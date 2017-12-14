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Московский листок

Зачем нужна такая власть? Или каминг-аут главы управы

Опубликовано 14.12.2017 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 2

общежития управа
Зачем нужна такая власть? Или каминг-аут главы управы

11 декабря 2017 года прошла встреча жителей общежитий Трёхгорный вал д. 2 к. 1, д. 4. к. 1 и д. 14 к. 3. Трехгорной мануфактуры с главой Пресненской Управы Александром Михайловым.

Остановлюсь на трех основных аспектах встречи.

Аспект позитивно-неопределенный. Жильцам обещали организовать встречу с префектом. Правда, точное время встречи еще не назначено, поэтому позитив вышел каким-то неопределенным.

Аспект детско-юмористический. Глава управы, многократно повторяясь, говорил о статьях, а также публикациях в блогах жителей, обижающих его любимого. Возможно, это и могло бы порадовать (в смысле, повеселить аудиторию), но… Но, ведь люди пришли с серьезными проблемами. Они хотели бы побольше услышать о способе их решения, а не многократно повторенные речи в духе: «Мама, а он меня песочком из ведерка осыпал!»

Аспект грустно-откровенный. Большую часть встречи глава Управы совершал подлинный каминг-аут, говоря о своей политической импотенции. О том, по каким причинам он не может помочь жильцам общежития. Разумного ответа на вопросы - а на кой тогда и он, и такая власть вообще нужны, не прозвучало.

Естественно, люди будут готовиться к встрече с префектом. Естественно, планируются активные действия по привлечению внимания властей более высокого уровня. Тех, кто что-то может. Но остается один вопрос, зачем нужна такая власть, при которой людям нужно буквально из шкуры выпрыгивать, чтобы добиться признания своих законных прав.

Напоминаем, по закону «О приватизации Жилищного фонда», по закону «О введении в действие Жилищного кодекса» подобные общежития должны передаваться в муниципальный жилой фонд. Их жильцы должны получать права на соцнайм и на приватизацию жилья. Однако здания общежитий Трёхгорки, как и многие другие, были украдены обнаглевшим собственником. Тем самым, который захватил и развалил уникальное предприятие Трёхгорную мануфактуру.

Далее новоявленные хозяева жизни активно пытались лишить людей жилья. Отключали свет и воду, натравливали судей, приставов, частных охранников и прочих бандитов. Жильцам удалось (после организации многочисленных акций протеста) заставить власти прекратить произвол. Можно бы и порадоваться, но есть одна проблема. Как показывает практика борьбы жильцов общежитий, если отбившись, успокоиться, не продолжать борьбу за изъятие домов у собственника и передаче в муниципальный жилой фонд, то, конечно, сначала всё будет тихо, а затем, спустя 3-5 лет, попытки зачистить дом возобновятся.

В итоге жильцам удалось мотивировать власти отнять у жуликов одно общежитие. А вот с остальными домами вышла запинка. Власти начали процесс в муниципальном суде, но юрист, присланный Управой, по наблюдению жителей вёл дело так, чтобы проиграть его.



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Всего комментариев к статье: 2
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!!!!OQQ!TOTJAGJADU!!!& написал 14.12.2017 15:17
"Зачем нужна такая власть?"
-То таки затем, что она занимает месть еще худшей! Благодаря идиотизму тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков, сволочности иизвращенности таки бесноватых гав-ноликов и пустоголовости безумных вчонкиных, вкомбинацци с пердательством господ офрицеров, такая вот ситуация - выбор между х-вой и еще более хвой властью... То таки да... Таки, впрочем, сказать, какой власти достойно бы-дло, пропившее, прос-равшее, предавшее СССР в долбостройку - сложно... То таки да...
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 14.12.2017 10:12
Долой диктатуру изменников Советской Родины!!!
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