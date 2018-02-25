Чем отличался день создания Рабоче-Крестьянской Красной армии от нынешнего официального "Дня защитника Отечества"?

В рядах первой во время Великой Отечественной воевали и погибли сыновья Сталина, Фрунзе, Микояна, Хрущева, Луначарского, приемный сын и племянник Ворошилова. Воевала даже дочь Кирова, сын Чапаева. Сын Инессы Арманд тоже погиб на фронте...

Кто из сыновей новой "демократической элиты" хотя бы служил в армии?

P.S. Письмо Владимира Багирова своему отцу Мирджафару Багирову (многолетний первый секретарь компартии Азербайджана, который типа там всех посадил-расстрелял): "Дорогой папа! Вот уже два с половиной месяца, как я нахожусь не на своем месте, кушаю даром хлеб, который сейчас так дорог, сижу, когда Родина в опасности, когда тысячи сынов сражаются на фронтах отечественной войны, не щадя ни своей жизни ни крови. А я тем более, должен быть там, где самый жаркий бой, потому что я твой сын, сын нашей Родины, сын нашей партии. Если бы ты знал, как мне стыдно смотреть людям в глаза, что я молодой, здоровый и сижу в тылу.

Прошу тебя ускорь мой отъезд на фронт, согласен воевать на чем угодно, не нужно мне их прославленных самолетов, которые жду уже два с половиной месяца, согласен лететь даже на У-2, и то буду воевать, не буду без дела. Еще неделю могу потерпеть, а потом еду в первую же часть, какую встречу, и на фронт.

Жду с нетерпением отправки на фронт и докажу, что твой сын достоин своего отца и Родины.

Целую крепко, твой Владимир

4.2.43." 5 июня 1943 г. в бою под городом Обоянь, отражая налет на аэродром, Владимир сбил немецкий бомбардировщик Ю-88. Израсходовав весь запас боекомплекта, Владимир таранил немецкий истребитель. Оба самолета взорвались в воздухе. За этот подвиг гвардии старший лейтенант Владимир-Джахангир Багиров посмертно был награжден орденом Ленина.