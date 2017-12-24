Завоевать избирателей дано не каждому

Чего только в нашей большой и практически не управляемой стране происходит за сутки. Взрывают гранату в жилом многоэтажном доме в г. Ставрополе. Телевидение сообщает, что после обследования нашли в доме самодельное взрывное устройство мощностью в 5 килограмм тротила. Оказалось, что это вымысел. Хорошо, что нет пострадавших. Реклама информирует народ, что в Москве открылось больше 200 магазинов по продаже новогодних ёлок. Цена за один метр - тысяча рублей. Имеются в продаже ёлки из Дании по цене 3 тысячи за метр. Но как тут не радоваться. Даже собственными ёлками власть не может обеспечить граждан страны. Пустующие поля заросли молодняком как раз соответствуют квартирам. Конечно есть и пятиметровые, но очень много не более двух, трёх метров. За ёлки из Дании собственник уже заплатил. Деньги ушли за бугор. Вот это и есть экономическая политика действующей власти? Экономическая политика правительства направлена на поддержание собственного производителя или из Дании?

Задержан вице - спикер Нижнего Новгорода О.Сорокин за махинации с земельными участками. Арестован мэр Владивостока Пушкарёв, который якобы написал письмо президенту с просьбой восстановить справедливость. Он пишет, что его семья подарила городу строительных материалов на 1 миллиард рублей. Наверное, это и стало причиной задержания. У рабочего не только нет денег на постройку собственного дома, но и на нормальную еду, а тут строительных материалов на миллиард рублей.

Директора НПО "Космос" А.Чернякова задержали в Польше по запросу Интерпола. Теперь проблема Генпрокуратуры России сформулировать документы на экстрадицию беглого мошенника, который якобы увёл 11 миллиардов рублей из банка. Беглец жил в Великобритании, Германии, Украине и попался в Польше. Зря покинул Украину надо было обратиться к президенту и внести залог и проблема была бы решена.

С ума можно сойти от наших чиновников. Ткачёв даёт интервью телевидению и говорит, что продовольственные товары подорожали всего на 1 процент, промышленные товары на 4 процента. На другом канале в этот же день говорят, что продовольствие подорожает примерно на 10 процентов по году. Некоторые продукты и на больший процент. Поехал в город и посмотрел цену мяса говяжьего кило стоит 400 рублей, масло 450, а зарплата нищего и пенсии не выше. Однако хвалимся урожаем зерна. Собрали более 130 миллионов тонн и его некуда девать. Нет хранилищ, зерно подешевело, производители не могут покрыть убытки, а хлеб хотя и не на много, но дорожает. Российская экономика живёт отдельно от мировых экономических законов, как и сами чиновники. Нефть немного дорожает и моторное топливо тоже дорожает и не зависит от цены нефти. Один телеведущий как - то сказал, что в России бензин делают из долларов. Это по каким законам? По российским.

И вот на этом фоне началась предвыборная компания по избранию президента. Возникает вопрос и это было озвучено на пресс- конференции президента о возможностях кандидатов. Говорят, что они равны. На телевидении кроме действующего президента больше никого нет. Даже Жириновского. Правда, он пытался использовать шоу "60 Минут", но озвучить программу ему не дают, да и место не то. Очевидно Кремль готовился к этой компании основательно. Президент озвучил на всю страну, что с нового года семья родившая первого ребёнка будет получать ежемесячно по 10500 рублей с последующей компенсацией до полутора лет. И не важно женщина родила в законном браке или в гражданском. Такое отношение к семье имеет противоречивые последствия. Президент собрал добровольцев в количестве 15 тысяч, которые якобы представляют "армию" в 7 миллионов. Спросил на счёт поддержке и получил ликование зала. Побывал на заводе "ГАЗ", где тоже заручился поддержкой. И вот на днях в Москве состоялся форум Общероссийского Народного Фронта (ОНФ), собравший около 4 тысяч молодёжи. Интересный доклад сделал президент. "Мы должны достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы. Какие? Это сбережение и приумножение нашего народа, это создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока и Сибири". За 18 лет путинского правления никакого сбережение народа не произошло. Даже не помог материнский капитал. Убыль продолжается. Росстат предупреждает, что за последующие 5 - 6 лет ежегодная убыль населения может составить до 800 тысяч человек. С января по сентябрь 2017 года Россия уменьшилась на 106,2 тысяч человек. При бюджете на 2018 год и на последующие роста населения не может быть.

