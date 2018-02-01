Нет общества, нет и воспитания

Советский Союз жил имея идеологию, которая была сформулирована в Кодексе строителя коммунизма. Нынешние чиновники, которые насаждают другую идеологию - идеологию доллара скептически воспринимают советскую идеологию и это естественно сказывается на подрастающем поколении. Коммунизм нельзя было построить в окружении акул капитализма, но можно было усовершенствовать человека. Запретив идеологию власть нынешняя развязала себе руки от воспитания человека и не афишируя начала эксплуатировать народ по - полной в собственных интересах. Денежные потоки страны потекли в центры управления областей, республик, Российской федерации и далее в зависимости от прихоти высших руководителей. Народу оставались крохи для поддержания трудоспособности пока молод. Постарел, энергии поубавилось пора позаботиться о деревянном бушлате, как однажды выразился президент. Но такой человек мог ещё долго существовать, получая нищенскую пенсию. В конце концов пожить ради детей внуков и самому отдохнуть. Но и это власти не понравилось. Зачем поддерживать отработанный материал. Поэтому придумала оптимизацию здравоохранения, которую впарила народу под благовидным предлогом не распыляя средства всё направить на оказание медпомощи человеку. Фактически нищего человека лишили бесплатного здравоохранения. Моя родственница живёт в Томске. Иногда этот студенческий город попадает в СМИ. Так вот она всю жизнь отработала на заводе резино - технических изделий. Экологией не порадуешься. Насчитали пенсию в 14 тысяч рублей. Выхода нет продолжает работать. Обратилась в поликлинику пошаливает сердце. Надо сдать кровь из вены. Поликлиника бесплатная не нашла возможность это сделать, отправили в частную клинику. Куда деваться пошла. Забор и анализ стоит 1800 рублей. Но ведь Конституция закрепляет бесплатную медицину. Кто систематически нарушает Конституцию РФ? И какое настроение у этой пенсионерки, которая вынуждена работать и помогать внукам. Не может сегодня молодая семья содержать детей.

Бандитски- воровской капитализм разрушил общество. Сегодня на огромной территории живут различные сословные группы. Сословие чиновников высшего звена, низовые, нищий народ, сословие правоохранительных органов и так далее. Внутри этих сословий идёт системная борьба не на жизнь, а на смерть. Естественно всё это в первую очередь отражается на молодом поколении. Взрослые всех сословий заняты своими проблемами добывания денег при любом их количестве молодёжь просто выпустили из поля зрения. Богатые дают своим чадо всё что они попросят и думают, что в этом и заключается их воспитание. Бедные но порядочные работают по 12 и более часов, стараются обеспечить своих, некоторые не справившись с нищетой плюнули на всё и превращаются в отходы. Всё это видит подросток и на ум ничего порядочного прийти не может, кроме сперва похулиганить, а потом и заявит о себе по полной.

В Союзе мы старались догнать и перегнать США по промышленному производству, сельскому хозяйству и тому подобное. Было стремление быть первыми. В чём - то догнали, в чём - то отстали, но было стремление не на словах, а в делах. Сегодня мы вроде бы никого не догоняем, но как говорят многие, например, Франс Адамович, что по вооружению стали первой державой и не обращает внимание, что большинство населения страны при этом остаётся с голой... Расслоение привело к внутренней войне между молодёжью и властью. Как выразить это расслоение? Совершением преступлений. И вот здесь мы уже почти первые. Стреляем в школах, режим учеников и вообще кто попадёт, забрасываем бутылки с зажигательной смесью. Школьник чтобы обозначить себя готовит преступление и даже заранее некоторых предупреждает, что будет кровь. А это уже система. В Москве, Перми, Челябинске, Улан - Удэ есть погибшие, тяжело раненые. Местная власть вынуждена выплачивать компенсации пострадавшим. В регионах денег нет на благие дела, а тут убитые и раненые надо помогать. Подростки проявить себя пускают в ход стрелковое оружие, ножи, топоры, взрывные устройства. Это что? Населению и чиновникам молодёжь объявляет войну? Кто нибудь от властных структур задумывался над подростковой преступностью?

Газета "АиФ" публикует комментарии учёных, психологов, педагогов о подростковой преступности. Слишком умные комментарии, которые в конечном итоге ничего не дают. Умная болтовня. "Психологи склонны видеть корень проблем в идеологической пустоте, отсутствии гуманистических ценностей у современных подростков". А почему не сказать прямо? Власть обидится? Подростки не осознанно реагируют на отсутствие идеологии и нищету школ и родителей. Они видят как живут чиновники и их чадо. Они видят недоступность бесплатного образования за пределами уроков. Всё закрыто для простого и нищего ребёнка. Психологи говорят, что дети богатых тоже совершают преступления, но не дают ответа. А ответ у всех одинаков. Одни лишены всего, другие бесятся от жиру, а конец один - преступления. Раз в стране нет общества, значит не может быть дружбы и согласия. Нет дружбы и согласия в самих сословиях. И это нам показывает сегодня фильм "Розыск". События страшные даже для тех, кто видел смерть наяву. Нет я не был на войне, мне пришлось всю жизнь работать в советской милиции. Правда такой войны которая сейчас ведётся между руководством силовых структур видеть не приходилось. Подсиживали друг друга, но на убийства не шли. Сегодня возможно всё лишь бы были деньги. А откуда они берутся, можно догадываться посмотрев этот фильм. А фильмы, как известно, на первом месте по воспитанию подростков. Подобное говорил и великий Ленин. Пишет заслуженный учитель А.Петрынин. "О проблемах воспитания чаще всего вспоминают лишь на фоне какого - либо чудовищного ЧП. А в остальное время проблемы педагогики обитают на периферии общественного сознания". Не совсем прав педагог. Кто вспоминает? Либо пострадавший, либо родственники погибшего и не более того. И ещё. В стране нет общественного сознания. Оно может быть только в стране где есть общество. В России нет обществ и при этой власти никогда не будет. Более того общественное сознание может формироваться если в стране есть идеология. В России человек растёт как сорная трава на заброшенном поле. Своровал мало посадят, если много ты герой. Какое при этом может быть общественное сознание?

