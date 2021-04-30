Печень страны

Есть такое явление в организме, как образование токсинов. Например, аммиака. И есть орган, который переводит токсины в менее ядовитые вещества. Например, в мочевину. Называется он печень. И без него человек долго не проживёт, потому что одни только почки не справятся с выведением ядов.

Значит, для того, чтобы нормально жить, нужно, чтобы был орган, который переводит более токсичные вещества в менее токсичные.

Точно также и в масштабе страны. Для того, чтобы нам всем не отравиться от выбросов в воду, атмосферу и почву, нужно, чтобы была система превращения высокотоксичных веществ в малотоксичные. На специальном языке – перевода отходов I и II классов опасности в вещества III и IV классов опасности.

Именно такими органами и должны стать четыре завода, которые планируется расположить в следующих городах: Камбарке (Удмуртия), Щучьем (Курганская область), Мирном (Кировская область, комбинат Марадыковский), Горном (Саратовская область).

И именно их уже окрестили “заводами смерти”. В 2020 году наиболее массовые протесты прошли против строительства завода в Камбарке. Вернее, даже не строительства, а перепрофилирования имеющихся мощностей. Кроме жителей Камбарки, особенную активность проявили жители башкирского города Нефтекамска, находящегося на Каме сразу после устья реки Камбарки. Понять их можно – если жителям Камбарки этот завод даст рабочие места и, возможно, какие-то компенсации, то жители Нефтекамска чувствуют угрозу загрязнения водозабора.

Протесты против комбината “Марадыковский” также собирали довольно много участников в Кирове.

Стоит отметить такие данные. Согласно данным Росприроднадзора, за 2017 год в России образовалось 20 тысяч тонн отходов I класса опасности и 220 тысяч тонн отходов II класса опасности. При этом отходы I класса опасности были обезврежены на 39,23%, а II класса опасности – на 29,7%. И стоит отметить, что на 94% обезвреживание отходов I класса опасности – это демеркуризация. Проще говоря, удаление ртути из разного рода люминесцентных ламп и градусников. Это один из немногих отходов, с которым почти все понимают, как обращаться, и сдают достаточно дисциплинированно.

Проектные мощности каждого из заводов составляют по 50 тысяч тонн отходов в год. Вполне может их хватить на всю страну.

И здесь показателен пример одного из плакатов движения “Стоп Марадыковский”. Посмотрите сами.

В принципе, жители каждого из 4 регионов могут сказать: “Чужих отходов нам не нужно!” Но что можно на это возразить? А то, что обезвреживание отходов – процесс высокотехнологичный, и если такие заводы городить в каждом регионе, то затраты будут намного больше, чем если сконцентрировать их в четырёх точках. Во-вторых, и потенциальных мест утечки будет намного больше. В-третьих, сами по себе эти заводы и ранее работали на обезвреживание опасных веществ, только не просто отходов, а химического оружия – и люизита, и фосфорорганики, и так далее.

А в-четвёртых, давайте представим, что будет без налаженной системы обезвреживания опасных отходов. Например, в 2020 году в Воркуте на оленьих пастбищах отмечали загрязнение мышьяком (превышение ПДК в 2.5-4 раза). Потом по факту проверки оштрафовали мелкую фирму, ООО “ГСП-Склад”, за ненадлежащее обращение с бочками с отходами.

И таких фирм будет много: если отходы негде переработать по уму, их будут ховать абы куда и абы как. Однодневки для этого и существуют. И может статься, что утечек от мелких фирм на 190 тонн в год будет куда больше, чем от завода на 50 тысяч тонн в год.

Конечно, не стоит воспринимать всё вышеизложенное как агитацию за “Росатом”. Это предприятие капиталистическое, ориентированное на прибыль, и будет стремиться сэкономить где можно; просто при его технологической вооружённости он способен сделать всё по уму. А чтобы у него появилось такое желание, нужно, чтобы жители, вместо того, чтобы протестовать против заводов вообще, протестовали против ненадлежащего обращения с отходами. Например, против сокрытия информации о типах отходов и техпроцессах обезвреживания. Против причинения вреда здоровью – т.е. за обеспечение нормальных условий труда и хранения поступающих отходов. За компенсации местным жителям, наконец. За лечение онкологических и лёгочных заболеваний по ДМС за счёт Росатома – компания жирная, не обеднеет. Но чтобы Росатом себя хорошо вёл, его надо как следует схватить за яйца и трясти. Тут как с яблоней: до некоторой степени, чем сильнее трясти, тем больше яблок нападает.

Ну или если не хотите, тогда что вам сказать? Отхерачьте стране печень, проблем-то. Можете и себе отхерачить. Даже плюсы есть – с напёрстка водки улетать будете. Пока не загнётесь, конечно. А загнётесь очень быстро. Счастья вам!