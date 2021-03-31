Можно ли договориться с силовиками

Силовики в России бывают разными. Даже очень разными! С одной стороны, генералы, «приближенные ко двору», и ни то что с миллионами, а с десятками миллионов в месяц даже официально, а что уж говорить… не будем портить нервы. А с другой стороны, майоры-полковники «провинций» со скромными окладами, не говоря уже о лейтенантах-капитанах; и не говоря о рядовых и сержантах тем более (а они тоже люди). Разница между небом и землей.

У первых все – у вторых фактически ничего. Да еще жена-учитель-медработник получает копейки. Да еще старики-родители с нищенской пенсией. Да еще маленькие дети без нормальных пособий, а подросшие без стоящей работы. Следовательно, можно ли договориться со вторыми против первых?.. МОЖНО! Даже не можно – а нужно. И уже вчера.

***

Два основных вопроса встают на повестку дня в таком случае. Первый – альтернативный социально-экономический курс с резким поднятием семейного дохода от рядового до полковника. Второй – организационный.

Начнем с первого. Разумеется, налоговая реформа пятьдесят на пятьдесят между центром и регионами назрела и перезрела. Здесь даже и обсуждать нечего. Хотя, черт его знает, путинскому вранью нет предела; так что лучше подстраховаться.

Единороссовские идеологи могут завыть, что коль силовики получают деньги из федерального бюджета, то все и надо тащить «наверх» с соответствующей защитой олигархического Кремля. ГЛУБОЧАЙШЕЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ! Уважаемые силовики демократического состава – вас дурят в таком случае, извините, подобно позорнейшим лохам.

Уже одно разворовывание федерального бюджета проконтролировать труднее с высокопоставленной крышей, чем разворовывание местного. И получается, что если бы многие регионы были с большими налогами и бюджетами, то и проконтролировать легче! Одно дело посадить федерального министра – а совсем другое областного и далее по списку. Базовый принцип, стоит надеяться, понятен без оперативных подробностей. А спасенные деньги пойдут на региональные надбавки, и в карман силовиков тем более.

Но немалое преимущество и в том, что региональные надбавки от нормальных налогов поднимут оклад жены, пенсию стариков, пособия и стипендии ребятишек. И если смотреть в ракурсе всего семейного бюджета, куда уж очевиднее.

Но более того! Большие региональные бюджеты раскрутят предпринимательские субсидии-субвенции-кредиты с соответствующей экономической инициативой, а это опять рост местных налогов с соответствующими бюджетными надбавками. А уж о росте рабочих мест, бюджетных в том числе по большому количеству и богатству населения, и говорить не приходится. А это работа для подросших детей; и что может быть важнее для нормального отца.

Ах, да, если единороссы начнут отбрехиваться трансфертами, – мол, зачем вам налоги, если мы такие добрые, и пришлем «сверху», - если у читателя имеется хоть толика здравого смысла, пошлите таких уродов самым зеленым лесом. Обещанного три года ждут, да с чудовищно обставленными условиями; и вообще несерьезно на базе нынешнего и мизерного МРОТ. Поэтому налоги, и только налоги «на бочку»; растущие по инфляции в том числе, и не требующие федеральных игр с индексацией. Следовательно, нужны именно большие налоги «внизу»; а на трансфертную отговорку плюнуть и растереть. (Последняя нужна в специфических случаях, и это отдельная история, но базовый принцип преимущества налогов неоспорим.)

Да что там толочь воду в ступе; все сказанное ясно и понятно уже давным-давно. Все это надо было делать вчера и позавчера, и все семьи силовиков жили бы счастливо. Поэтому, если и найдется силовик, еще верящий, что все надо тащить «наверх» с соответствующей защитой режима, а потом зажравшиеся олигархи и генералы типа Золотова скинут крошку с барского стола – такой силовик явно не в ладах с мозгами. Но, стоит надеяться, силовики особенно младшего и среднего звена, люди достаточно умные, и понимают, что увеличение региональных налогов примерно пятьдесят на пятьдесят поднимет их семейный доход резко и значительно.

