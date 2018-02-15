Если у человека спазмы в голове, то лучшее лекарство - занятие сексом

Предвыборные баталии ещё не начались, а президент объехал многие регионы встречался с Общероссийским народным фронтом, волонтёрами, рабочими, элитой регионов, учёными, военными, некоторыми губернаторами и чиновниками. Интересную характеристику дал Н.Кричевский. На одной тусовке, когда ему предоставили слово сказал: "Хочу поздравить с днём науки. День науки есть, а самой науки нет". И вот президент встречается в Новосибирске с представителями науки, обсуждают перспективы, соглашается с учёными построить синхротрон. Проект серьёзный до 40 миллиардов рублей. Создаётся впечатление, что наш президент зациклен на очень больших объектах. А вообще это его обязанности или премьера? Начал с Дальнего Востока вбухали миллиарды в подготовку АТЭС, строительство космодрома. Потом Олимпиада, Крымский мост, газопроводы на запад и восток и все эти стройки сопровождало воровство бюджетных средств. А сколько украли при долгострое Питерского стадиона? По одной закончившейся стройке президент сказал, что там не очень много было перерасхода средств. Дословно не помню, но смысл таков. Значит он понимает, что чем дороже проект тем больше украдут. Нам осталось только узнать начальника строительства, кто распоряжается средствами. Если мы точно будем знать кто эти люди и к какому клану они принадлежат, то узнаем и причину таких строек. Хотя синхротрон возможно и нужен. Построить удастся, а кто на нём будет работать и какие средства потребуется на его эксплуатацию. Возвращать учёных пока власти не удаётся. Да и президент не возражает против того, что учёные уезжают. В Новосибирске разговаривая с учёными после официальной части говорит, что их нельзя держать в клетке. Конечно нельзя. Однако клетка есть, но сегодня она невидима. Вот Силуанов что сделал хорошего для страны, учёных и главное народа? Ничего. Он занят текучкой и положил себе зарплату в 1,7 миллионов рублей, что составляет 22 % его месячного дохода. А учёные и в глаза не видели таких зарплат. Если по настоящему заниматься наукой то им некогда заниматься бизнесом в отличие от Силуанова и всей этой шараги. Вот это и есть самая настоящая клетка. Уехал, получил там лабораторию и никогда не думает о возврате. Он что сам себе враг?

Президент живёт в какой - то странной обстановке. Он шутит, улыбается, рассматривает оборудование лабораторий, делает замечания или предложения. Он что во всех делах - профессор? А вот народу страшно стало смотреть новости. В Подмосковье упал самолёт, как - то упал неестественно. 71 погибший. Не успел взлететь и камнем. Может теракт? Пока разговора нет.

На экране появилась физиономия главы "Ростеха" С.Чемизова. От экрана сразу пошли какие - то импульсы недоверия. И вот он говорит, что мы намерены поставлять США несколько комплектов противоракетной обороны С-400. Это оружие оборонительное, а не наступательное. Молодец обрадовал. А кто на США нападёт? Есть сегодня такие смельчаки? Таковых нет и в ближайшее время не предвидится. Сейчас будут воевать не оружием, а бюджетом. Предположим, что США вмешаются в республики ДНР и ЛНР военной мощью. Президент говорит, что Россия не допустит прямого вмешательства. Надо хотя бы один раз показать, что территория США не всегда и везде защищена. И тут нас встречают наши С-400. Возможно такого никогда не будет. Но надо думать не только о долларах, которые всё равно окажутся в США, но и о своей безопасности и своих возможностях. Более того мы от кого хотим защитить американцев? Думаю, что в нынешней политической ситуации мы должны не защищать США, а помочь тем кто готов опробовать удар именно по США, чтобы они сидели на своём континенте и не лезли в другие страны за тысячи километров.

На передаче у Д.Куликова эксперт говорит, что американцы поставили вокруг России частокол из 150 установок противоракетной обороны. При необходимости взрывать наши ракеты на взлёте. Возможно они все запасы выставили вокруг России. Давайте им поможем частокол сделать сплошным. Вот ведь до чего доводит жадность нашей элиты. Готовы врагам продавать оружие лишь бы капало в карман. Подписали уже договор о поставках С-400 Турции, входящей в блок НАТО. Как будет действовать Эрдоган завтра никто не знает, он и сам ещё не решил. Мы ведь не решили проблему с Сирией. Сейчас затрагиваются интересы Турции. США бомбит сирийские войска. Как это разрешится и когда предсказать никто не может. Освободить полностью территорию Сирии от террористов ВКС не удалось. Силёнок не хватает у России. Можно было сыграть на внезапности, как предлагает Жириновский. Однако некоторые господа боятся.

