Без дембеля

Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников.

Глава Украины Владимир Зеленский распорядился отменить планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, сказано в соответствующем указе на сайте президента.

При этом в стране не будет осеннего призыва.

Весной 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому солдаты срочной службы могут уйти в запас в апреле-июне не раньше объявления в установленном порядке демобилизации. При этом пункт о весеннем призыве отменялся.

Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, который в этом году начнется не 1 октября, а с 1 ноября. Он завершится 31 декабря. В войска планируется призвать 120 тысяч граждан.

На Украине уже понятно - призывать уже особо некого, да и некуда.

А в России есть. Но дембель откладывается на месяц как минимум... А там поглядим.

А.Б.