовки. Директор Департамента полиции российской империи Степан Белецкий прислал телеграмму начальнику Иркутской Главжандармерии такого содержания: "Предложите непосредственно ротмистру Терещенкову непременно ликвидировать стачечный комитет". Терещенков, само собой разумеется, приказ выполнил. Да так, что вместе со стачечным комитетом ликвидировал заодно и забастовавших рабочих. В количестве не менее 170 и оставив покалеченными еще 200 рабочих.

Ленские события обсуждались в Государственной Думе. Выступавший на заседании Думы министр внутренних дел Макаров под аплодисменты правых депутатов заявил: "Так было, так будет!". Так классовое презрение и человеконенавистническая жажда наживы в кровавой империи продолжили порождать и копить классовую ненависть к угнетателям и их цепным псам.

Сам убийца Терещенков погиб на фронте Первой Мировой войны, куда он отправился со страху быть уничтоженным народными мстителями и, не исключено, что был убит при позорном отступлении. Тот, кто отдал такой бесчеловечный приказ об убийстве подданных святого царька Николая, Белецкий, после покушения на Ленина, в ответном красном терроре был прилюдно с другими царскими сатрапами расстрелян в 1918 году. Страх заставил бежать его от революционных солдат, так что пули, настигшие негодяя, оказались у него в спине, как и полагается мерзкому трусу.

И. Сталин в большевистской газете "Звезда" от 19 апреля 1912 года писал: "Всё имеет конец - настал конец и терпению страны. Ленские выстрелы разбили лёд молчания, и - тронулась река народного движения. Тронулась!.. Всё, что было злого и пагубного в современном режиме, всё, чем болела многострадальная Россия, - всё это собралось в одном факте, в событиях на Лене".

Народная секира после трагедии еще более высоко вознеслась над преступным режимом. Потребовалось еще шесть лет, чтобы она опустилась в доме инженера Ипатьева на олицетворение той мерзости, того гнусного режима, уничтожавшего народ на протяжении долгих веков.

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