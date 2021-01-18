Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Алексей

Опубликовано 18.01.2021 автором Николай Бедный в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Алексей

Утро 17-е. В голове тренькнуло, вечером прибывает Алексей. Может, погодить, посмотреть, чем закончится? Нет, нельзя, писать надо сейчас, пока неизвестно, пока страшно. Рука метнулась к перу.

Мне незнаком Алексей, он не знает меня. Не являюсь его поклонником. Различен возрастной коридор, финансовые потоки. Меня омывает пенсия, что омывает Алексея, мне неизвестно. Конечно же, смотрел некоторые его ролики. Мне понравилось. Вижу ли я Алексея президентом? Пока нет, мне надо подумать, ему - пожить. А жить он, похоже, не хочет.

Умереть надо красиво. Кремль, как всегда, накосячит. Ночь, мост, дырка в башке, проститутка. Спустя время светская львица прошепчет - мне больно про это вспоминать. Камера мазнёт взглядом торчащие под кроватью ноги. Алексей - не простой человек. Оставшиеся до поездки часы его надо ещё поуговаривать. Попытаться ему намекнуть, что быть мертвяком не так уж интересно. В таком положении слава не очень-то и нужна.

Но если уж он решится ступить на родную землю, надо его понять. Надо помочь Алексею. Его знает цивилизация. Он хочет быть Иисусом. Кремль, не ударь лицом в грязь. Алексея надо казнить. Отрубить голову прямо на Красной площади. Убъём сразу кучу зайцев. Уважим Алексея. Пугнём запад, не всё им мультяшки смотреть. Вспомним, наконец, кто мы есть. Фигуристы денёк и в другом месте пофигурять могут.

Лобное место подновить. Журналюг на трибуну. Да и пусть везут бедолагу, чего тянуть-то. Палач будет в красном балахоне, ноги Кириенко. Господи, что ж он творит, шпиговать-то зачем? Димон, подмогни. Откуда только руки торчат? Да рубите уж с двух краёв. Наконец-то.

Голова скатилась с помоста, подпрыгнула на брусчатке. Не спите, давайте крупный план. Красивое лицо, залитое кровью, вдохновенный взор. Губы, шепчущие - freedom. Скорее русский перевод - свобода. Камеру на толпу. Безмолвствуем, граждане, безмолвствуем.

18:30. Пускаю текстуру в сеть. Алексей, подумай, без головы ты не сможешь прочитать хорошие слова, про тебя, Алексей.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • В каком жилье вы предпочли бы жить?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рабочие в Казахстане выставили требования к китайским работодателям
Рабочие в Казахстане выставили требования к китайс...
17.01.2021
О воздушно-капельным пути распространения эпидемии COVID-19
О воздушно-капельным пути распространения эпидемии...
18.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сборная Зимбабве заподозрила Камерун в колдовстве (0)
Навального арестовали, пока жив (4)
Навальный еще в воздухе, а встречающих уже "вяжут" (2)
Тяжелая шизофрения властей на фоне прибытия авиакомпании "Победа" (12)
Подвесить за язык (4)
Вечная жопа (7)
Год в Бутырке. За пранк! (12)
На Украине теперь даже пописать - только державной мовою (19)
Рабочие в Казахстане выставили требования к китайским работодателям (3)
Кривая смертности от ковида не радует: спадов нет, только рост (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Фактчекинг и новая реальность: почему я решил продлить проект Солженицын. Прощание с мифом.
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Гость Меркель стал гостем ФСИН, а аэропорт не место для встречи пассажиров
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Навального наконец посадят?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как будет работать новый закон о всероссийской реновации?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как время Солженицына стало временем предательства - и какого именно
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss