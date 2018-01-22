Домашнее насилие и будет ли ему положен конец?

Год начали хорошо. Некоторые мамы уже оформили президентскую выплату за первого ребёнка, пенсионерам добавили кому триста, кому пятьсот. Однако эти надбавки уже поглотили цены, тарифы, штрафы. Есть случаи когда после нового года риелторы уже выкинули жильцов из собственных квартир. Капитализм он и есть капитализм, тем более бандитски - воровской. Телевидение "радует" народ домашним насилием. Показало интервью женщины, которой муж отрубил одну кисть и врачи чудом сохранили другую. Будет ли эта кисть полноценной пока не известно. Меня поразила эта женщина своим оптимизмом. Вы видели её лицо, когда она с культей на руке рассказывала о трагедии как будто это произошло не с ней. Великая женщина. И бесит то, что её подонок, находящийся в СИЗО находит возможность передавать записку жене с угрозой. Насколько система правосудия прогнила. Правильнее сказать система не прогнила, она такая и зарождалась. Власть сознательно создавала проблемную систему управления страной, чтобы занять народ внутренними проблемами и не обращать внимание на чиновников. Что они делают, чем занимаются никого не касается. Следователь французской системы правосудия отпускает задержанного сенатора С.Керимова на три дня попроведовать родственников в России. Смотрите какое благородство. И ведь он уверен, что Керимов вернётся. Миллиарды сейчас на стороне следователя. Комментирует толи СМИ, толи В.Матвиенко. "Как они могли задержать сенатора, который обладает дипломатической неприкосновенностью". Её не интересует вопрос, как Керимов в рабочие дни оказался за рубежом? И что это за миллиарды хранящиеся в банках Франции? Закон о запрете его не касается? А сколько таких керимовых в сенате, в думе, в правительстве Матвиенко тоже не интересует?

Но вернёмся к насилию. В России за последние годы до 15 тысяч женщин погибает от домашнего насилия. Это женщины детородного возраста. Создаётся впечатление, что их убивают сознательно. Насилие должно прекратить государство, это требует основной закон страны - Конституция РФ. Кто её исполняет или кто за не исполнение несёт ответственность? Никто. И первый в этом списке президент. Чиновник - читатель, вор и насильник сморщат лбы, но это же правда. Думаю что нет необходимости перечислять статьи, которые нарушает власть. Полиция призвана защищать граждан своей страны, а у нас полковник забивает жену ножом, нанеся ей несколько десятков ударов. И кто такого палача принял в органы, кто и когда проводил диспансеризацию полицейских? В Союзе милиционеры ежегодно проходили обследование и не увильнёшь. И обследование было не формальным. Сейчас всё для галочки и нет виновных. Такова система.

Трагические события с жёнами в последние месяцы попадали только в новостные сводки. Прокукарекал ведущий и тишина. И только 21-го января эта проблема нашла отражения на радио Комсомольской правды. Присутствовал профсоюзный лидер полиции по Центральному округу. Много было разговору, выслушивали звонивших и как правило звонили мужчины. Ничего нового никто не сказал. Полиция плохо работает, прокуратура не даёт возможность возбуждать дела по насилию. Руководители отделов полиции не принимают от участковых заявления о возбуждении уголовных дел по насилию. Говорят так : "Нет трупа нет дела". Вот и появляются трупы и дела, многие из которых следователи мурыжат годами. Затронули мельком думу, которая якобы не принимает необходимых законов. Поболтали, а что дальше? Ничего. Выберем "старого" президента и всё останется как есть. Менять систему эта власть не в состоянии.

Ещё раз напомню читателям, если таковые появятся, что надо коренным образом перестроить работу участковых. Чем занимается дума? Кто из народа может сказать о том чем занимаются депутаты. Привести хотя бы один закон, который пошёл на пользу нарда и государства. Никто конкретно ничего не скажет. Эта контора из 450 дармоедов от которых ничего в стране не зависит. Они принимают законы, которые им спускает Кремль и правительство. Смотрю на "Россия - 24" передачу "Парламентский час". Депутаты пригласили чиновников отчитаться о работе. Практически ничего не сделано. Надо было повысить пособие безработным - не выполнено. Обеспечить школы медицинским сотрудником, который бы следил за их здоровьем. Не выполнено. Только за прошлый год на занятиях по физкультуре погибло 200 учеников. Поговорили и что дальше? А ничего, всё останется как и было. Женщины нарожают новых. Наши чиновники привязаны к своему креслу намертво. Да и если их менять всё равно ничего не изменится. Система себя менять не собирается. Нужно подтолкнуть, но некому. Депутаты зубами будут стоять за эту систему. Такой вольности в депутатском корпусе нет ни в одной стране.