Как можно создать новую экономику при этом правительстве. Бюджет принятый думой об этом говорит. Развитие Артики возможно и к этому принуждает Запад и США. С трёх сторон нас уже окружили, осталось с севера. При этом народ так и будет бедствовать и получать нищенскую зарплату. Оценка труда занижена, но президент похоже эту проблему не замечает.

"Перед Россией стоит вызов будущего - настоящего переворота в медицинских технологиях, в технологиях как таковых - в широком смысле этого слова, в образовании". Это о чём? Какая - то бестолковщина. Технологии они и есть технологии. Народу надо вернуть доступную медицину, чтобы человек почувствовав потребность в этот же день мог попасть к врачу, именно к врачу а не к шарлатану. Наряду с этим занимайтесь высокими технологиями. Я устал писать о том, что медицина стала для народа недоступна. Вот что по этому поводу пишет профессор П.Воробьёв. "По данным за 2016 год в 31 % -медорганизаций нет водопровода, в 35,5 % - канализации, в 40 % - центрального отопления, в 33 % - рентген - аппаратов, в 24,6 % - аппаратов УЗИ. 52,7 % оборудования для лабораторной диагностики работают свыше 10 лет и доля инвестиций с каждым годом снижается. Более того с оптимизацией многие медицинские учреждения лишились лабораторий. О каком перевороте можно говорить? 21-го декабря на радио у Соловьёва была В.Скворцова и говорила, как и президент о высоких технологиях. Кто и когда обратит внимание на народную медицину, которой нет и не предвидится при этой власти. Они далеки от народа, да и материальное положение их совсем другое. И снова напомнил об образовании. Но его нет. Растёт поколение безграмотных, они не умеют писать. Это можно простить, компьютер напишет, но молодёжь не умеет читать и ничего не читает. Зачем надо было разрушать образование, а теперь сразу заговорили о технологиях. На безграмотную голову никакие технологии не подойдут, да их и некому будет разрабатывать.

"У нас есть все возможности, и мы это уже во многом сделали, восстановить те компетенции, где мы безусловными лидерами были всегда. И мы обязательно прорвёмся к новым компетенциям, которые нужны нам для развития. Мы должны быть лидерами в знаниях, в интеллекте, в социальном и культурном развитии". О каких компетенциях говорит президент? Может быть речь идёт о технологиях? Но Россия при бандитски - воровском капитализме никогда не была ни в чём в лидерах. Правда, если считать с последней строки. В технологиях Россия пока живёт на технологиях СССР. Большинство из них утеряны. Не можем за 18 лет не создать, а восстановить производство гражданских самолётов. Лизинг иностранных забирает миллиарды долларов и нет просвета. Что значит прорвёмся? Не надо никуда прорываться, надо последовательно и планомерно финансировать прикладную науку и не только прикладную. Головы - то с перспективным мышлением тихо, без скандалов покинули Россию и работают успешно на наших врагов. Они имеют возможность жить достойно за свой труд, чего были лишены в России. У нас живут чиновники, которые мало в чём разбираются. Читатель скажет, что это не так. Россия богатейшая страна природными ресурсами, а народ нищий. Где миллиарды долларов, которые кто - то получает от продажи сырья? В карманах сечиных, чубаисов, абрамовичей, фридманов... Журнал Форбс пишет о бизнесмене М.Фридмане, который второй раз стал бизнесменом года. Почему? Да потому что в 2017 году больше других и уже второй год вложил в иностранные компании 5 миллиардов долларов. А почему бы не вложить в компании России? Надо бы спросить у него самого, но кто спросит? И он не одинок в поддержке экономики других стран. Вот туда и утекают доллары добытые нищим народом. Президент на всех встречах, где отвечает на вопросы или делает доклад о будущем России говорит, что "мы должны", но никогда не говорит, что мы сделали. А действительно, что сделала власть хотя бы за 18 лет? Народ оценивает сделанное своей жизнью. А она с каждым годом ухудшается.