Получив приказ военные незамедлительно перебазировали необходимое количество техники в Сирию со всей инфраструктурой. Вошли быстро, а выйти не удаётся. Если уйдём то всё на круги своя. Сирию растерзают как Ливию или Югославию. Для России эта проблема на данном этапе не разрешима, не хватает бюджета. Страну разъела коррупция. Основная часть дохода выведена за рубеж и возврату не подлежит.

На эту тему генерал Л.Ивашов сделал доклад на заседании "Консервативная перспектива". Очень интересное выступление. Жаль, что о нём нет комментариев на тусовках у Соловьёва, клоуна А.Шейнина, Е.Попова. Очень жаль. Приведу некоторую часть доклада. "Системное очищение от коррупции надо начинать с Кремля. Там сидят покровители. От криминальной системы, которая проходит через правительство, Госдуму, Совет Федерации, через правоохранительные, судебные органы - здесь можно ожидать сопротивление". Поэтому проводя чистку в первую очередь надо обращаться за поддержкой к народу. У кремлёвского долгожителя такой поддержки нет, да и народ не готов кого - то поддерживать. Власть в стране опирается на тех, кто пристроился к этой власти и живёт вполне сносно за счёт нищего народа. Основная часть населения страны бедствует и согласилась с таким положением. Большинство из них живут по принципу лишь бы хуже не было. При этом не понимают, что хуже уже некуда. Мы живём вXXI - ом веке.

Меня поражает какое - то безразличие экспертов, учёных, в конце концов молодёжи с которой встречается президент. Неужели все живут припеваючи и не видят, что происходит в стране? Один учёный на всю страну говорит, что в России нет науки, а целый зал академиков, профессоров, кандидатов слушает президента о перспективах, но никто не спрашивает о нынешнем положении страны. Ведь те перспективы, о которых президент говорит всегда в большинстве не исполняются. Что выполнено по майским указам? Может что - то и сделано, но нищих в стране стало на 5 миллионов больше. Неужели вся молодёжь, которая была на встрече довольна своим положением? Они учатся на бесплатной основе, получают необходимые знания по выбранной профессии. Окончившие получили работу и достойную зарплату? Если это так, то где их можно найти в реальной жизни? Разве что за прилавками магазинов. Например, врачей не хватает порядка 55 тысяч, младшего медицинского персонала ещё больше. Значит собираются на встречи какие - то особые люди. Либо они живут при богатых родителях и не планируют в ближайшее время жить самостоятельно. Либо другого мне придумать не удаётся. С президентом они жизнерадостны, смеются, шутят. Откуда такая молодёжь? О молодёжи снова напоминают СМИ. Создаются целые организации, которые вовлекают молодёжь в смертельные игры в информационных сетях. 200 ребят совершили суицид в прошлом году. Однако окончательных цифр пока нет или нам просто не говорят. Смотрите какой разбег в мышлении между смеющейся молодёжью на встрече с президентом и в петле такой же молодой человек или падающий с высотки, а то и просто с ножом в груди.

Упавший самолёт и Олимпиада затмили другие темы. Сразу забыли о погибшем в Сирии майоре. Пусть меня осудят читатели, но я напишу крамольную исповедь. После победного шествия немцев начиная с 1939 года по Европе Гитлер за собой оставлял лагеря смерти. Тоже самое делал, вступив на мирную землю Советского Союза. Расстреливал, сжигал, вешал, производил смертельные опыты над мирным населением. Погибло миллионы человек. Скажите, читатель, у них был другой выход? Многие чтобы сохранить жизнь готовы были работать на немцев за похлёбку. И они правы, таких не надо винить, жизнь даётся один раз. К чему трагическое напоминание? А у пилота, которого сбили турецкие ВВС в конце 2015 годы был выход? Нет не было. Командование направило бомбардировщик без прикрытия, такого на войне быть не должно и никогда не было. Однако в нынешней России всё возможно. А тот лейтенант, который корректировал огонь наших и которого окружили бандиты вызвал огонь на себя и погиб. В России о нём забыли сразу после похорон. И вот следующая смерть. Гибнет пилот штурмовика. У этих троих был другой выход, чтобы не умереть? Их командование поставило в такое положение из которого выйти живым было невозможно. За их смерть, которая никому и ничего не принесла власть присвоила Героя. А те миллионы которые погибли в лагерях почему бы и им не присвоить звание Героя посмертно. Чем те и современные имею ввиду троих отличаются в смерти?

