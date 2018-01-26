По рассказу М.Зощенко. Бедность

Кто ответит мне -

Что за дом такой,

Почему во тьме,

Как барак чумной?

Свет лампад погас,

Воздух вылился...

Али жить у вас

Разучилися?

Нынче, братцы, какое есть модное слово? Конечно, выборы. Дело это, не спорю, громадной важности — на главную должность в стране народ должен выбрать самого достойного человека. Но и в этом деле есть пока что свои неважные стороны. Я говорю, вот про что: жил, когда─то народ в доме без электрического освещения. У кого лампа керосиновая, у кого коптилка, а кто и вовсе свечкой обходился. Беда прямо! А тут проводить электричество стали. Провода повесили, лампочки вкрутили ─ и осветили. Батюшки-светы! Кругом гниль и гнусь. То, бывало, утром на работу уйдёшь, вечером явишься, чай попьёшь и спать. И ничего такого при керосине не видно было. А теперь зажгли, смотрим, тут туфля чья-то рваная валяется, тут обойки отодраны и клочком торчат, тут клоп рысью бежит — от света спасается, тут тряпица неизвестно какая, тут плевок, тут окурок, тут блоха резвится... Хоть караул кричи. Смотреть на такое зрелище грустно.

***

Теперь у нас так живут 86% населения, только вместо керосинового освещения и свечки, у него телевизионное. Утром на работу уйдёшь, вечером явишься, чай попьёшь, телевизор посмотришь и спать. Ни протестов, ни митингов, сплошные олимпиады, универсиады, Формулы─I и мундиали всякие.

Над страной весенний ветер веет,

С каждым днем все радостнее жить,

И никто на свете не умеет

Лучше нас смеяться и любить.

Правительство с президентом и депутатами все о народе думают, а как о нём не думать, когда вокруг России одни враги снаружи и внутри.

Чтоб концы своих владений,

Охранять от нападений,

Должен был он содержать

Многочисленную рать.

Приходится о безопасности думать, побольше оружия выпускать, к действующей армии, полиции ещё нацгвардию добавить. А враг не дремлет, продукты отравленные переправляет из─за кордона. Но наши доблестные чекисты, бульдозерами давят их западный харч. Наладили импортозамещение и магазины теперь полны недорогих качественных продуктов, аптеки завалены отечественными лекарствами, бесплатные больницы и роддома оснащены современным оборудованием российского производства.

***

Вот поэтому подавляющее большинство граждан России единодушно проголосуют на нового старого президента, чтоб президентом не стал (не к ночи будет упомянут) Навальный, а то случится, как в том доме, где свет подключили:

«А теперича зажёг электричество — батюшки-светы! Ну и ну! Всё торчит, всё висит, всё изнутри лезет. Противно на всё глядеть. Граждане и не думали, что так хреново живут.

Взглянули на это барахлишко — действительно, думают, не густо: гниль и гнусь, и тряпицы разные. И всё это светлым светом залито и в глаза бросается. Больно бедновато выходит при свете-то. Чего этакую бедность освещать клопам на смех. А многие и съезжают с освещенной квартиры куда подальше.

***

А ведь можно было взять метлу, подмести полы и выкрасить, отодрать старые обои и наклеить новые, клопов вывести, паутинки смести — душа поёт и радуется. А можно просто провода обрезать и жить припеваючи, как прежде…

Мы всегда так живем!

Траву кушаем,

Век - на щавеле,

Скисли душами,

Опрыщавели,

Да еще вином

Много тешились,-

Разоряли дом,

Дрались, вешались.