"Сухой МиГ" будет лучшим надгробием отечественного авиастроения

В 2021 году компании «Сухой» и «МиГ» перестанут действовать как самостоятельные юридические лица. Теперь данные компании и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в которую они входят, станут единым юридическим лицом «Корпоративный центр самолетостроения». Он будет расположен в Москве.

Данное решение было принято в ходе совещания о дальнейшей реформе авиастроения в «Ростехе», пишет РБК со ссылкой на источник в авиапромышленности.

Отмечается, что «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут» также будут принадлежать новому центру. Кроме того, ожидается создание Единого инженерно-конструкторского центра ОАК — в нем будут объединены все авиационные конструкторские бюро.

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Подобное решение еще 20 лет назад воспринималось авиастроителями как кошмарный сон. Но мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Даже если это и очень страшная сказка...

Логика в этом, конечно, есть. Но это логика примерно троглодита, ну может бушмена какого-нибудь: зачем белому человеку столько одежды, когда можно иметь одни штаны, одну рубаху, а нижнего белья и вовсе не требуется, можно ведь и без него.

Вот создали корпорацию "Ростех", согнали под нее всё - корабли и метизные заводы, конструкторские бюро и лампадные лавочки, но выяснилось, что со всем этим из одной точки управлять не получается. И тогда внутри корпорации начали процесс упрощения: корабли к кораблям, самолеты к самолетам, синее к синему, зеленое к зеленому... Логично же.

А если, например, собрать все газеты, да и объединить в одну - большую, толстую, в которой бы работали все журналисты под единым руководством. Экономия же - одна корректура, одна типография, одно здание на всех. А журналисты будут разные - на одной странице, допустим, Минкин, а на другой Проханов. И со временем подтянутся, станут писать хорошо, все как один...

Или вот автомобили. Один ездит на "Мерседесе", другой на "Ниссане", а третий и вовсе на ВАЗе. А почему бы не собрать все в одном месте один самый лучший автомобиль, который соберет достоинства всех: роскошный, как "Порше", надежный как "Тойота", увекательный как "Жигули"...

В одежде тоже можно все унифицировать, все равно ведь шьют в Китае.

Кстати, для простоты даже имена можно сократить до одного мужского и одного женского. Крикнул в толпу, и сразу все отозвались. Ты с кем вчера спал? С Машей. И я с Машей! Маш, а ты с кем? И я с Машей! Полная гармония.

Если же чуть серьезней, то интересно, зачем Сталину потребовалось в 1939-м году создавать сразу семь авиационных КБ? Дело шло к войне, удобней же было руководить одним КБ Поликарпова. Но почему-то так и осталось много конструкторских бюро, много школ, типов, подходов. Хотя казалось бы - создавай Наркомавиа и руководи из одного места сразу всем, и бомбардировщиками, и истребителями, и всем прочим. Но почему-то даже истребители разрабатывали и производили аж 3 КБ: Микояна, Сухого и Яковлева. Бомбардировщики создавали и Туполев, и Лавочкин. И так далее.

Так и в Америке так, и в Англии, и во Франции - вообще во всех странах, где есть авиастроение.

И в автомобилестроении так же, хотя казалось бы, зачем одной Германии сразу и "Мерседес", и "БМВ", и "Фольксваген", и "Порше", и "Опель" впридачу. И Китай, создавая с нуля свое автомобилестроение, создал сразу кучу фирм, все и не упомнишь.

Правда, сегодня уже нет ответа на вопрос, какие самолеты разрабатывает КБ Яковлева? Да и с новыми машинами от МиГа тоже как-то никак - сплошная модернизация и обслуживание ранее произведенных машин. Ну вот "Сухой" за два десятка лет слепил планер для истребителя пятого поколения, и на двигателе от прежних поколений оно даже летает на авиасалонах. Один раз даже летал в Сирию, где истребил всю дальнюю и ближнюю авиацию ИГИЛ, благо ее и не было. Зато "всухую".

И вот теперь-то что они ждут от объединения?

Хотя скорее всего уже давно ничего не ждут. Просто землю под застройку можно передать правительству Москвы, как на Ходынке. Как на ЗИЛе. Как на множестве других бывших флагманов отечественной промышленности. Все равно весь истребитель пятого поколения в Иркутске делали... А можно было и вовсе не делать.

А самолеты можно потом купить у китайцев. Все ж остальное покупаем, и ничего.

А.Б.