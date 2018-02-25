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Московский листок

Чем отличался день создания Рабоче-Крестьянской Красной армии от нынешнего официального "Дня защитника Отечества"?

Опубликовано 25.02.2018 автором Александр Степанов в разделе комментариев 3

армия ссср рф
Чем отличался день создания Рабоче-Крестьянской Красной армии от нынешнего официального "Дня защитника Отечества"?

В рядах первой во время Великой Отечественной воевали и погибли сыновья Сталина, Фрунзе, Микояна, Хрущева, Луначарского, приемный сын и племянник Ворошилова. Воевала даже дочь Кирова, сын Чапаева. Сын Инессы Арманд тоже погиб на фронте...

Кто из сыновей новой "демократической элиты" хотя бы служил в армии?

P.S. Письмо Владимира Багирова своему отцу Мирджафару Багирову (многолетний первый секретарь компартии Азербайджана, который типа там всех посадил-расстрелял):

"Дорогой папа! Вот уже два с половиной месяца, как я нахожусь не на своем месте, кушаю даром хлеб, который сейчас так дорог, сижу, когда Родина в опасности, когда тысячи сынов сражаются на фронтах отечественной войны, не щадя ни своей жизни ни крови. А я тем более, должен быть там, где самый жаркий бой, потому что я твой сын, сын нашей Родины, сын нашей партии. Если бы ты знал, как мне стыдно смотреть людям в глаза, что я молодой, здоровый и сижу в тылу.
Прошу тебя ускорь мой отъезд на фронт, согласен воевать на чем угодно, не нужно мне их прославленных самолетов, которые жду уже два с половиной месяца, согласен лететь даже на У-2, и то буду воевать, не буду без дела. Еще неделю могу потерпеть, а потом еду в первую же часть, какую встречу, и на фронт.
Жду с нетерпением отправки на фронт и докажу, что твой сын достоин своего отца и Родины.
Целую крепко, твой Владимир
4.2.43."

5 июня 1943 г. в бою под городом Обоянь, отражая налет на аэродром, Владимир сбил немецкий бомбардировщик Ю-88. Израсходовав весь запас боекомплекта, Владимир таранил немецкий истребитель. Оба самолета взорвались в воздухе. За этот подвиг гвардии старший лейтенант Владимир-Джахангир Багиров посмертно был награжден орденом Ленина.



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Всего комментариев к статье: 3
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ElenaGolunovaOfficial
ElenaGolunovaOfficial написал 25.02.2018 02:18
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Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой.
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Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест.
Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия.
У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями.
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(без названия)
!!!QQQJATOTBOGJASNO!!!&& написал 25.02.2018 01:40
-Было Поколение Героев, а его - таки сменило поколено ублюдков! Печально все это, если лучшие люди страны гибнут за то, чтобы какой-то алкаш-робот, по пяьни запоровший деталь, мечтал жидь, как у польше и работать на хазяина - то таки да...
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patriceln60
patriceln60 написал 25.02.2018 01:09
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