А как понимать фразу на счёт интеллекта? Мы должны быть. Значит сейчас мы не только не лидеры, мы вообще не понимаем значение слова "интеллект". Интеллект - это во - первых знания, а во - вторых умение их применить и изложить. Давайте посмотрим на интеллект министра экономического развития М.Орешкина. Он говорит: "В замедлении экономического роста виноваты российские граждане, которые оказывается мало работают и не инвестируют собственные средства в экономику страны". Как можно хорошо работать если оборудование и станки петровских времён. На такой должности человек вообще не понимает о чём говорит. Рабочий получает пусть 25 - 30 тысяч рублей. И что он может вложить? ЖКХ, детский сад, школа, транспорт. Вот министры получают зарплату в несколько сот тысяч рублей, пользуются льготами они куда вкладывают оставшиеся средства? В российскую экономику или за бугор. Последние задержания говорят, что Россия ничего не получает от их деятельности. Или президент на заводе "ГАЗ" сказал: "Уверен, что всё у нас получится". Значит раньше у нас ничего не получалось. И когда получится? Никогда. Не то правительство.

"Вспомним, после развала Союза, мы слышали много сладких речей, но реально нам никто не помогал. Нам не нужна никакая помощь". Конечно не нужна. А вот П.Грудинин говорит другое и который возможно будет баллотироваться в президенты. "Уберите с полок весь фальсификат и вы поймёте, что продовольствия у нас нет. Если вы тратите в год 240 миллиардов рублей на поддержку сельского хозяйства, а на плитку только в Москве 90 миллиардов вы никогда не добьётесь того, чтобы жизнь поменялась". И это сказано профессионалом на общем заседании Госдумы. И что? Кто на это выступление обратил внимание? Большинство лекарств по - прежнему поступает из-за рубежа. И цена тоже зарубежная, а вот зарплата и пенсии российские.

Президент действительно видит в народе, особенно в молодом поколении, людей плохо мыслящих. И это естественно. Таково образование на данном этапе. Вот следующая его фраза. "Мы не только сохранили целостность и суверенитет, не только успешно прошли трудный путь обновления, но и совершили настоящие прорывы по важнейшим направлениям развития, шагнули вперёд и в экономике, и в социальной сфере, и в обеспечении обороноспособности страны". О какой целостности и суверенитете говорит президент? Да граница пока не изменена, но это не значит, что сохранили целостность. Сколько учёных и просто порядочных людей, ворья и предателей покинули страну? Они ведь все уехали не с пустыми руками. Об этом говорит бюджет страны и данные о вывозе капитала. Суверенитет и целостность держится пока только на нищете народа. В этом власть действительно достигла успехов, но только не народ. А в чём заключается трудный путь обновления? Что в стране обновилось? Москва и только. За пределами столицы нищета средневековая, чиновники отгородились от народа кирпичными заборами и вооружённой охраной. Не зря на вашу конференцию проник директор рыбоперерабатывающего завода. А сколько не могут попасть и не только к вам. И что за прорывы по важнейшим направлениям? Ещё раз напомню о прорывах. Разрушена медицина, что привело к увеличению смертности. Врачи перестали выполнять свои функции. Отказывают больным в помощи даже тогда когда больного привозит скорая и человек умирает. И это стало системой. Однако вам об этом никто не докладывает в том числе и Скворцова. О каком шаге президент говорит в экономике? Разве бюджет ни о чём не говорит? Бюджет нищего государства. Ю.Пронько с экспертами раскритиковал правительство и ЦБ. Раскритиковал с цифрами и поэтому телеканал "Царьград" закрыли. 22-го декабря М.Леонтьев живого места не оставил от экономики и ЦБ на передаче "Формула смысла". В итоге он сказал, что в стране нет вообще никакой экономики. А ведь М.Леонтьев работает с Сечиным и знает об экономики компании. Жаль что он не рассказал о тех 2 - х миллионов долларов, которые Сечин отнёс Улюкаеву. Они валялись где - то за пределами бюджета? И сколько таких миллионов?