Кстати, «парадокс» в том, что честные и профессиональные столичные служащие, и силовики особенно, также разбогатеют. Ведь нынешняя перекачка «наверх» пролетает мимо них сразу в офшоры. А мощное развитие региональной экономики на базе нормальных налогов запустит экономический рост всей сраны с соответствующим укреплением рубля и повышением МРОТ, и потребует высокопрофессиональную федеральную инфраструктуру с соответствующими заказами и оплатой. Поэтому только мизерная группа олигархических семей пострадает в результате масштабных и демократических реформ. Вот и замечательно. Туда и дорога.

Второй вопрос даже более актуален по очевидности первого. Ведь был же Советский Союз, и накрылся медным тазом. Поэтому где гарантия, что не будет танца с бубнами на граблях. Но такая гарантия уже налицо в виде грамотных социалистов. Почти все российские левые силы не отрицают необходимость развитого территориального и производственного самоуправления, создающего реальный и полнокровный СССР. Конечно, «системная оппозиция» будет против – ну, так, потому и «системная». Это их «работа», и не о них речь. А все остальные социалисты вполне созрели.

Про общенародную собственность и советскую систему и говорить нечего. Вот вам наука, патенты и образцы с нормативами в готовом виде на базе единой собственности. Да умный менеджер молился бы на такие условия. А вот тоталитаризм «разделения властей» ясен всякому порядочному человеку, и в президентских условиях нынешней России тем более. И уж совсем надо быть не от мира сего типа чокнутого Милова, чтобы не понимать гигантскую губительность монополизма, покупающего с потрохами кучку «профессиональных» депутатов (та же разводка лохов, только политическая). Автор этих строк писал на эту тему столько раз, что сразу к процессам обновления.

Коль разговор о силовиках младшего и среднего состава, хотя и умные генералы приветствуются; то и стоит начинать «снизу-вверх». И сначала о цели в виде реального СССР, а потом о методе в виде правильно понимаемых выборов.

К примеру, свалить дерево с развитой корневой системой – когда от больших корней отходят маленькие, но многочисленные с соответствующим врастанием в землю – весьма трудно. И наоборот, дерево из одного-двух корней, даже больших, может завалиться от сильного ветра (что и произошло с первым Союзом). Поэтому, во-первых, роль повсеместных ТОС гораздо значительнее экономически и политически, чем некоторым кажется.

Если районные Советы переведут часть обязательств с соответствующим финансированием на уровень ТОС, и уж тем более сельских; то эффективность бюджетных расходов поднимется резко. То есть, вокруг ТОС образуются большие кусты кооперативов и индивидуального предпринимательства на базе этих расходов, и качество работы и уйма рабочих мест вырастут в виду широкой и повсеместной конкуренции. А вот переизбрать ТОС с соответствующим контролем над расходами-закупками, и уж тем более проконтролировать со стороны районного Совета – раз плюнуть! Ближе власти к населению просто не бывает. Но поэтому председатели ТОС и будут на окладе с повсеместной инициативой и раскруткой дела. Вот где нужны служебные оклады. Все мэрские шайки «разделения властей» будут разогнаны к чертям собачим, а сэкономленное поступит на содержание ТОС.

И в том-то и дело, что организовывать ТОС в путинских условиях фактически бессмысленно по подлейшему фарисейству единороссов, когда уборщица в мэрии на окладе, и зачастую приличном – а председатель ТОС должен работать «на общественных началах». Ну, блин, издевательство над здравым смыслом. А жрать-то что. Саботаж. А вот современная Советская власть распространит ТОС на окладе по всей стране, и быть выбранным в таковые председатели будет еще очень «круто». Да и на здоровье, коль на пользу повсеместной демократии в виде широкой корневой системы. И такая демократизация в масштабе всей страны – потрясающая эффективность.

