Об этом рассказал посол Эстонии на Украине Каймо Кууск, передает «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

По словам посла, перед отправкой вооружения на Украину, Эстония запросила разрешение у его производителя — США. Кууск не стал называть конкретное количество отправляемых ракетных комплексов, но отметил, что речь идет о десятках и их количество «впечатляет».

По сути, таким образом США довооружают Украину, но формально это делает Эстония. Видимо, и за последствия этого решения отвечать должна Эстония.

Почему б вообще не разорвать дипломатические отношения с этой страной и не разрешить ВМФ России топить эстонские транспорты с оружием? На войне как на войне…

А.Б.