Много говорят о США. Сильная страна с мощной экономикой. Казалось бы что ещё надо народу этой страны, живи и радуйся. А что есть на самом деле? Детская преступность зашкаливает, убийства, грабежи, порнография, наркотики, насилие стали нормой существования государства. На эти преступления никто не обращает особого внимания, просто эти дела полиции. Так живёт государство при капитализме и изменить не представляется возможным.

В капиталистическом мире с глобализацией человек перестаёт быть человеком, превращается в механизм на подобии робота. Носил брюки не понравилось надел юбку или женские штанишки. Семья перестала быть ячейкой общества. Да и нет сегодня семей с традиционной ценностью. Живут как животные в стае. Поэтому законный брак стал помехой в человеческом общении. Взрослые это как - то переживут, а что делать молодым, которые только начинают воспринимать окружающее. Поэтому и перед смертью пишут, что серость, грязь, скука, наркотики, что и приводит к суицидам. И эта проблема нарастает и нет выхода.

На телевидении обсуждают санкции, которые вот - вот США объявит. Идёт спор между либералами и коммунистами. Л. Калашников размахивая руками больше чем языком говорит, что мы должны объединиться. С кем и на какой основе, какую цель поставит и кто для объединения? Объединиться в стадо баранов толку не будет. Поп Гапон объединил и привёл объединённых на расстрел. Нужен лидер с программой, но такого нет и не предвидится в перспективе. Продолжая не соглашаться Леонид Иванович говорит, что мы простые люди, санкции против олигархов, а мы коммунисты возьмём и конфискует 700 миллиардов долларов, которые вывезли олигархи. Болтовня стала нормой поведения даже коммунистов. Выходит, что Л.Калашников простой человек, получающий по 400 тысяч рублей зарплаты и пользующийся льготами о которых простой человек даже не знает Вот бы простому народу такую зарплату. На счёт конфискации. Коммунисты разве имеют на это право? Они кто? Простые депутаты, оставшиеся в меньшинстве. Ну кому нужна эта болтовня?

Куда народ привела власть? Приведу пример касающийся как раз простых граждан, не таких простых как Калашников и ещё 439 дармоедов. Водителю надо заменить права. Идёшь в поликлинику, направляют в бухгалтерию. Голая справка стоит 1500 рублей. В один день врачей не пройдёшь. Надо зарегистрироваться в очереди. Можешь ждать дома. Если на категорию "Е" то придётся ехать в областной город в поликлинику и проходить "МРТ". Голову проверят. Попасть тоже не так просто. На очередь тоже надо встать. Выходит, что кто - то в этой цепочке подделывал справки. Но это же проблема государства, а не конкретного человека. Чтобы не заморачиваться это самое государство проблему переложило на человека. Плати справку сделают с защитой. А при чём человек? Такая система. При этом чиновники меняют удостоверения по другой схеме, всё это касается только простого как, например, Калашников. Проходить "МРТ" надо ещё заплатить полторы тысячи при бесплатном здравоохранении. И ведь мы побежим голосовать за действующего президента. Бегом, галопом, чтобы не опоздать. Мутко развалил спорт и кто его пересадил в замы к Медведеву? Какую гадость своими действиями или бездействием он ещё поможет правительству. А может он работал вместе с Родченковым? Сбежал в США и продолжает гадить. Но ведь это мероприятие на разовое, готовил анализы месяцами возил куда - то пробирки. Никто не видел в том числе и Мутко? Однако проблема на этом не заканчивается. Президент отдал решение быть или не быть самим спортсменам. Однако они поедут не как частные лица, а от государства. Их будут представлять как российские спортсмены. Флаг и гимн запретили, можно вывесить в спальне или туалете, так сказала одна ведущая передачи. Дожили? При таком стечении обстоятельств можно с уверенностью предположить, что результаты могут быть непредсказуемы. Нас не допустят на верхнюю ступеньку пьедестала, как победителей. Если запретили символику, то засудить проще простого. А это позор ещё глубже чем символика. Не надо ехать потому что спортсмены должны защищать авторитет страны а не личные достижения. И кто в этом виновен? Я знаю, а вы?

Власть от проблем народа вообще находится в стороне, но при этом не мешай жить чиновникам. Почему справка медицинская стала дороже тысячной купюры? Это просто бланк без подписей и печати. Рубль превращают в деревянный и проблемы вешают на народ. Одним словом каждому человеку разрешено воровать, брать взятки, но при этом не переборщать. Голая справка стала дороже денег, на ней ещё нет подписей врачей, нет печати медицинского учреждения. А сколько она стоит, когда появятся подписи, печать?