Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Не совсем тот киберпанк, которого мы ждали

Опубликовано 21.11.2020 автором Марина Литвинович, член ОНК в разделе комментариев 0

терроризм фашизм фсб
Не совсем тот киберпанк, которого мы ждали

Девятиклассников из Канска обвиняют в создании террористического сообщества из-за переписок в ВК об анархизме и планирования взрыва здания ФСБ в «Майнкрафте». Не совсем тот киберпанк, которого мы ждали.

История началась ещё летом. Двое 14-летних подростков — Никита и Денис — решили расклеить по городу листовки в поддержку студента Азата Мифстахова. Одну из листовок они наклеили на здание ФСБ и ушли.

На следующий день школьников вместе с их тремя друзьями задержали. С ними поговорили и отобрали телефоны, после чего отпустили. Но, как только оперативники получили доступ к чату, дело о расклейке листовок приобрело совсем другой поворот. Сотрудники ФСБ прочитали о себе много неприятных слов. Среди прочего ребята построили в «Майнкрафте» здание ФСБ и планировали его взорвать, естественно, ради шутки.

Оперативники юмора не оценили и на следующий день снова вызвали Никиту, Дениса и их друга Богдана на допрос. У следователей на руках был почти флеш-рояль: увлечение химией, изготовление петард, анархизм, ФСБ в «Майнкрафте» — в общем, двое из задержанных под давлением, угрозами и обещаниями, что «всё будет хорошо», быстро признали вину, пользуясь советами государственного адвоката. Их посадили под домашний арест, а третьего отправили в СИЗО, так как вину он не признал.

Изначально подростков обвиняли по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», но сейчас статью квалифицировали на более тяжкую — «Организация террористического сообщества и участие в нём». Родные подростков уверены, что из школьников пытаются слепить дело, подобное «Новому величию». О признании вины они сейчас сильно жалеют — говорят, что мальчики сделали его по требованию следователей.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Анатолий Баранов: О механизмах демократии
Анатолий Баранов: О механизмах демократии
21.11.2020
Правительство готовится обеспечить транзит власти?
Правительство готовится обеспечить транзит власти?
20.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: О механизмах демократии (0)
Скованные одной цепью (0)
Путин пытается списать рост нищеты на коронавирус (3)
Белорусский ОМОН вне закона, но закона пока нет (15)
Аферу коронавируса добьют тесты ПЦР? (7)
Прокуратура запросила для Шестуна 20 лет колонии и 50 млн рублей штрафа (2)
Каждая пятая женщина потеряла работу во время пандемии (0)
Анатолий Баранов: О "советской античности" (1)
В Принестровье зреет свой Карабах (8)
Правительство готовится обеспечить транзит власти? (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Профессиональные схемы лечения при коронавирусе: применять только при недоступности медпомощи!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Минский ОМОН покрыл себя неувядающей славой насильников и садистов
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: прощание с мифом. Большая игра ХХ века.
Дарья Митина Дарья Митина: Мы самее
Михаил Делягин Михаил Делягин: Коронабесие приносит плоды: Россия сходит с ума
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss