Цена земли по китайским понятиям

Вопросы аренды или продажи земли актуальны и распространены во всем мире. В Казахстане, как известно, эти вопросы приобрели особую остроту, а случившиеся земельные митинги подтвердили, что к этой теме не будет равнодушен никто. И хотя аренда земли компаниями одной страны на территории другой — достаточно распространенная в мире практика, на мой взгляд, это не может быть для нас утешением. Так, например, из малоизвестных фактов можно привести аренду с последующей возможностью покупки для сельхознужд, компаниями из ОАЭ более 17 тысяч гектаров земли в Пакистане, или аренда на 99 лет южнокорейской компанией в 2008 году 1,3 млн. гектаров пахотных земель на Мадагаскаре для выращивания кукурузы. Известно о подобных планах и со стороны Саудовской Аравии. Сферы интересов саудовцев обширны: это и Вьетнам, и Австралия, и Египет.

Но наиболее активно в этом направлении работает Китай. И он не заморачивается вопросами демократии в странах к которым проявляет интерес. Даже наоборот, в таких странах как Судан, Зимбабве или Гвинея ему легче решать свои вопросы, поскольку принятие решений в этих странах бывает находится в руках нескольких или даже одного человека. Например, в 2009 году без особого шума Китай взял в долгосрочную аренду почти 3 млн. гектаров земли в Конго для производства пальмового масла. КНР начала завоевание африканского ресурсного рынка еще в прошлом столетии. И залогом успеха стало уже упомянутое игнорирование характера государственного управления в странах черного континента. Из Африки вывозят медь, олово, железные руды, бокситы.

В Зимбабве, например, китайцы добывают алмазы, платину и хром. Однако приоритетным ресурсом является, конечно, нефть. За ней Китай охотится в Анголе, Нигерии, Центральноафриканской Республике и Нигере, где также есть залежи урана. Еще один важнейший ресурс – земля. Так, например, КНР покупает земли в Эфиопии под «агрессивное» выращивание риса, которое тянет за собой истощение почвы и тяжелые экологические последствия. Торговый оборот Китая со странами Африки, например, в 2013 году составил 210 млрд. долларов, который в начале века составлял всего 10 млрд., превысив таким образом объем торговли с ЕС около 200 млрд. и особенно с США — 60 млрд. В ноябре 2014 года прогремел самый масштабный проект Поднебесной в Африке – с Нигерией был подписан контракт почти на 12 млрд. долл. на строительство прибрежной железной дороги протяженностью 1400 километра. Кроме того, для реализации проекта запланирована поставка китайского оборудования на сумму около 4 млрд. долл.

Предполагается, что контракт позволит создать 200 тыс. рабочих мест, большинство из которых, наверняка, окажутся китайскими. Стоит отметить, что китайская политика по строительству железных дорог заслуживает особого внимания. Чего только стоят проекты «Два океана» в Латинской Америке и «Новый Шелковый путь» в Азии, где рабочих мест будет не меньше. Китайские компании уже соорудили ГЭС в Гане, конгресс-центр и стадион в Экваториальной Гвинее, самый большой на континенте автобан в Кении и целый город в Анголе. А сейчас строят, например, огромную мечеть в Алжире. И это только самые известные проекты. По оценкам экспертов уже в начале XXI века в Африку Китаем было вложено более 50 млрд. долларов. Китай активно скупает недвижимость, производства, земли и инфраструктуру во всем мире. В зону его интересов попали и США с Европой, и Латинская Америка, и Ближний Восток. Согласно данным Ernst & Young, китайские инвестиции в США в прошлом году выросли на 23,9%, в страны Евросоюза — на 70%. По итогам года география деятельности китайских инвесторов охватывала 156 стран и регионов.

Но самый большой и постоянный интерес Китай проявляет к своим ближайшим соседям, и наибольших результатов, с точки зрения количества земли, взятой в аренду на длительные сроки, ему удалось добиться в России. Еще в 1991 году Советский Союз практически отдал 1500 кв. км советской земли Китаю. В октябре 2004 года в Пекине В. Путин подписал «Дополнительное соглашение о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части», где предусмотрена добровольная передача Китаю острова Тарабаров, части Большого Уссурийского острова в Хабаровском крае и острова Большой в Читинской области. В начале июня 2015 года правительство Забайкальского края подписало протокол о намерениях с компанией Хуаэ Синьбан, которая должна взять в аренду 115 тыс. га залежных земель и пастбищ в Забайкалье на 49 лет. Компания обещает инвестировать 24 млрд руб., а рабочих привезут из Китая. 928 тысяч га. китайцы арендовали на 49 лет под строительство Амазарского ЦБК в Могочинском районе Забайкальского края. Общая площадь арендованной китайцами в Забайкалье земли — 1, 84 млн. гектаров. То есть почти вся полоса лесов, примыкающих к государственной границе с Китаем отдана под вырубку. «Рубки ведутся китайскими гражданами, которые попутно уничтожают ресурсы охотничье-промысловых видов животных и рыбные ресурсы, причем не только на вырубаемых участках, но и на обширных сопредельных территориях», — написано в аналитической записке, подготовленной сотрудниками Забайкальского госуниверситета и государственного природного биосферного заповедника «Даурский».

В ряде регионов Дальнего Востока и Забайкалья в сфере лесозаготовок китайские предприниматели уже на сегодняшний день являются абсолютными монополистами. Совместные российско-китайские предприятия по переработке древесины чаще всего оказываются просто фикцией. Китайское правительство даже приняло закон, запрещающий закупку в России обработанных лесоматериалов. Покупается только необработанный лес. Непрерывным потоком груженые железнодорожные составы с необработанной древесиной движутся в сторону китайской границы. Необходимо отметить, что китайские предприятия, действующие на российской территории, очень часто не следуют нормам законодательства РФ, а являются фактически китайскими колониями, где действуют законы КНР.

Принципиально важно, что на всех производственных территориях китайцы стараются поднять свой государственный флаг и разместить информационные знаки на китайском языке. Согласно официально не афишируемому постановлению Госсовета КНР «О мерах по дальнейшей стабилизации проблемы занятости и распределения трудовых ресурсов», основные усилия должны быть направлены на расширение экспорта рабочей силы из Северо-Восточного Китая в малозаселенные сельскохозяйственные районы России, прилегающие к государственной границе. Китайским организациям предписывается изыскать возможности по переводу контрактов китайских рабочих с сезонной на круглогодичную занятость. При этом важное значение уделяется аренде земли и созданию компактных мест по проживанию граждан Китая. Получается, что власти Забайкальского края, желая сдать в аренду на 49 лет сотни гектаров российской земли, просто выполняют постановление Госсовета КНР.

31 декабря 2014 года президент Путин подписал указ о создании территорий опережающего развития (ТОР). А чуть позже премьер Медведев с гордостью сообщил, что определены первые три территории — в Хабаровском крае и Приморье. Фактически в ТОРах ограничивается действие российского законодательства, в том числе отменяется местное самоуправление. Согласно подписанному закону, эти территории на 70 лет (с правом пролонгирования) могут быть сданы в аренду иностранцам, иностранным рабочим не требуется разрешение на работу, нет ограничительных квот для завоза иностранной рабочей силы, вводится свободная таможенная зона, допускается изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества у граждан России по ходатайству управляющей компании. Кроме того, иностранцам позволяют добывать и вывозить минералы, углеводороды, вырубать лес, ловить рыбу, отстреливать животных в любом количестве и без возмещения убытков. Резиденты ТОРов будут платить пониженные тарифы страховых взносов. И все это объясняется опережающим экономическим развитием территорий. На деле же это означает, что у китайцев более нет никаких ограничений по проникновению на территорию России и вывозу в Поднебесную природных ресурсов.

Очень агрессивно ведет себя Китай и при демаркации границ с соседствующими с ним государствами. Практически нет соседа, к которому Китай не имел бы территориальных претензий. У Китая по-прежнему есть территориальные претензии к Индии, Вьетнаму, Филиппинам и Малайзии. Недавно министерство иностранных дел Китая сообщило, что в Южно-Китайском море на рифах архипелага Наньша (Спратли) практически закончены работы по созданию искусственных островов. Китай прирастил себе 8 кв. км земель, которые будут использоваться для строительства военных и гражданских объектов. И это при том, что архипелаг Спратли является спорным. На него претендуют помимо КНР Вьетнам, Малайзия, Бруней, Тайвань и Филиппины. Эксперт по китайской внешней политике Института государственной политики имени Ли Куан Ю в Сингапуре Хуан Цзин в интервью The Wall Street Journal заметил: «Китай может теперь сказать своему народу, что добился того, чего хотел. Китай, таким образом, показывает, что обладает инициативой и может делать все, что считает соответствующим его интересам». Напомню, что при демаркации границы свои земли Китаю отдали Россия, Таджикистан, Киргизия и Казахстан. Тысячи километров бывшего СССР в итоге перешли КНР.

Примечательно, что при возникновении территориальных споров, Китай использует т.н. метод «отложенного спора». Этот метод сводится к тому, чтобы вывести погранично-территориальные споры за рамки двухсторонних международных отношений и дождаться, пока «созреют условия» для решения вопроса на приемлемых для Китая, а еще лучше — просто на китайских условиях. Таким образом, за последние 25 лет Китай получил от России столько земли, сколько не смог заполучить в течение полутора веков. «Всякие уступки и колебания с нашей стороны, как доказывал опыт, понимаются китайцами как проявление слабости и поощряют их к дальнейшим вымогательствам», — писал еще в начале XX века военный министр царской России Владимир Сухомлинов.

А что же мы? Наши малограмотные чиновники с отсутствующим государственным мышлением, до сих пор не могут ясно и четко сформулировать позицию нашей страны по затронутой теме. Даже несколько фактов и цифр, приведенных в этой статье, показывают огромную важность и сложность поднимаемых вопросов. Мы, маленький сосед Китая, находящийся под неусыпным контролем в зоне его стратегических интересов, не имеем даже института по изучению красного Дракона. Такая беспечность может нам очень дорого обойтись.