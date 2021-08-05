Добровольческий коммунистический отряд: создание и решающие бои

На днях исполнилось семь лет с момента принятия решения о создании Добровольческого коммунистического отряда (ДКО), самого однозначно красного боевого подразделения в Новороссии сформированного из неместных добровольцев. Собственно решение это было принято в офисе, принадлежащем автору этих строк в Санкт-Петербурге, и включало в себя основные шаги по организации отряда, формате его подготовки, а также сроках его выдвижения на фронт.

Идея организации подразделения возникла у нас в Координационном Центре Помощи Новороссии еще в начале июля 2014 года. К тому времени КЦПН уже почти три месяца активно поддерживал поставками формы, медикаментов и разнообразного воинского снаряжения вооруженные отряды антифашистов в Донецкой и Луганской республиках. Ради воплощения этой идеи в жизнь в июле-августе координаторы КЦПН Петр Бирюков («Аркадич») и Алексей Марков («Добрый») предприняли поездку на территорию республик и встретились с рядом полевых командиров ополчения. По-сути, мы тогда выбирали, куда мы отправим сформированный нами отряд. По их возвращении из поездки вопрос формирования отряда перешел уже совсем в практическую плоскость. Как собрать людей? Где их собрать? Как готовить? Какая символика? Что необходимо закупить в первую очередь? Но цель создания подразделения была однозначна: создать боеспособный добровольческий отряд из коммунистов и социалистов и способствовать всеми силами делу построения народных социалистических республик в Новороссии.

С начала сентября 2014 года КЦПН активно взялся за работу по организации отряда. Было утверждено официальное название: «Добровольческий коммунистический отряд», принято решение о том, что ДКО будет встроен в структуру механизированной бригады «Призрак» о чем достигнуто соглашение с комбригом Алексеем Мозговым; разработан отличительный шеврон отряда, выполненный в стилистике Красной Армии времен гражданской войны: синий ромб с вписанной в него алой пятиконечной звездой с серпом и молотом. Бирюков занялся набором добровольцев, а я, то есть руководитель Санкт-Петербургского отделения КЦПН Александр Любимов, «Акела», - созданием материальной базы отряда и организацией обучения на базе дружественного военно-патриотического клуба.

4 ноября уполномоченный Коммунистической партии вручил добровольцам Боевое Красное знамя. В ночь с 6 на 7 ноября 2014 года Добровольческий Коммунистический отряд в составе 22 бойцов и командиров вошел на территорию Луганской Народной республики. Командовал отрядом Петр Бирюков, «Аркадич». Алексей Марков, «Добрый», стал комиссаром отряда. Дальнейшие события изложены со слов, кто был добровольцами в отряде с первых его дней.

В следующие месяцы отряд вырос, добыл вооружение и провел ряд боевых операций, среди которых захват 22-й тюремной колонии в деревне Комиссаровка 25 ноября 2014 года, занятие и оборудование укрепленных позиций на шахте Вергулевская, затем продвижение и создание позиций на подступах к поселку 8 марта, собственно у Дебальцево. Были обстрелы, схватки с вражескими ДРГ, удачные удары по вражеским позициям при помощи установки ПТУР и миномета, первые потери. 8 февраля добровольцы-коммунисты приняли участие в неудачном наступлении ополчения на деревню Новогригоровка. Его целью было перерезать стратегическую трассу М 103 по которой производилось снабжение группировки ВСУ в Дебальцево. Атака была отбита с серьезными потерями в людях и технике. В тот день группа бойцов ДКО была отправлена на помощь отступавшему отряду разведки, который выносил раненого, и попала под удар артиллерии. При этом, погибли трое добровольцев – коммунистов: санинструктор Сергей Корнев, позывной «Сеня», гранатометчик Евгений Павленко, позывной «Таймыр», и стрелок Всеволод Петровский, позывной «Ковыль». Еще шестеро бойцов получили ранения.

Во время основного наступления на Дебальцево 13 февраля 2015 г, Добровольческий Коммунистический Отряд шел на острие атаки, направленной на поселок 8 марта и первым из частей народного ополчения ворвался в Дебальцево.