Так вот надо зарплату депутатов отдать участковым, а зарплату участковых депутатам. Поделить страну на такие участки, чтобы участковый мог знать каждого жильца. И сам должен жить на участке. Предотвращение и раскрытие преступлений лежит прежде всего на участковых. Он первое звено в недопущении и раскрытии. Сейчас участковый занят бумагами и проблемой добывания денег. Он видит и хорошо видит как живут его начальники и не видит как живут его подопечные на участке. На передаче упомянули, что участковые при всей бессмысленности их работы используют навороченные автомобили. А чем они отличаются от других чиновников? Живут как все. Вот в Питере был взрыв в метро. Террористы сняли квартиру и готовили взрывное устройство. Где участковый? Да он физически не может обойти свой участок или даже два или три. Кто возмутился? Никто. Что происходит сейчас? Участковых практически разогнали, продолжается сокращение полицейских дорожной службы, а количество чиновников растёт. Мало того, что их ряды растут, так они ещё подворовывают и примеров достаточно. Однако большинство пока для правосудия недоступны.

На передаче говорили, что по материалам участкового прокуратура не хочет возбуждать уголовные дела о насилии. Но ведь прокуратура вообще не возбуждает уголовные дела. Это передано только СК. Прокуратура по решению президента уже много лет выполняет только надзорные функции. А чтобы добиться возбуждения уголовного дела надо участковому съесть пуд соли. Он должен убедиться, что насилие было. А это случается как правило в ночное время, а участковый живёт за тридевять земель. Он должен прийти к этой квартире откуда последовал звонок с понятыми. Дверь никто не открывает, что делать? Или из - за двери слышится слабый стон? Надо ломать. Участковый боится. Вдруг это подстава, участковый либо лишится работы, либо сядет. Нет точного определения действий участкового в различных ситуациях. И кого это волнует? Чиновников полиции, депутатов, губернаторов, мэров? Например мэр Владивостока И.Пушкарёв арестован. С.Марков на передаче "Место встречи" говорит, что в Лондоне около 1000 наших олигархов имеют недвижимость, вклады и вряд ли эти богатства удастся вернуть в Россию. Вот средства на которые можно выстроить новую систему участковых, но власть на это никогда не пойдёт. Лишится части избирателей - миллиардеров. А кто допустил такой беспредел? В России вообще есть глава государства, который в ответе за страну? Есть или нет? В Нижнем Новгороде задержан вице - мэр за взятку в 1 миллион долларов. Мэр Махачкалы под следствием, прежний на пожизненном за подготовку теракта. И ещё десятки тысяч на свободе, но воровскую сущность не прекратили. Что этим чиновникам не хватало? Они бесятся от жира, не знают куда девать халявные деньги. Но никто из взяткодателей не понёс наказание, хотя такой закон принят. Кто должен следить за исполнением законов? У депутатов должно быть хотя бы самолюбие. Приняли закон, он не исполняется. Ладно бы только не исполнялся, неисполнение разрушает прежде всего чиновника и государство. Ведь воровская суть чиновников и приводит к беспределу в стране. Интересную иногда картину показывает телевидение. Особняк чиновника и камера не сможет не заснять рядом ютившиеся лачуги народа. И никто на это не реагирует. При этом власть говорит, что зарплата чиновника не должна превышать зарплату рабочего в 6 раз, некоторые говорят в 8 раз. Иногда зарплата действительно в этих параметрах, а доход от воровской сути чиновника в тысячи раз. Вот Силуанов его зарплата составляет всего 22 % дохода. А где остальные 78 %? На чём он имеет такой доход. Журналисты прокукарекали, а что дальше? Силуанов на форуме рассказывает сказки и не видно чтобы он озаботился такой информацией о доходе. Газета "АиФ" № 1 - 2 за этот год информирует читателей о зарплате некоторых чиновников, но нет декларации. Хорошо народ узнал о бедствии чиновников, а каков доход за год. Ведь 78 % Силуанов получает от других источников. Нам бы хотелось знать. Более того где эти миллиарды хранятся или на кого они работают. Почему чиновники закрыты от народа, хотя живут на то, что для них зарабатывает именно народ.

Правильно кто - то придумал пословицу - "Денег много не бывает". Но она касается только чиновников высшего звена и просто воровского сословия. Всё в этой проклятой и Богом и чёртом забытой стране только для чиновников.

