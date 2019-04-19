Как Золушка на российской границе

Объявленная недавно в России амнистия кыргызским нелегальным мигрантам – это благородный жест руководства РФ. До конца апреля 2019 года граждане Кыргызстана, нарушившие сроки пребывания в России, могут прийти в органы миграционной службы и обновить свои документы. «За столом никто у нас не лишний» … Эти хрестоматийные строки из песни «Широка страна моя родная» невольно приходят на ум. Чего уж скрывать: кыргызы в значительной мере и накрывают, и прибирают общероссийский стол в буквальном смысле этого слова. Поэтому их миграционные прегрешения меркнут перед их трудовым вкладом в развитие Российской Федерации, что и нашло очередное подтверждение в гуманном решении Кремля.

Но, к сожалению, не всё так благополучно в сфере российской миграционной политики. В конце февраля 2019 года автору этих строк пришлось убедиться в этом на своём опыте. Будучи законопослушным гражданином Казахстана, постарался покинуть российскую территорию до истечения 90-дневного срока на автобусе международного сообщения по маршруту «Москва-Ереван». Однако немного ошибся в расчётах, и превысил законный срок на несколько часов. И вот, в паре сотен километров от российско-грузинской границы, был ссажен с автобуса на ФКПП «Малка» в Кабардино-Балкарии, в сопровождении вооруженного конвоя был доставлен в местное отделение полиции и предан суду. Итогом этой многоходовой комбинации стал административный штраф.

Что ж, закон надо соблюдать. Но, согласитесь, что есть существенная разница между человеком, который добросовестно и за свой счёт пытался выехать из России в установленный законом срок, и нелегалом, который затерялся на необъятных просторах РФ. А неохватность российских расстояний блестяще подмечена ещё в гоголевском «Ревизоре»: «Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». А в сухом остатке этой почти что спецоперации осталось то, что судья Зольского районного суда Кабардино-Балкарской Республики Кушхов М.М. от имени государства российского постановил подвергнуть меня административному штрафу с «административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда за пределы Российской Федерации».

Где-то я уже сталкивался с подобной эквилибристикой. В некоторых постсоветских республиках имеет хождение противоречивая формулировка: «указ президента, имеющий силу закона». Т.е. авторитарное решение, принятое единолично и без одобрения парламента, снабжается статусом закона, хотя таковым, конечно, не является. Кабардино-балкарское происшествие также оказалось увенчано оксюмороном: гражданин Казахстана, которого считают правонарушителем, был конвоирован и обвинен. Но под самый занавес сего действа районный суд вдруг воспылал доверием к нарушителю и подверг его некоему «контролируемому самостоятельному выезду». Проще говоря, из зала суда меня вывели в незнакомую мне сельскую местность и, в буквальном смысле слова, оставили в чистом поле. И кто же должен был контролировать мой самостоятельный выезд? При этом ни местный суд, ни правоохранители не поинтересовались: а остались ли у меня денежные средства для самостоятельного выезда?

Далее. Где гарантия, что человек, которого вы считаете правонарушителем, покинет территорию РФ? Надо было его конвоировать из зала суда до границы. Но ведь целью этого процесса не было устранение нарушения законности. Местные Пинкертоны и Цицероны хотели только заработать очки перед вышестоящими инстанциями: дескать, обезвредили опасного иностранца, который на целых несколько часов превысил срок пребывания в России, да ещё, наглец, пытался скрыться за границу от нашего карающего меча правосудия! А что будет далее делать обозлённый иностранец, которого оставили одного в малонаселённой местности на краю России – это уже не забота Зольского районного суда и местных правоохранителей. Вызывает удивление и тот факт, что местные органы внутренних дел представлял на данном процессе инспектор… по делам несовершеннолетних. Это должностное лицо органов внутренних дел должно осуществлять надзор за подростковой преступностью и безнадзорностью во вверенном ему районе. Каким боком относится мой случай к подростковой преступности и безнадзорности?

Так получилось, что армянский автобус, на котором я с комфортом надеялся покинуть пределы России, повторил судьбу роскошной кареты Золушки. Образно говоря, часы пробили полночь и, вместо дружеской компании закавказских пассажиров, я подвергся навязчивому сервису северокавказских органов. Неужели и вправду – простота хуже воровства? Наверно, надо было последовать совету бывалых попутчиков и сунуть мятую пятисотрублёвку в потную ладошку стража на ФКПП? Да сгубила меня пагубная самонадеянность: мол, суд разберётся и примет справедливое решение.