Ранним утром бойцы сводного штурмового отряда «Призрака» (около 100 человек), в который входил и ДКО собрались в «точке ноль», на развилке железнодорожных веток у станции Боржиевка, где получили дополнительный боекомплект, гранаты и реактивные огнеметы. Оттуда двинулись к окопам ДКО в лесопосадке, а от них по «зеленке» вдоль железной дороги в направлении на поселок 8 марта. Не доходя 500 метров до поселка, атакующие попали под сильный огонь 120 мм минометов и снарядов со шрапнелью, которые рвались в паре десятков метров над землей. Сразу появилось много раненых.. Выручало то, что перед началом атаки минометчики «Призрака» смогли поджечь крайние дома поселка зажигательными минами и теперь дым затруднял украинским артиллеристам и корректировщикам прицеливание.

Командир одной из штурмовых групп ДКО с позывным «Челентано» так рассказывал об этом наступлении:

«У меня было десять отборных бойцов. Мы шли практически в самом хвосте колонны, и когда начался обстрел, две шедших впереди группы остановились. Тогда Аркадич приказал нам двигаться вперед и сам пошел с нами. Мы продвигались вплотную к железнодорожной насыпи, прошли практически до самого поселка. Там на насыпи стоит кирпичная будка и в ней у Укров был опорный пункт. Нас стали обстреливать и Аркадич приказал сжечь там все. Два «Шмеля» (реактивных огнемета) нес Заяц, который шел сразу за мной. Я оглядываюсь, а его нету. Побежал назад искать его. «Зеленки» тогда уже не было: всю скосило огнем. Зайца я не нашел и повернул обратно, но моей группы уже не было на месте и там где она лежала, была воронка от крупнокалиберного снаряда, а будка на путях была разбита и горела (ее уничтожил бронированный тягач МТЛБ со смонтированной на нем ракетной установкой). Я решил, что Аркадич увел группу и пошел дальше один. В поселке 8 марта шел крепкий бой, беспорядочная стрельба, неразбериха. Я собрал вокруг себя кого смог из разных групп и повел вперед. Мы прошли три каких-то улицы, дошли до стадиона и там закрепились: дальше было не пройти. На этих позициях держались два дня. А Заяц, как оказалось потом, был ранен в ногу и упал. Его стал оттаскивать какой-то другой боец и тоже получил ранение. Вдвоем они заползли в трубу под насыпью и там спрятались. Потом он долечивал раненую ногу в Москве»

Остановившиеся было атакующие, вновь пошли вперед, увязая в снегу. В самом поселке завязался стрелковый бой, продолжавшийся несколько часов. Успешно действовал ПТУР добровольцев, из которого стрелял комотрядовец «Карнавал»: тяжелые противотанковые «Фаготы» разбивали огневые точки противника. Штурмовые группы ополченцев и добровольцев медленно продвигались вперед через сады и частную застройку. Участники боя за 8е марта говорят, что их постоянно забрасывали гранатами из подствольников. При этом коммунисты не могли ответить тем же: ни одного подствольного гранатомета в ДКО тогда не было.

Наконец, уже к вечеру, штурмовая группа ДКО, под командованием добровольца «Серго», дошла до 6 этажного здания Управления станцией «Дебальцево-сортировочная», которое имела приказ занять. Это здание господствовало над окружающим районом и с его крыши украинские наблюдатели корректировали огонь артиллерии. На момент подхода добровольцев оно уже было ими покинуто, стены здания сильно пострадали от ответного артиллерийского огня, а крыша практически отсутствовала. В бомбоубежище под зданием оказались спрятавшиеся от артобстрела мирные жители.

Почти сразу командованием «Призрака», была организована эвакуация гражданских из зоны боевых действий. Этим занимался «Добрый» занимавший в ту пору должность зампотыла «Призрака». Он также организовывал подход подкреплений из «Призрака» и других частей ополчения. Это была опасная работа, поскольку противник старался отсечь огнем от тыла прорвавшихся в город штурмовиков.

