Одесса в нашей жизни украина путин россия одесса Сегодня – пять лет с черного дня одесской трагедии.



Мне часто хочется вернуться в беззаботную, дурашливую, раннюю осень 1984 года. На дунайский остров Кислица, где мы, студенты исторического факультета Одесского государственного университета (ОГУ) проводили свой трудовой семестр в совхозе.



Снова пить молодое вино по рублю за литр, до хрипоты споря о войне в Афганистане, о холодной войне с Рейганом, о «звездных войнах» и о докторе Фрейде. Чтобы Вовка Доллар, взяв гитару, играл «You*re in the army now», а Петя Мильчев разливал по стаканам домашнюю ракию. Целоваться с Анжелкой под звездами на берегу одного из бесчисленных рукавов Дунайской дельты. И чтобы поодаль снова маячила тень старой, разрушенной баржи, выброшенной на берег еще в Войну. И чтобы над тобою простиралось мирно-мирное небо. Чтобы рядом травил анекдоты Шура Семко (он же – Пэт), а Мозоль (Генка Токарев) беспрестанно смеялся. И чтобы Толька Балинов заводил по вечерам любимый «Пинк Флойд»…



В ту осень куратором нашим – в той совхозной веселой эпопее – была тетя Лена. Елена Радзиховская. Волоокая брюнетка с потрясающей фигурой, в которую сам был тайно влюблен. Тетя Лена знала средневековую латынь и старо-провансальский язык, арабский и кучу современных западных языков.



Кто из нас мог знать тогда, в 1984-м, что страны нашей не станет? А сын доцента Елены Радзиховской Андрей трагически погибнет на Куликовом поле 2 мая 2014 года? И что ее саму, не сдавшуюся, оставшуюся мужественной противницей необандеровщины, станут потом травить как «антиукраинскую ватницу» какое-то быдло, вылезшее из западноукраинских попердюковок? Ее, признанную медиевистку, которую звали работать во Францию еще в те времена?



***



На все это наплывает лицо Путина… «Россия своих не бросает». Отчаянные речи тех, кого видел на Куликовом поле в марте 2014-го. «Предупредите там, в Москве, что готовится показательная расправа над Одессой!». Бесплодные попытки достучаться в Москве до «компетентных»: надо перебрасывать в Одессу оружие и кадры, использовать катакомбы, задействовать Приднестровье…



А потом – страшная трагедия, сгоревшие в Доме Профсоюзов…



***



Мразь, одержимая стремлением грабить и мародерствовать, рванувшая во власть в 1991-м, уничтожила мир моей юности. Где-то она перекрасилась в украинских «самостийников», где-то – в новых «держпавников» с гвардейскими ленточками. Но осталась такой же циничной и трусливой мразью. И те, кто погиб 2 мая в Одессе – на ее совести. В те дни и позже настал момент истины. Господствующая камарилья показала, что все ее словеса насчет патриотизма и державности – всего лишь пропагандистский треп для легковерных. Что Россия для них ограничена беловежскими рубежами 1991 года, что все то, что сделано царями и Сталиным для них – лишь пустой звук пополам с пустой же пропагандой.



У меня к тебе, мразь, личный счет. За погубленную Страну Моей Юности. Ты пытаешься перевести стрелки, голося о том, что все мы должны были поехать на войну? Ну да, со старым автоматом и не менее дряхлыми гранатами к РПГ (половина не срабатывает, опыт Стрелкова в Славянске) сражаться, по сути, не за Новороссию, а за Суркова, за кремлевских мелких интриганов, за Ахметова и тех бандюганов, что расейские кураторы сделали властью в двух банано-«республиках», запретив даже шевроны «Новороссия» на рукавах? И чтобы в результате стать изгоем в самой РФ или отправиться пушечным мясом на войну за «ридну Сирийщину», в гробу ее видели бы? Или торчать в окопах, прикрывая уголовные усобицы и дикое воровство в тылу? Да все идеалисты в Донбассе оказались либо убитыми «украинскими» ДРГ (как Мозговой), либо вычищенными (как Губарев или Стрелков). Остались лишь «социально близкие» московским кураторам-мародерам. Вы даже не желаете объединить ЛНР и ДНР, что было бы архилогично. Почему? Мы прекрасно знаем, почему. То, что вы построили на ошметках Донбасса, это кошмарное криминальное гетто – лучший приговор вашим «способностям» и вашей «державности».



Сейчас, с пятилетним запозданием введя санкции на поставку жидкого топлива и угля Киеву, начав раздачу паспортов РФ в Донбассе, вы сами выставили себя жалкими и трусливыми подлецами. То есть, пять лет назад, при «уважаемом партнере» Порошенко-Вальцмане, вас не смущало то, что людей жгут заживо, что по Донецку работают фосфорными боеприпасами и ракетами «Точка», что огонь систем залпового огня сносит жилые кварталы и целые села? Тогда не надо было раздавать гражданство и учинять топливную блокаду, когда людей пытали и заживо в бетоне хоронили? А сейчас – можно? Ты понимаешь, ничтожная камарилья, что сама показала всем свое истинное обличье? Я уж молчу про всех тех, кто тебе поверил и оказался выданным на расправу в лапы бандерощины.



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Никогда не введитесь на их дешевые трюки («А ты почему не в окопах?»). Не на нас – на Москву падает позор и презрение.



Ни одна нормальная страна не устранялась от судьбы своих единоплеменников, прикрываясь трусливым «Вот вам надо – вы и езжайте воевать!». Германия защитила немцев Судет силами всего государства, не побоявшись пойти наперекор всему миру. Никто не посмел убивать тамошних немцев и превращать в развалины их города. Германия просто отторгла Судеты с помощью всех наличных вооруженных сил. Быстро и решительно. Не в пример Москве, что садистски показывала по телевизору муки и смерть русских Донбасса, Мариуполя, Харькова и Одессы, проливая крокодиловы слезы.