Вдумайтесь, читатель, в суть чудовищного преступления, которое совершил муж - Дмитрий Грачёв. Осознанно положил в автомашину топор, пригласил жену или насильно посадил сейчас не важно в автомашину и повёс за город с целью отрубить руки. Эта мысль пришла к нему спонтанно или нет? Конечно нет. Очевидно он много дней обдумывал, как наказать жену якобы за измену. Надо заметить, что в современной России измена со стороны обеих супругов стало нормой. По крайней мере о ней уже не говорят. Изменил ну и изменил ничего не убавилось и не прибавилось у обоих. Значит он решил отрубить кисти рук, чтобы она очевидно не могла обнимать мнимого любовника. Но ведь она не могла обнимать и его. Более того как он хотел далее с ней жить? Менять прокладки, обихаживать после туалета, мыть в ванной, одевать, садить на толчок и убирать после толчка и тому подобное. Она не смогла бы ухаживать за собой и тем более за ребёнком. Это о чём я? А о том, что страна наша плодит придурков, которых человеком назвать нельзя. Они роботы запрограммированные на гадости. Ведь этот "муж" родился в первые годы новой России. Он не знал и не хотел знать как жили люди в Советском Союзе. Чем для них была семья. Он вырос и сформировал характер, который ему навязывало сословие, к которому он больше прислушивался и которое на него больше оказывало влияние. Вот те два мальчика, которые тоже готовили преступление в школе. Осознанно взяли ножи, проникли в школу по другому входу и напали на малолеток и педагога. Они кто? Роботы современной страны. У них нет ума, сожаления, человеческого отношения к окружающим. Они ненавидели весь свет. И выбрали снять стресс на тех кто им не мог оказать сопротивление. Они договорились по окончанию экзекуции уничтожить и себя. Однако первый удар ножом показался им очень болезненным и поэтому остались в живых. А мы и особенно дармоеды в думе разрешили создать ювенальную юстицию, которая бы защищала детей. В чём эта придурашная контора видит защиту? В том чтобы отнять детей у родителей и отдать дяде с тётей. Я старый человек заканчиваю жизнь и выскажу своё суждение по этому поводу. В современной России только справедливое физическое наказание может вырастить нормальное поколение. Вот нам показывают девочек которые избивают сверстницу. Надо и их отшлёпать точно так же а может и посильнее не нанося повреждения жизненно важным органам. В детстве нас пороли ремешком по мягкому месту и мы помнили это долго, пока боль уходила и могли спокойно садиться. И выросли нормальными людьми. Конечно если родители пьяницы или садисты с детства, то детей надо изымать. Подход должен быть разумный. Но кто сейчас может оценивать событие по государственному? Таковых нет. Их надо выращивать. За 28 лет выросло уже несколько поколений. Что с ними делать такой проблемы власть не ставит. А поколения не здоровые не только физически, но и головой.

В Башкирии арестован один из борцов с коррупцией майор полиции Игорь Воробьёв. Имущества на 42 миллионов рублей при зарплате в 80 тысяч. Ему 47 лет. Значит вступил в самостоятельную жизнь в переходный период от социализма к капитализму и очевидно не будучи бестолковым сразу влился в новую Россию. Если бы он не пил и не ел и так же жила его семья то он мог сэкономить за 20 лет всего 18 миллионов рублей. Но ведь 80 тысяч он стал получать не сразу, а всего несколько лет. Значит воровать начал, как был назначен на какую - то должность. Все видели как он работает и попался только тогда когда кого - то избил. Обратил на себя внимание чиновников постарше. А разве другие живут иначе? Семья одна, только один попался, а другие пока на свободе. Вот такая в России система руководства страной. Взятки и воровство, полное пренебрежение законов со стороны чиновников наделённых властью.

В Красноярске Скворцова открыла перинатальный центр. Спасибо, мать родная. Главный врач имея необходимые средства от федерации закупает оборудование. Десять процентов откат. Медсестра уполномоченная главным принимает взятку и пересчитывает. ФСБ всё снимает и предъявляет обвинение. Медсестра сразу раскалывается. А как ей не расколоться если её автомашина стоит 2 миллиона рублей при зарплате в 30 тысяч. В России есть хоть одна контора, где существует закон? Нет такой конторы. Обстановка в стране этого не позволит. А сколько раньше говорили и на уровня президента о госзакупках. Устраивать тендеры с приглашением как можно больше участников И что? Кто на это из чиновников обратил внимание? Никто. Никому этого не надо. А жить хотят все. И этот доктор хотел на эти денежки съездить за бугор отдохнуть уже и билеты были куплены. Значит на то, что говорит власть и что принимает дума на местах никто не реагирует. Если чиновник от которого пользы как от козла молока получает около 2 - миллионов зарплаты и это составляет 22 % месячного дохода, то как заставить других жить на зарплату. Пример заразителен. А ведь есть чиновники зарплата которых более 5 миллионов рублей. И откуда они берут миллионы долларов на взятки, никто не знает. Вернее знают только те кому положено знать.

Давайте подведём итог написанному. Пока чиновники, начиная с Кремля не будут жить по закону и получать зарплату по результатам труда, пока не будут возвращены природные ресурсы и не отданы в распоряжения народа, пока власть не вернёт в страну триллионы долларов вывезенные воровским путём, пока не будет исполнять Конституцию РФ и не будет придумывать всё новые и новые ограничения для народа (митинги, демонстрации), пока народ не поймёт предательскую суть правительства, пока в стране не появится реальная оппозиция Россия развалится на отдельные княжества. А США и Запад поможет, что и делается сейчас. Насилие в семье - это уже последний признак развала страны. Нет семьи, нет государства.