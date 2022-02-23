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Московский листок

Путин признал ДНР и ЛНР в границах областей, а Совфед разрешил ввести войска в Донбасс

Опубликовано 23.02.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Путин признал ДНР и ЛНР в границах областей, а Совфед разрешил ввести войска в Донбасс

Президент Путин заявил, что Москва признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые указаны в их конституциях, то есть в границах Донецкой и Луганской областей. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Но мы рассчитываем, я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик», — отметил Путин.

При том, что в Киеве их не признают и переговоров вести не планируют.

Ранее Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил страны за рубежом после соответствующего обращения главы государства.

Впрочем, не стоит думать, что сейчас колонны бронетехники двинутся из России в Донецк - речь в основном об узаконивании пребывания в республиках тех войск, которые уже там. Которые "ихтамнет", а теперь их там есть. Здесь как раз дополнительной угрозы не возникает.

А вот границы в рамках провозглашенных - это угроза. Теперь ведь по конституциям ДНР и ЛНР почти половина их территории оккупирована Украиной. Примерно как по конституции УНР, на которую любят ссылаться в Киеве, половина Украины оккупирована Россией - Кубань, Ростовская и Воронежская области. Стол лет прошло, а ружье все еще висит на стенке...

Пример - Карабах, где множество территорий спорные, и 30 лет войны налицо, и она еще не закончена.

Кстати, Нагорный Карабах Россия не признала. Как не признала и Приднестровье. Видимо, нет войны, все тихо, ну и пусть живут себе впроголодь, как привыкли...

 А.Б.



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