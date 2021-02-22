В это надо верить?

Китайцы зашли с козырей?

США и Китай в своих отношениях сейчас переживают не лучшие времена, посему и от одной, и от другой стороны можно ожидать чего-то, что для этих стран равносильно шантажу друг друга с требованием к противнику поумерить пыл. На мой взгляд, таким шантажом может быть китайское сообщение, в передаче отечественных СМИ имеющее заголовок: «В Китае нашли аномальную странность в данных США о высадке на Луне», - и звучащее так:

«Некоторое время назад в распоряжении ученых из КНР оказались пробы образцы почвы, взятые с поверхности Луны китайской автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5». После детального изучения лунного грунта китайские исследователи обнаружили довольно странную аномалию. Полученные данные кардинально расходились с информацией, обнародованной США несколько десятилетий назад. Об этом сообщает издание Sina.

…В 2020 году Китай отправил к Луне беспилотную станцию «Чанъэ-5», которая две недели спустя доставила на Землю полученные образцы с лунной поверхности. Исследователи обнаружили в этих образцах много различий в сравнении с пробами лунного грунта, предоставленными США. В настоящий момент эксперты не готовы объяснить, чем вызвана эта аномалия».

Никаких отсылок к первоисточнику нет. Sina Corp — китайская интернет-компания, портал которой является 17-м по посещаемости сайтом в мире и 4-м по посещаемости сайтом в Китае, тем не менее, это неофициальный источник, и можно считать, что с его помощью из вершин Китая прозвучало внятное предостережение США о том, что Китаю недолго поднять и вопрос об американской Лунной афере.

С технической стороны это сообщение Sina Corp само по себе «ни о чём», поскольку в любой точке Земли или Луны взятый в паре метров друг от друга грунт будет иметь «много различий», а в сообщении китайцев нет ни полслова, о чём идёт речь. О каких различиях?

Присутствует плёнка восстановленного железа, которая отсутствует у американцев? Иная степень поляризации отражённого света? Иное содержание ртути? Иное содержание лантаноидов? Большая глубина треков от удара альфа-частиц? Изотопный состав азота не как на Земле и не как у американцев?? (Это всё отличия советского лунного грунта от американского). Или ещё какие-то отличия в добавок к тем, что показывают и доказывают – американцы «лунные камни» не с Луны привезли, а «на заднем дворе насобирали».

Получается, что в любой момент к этому интернет источнику в Китае может подключиться и официальный источник, который выдаст всю конкретику различий. А может и не подключиться, если американцы будут вести себя «правильно».

Кстати, китайцы также ни полсловом не обмолвились о том, что в их пробах грунта с Луны есть какие-то различия с пробами грунта, взятых советскими лунными аппаратами.

Тут различий нет.

«Железяка х…а!»

Украина славится не только тем, что её государственные деятели непрерывно наступают себе на яйца (впрочем, не себе, а народу Украины), но и научно-техническими достижениями. В частности, там сконструировали новый автомат (штурмовую винтовку) «Форт», удобный для различного рода бандитов: «Штурмовая винтовка калибра 5,56х45 мм «Форт-221» предназначено для поражения живой силы противника на расстоянии до 500 метров. Данное оружие является копией израильского автомата TAR-21 (Tavor Assault Rifle-21) или «Таво́р», калибра 5,56×45 мм, выпускаемого концерном Israel Military Industries. Название автомата происходит от горы Тавор, на севере Израиля, упоминающийся в Ветхом Завете. Штурмовая винтовка Форт-221 выпускается на заводе «Форт» частично из израильских комплектующих в военном и гражданском вариантах».

https://www.armoury-online.ru/usr/templates/images/1409048573918.jpg

Так вот, если верить опять неофициальному источнику - украинской журналистке Ирине Гавриловой, - то во время визита Владимира Зеленского в ОАЭ произошло следующе:

«Во время визита украинская делегация презентовала вице-президенту и правителю эмирата Дубай наградной, практически эксклюзивный автомат «Форт». Чудо украинского оборонпрома оказался неисправен. Шейх долго пытался присоединить к нему магазин, но не смог. Просто он был не того размера. Не вставлялся, короче. Когда товарищ Аль Мактум попытался передернуть затвор, его ждало еще одно открытие: затворная рама не работала. Вообще.

Просто заклинило. Намертво. А кто у нас отвечал за подготовку подарков высокой принимающей стороне? Правильно, новоиспеченный руководитель «Укроборонпрома» Гусев. Как выяснилось, идиот. Профессиональный. Опять опозорились. Перед Аль Мактумом не удобно. И да: это очередная подстава Андрея Ермака, готовившего визит Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты». ©

Мне в это трудно поверить.

Нет, не в то, что украинский оборонпром изготовил такое изделие. Чего стоит только попытка украинского оборонпрома изобрести миномёт – стальную трубу, упирающуюся одним заглушенным концом в стальную плиту. Сейчас о нём уже не слышно. А раньше одна за одной шли новости, как этот миномёт разорвался на испытаниях и убил очередную команду испытателей. Тут уж, знаете, не то, что в Израиле, а и у папуасов лицензию на их оружие купишь.

А что касается качества… «Ну, так ото ж!».

Меня поражает другое. Если бы шейху дарили сервиз для его жён, то это бабский подарок и мужикам он не интересен. Но это же оружие! До того, как попасть в руки шейха, этот автомат прошёл через руки как бы мужиков – Зеленского, Гусева, Ермака. И ни один не попробовал вставить магазин, передёрнуть затвор и клацнуть курком?? Для этих мужиков штурмовая винтовка – это «железяка х…а»?

Не, ну это ваще!