Во время войны звание Героя присваивали человеку, который своей смертью спас тысячи других или позволил добиться наступления подразделений Красной армии.

В нынешней России при бандитски- воровском капитализме Сванидзе, Пивоваровы, ... ругают советское командование за якобы непрофессионализм. В то время наши военные гибли за свой народ, за свою страну. Сейчас гибнут далеко от Родины непонятно за какие грехи. И при этом нет виновных. А они есть, но о них говорить не принято. Подумаешь два, три офицера погибло. А сколько погибло от недавней бомбёжки США в провинции Дейр-Эз Зоэр наших добровольцев? Возможно больше чем при падении самолёта. И тишина. Они не наши люди или это те кто на стороне ИГил? Так нет они шли во втором эшелоне сирийских войск. Почему так произошло? Да потому что мы вошли в Сирию быстро и теперь не знаем как выйти, не завершив очистку территории Сирии. Возможно весь наш труд может пропасть. США снабжают террористов через посреднические организации современным вооружение и у них смерть дело первое. США сколотит новые подразделения из сторонников террористов и могут начать новый захват нефтеносных территорий. Сегодня в мире всё решает доллар, которых в России катастрофически не хватает.

На радио "Комсомольская правда" чета Норкиных судачит о якобы опросе народа о предстоящих выборах. Если бы они были сегодня то за долгожителя Кремля проголосовало бы более 76 %, за Грудинина чуть больше 7 %. Толи ВЦИОМ врёт, толи народ снова не пойдёт на выборы. А может 1600 опрошенных - это те кто пристроился к этой власти и живут припеваючи. Вот Юлия Норкина на передаче заливается смехом. Слушатели пишут ей и просят не ржать на передаче. Она отвечает, что смеялась и буду смеяться. Добавляет, что если у человека спазмы в голове то лучшее лекарство - занятие сексом. Я грешным делом подумал, что они этим сейчас и займутся. Сам Норкин промолчал. Вот как живут люди, которые за сотенной в карман не лезут. Давайте представим тех 20 миллионов человек, доход которых ниже прожиточного минимума, надо собираться на проклятую работу за которую ничего не платят, а тут радиоведущая заливается смехом. Нервы в кулак и на улицу.

Масла в огонь подлила К.Собчак. Направила в Верховный суд прошение об отмене регистрации Путина на выборах. Ксения напоминает о том, как в 2011 году действующий президент Медведев поддержал Путина, выдвигающегося на третий срок. Это было уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного иоли долгосрочного закрепления поста президента за своей группой. Она утверждает, что в годы Медведева Путин лишь формально прекращал занимать должность руководителя государства. Фактически он исполняет эти обязанности четвёртый срок подряд и выдвигается на пятый. В действительности это правда, но в Конституции Путин нашёл пробел и воспользовался этим. По закону он прав, а где моральная сторона самого В.Путина. Он ведь понимает, что руководит страной 18 лет и что страна в кризисе. Народ нищает, олигархи в содружестве с чиновниками по - прежнему грабят страну. Надо сказать Медведеву спасибо за то, что он продлил путинский срок на 2 года. Мы уже дано приехали и упёрлись в бетонную стену. Власть намерилась разрешить судьям управлять транспортом под мухой. Такого мир ещё не знал. И нет возмущений. Мы что согласны? Они народ давят в судах, теперь будут давить на дорогах. И таких случаев уже хоть отбавляй. Неужели до народа не доходит, что все месяцы идёт оголтелая пропаганда за Путина. Неужели нищета ничему нас не учит. Да у Грудиина есть счета за бугром, а у Путина нет? Почему Грудинин должен отличаться от чиновников, олигархов? Почему если у него есть возможность заработать пусть и не всегда честным путём. Однако он не забывает о своих рабочих. Зарплата достойная, займы с нулевыми процентами. Учёба детей на бесплатной основе. Почему никто не обращает внимание на высказывание молодого политика И.Драндина. "Кремлёвский доклад" - опубликованный министерством финансов США публикует 210 самых богатых граждан России. Конечно там есть и случайные люди, но 110 действительно богатейшие из богатейших, которые являются кошельком В.Путина. Думаю, что Путин не такой человек вокруг которого миллиардеры, а он при неограниченной власти будет нищим. Надо хоть чуть - чуть знать психологию человека. Кто не верит прочитайте книги В.Прибыловского "Перекличка В.Путина, В.Большакова "Охота за золотом Путина". Прояснит мозги без секса.

Оптимизм власти давно разваливает Россию, а вот оптимизм народа её убьёт окончательно.