Власть пытается второй раз вернуть награбленное

Почти ежедневно на программах "Вечер с В.Соловьёвым", "Место встречи", "60 Минут", "Право голоса", "Время покажет" уводят народ от провальной правительством экономической политики. Темы для тусовок - это США, Сирия, Украина, Европа. Над всеми этими странами и их проблемами стоит Россия - как великое государство, которое ведёт свою политику не похожую на упомянутые страны. О бюджете США, Европейского союза уже писано и переписано. Наш бюджет микроскопический, однако власть говорит, что это не мешает нам быть державой. Мы очень грамотно расходуем бюджетные средства, что позволяет России содержать чиновников, армию, заниматься перевооружением и на оставшиеся средства содержать рабочего человека и пенсионера. При этом забывают сказать, что даже при таком бюджете миллиарды долларов выводятся ежегодно за пределы России. Сложно понять действия правительства и как на такой бюджет действительно можно практически содержать государство. Частично ответ найден. В России в десятки раз занижена цена труда. Ни в одной развитой стране нет таких зарплат, как в России. Значит провальную политику правительства покрывает рабочий человек, низовой бюджетник, пенсионер. И народ с этим согласен. Протестов нет. Перед новым годом на передаче "Время покажет" клоун А.Шейнин, переодевшись в форму десантника, вывел на экран схему с результатами опросов. Оказывается 82 % граждан страны считают себя счастливыми. Вот ведь до чего дожили. Таких показателей нет ни в одной стране мира, даже в самой могущественной и демократичной США. На этих 82 % счастливых людей и построена вся программа Шейнина. Зачем напрягать усилия, всё в России нормально, люди счастливы, особенно сам А.Шейнин, А.Кузичев и те кто сидел на первом ряду и имел возможность говорить. Однако в тиши кремлёвских кабинетов, не омрачая людей, власть думает по иному.

21 - го декабря президент встречался с представителями крупного бизнеса. Решали вопрос о возвращении в страну вывезенные миллиарды долларов. Руководство страны знает лучше любого экономиста сколько и когда утекло за границу долларов. Кремль принимал меры по амнистии капиталов и раньше. Именно амнистии, значит эти суммы вывезены не законно. Такое положение действовало год до середины лета 2016 года. Воспользовались 2, 5 тысяч человек. Что нибудь изменилось в стране от "притока" такого количества капитала? Кто знает сколько возвращено? Практически никто. Куда эти деньги направлены тоже никто не знает. Может они переданы в банки, как это происходит на самом деле. Президент ранее говорил, что ЦБ выделяет банкам значительные суммы для того, чтобы они кредитовали промышленность. Банки на эти суммы скупают валюту расплачиваются с кредиторами, а остальные расходуют на своё усмотрение. Может быть и сейчас работает эта схема. Нам не известно.

В сентябре месяце Кремль собирал олигархов и что они там решали народу не известно. Теперь можно предположить. Трамп решил подложить руководству России очередную свинью. Он ведь коммерсант, знает как уколоть недруга. Ему не нравится самостоятельность Кремля. Поэтому даёт указание специальным службам задание проверить по всему миру наличие активов у чиновников и олигархов за пределами России. Те активы, которые вызовут подозрение в их законности заморозит, а может и конфискует. Кто ему может запретить? Никто. Союза нет, на нынешних он просто наплевал.