Во-вторых, и производственное самоуправление в виде фабзавкомов и СТК учреждений дополнит «корневую систему» до идеального состояния. Про фабзавкомы говорилось столько, что сразу к СТК (Советам трудовых коллективов, кто не знает) учреждений.

Кстати, и что немаловажно, современный СССР разрешит партийные и профсоюзные ячейки в трудовых коллективах мгновенно; и разумеется, в силовых коллективах. Потому что свято место пусто не бывает, и если не будет ячейки твоего и трудового класса – то будет ячейка эксплуататорского в виде буржуазной администрации. Что и происходит, когда нынешние генералы, директора школ и главврачи заставляют голосовать за единороссов. Вот вам и «внепартийная объективность», ха-ха-ха. Так что надо допустить ячейки всех партий, и пусть они конкурируют друг с другом за влияние в трудовом коллективе. Иного честного и подлинно демократического решения не было, нет и быть не может. А раз так, то партийная организация и может остановить самодура-начальника, накручивающего себе оклад за счет других, и так далее. Но и наоборот! Если руководитель пользуется уважением трудового коллектива, то снять его с должности даже аппаратными играми «сверху» не так уж и легко. Тогда сигнал пойдет и по партийной линии; и еще надо посмотреть, кому попадет по голове. А это эффективность и еще раз эффективность всей страны с соответствующими доходами.

Но все же о СТК. Производительные силы выросли настолько с соответствующей перспективой социалистических производственных отношений; что нужно ли единоначалие понимать по-прежнему, это большой вопрос. Вот в Вооруженных Силах менять что-то кардинальным образом рановато. Все-таки несовпадение излишне молодых мозгов с излишне мощным оружием надо контролировать, и институт офицеров и политорганов необходим и достаточен. Но зато выборы руководителя школы, больницы или объекта культуры должны быть непременно (в пределах своей компетенции, на принципах демократического централизма, но тем не менее). И что касается высокого уровня трудовых коллективов ФСБ-МВД, об этом стоит подумать также.

То есть, так уж полезно полное единоначалие узкой группы генералов – и так уж анархичны (зачастую мифически) выборные комитеты остальных бойцов – это еще бабушка надвое сказала. К примеру, приватизация навряд ли была такой наглой и циничной, если бы силовые органы имели выборные комитеты. Автор склоняется к мысли, что принципы фабзавкома уместны и здесь. Выборный Совет должен быть, но надзирающий за распорядительной деятельностью командира, обязательной к исполнению; такое-то место нельзя занимать без специального образования; и вышестоящий орган имеет право отменить любое решение нижестоящего Совета. И еще раз, не надо путать сказанное с бардаком перестройки, и где автор разоблачал фактическое «разделение властей» много раз. Но если этого избежать; то есть, создавать подлинный СТК и в базовых органах ФСБ-МВД – разве что за исключением совсем уж специфических вещей типа СВР-ГРУ для должной конспирации – то высокий уровень производительных сил и должен воплотиться в демократических формах производственных отношений с соответствующей гигантской эффективностью. И навряд ли – ну, совсем навряд ли в таких условиях – силовой служащий даже низшего звена будет нищим, и зависимым от коррупционных проявлений.

Поэтому никакой ностальгической реакции, а только вперед. Лучше, а не хуже. Социализм будущее, а не прошлое. Еще больше демократии, а не меньше. Вся власть народу, и массам силовиков в том числе. На смену старому Советскому Союзу придет более мощный и прогрессивный СССР с развитым производственным и территориальным самоуправлением. И государственное дерево с такой корневой системой переживет и США, и Китай, и Евросоюз. Такой строй станет самым крепким в мире.