Несколько бойцов ДКО поднялись на верхний этаж здания и установили связь со своей артиллерией. Вскоре подошла техника танкового батальона «Август», закрепившая прорыв. Коммунисты заняли здание управления станцией и многоквартирный дом у ЖД переезда, ведя стрелковые бои с противником, - ротой нацистского батальона «Киевская Русь». При этом командир роты вышел на переговоры и попросил дать его подразделению покинуть Дебальцево. Коммунисты отказались, но дали время на размышление до утра. Ночью противник снялся и, бросив все, кроме личного оружия бежал в направлении Новогригоровки. Такое поведение украинских военных характерно для финальной фазы боёв за Дебальцево. После того, как 9 февраля у Логвиново была перерезана трасса М 103, украинская артиллерия стала испытывать дефицит снарядов. Кроме того силы радиоэлектронной борьбы ВСН сумели подавить радиопереговоры противника внутри города, что усилило начавшуюся неразбериху.

Отдельно следует рассказать о санчасти ДКО. Медики отряда зашли в Дебальцево на третий день боев в городе. Пункт санитарной помощи расположился в поселке 8 марта в частном доме напротив здания Почтампта и это был единственный медицинский пункт Ополчения на все Дебальцево. Туда свозили раненых со всех частей и отрядов, а также раненых гражданских. Бывало по 30, а то и по 50 раненых в день. Работали в санчасти две мужественных женщины: ее начальник, «Куница», в прошлом санитарный врач из Лисичанска, и санинструктор москвичка «Феникс», прежде работавшая в МЧС, а также двое бойцов-медбратьев. У медиков имелась своя эвакуационная машина, - бронированный тягач МТЛБ, на котором раненых вывозили из зоны боёв.

В ночь с 16 на 17 февраля к ЖД переезду, который контролировали бойцы ДКО, вышла украинская колонна из двух грузовиков «Урал», «буханки» с людьми, БТР и легкового автомобиля. Офицер ВСУ в звании капитана подошел к дежурившим на позиции добровольцам. Те не спешили открывать огонь, поскольку в неразберихе этих дней было абсолютно не понятно, кто и где находится. Колонна с равным успехом могла оказаться ЛНР или даже ДНРовской. Подошедший к добровольцам военный спросил: «Вы кто?». На что получил ответ: «Призрак». Услышав это, он бросился бежать, а бойцы открыли огонь по колонне. Личный состав частично был перебит, частично разбежался, а БТР, огрызаясь, отступил. Остальные машины были захвачены. Один из грузовиков оказался под завязку загружен боеприпасами, другой продовольствием и вещами. Попал в плен и украинский капитан, который после начала стрельбы спрятался в неглубокой яме возле дороги.

Что касается сбежавшего БТРа, то он обнаружился с рассветом и попытался пойти на прорыв. Стреляя из башенного пулемета, боевая машина с ходу рванула на железнодорожную насыпь, забуксовала и получила в борт гранату из РПГ. Находившиеся внутри покинули машину, но были перебиты. Одним из них оказался военный корреспондент украинского телевидения.

Это столкновение было для ДКО последним в Дебальцево. Утром 17 февраля капитулировал окруженный опорный пункт ВСУ «Копье» у станции Дебальцево-Сортировочная. В ночь на 18 февраля пошли на прорыв основные силы 128 бригады ВСУ, оборонявшей город. Сплошного кольца вокруг Дебальцево не существовало и колонны украинских военных, поддерживаемые артиллерией ВСУ, пробивались в сторону Светлодара полями и проселочными дорогами, между опорниками ополчения, бросая вставшую или поврежденную огнем технику. 19 февраля бригада «Призрак» полностью зачистила Новогригоровку. В этой операции участвовал и ДКО. Добровольцы комотряда отметили победу, подняв красное знамя над трубой котельной поселка. Этот момент запечатлен на видео, обошедшем все центральные новостные каналы: на нем боец ДКО взбирается на трубу и срывает оттуда жовто-блакитный прапор, а затем водружает на его место флаг СССР.

23 февраля прошло торжественное построение бригады «Призрак» в Дебальцево, ознаменовавшее победоносное завершение операции. После этого бригада покинула город. Трофейную технику, которой взяли немало, перебросили в объект «Тюрьма» на Комиссаровке. Туда же, в свое старое расположение, вернулся и ДКО.