Кремль планирует выпуск облигаций для возвращения капиталов. Якобы сами "предприниматели" встречались с президентом и попросили создать удобные механизмы для возврата. Очевидно принято решение пока выпустить облигации - евробонды на 3 миллиарда долларов. Но вывезены триллионы. Часть бондов может быть приобретена иностранцами, но предпочтение будет отдано своим. Возможны и другие механизмы возврата. Например, новая амнистия. Так в чём загогулина такого возврата капиталов? А то, что они (капитал) останется в руках тех же хозяев. Капиталист на возвращённые доллары получит евробонды - облигации. Он ничего не теряет, просто на время отдаёт деньги в руки правительства или ЦБ. Вдруг что - то капиталисту не понравится и он вправе поменять бонды на доллары. И в этом случае деньги уже не будут считаться нажитыми не законным путём. Раньше такие деньги должны были конфисковать, а капиталиста посадить. Теперь всё решилось в пользу владельца вывезенных не законно капиталов. Не плохо придумано. По крайней мере так думаем мы простые смертные, получающие по 10 - 15 тысяч рублей в месяц. И наши гроши никто не собирается приумножить и даже сохранить. Наоборот с нового года повышаются акцизы на бензин. А это скажется практически на все товары, налоги, тарифы.

Возможно большого повышения и не будет, но это только до марта. Бюджет страны нищий, а амбиции у власти серьёзные. Надо как - то решать. Вот и будут, как обычно, решать за счёт народа. Другого пути нет. Вернутся награбленные миллиарды или нет пока никто не знает, а жить - то надо, тем более власть повышает значительно пенсии бывших больших чиновников, пытается поднять зарплату бюджетникам. Всё это способствует проведению запланированных выборов. Именно на эти категории граждан и рассчитывает власть.

Интересно узнать сколько граждан страны посмотрело новогоднее поздравление президента. "Мы воспринимаем его, как новый, добрый, желанный; верим, что всё загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся". Неужели ещё в России остались люди, которые верят в то, что, что - то можно загадать. Прежде чем загадывать человек должен видеть перспективу. И где она? А главное у кого есть перспектива? У воров, которым власть расширяет дорогу для возврата капитала минуя законы. Народ живёт одним днём и не знает, что власть выкинет завтра. А разве в прошлые года президент не обнадёживал народ? И что исполнилось? Нищих с 15 миллионов стало 20 миллионов. Никто не говорит, в том числе и власть: как живёт народ, который получает прожиточный минимум? Действительно почему бы не поговорить об этих людях. Спросить как они расходуют прожиточную зарплату при этом сравнив зарплату Силуанова и Орешкина. Хватит, наверное, издеваться над народом. Никто и ничего в эти минуты не загадывает, народ думает как бы попасть к врачу со своими болячками и выйти уверенным, что ты ещё поживёшь.

В стране, которую чиновники называют державой, по непонятным причинам имеются бездомные. Якобы их насчитывается от 3 до 5 миллионов. Президент и им желает процветания? А на какой основе? Первого января посмотрел передачу "Бесагон ТВ". Удивляет Н.Михалков. Вот надо на кого ровняться. В прошлом году на 180 градусов поменял мнение. Несколько лет назад я ему написал письмо и ругал за то, что он боготворит В.Путина. Получил ответ: "Вы не видите перспективы". Наконец и он увидел. Несколько раз он размазывает Ельцин центр. Приводит пример заместителя директора предательского центра по научной работе, который на одной научной конференции высказался примерно так: "До сих пор мы не реабилитировали Власова и тех кто боролся с режимом коммунистов". Что же происходит в стране. В 2014 году предатели Украины подкопили силёнок, при поддержке США, воспользовавшись митингом против воровства на самом верхнем этаже власти совершили вооружённый переворот, что привело к ярым националистам. Придумывать ничего не надо было, они всё скопировали с России. Захват власти в 1991 году такими же предателями, как и на Украине, тем боле Украинский президент участвовал в ликвидации Союза. В 1993 году предатели совершили военный переворот в России. На Украине уже реабилитировали бандеровцев ярых сторонников признали героями. К этому идёт и Россия. Теперь мы с Украины берём пример реабилитации предателей. Власть не препятствует. Ельцин центр работает и ведёт воспитательную работу в основном с молодёжью. Молодёжь Украины теперь кричит москаляку на гиляку, а что будет кричать теперь российская молодёжь? Научные сотрудники Ельцин центра найдут лозунг. Думаю что ждать долго не придётся.