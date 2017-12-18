Разговору почти на 4 часа, а дел ожидать не приходится

Не знаю кому как, но мне пресс-конференция не понравилась. Какая - то обыденная, серая не выразительная, да и вопросы местечковые, не затрагивающие общего положения страны внутри и на мировой арене. На первый вопрос президент ответил примерно так: "Россия должна быть устремлена в будущее, должна быть современной, с гибкой политической системой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна возрасти многократно. Читатель, вы обратили внимание, что почти на все вопросы президент отвечал начиная словами "должна быть". В одном предложении повторил 4 раза "должна быть". Так и хочется спросить, а что вы делали 18 лет? Задавая вопросы и слушая обсуждения политики, даже международники говорят о 17 - летии. Не 17, а полных 18. Не хватает всего несколько дней декабря. Он в Кремле с 1- го января 2000 года, а не с 2001 - го.

Президент после конференции не успел дойти до машины, а все каналы телевидения, радио, укомплектованные не бедными чиновниками, депутатами, политиками начали комментировать своё видение ответов президента. Даже на следующий день невозможно найти канал, где бы сообщали народу новости страны или за рубежом. У телевидения на неделю, а может и больше других тем не будет. А между прочим вынесли приговор Улюкаеву. Этот ворюга в какой среде вырос? Кто его покровитель? Никак не мог нырнуть до дна и наконец донырнул. Приговор Улюкаеву немного ослабил полемику о пресс-конференции. Большинство обсуждантов говорят, что приговор суров. Разговор идёт о взятке в 2 миллиона долларов. А куда исчезли сотни тысяч долларов, обнаруженные при обыске в кабинете и на квартире. Куда исчезла золотая мелочь весом по три килограмма? Он ведь зарплату получал в рублях. Откуда доллары и тем боле в кабинете? Хозяином себя считал и ему несли в кабинет. На какие средства приобретена недвижимость, земельные участки? Следствие оказалось каким - то куцым. И тут нарисовался Кудрин. Наказание строгое. Ни стыда, ни совести и ведь народ всё прощает. Лет десять назад, а может и больше слушал радио. Речь шла о хорошем министре финансов, который живёт на площади супруги. Вот ведь как, не имеет собственного жилья и тут же говорят, что он строит домик по площади равной площади Курского вокзала. Интересно достроил или не успел? Не плохо бы следствию поинтересоваться на какие средства. Власть даст команду задержать одного большого чиновника и мурыжат его несколько лет, а в это время остальные жируют, готовятся на пенсию.

Улюкаев на 7 - 8 тысяч рублей теперь может покупать продуктов сидя в тюрьме. А если рабочий получает 10 - 15, пусть 30 тысяч рублей зарплаты имеет двух детей и платит по ЖКХ 5 - 7 тысяч в месяц. Ещё ему надо как - то добираться до работы. Если повезёт, то устроит детей в садик и за всё надо платить. На сколько он может приобретать продукты. В чём заключается строгость наказания? Только в том, что он оторван от обычной и безбедной среды. Жратва будет, долговременная свидание с семьёй тоже. То что хапнул раньше останется.

Как понимать ответ "Россия должна быть устремлена в будущее". Я и мои земляки хотят стремиться в будущее. О себе уже не думаем. Думаем о детях и внуках. У них будущего с этой властью нет. Да, где - то открыты молодёжные центры для показухи на которых присутствовал президент и даже премьер и что? Там занимаются 10 - 15 человек, а что делать миллионам? Чиновники своих детей отправляют за бугор и там они остаются, а кто и вернулся сразу в помощники к Сечину или в подобные конторы. Постоянно почти на всех тусовках дерёт глотку депутат Железняк, который продвигает политику правящей партии. А где проживают его две дочери, которые учились за границей и в разных странах? Что происходит с молодёжью в стране? Ночные клубы работают даже в малых городах. И вот эта самая молодёжь развлекается до утра. Пьют, колются дурью, заканчивают ночное гудение либо с такой же девицей, либо в канаве, либо с ножом в теле, иногда в полиции, но это редко. Кто остался жив не может идти на работу. Какой из него работяга? Каналы телевидения забиты фильмами от которых хоть лезь на стену, ты ничего поменять не можешь. Убийства, похищение детей и взрослых и всё ради наживы. Более того в этих операциях задействована полиция на всех уровнях, ради собственного обогащения. Полицейскому легче найти миллион чем гражданскому. Так кто поведёт страну в будущее? Рабочий с зарплатой в 10 - 15 тысяч рублей или обкуренный молодой человек. Чем ему заняться? Да, он в институт не поступил. А кого готовят наши современные высшие учебные заведения? Никого, просто получателя диплома. Мой внук учится в институте. Приезжает и рассказывает такое, что мне просто не верится. Он - то в этом ничего плохого не видит. Советского образования почти не захватил. Не поступивший может работать но не за нищенскую зарплату. В стране занижена оценка труда и это говорят сами правительственные чиновники. Собственник, чиновник говорят, что рабочий мало получает потому что плохо работает, низкая производительность труда. А кто может повысить производительность? Рабочий на станке петровских времён? Производительность низкая, низкая и зарплата, а собственник и при этой производительности гребёт миллионы. Об этом разговора нет. Мало того, что он присваивает чужой труд, так он ещё эти средства крадёт и у государства - вывозит за рубеж.