И насчет метода, и к нашим дням. И здесь не надо бросаться из крайности в крайность. С одной стороны, участвовать в выборах надо. Но с другой стороны, не для того чтобы пролезть в думу, – да кому эта бодяга нужна, и когда все решается в президентской администрации, – а как весьма удобный повод для создания двоевластия. То есть, как удобный повод для создания параллельной Советской власти под прикрытием предвыборного штаба и подобных мероприятий. Не использовать этот шанс просто глупо, и вплоть до общего переворота во время кульминации кризиса.

Создается предвыборный штаб, - советский орган на самом деле, - примерно с четырьмя отделами и координирующим председателем. Это финансовый отдел (надо собирать деньги и взносы, что уж тут темнить); социальный отдел (связь с бюджетниками и учителями на самом деле, и о чем чуть ниже); отдел безопасности (связь с силовиками); отдел агитации и пропаганды (изложенную социально-экономическую, налоговую и организационную альтернативу и надо внести в массы).

И если смотреть в идеале, – как это ни удивительно для некоторых, всегда надо смотреть в идеале, иначе путаница замучает; а уж как приближаться к четкому идеалу, и будет деловой разговор, - то подготовленные учителя (выборы обычно в школах) устраивают пресс-конференцию и заявляют о фальсификации выборов, поэтому и о нелегитимности единороссов, - подготовленные силовики просто-напросто соглашаются с этим (хотя бы саботируют единороссов, что уже достаточно), - предвыборный штаб объявляет себя настоящей властью, - и дело сделано! Даже не надо разгонять региональную думу, а продолжать функционировать с перетягиванием одеяла на себя, и вся недолга. К примеру, выпустить декрет номер один с региональными надбавками из удержанных налогов для силовиков и учителей. И если не выполнится, дать приказ разогнать. И снесут к чертовой матери. Что уж тут невозможного.

Еще раз, если социально-экономическая программа по пересмотру налогов застрянет в мозгах силовиков и остальных бюджетников, все возможно. Все хотят жить по-человечески; и уж тем более, если организационное начало в виде штаба объявится, и наконец-то.

***

Путин попадет в свой же капкан. Впрочем, как попалась и царская Россия. И это не хотелки автора, а объективная закономерность. Даже, можно сказать, диалектический и исторический материализм; да автор боится напугать иного читателя умными словами. Хотя это действительно так.

То есть, буржуазный режим может создать полностью преданных силовиков с кадрами и из своих слоев, и с адекватно высокими доходами. Но только в условиях более-менее функционирующей экономики, как и было в лучшие годы царской России с элитным офицерским корпусом и тому подобное. Но когда все начинает сыпаться, народ выходит на улицы, и одной элитой не обойтись; и нужны массы полицейских и офицеров для контроля над целым народом. Но тогда и кадры не те, а из сыновей народа; и кормить всех на уровне, сходным с буржуазией, плюс всякие закупки, водометы, льготы, чины, откаты и так далее, довольно-таки накладно. Силовая машина начинает постепенно разваливаться.

Но тогда что в лоб, что по лбу. Социальный протест растет не так, так этак. Если не в виде уличного сопротивления – то в виде нарастающей ненависти нищих и тяжело работающих силовиков по отношению к жирным и праздным. Никто не спорит, что это происходит не по щелчку пальца, а с участием левых организаций. Но все же, кто убрал царя наряду с народом?.. То-то! Солдаты и собственные силовики. Конечно, ничего абсолютно одинакового не бывает в жизни – но диалектические закономерности отменить невозможно. Прогресс ищет себе дорогу не так, так этак. Надо только уловить его специфику.

Следовательно, можно ли договориться с силовиками в нынешних условиях?.. Да привлекая настоящих патриотов-ветеранов тем более, и заявление общероссийского союза офицеров весьма наглядно?.. Можно! Даже не можно - а нужно. И УЖЕ ВЧЕРА. Так что распространяйте и агитируйте, если считаете себя социалистическими активистами. Это путь в верном направлении.