Есть достижения в укреплении армии. А куда девать те годы, когда армию разваливал Сердюков с женским батальоном? И нет виновных. Кратковременная победа в Сирии - это ещё не победа. Главнокомандующий откатал пока только военно-космические войска. Если не применять атомное оружие, то сухопутные войска должны сыграть решающую роль в будущей войне. К сожалению пока таких войск в нашей армии нет. Моя соседка недавно рассказывала о том, что пришёл с армии её внук. Она из своих гробовых отправила ему пять тысяч рублей. То что он рассказывал трудно поверить. Дедовщины нет, но есть воровство среди солдат. Воруют даже поношенные носки. Дикость не человеческая. Я служил три года и носков у нас не было, были портянки и никто их не воровал. Что происходит сейчас? Вот такая пока армия. Девяностые ещё долго будут напоминать о себе в том числе и "Ельцин центр".

Нет смысла комментировать дальнейшее выступление президента. Бредятина полная, однако слушатели в восторге. Хочу только привести одну фразу об ОНФ. " Общероссийский народный фронт превратился в широкий проект, решающий насущные проблемы в стране. Указал на контроль по госзакупкам, образованием, экологии, обустройстве территорий". А какой статус этой конторы? Они решают вопросы чиновников, которые по своим функциональным обязанностям должны заниматься госзакупками, образованием, экологией , обустройством территорий. Чиновники получают министерские зарплаты, а народный фронт должен за них работать. Не плохо придумано. Четыре тысячи представителей ОНФ приехали в Москву на сходку. Страна большая билеты кусаются. А на какие средства съехалась молодёжь? Кто финансирует эту общественную организацию и какая от них польза? Но главное в том, что меняется в стране от работы этой конторы? Чиновники стали меньше воровать? Или они стали доступны простым гражданам для решения жизненно важных проблем? Вспомним задержание Хорошавина. Народ писал во все концы о безобразиях губернатора. Реакции никакой. Писали президенту и результат тот же. И только власть отреагировала на информацию народного фронта. Дороговато однако. ОНФ подменяет народа? Это так?

Можно предположить, что предвыборная агитация практически идёт к завершению. Вряд ли президент согласится на прямые дебаты. Нам остаётся подумать, а почему? Если всё так хорошо в стране почему бы не подискутировать. Думайте, граждане России, пока есть время.

Остаётся всё таки вопрос, почему президент держит некомпетентное правительство? Сегодня его ругают все, а президент говорит, что оно работает нормально. Можно предположить, что политикой как внутренней так и внешней кто - то командует извне. Кажущаяся победа в Сирии ни о чём не говорит. Пока говорит только Украина. Чтобы читатель мог разобраться предлагаю прочитать книгу Эрика Форда "Предать Путина". Книга небольшая и есть в продаже и в интернете. Не могу комментировать не хватает знаний, прочитав сами поймёте. И прочитать надо до выборов.

А то, что страна катится в пропасть есть примеры от которых волос встаёт дыбом. Вчера показывает телевидение молодых людей с заляпанными физиономиями и так до самых пяток. Дальше больше интрига растёт. Оказывается они уродуют лицо и тело какими - то шишками, рубцами, мочки ушей растягивают до плеч, разрезают языки так, что не могут нормально кушать и при этом все время улыбаются. Голливуд спит, такого ещё никто не видел. Но и это ещё не всё. Они уже не довольны своей идеальной фигурой - фигурой человека и предлагают ампутировать конечности. Уже есть первый эксперимент. Молодой человек добровольно лишился ноги до коленки. Топает на костылях. Другой отрубил несколько пальцев на руке и говорит, что так интереснее. Знает ли об этом наша дееспособная власть? Страна плодит инвалидов. Добровольных инвалидов. А когда они доживут до старости, а может и сейчас потребуют от правительства пенсии по инвалидности. Это не страна - это сумасшедший дом. При этом действующая власть уже победила на выборах.