А что значит "с гибкой политической системой"? Кто устанавливает вообще политическую систему? Народ? Власть его близко не подпускает к управлению государством. Управляют те, кто наворовал миллионы и вывез из страны. Несколько недель назад президент собирал олигархов. Они ожидая прихода президента мирно беседовали с правительственными чиновниками. О чём был разговор нам не известно. Абрамович на снимке в интернете был на первом плане. Живёт в Лондоне, имеет самую большую яхту, стоимость содержания ни один миллион. А денежки из России текут на его счёт с Кузбасса, а может и с других предприятий. И какая польза государству Российскому?

А что имел в виду президент на счёт высоких технологий? Лет 10 назад президент говорил о создании 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. И где они? Для таких рабочих мест нужна специальная инфраструктура, оборудование. Советское производство разрушили, выдавили специалистов, а новых никто не обучает. А тут ещё санкции. От "должны" и "сделали" дистанция для этой власти не преодолима.

Президент провёл 13 пресс- конференций и на каждой говорил "мы должны". Что сделано? Росстат считает десятые доли роста. А народ, не обученный считать десятые считает в своём кармане. С каждым днём жить стаёт труднее. Нет выхода даже в перспективе. О будущем одни слова, дел - то не предвидится. Правительству заняться нечем, обязывают водителей приобретать светоотражающие куртки. Ещё один коррупционный механизм.

Президент говорил о росте ВВП, промышленного производства, обрабатывающей промышленности, заработной платы, пенсий, росте продолжительности жизни, сравнивая с десятью годами ранее. Не зря такую лапшу вешал присутствующим и народу. А вот результаты Росстата за этот год. "Предприятия в ноябре снизили выпуск сразу на 3,6 % в годовом выражении. Добыча сократилась на 1 %, обработка на 4,7 %, производство газа и электроэнергии на 6,4 %, водоснабжения на 5,7 %. Даже формально Росстат больше не может скрывать продолжение застоя в экономике. Остатки предпринимательского сословия судорожно прячут деньги в преддверии Путина - 5".

Приведу знаковую цитату: "Власть не должна похожа на бородатого мужика, что лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит, как государство превращается в лужу, из которой олигархи вылавливают себе золотую рыбку. Мы знаем, как это было у нас в 90 - х и как это сейчас на Украине происходит". И снова "не должна". Это о чём? К чему этот монолог? Но ведь власть похожа на мужика, только не бородатого. Чем премьер нынешний отличается от этого мужика? Триллион долларов вывезено из России за время нынешней власти. И это вывезли не мужики, а жулики, с которыми президент встречается, хотя и редко. ЦБ пообещал миллиард рублей обедневшему А.Усманову. А может уже и осуществил подарок? Нынешняя экономическая обстановка в стране мало чем отличается от 90 - х. Отток капитала продолжается. Зарплата рабочих на грани нищеты. Правительство вообще не представляет как вывести страну из кризиса. Улюкаева осудили, а что таких в правительстве больше нет? Чем отличается новый министр экономического развития М.Орешкин от бывшего. Имею ввиду его политику. Улюкаев занимался не развитием экономики страны, а развитием собственной экономики. Не видно позитивных перемен в действиях Орешкина, однако президент отзывается и о правительстве и об Орешкине положительно. Какая цель президента? Сегодня почти все специалисты в экономических вопросах не доверяют правительству и не только не доверяют, говорят что оно ведёт страну к разрушению экономики. В стране работал канал "Царьград". Ведущий экономист Ю. Пронько с экспертами указывали на предательскую политику правительства и Центрального банка на конкретных примерах. Таких передач больше нет ни на одном канале и вдруг канал закрыли. Это что? Перевели в интернет. А что интернет? Многие пенсионеры компьютеров не имеют, разве что Москва и Питер. Молодёжь такие передачи не смотрит. У них в интернете другие потребности. Интернет разрушает основы социального общества, которого в России нет. Его разрушили раньше, теперь разрушают души отдельно. Всё это работает на выборы действующего президента. Цензура уже закрывает телевизионные каналы. На пресс-конференцию проник под видом журналиста директор рыбообрабатывающего предприятия Мурманской области. Дождался возможности задать вопрос и признался, что он не журналист. Попытался обрисовать картину в этой отрасли. Позор другого сказать нельзя. Но это вопрос не к президенту, а к премьеру. Президент обещал разобраться. На следующий день пресс- секретарь президента даёт пояснение, что Кремль не будет наказывать директора. Вот ведь до чего дошёл именно Кремль. Директор болеющий за рыбную отрасль в которой рыба дороже мяса мог быть наказан. Именно из Кремля и идёт сумасшествие.

