По рассказу М.Зощенко. Бедность

Кто ответит мне -
Что за дом такой,
Почему во тьме,
Как барак чумной?
Свет лампад погас,
Воздух вылился...
Али жить у вас
Разучилися?
Нынче, братцы, какое есть модное слово? Конечно, выборы. Дело это, не спорю, громадной важности — на главную должность в стране народ должен выбрать самого достойного человека. Но и в этом деле есть пока что свои неважные стороны. Я говорю, вот про что: жил, когда─то народ в доме без электрического освещения. У кого лампа керосиновая, у кого коптилка, а кто и вовсе свечкой обходился. Беда прямо! А тут проводить электричество стали. Провода повесили, лампочки вкрутили ─ и осветили. Батюшки-светы! Кругом гниль и гнусь. То, бывало, утром на работу уйдёшь, вечером явишься, чай попьёшь и спать. И ничего такого при керосине не видно было. А теперь зажгли, смотрим, тут туфля чья-то рваная валяется, тут обойки отодраны и клочком торчат, тут клоп рысью бежит — от света спасается, тут тряпица неизвестно какая, тут плевок, тут окурок, тут блоха резвится... Хоть караул кричи. Смотреть на такое зрелище грустно.
***
Теперь у нас так живут 86% населения, только вместо керосинового освещения и свечки, у него телевизионное. Утром на работу уйдёшь, вечером явишься, чай попьёшь, телевизор посмотришь и спать. Ни протестов, ни митингов, сплошные олимпиады, универсиады, Формулы─I и мундиали всякие.
Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить.
Правительство с президентом и депутатами все о народе думают, а как о нём не думать, когда вокруг России одни враги снаружи и внутри.
Чтоб концы своих владений,
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
Приходится о безопасности думать, побольше оружия выпускать, к действующей армии, полиции ещё нацгвардию добавить. А враг не дремлет, продукты отравленные переправляет из─за кордона. Но наши доблестные чекисты, бульдозерами давят их западный харч. Наладили импортозамещение и магазины теперь полны недорогих качественных продуктов, аптеки завалены отечественными лекарствами, бесплатные больницы и роддома оснащены современным оборудованием российского производства.
***
Вот поэтому подавляющее большинство граждан России единодушно проголосуют на нового старого президента, чтоб президентом не стал (не к ночи будет упомянут) Навальный, а то случится, как в том доме, где свет подключили:
«А теперича зажёг электричество — батюшки-светы! Ну и ну! Всё торчит, всё висит, всё изнутри лезет. Противно на всё глядеть. Граждане и не думали, что так хреново живут.
Взглянули на это барахлишко — действительно, думают, не густо: гниль и гнусь, и тряпицы разные. И всё это светлым светом залито и в глаза бросается. Больно бедновато выходит при свете-то. Чего этакую бедность освещать клопам на смех. А многие и съезжают с освещенной квартиры куда подальше.
***
А ведь можно было взять метлу, подмести полы и выкрасить, отодрать старые обои и наклеить новые, клопов вывести, паутинки смести — душа поёт и радуется. А можно просто провода обрезать и жить припеваючи, как прежде…
Мы всегда так живем!
Траву кушаем,
Век - на щавеле,
Скисли душами,
Опрыщавели,
Да еще вином
Много тешились,-
Разоряли дом,
Дрались, вешались.
essieqa18 написал 26.01.2018 20:41
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Барака крыша не здорова.
ПутЕй пробита голова.
В бронзЕ отлитые слова.
Май френд!
Из литл форчун.
Бай дидл.
Исис .....
DentalErab написал 26.01.2018 19:20
oskotr написал 26.01.2018 17:42