Точно так же Сталин в считанные дни отсек от Румынии и Польши Бессарабию с Галичиной и западной Беларусью. Не добровольцами со старыми «мосинками» - а силой танковых и мото-механизированных частей. Быстро и решительно.



Точно так же и Турция в 1974-м отсекла Северный Кипр с тамошними турками. И никакая местная Скабеева (или Затулин) не вещали о том, что там живут не турки, а какие-то киприоты, что это, мол – «не Турция». Всеми силами армии, авиации и флота турки обеспечили создание Турецкой республики Северного Кипра, разгромив греков и не смущаясь тем, что никто не признает ТРСК. Никакие федоровы и стариковы не верещали о том, что это может вызвать Третью мировую.



Вы, пытаясь усовестить нас, просто силитесь замазать подлость и трусость бомонда РФ. Запомните, несмываемое клеймо позора и малодушия стоит именно на вас. На хозяевах пропагандонов и на самих голосящих.



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Сегодня истеблишмент РФ угодил в трясину. Каковую сам же себе и создал. Стремительной победоносной войны уже не получится. С 2014 года слишком многое изменилось. Теперь в Киева есть неплохие ВСУ, а Донбасс претерпел гигантские разрушения буквально во всем. И в промышленности, и в душах. Нет больше былой веры в Москву. Теперь ОРДЛО – это руины. Причем и социальные тоже. Теперь вы расточили тот запас сил и ресурсов, что был в начале 2014 года, увязли в разорительной и бесконечной Сирийской авантюре. Устроили букет кризисов внутри самой РФ, будучи в не силах ни экономику поднять, ни обуздать дикое воровство собственных чинуш. У вас теперь и самой-то РФ положение накануне внутренней смуты. Одно Поморье чего стоит!



И если придется впрямую, полномасштабно воевать с Киевом, то вы получите не только новый пакет санкций, но и ускоренный крах экономики, и перспективу попадания своих войск в западню в Сирии, и рекордный по темпам распад проворовавшейся, дуболомной государственной машины РФ. Ибо она так же годится для войны и мобилизации, как Максим Калашников – для балетного танца маленьких лебедей. Вы все больше попадаете в положение то позднего Николая Второго, то Саддама Хусейна.



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Мне вас не жаль. Вы сами, струсив в 2014-м, стали на табурет и накинули петлю себе на шею. В добрый путь! Не я принуждал вас совмещать вашу «державность» с кретиническим монетаризмом в экономике, и это привело РФ к порогу экономического краха. Не я и не мои дети имеют западные паспорта и виды на жительство. Не я вкатывал триллионы в карманы придворной камарильи и в западные бумаги, в олимпиаду и мундиаль, вместо того, чтобы тратить их на новую промышленность. Тут уж вы все сами, без помощи Госдепа, сотворили. Расточение и расхищение нефтяных триллионов 2000-2014 годов вы обеспечили сами, поправить последствия сего действа уже невозможно. Взвинтив налоги ради наспех сварганенного «нового курса» 2018 года, вы же обеспечили застой экономики. А дальше – ее крах.



Финал мне очевиден. Как бы вы ни пытались его оттянуть. Все потонет в череде малых и средних провалов, которые сольются в один громадный. У вас все валится из конечностей, косолапые. Погибла хваленая «стабильность» - приходит конец и «новой нормальности». Нам же остается одно: подготовиться к схватке за сохранение остатка Великой Страны – РФ. Не обращая внимания на вой пропаганды. Даже они теперь фальшивит, даже сами пропагандоны признают тупиковость положения…



Вы уничтожили не просто Мир Моей Юности. Нет, вы пустили в распыл плоды трудов, крови и пота целых веков русской истории, предали моих предков, что строили великую державу столетие за столетием. Максима Калашникова никогда не обманывало ваше лицемерное поклонение памяти Великой Отечественной, ваши полосатые ленточки. Вам – расплата, нам – будущее.



Память снова возвращает меня в теплую осень 1984-го. Снова сижу в черной штормовке у ночного костра, и блики пламени играют на лицах сидящих у него. Рокочет и поет гитара. Тогда звучали арии из «Юнонвы и Авось», особенно «Ты меня на рассвете разбудишь…». А девчонки пели «Облака»…

Эта боль не убывает

Где же ты вода живая

Ах зачем война бывает

Ах зачем, ах зачем, ах зачем

Зачем нас убивают…



Помню, что тогда угли догорающего костра вдруг показались мне пылающим городом, что виден, как из штурманской кабины бомбардировщика. Кто знает, может, в тот момент еще не осознанное будущее коснулось нас, и поняли мы сие лишь сейчас? И слова пронзительной песни Егорова относились не только к Великой Отечественной и Афгану, как думалось тогда, а к нашим окаянным дням? Понимаю, что у поколения Зеленского, родившегося в 1978-м, таких воспоминаний нет. Но меня это волнует меньше всего.



Отстоим страну, очистим от мерзости – сможем построить новую индустрию и человеческое государство. А уж тогда и продолжим борьбу с Тьмой и паршой мародеров, что сейчас копошатся на землях Великороссии и Малороссии-Украины. Чтобы если не мы, то хоть дети и внуки наши могли так же целоваться под звездами бескрайнего мирного неба. Хоть в устье Дуная, хоть на Днепре, хоть на Волге, хоть на Оби или Енисее. От Бендер и Тирасполя – до камчатских сопок.



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