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Московский листок

Злоумышленник

Опубликовано 24.01.2018 автором Леонид Анцелович в разделе комментариев 1

путин кремль мугабе
Злоумышленник

Перед судебным следователем стоит маленький, хорошо одетый мужичок, заметно полысевший. Его глубоко посаженные глаза, расположенные близко к утиному носу, выражают полное недоумение.

- Владимир Путин! - начинает следователь. - Подойди поближе и отвечай на мои вопросы.

В последние пять лет весь цивилизованный мир с тревогой наблюдает, как ты туго завинчиваешь зайки. Так ли это?

- Чаво?

- Так ли все это было, как отмечают правозащитные организации?

- Знамо, было.

- Хорошо; ну, а для чего ты завинчивал гайки?

- Чаво?

- Ты это свое "чаво" брось, а отвечай на вопрос: для чего ты завинчивал гайки?

- Коли б не нужно было, не завинчивал бы, - хрипит Владимир, косясь на потолок.

- Для чего же тебе понадобилась это завинчивание?

- Гайки-то? Мы закручиванием гаек дисциплину в стране наводим...

- Кто это - мы?

- Мы, народ... Кремлевские, думские мужики то есть.

- Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про дисциплину врать!

- Отродясь не врал, а тут вру... - бормочет Володя, мигая глазами. - Да нешто, ваше благородие, можно без дисциплины? Ежели ты бунтаря сажаешь, то нешто он пойдет голосовать как нужно? Вру... - усмехается Владимир. - А што, ежели народ-то голосовать как вздумается будет! При затянутых гайках либералы не выживают. Эти простор любят, потому скатертью дорожка, пущай уезжают.

- Для чего ты мне про либерала рассказываешь?

- Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! А не верите, в телевизор загляните. Самый последний мальчишка не станет голосовать без указки телевизора. Конечно, который телевизор не смотрит пойдет голосовать как попало. Дураку закон не писан...

- Так ты говоришь, что ты завинтил эти гайки для того, чтобы в стране был порядок?

- А то что же? Не в западную демократию ж играть!

- Но для этого ты мог взять свинец, пулю, как Сталин, Дзержинский какой-нибудь...

- Свинец и пулю мы тоже предпочитаем, да западные партнеры возражают, судами международными грозятся. Лучше закрученной гайки и не найтить... Ну и кутузка..

- Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это завинчивание? Лопнет рельса, и ведь весь поезд может сойти с рельсов, людей поубивать!

- Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещеные или злодеи какие? Разве что в крайнем случае, одного-двух. У нас же не 37-й год.

- А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Завинтили гайки в Ираке, Ливии, Египте, вот тебе и крушение!

Владимир усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.

- Ну! Уж сколько лет всей командой гайки завинчиваем и хранил господь, а тут крушение...

- Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

- Это мы понимаем... Мы ведь не всех сажаем, некоторым условно, или домашний арест. Не без ума делаем... понимаем...



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Всего комментариев к статье: 1
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Хорошо и красиво
АГ написал 24.01.2018 07:39
Хорошо, смешно и красиво
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