Отвечая на вопрос К.Собчак президент сказал: "Оппозиция должна выйти с ясной и понятной программой позитивных действий". Хорошо сказано. Какая возможность есть у оппозиции на счёт выйти? Президент собрал 15 тысяч "добровольцев", которые представляют армию в 7 миллионов. Распорядился народными средствами для молодых семей, которые захотят поиметь ребёнка. А какие возможности имеет оппозиция? Задать президенту вопрос? Не всегда, да и почти никогда. Например, Г.Зюганов докладывал президенту программу коммунистов по выходу из кризиса, беседуя в Кремле. Президент слушал кивая в знак согласия и что? Такой площадки, как у президента нет больше ни у кого. О денежных средствах и говорить не приходится.

Президент отвечая говорил о конкуренции на политическом поле. Поле - то для конкурентов закрыто на амбарный замок и без медвежатника его открыть не удастся. А это уже будет толковаться властью как преступление. Так где и как можно конкурировать и так везде?

Интересную оценку дал президент, думаю, что он имел ввиду войну в Чечне. "Какая армия? Раньше пацанов направляли под пули". А кто направлял? Ельцин и Путин. Одному построили "Ельцин центр", другому готовят что - то посерьёзнее. А что делал в армии табуреточник и на сколько лет он отбросил перевооружение? Авторитет армии упал ниже плинтуса. На гражданке не увидишь ни одного человека в армейской форме. Да, в Сирии авиация немного набралась опыта, но и там были такие нарушения, что даже гражданские товарищи приходят в ужас. Но об этом никто не говорит. А люди то гибнут и нет виновных.

В вопросах прозвучало от журналиста недовольство властью в Калининграде. Никак не могут достроить кольцо, наверное, дорогу. Президент: "Нужно довести кольцо". Конечно нужно, а кто бы сомневался. Повторяется кольцо, которое строили вокруг Питера. Думаю читателю известны последствия и цена. По поводу здравоохранения. "Здравоохранение - наше приоритетное направление на будущее. Снизилась смертность. Много сделано с точки зрения высокотехнологичной медицинской помощи. Есть подвижка по онкологии, но они не такие, которые требуются". На будущее, а что сегодня? Народ мрёт. За 9 месяцев текущего года количество населения уменьшилось более чем на 100 тысяч, конечно без учёта приезжих. В трудоспособном возрасте мрут от некачественного алкоголя, наркотиков, отсутствия доступности медицинской помощи. Продолжительность жизни увеличилась за счёт женщин. Они действительно живут дольше, но ни они главные в развитии экономики поддержании армии и флота. Мужчины не доживают даже до пенсии. Президент ответил и что? Все согласны или есть не согласные? Как задать наводящий вопрос? Ни как. Не предусмотрено, а может сидящие журналисты далеки от этой проблемы и не знают подробности. Журналисты попавшие на конференцию народ не бедный. Поэтому о народе, который создаёт материальные ценности и кормит до овала и власть, и депутатов, и тех же журналистов, и таких как Улюкаев не сказано ни слова.

"Не всегда, обоснованно сокращение медучреждений. Будет увеличено финансирование на 4,1 %. Нужно сосредоточить новые пункты в малых городах, посёлках, а также вводить передвижные пункты оказания медицинской помощи. Продолжается рост количества людей с тяжёлыми заболеваниями. Увеличиваем деньги на лекарства и оборудование для таких людей". И снова "нужно". На самом деле оптимизация продолжается. Увеличение финансирования на 4,1 % это как к пенсии размером 10 тысяч. На счёт передвижных пунктов оказания медпомощи, президент эту проблему не знает, не его функция. Он повторил то, что говорила Скворцова. Передвижные используются только для диспансеризации или планового проведения флюорографии. Медицинская помощь может осуществляться только в стационаре. Скорее это скорая помощь и не более того. Президент упомянул о создании высокотехнологических центров. Большинство из них недоступны народу из - за огромной территории. Не надо доводить человека до такого центра. Надо своевременно обследовать и не так как сейчас, для галочки и для получения финансирования от ОМС.

На каждой из таких сходок задают вопрос о работе чиновников ЖКХ. Тарифы растут обслуживание падает. Отвечая, президент назвал эту отрасль, чёрной дырой. А разве в предыдущих конференциях отзывался иначе? Смысл одинаков. За 18 лет ничего не изменилось. Тарифы как росли та и растут. Более того придумывают новые налоги. Однако и на этот раз ничего не изменилось. Правда, президент сказал, что надо переходить на оплату непосредственно поставщику, минуя посреднические организации. Было такое предложение и ранее. Но какова роль в этом правительства президент не уточнил. Значит и на сей раз всё останется как и было. Ведь президент сказал, что правительство работает нормально. О чём можно говорить если президент поддерживает правительство. Поэтому правительство довело страну до кризиса. Кремль, правительство кризис не ощущают, потому что живут совершенно в другой стране.

Читатель, смотрите, что сделали с нашим спортом. Некоторых спортсменов лишили пожизненно выступать на Олимпийских играх. Отстранили нашу команду, кто захочет принять участие, то будет выступать под белым флагом - флагом предателей. Такого позора ни одна страна не может вынести, а мы согласны. И при этом чиновники называют Россию великой страной. Это же не чиновники, а сброд идиотов. Президент отвечая на вопрос об Олимпиаде сказал, что он знает кто допустил до такого положения, но фамилию не назвал. Почему? Так президент ценит тех кто сидел в зале, да они и сами не настояли.

В 2013 году президент внёс в думу законопроект о запрете чиновникам, депутатам, силовикам иметь за бугром недвижимость, счета. И что? Депутат Р.Шайхутдинов имеет половину хутора в Финляндии, супруга домик в Италии. Депутат К.Затулин квартиру в Испании, Депутат В.Гартунг оформил в Швейцарии квартиру на жену. Мутко имеет недвижимость в России на миллиард рублей и родственники отдыхают на Лазурном берегу Франции. Сенатор Керимов во Франции находится под домашним арестом под залог в 5 миллионов евро. А теперь пересмотрели и залог повысили до 40 миллионов. И таких большинство, только они пока в тени. Так какое значение для ворья имеют законы принятые думой? Для них они не имеют никакого значения, они показной вариант работы правительства. При этом на очередной тусовке депутат Госдумы Панина говорит, что коррупция неистребима. И президент на пресс- конференции практически не коснулся этой проблеме, да и журналисты не настаивали. Значит чиновники, депутаты, силовики смирились с коррупцией, только народ не смирился, но его никто не слышит, да ему никто слова и не даёт.

Задали вопрос об обратной связи. Президент в карман за словом не полез и сказал, что вот наша встреча и есть обратная связь. Более того после предыдущей встречи были подготовлены папки с нерешёнными проблемами по регионам. Были приглашены губернаторы и им вручались эти папки, названные кем - то зелёными. А что дальше, никто не знает, не знает и президент. Народ стал жить лучше - это самая верная оценка? Нет не стал. Затронули вопрос об указах президента 2012 года. В одной уважаемой газете экономист пишет, что они исполнены на 25 %, президент говорит, что на 96 %. Кому верить? Повысили зарплату врачам процентов на 10 за счёт перераспределения фонда зарплаты при сокращении медицинского персонала. Это и считается выполнением указов. Теперь народ не может своевременно попасть к врачу и по -тихому умирает дома. Примеров тысячи, даже у нас в посёлке, а что говорить про города.

Ручное управление как было так и осталось. При такой территории оно не может быть полезным и законным. Смотрите что произошло в Самарской области. Главный почтарь Игрушкин Артур ранее работал в Ульяновской области тоже в почтовой отрасли и "потерял" приличную сумму денег. Скрылся и объявился в Самарской области на должности главного почтаря семи районов Поволжья. Недалеко от хиреющей почты построил особняк используя сотрудников почты угрозой увольнения. Интересно на какие средства. Может он действует как Страшнов? Пример есть с кого взять. И это в любой отрасли. Например, в Сочи главный налоговик Сергей Овечкин уволен за неуплату налогов, сдавая домик площадью 700 квадратных метров в наём. Уволены за подобные нарушения 65 сотрудников. Ущерб более 300 миллионов рублей. Однако министра по налогам и сборам хвалят за то, что он наладил работу налоговых служб. А вот экономист пишет в газете "Правда", что собираемость налогов составляет 46 %. Одни словом с этой властью страна развалится.