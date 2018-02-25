Чем отличался день создания Рабоче-Крестьянской Красной армии от нынешнего официального "Дня защитника Отечества"?

В рядах первой во время Великой Отечественной воевали и погибли сыновья Сталина, Фрунзе, Микояна, Хрущева, Луначарского, приемный сын и племянник Ворошилова. Воевала даже дочь Кирова, сын Чапаева. Сын Инессы Арманд тоже погиб на фронте...
Кто из сыновей новой "демократической элиты" хотя бы служил в армии?
P.S. Письмо Владимира Багирова своему отцу Мирджафару Багирову (многолетний первый секретарь компартии Азербайджана, который типа там всех посадил-расстрелял):
"Дорогой папа! Вот уже два с половиной месяца, как я нахожусь не на своем месте, кушаю даром хлеб, который сейчас так дорог, сижу, когда Родина в опасности, когда тысячи сынов сражаются на фронтах отечественной войны, не щадя ни своей жизни ни крови. А я тем более, должен быть там, где самый жаркий бой, потому что я твой сын, сын нашей Родины, сын нашей партии. Если бы ты знал, как мне стыдно смотреть людям в глаза, что я молодой, здоровый и сижу в тылу.
Прошу тебя ускорь мой отъезд на фронт, согласен воевать на чем угодно, не нужно мне их прославленных самолетов, которые жду уже два с половиной месяца, согласен лететь даже на У-2, и то буду воевать, не буду без дела. Еще неделю могу потерпеть, а потом еду в первую же часть, какую встречу, и на фронт.
Жду с нетерпением отправки на фронт и докажу, что твой сын достоин своего отца и Родины.
Целую крепко, твой Владимир
4.2.43."
5 июня 1943 г. в бою под городом Обоянь, отражая налет на аэродром, Владимир сбил немецкий бомбардировщик Ю-88. Израсходовав весь запас боекомплекта, Владимир таранил немецкий истребитель. Оба самолета взорвались в воздухе. За этот подвиг гвардии старший лейтенант Владимир-Джахангир Багиров посмертно был награжден орденом Ленина.
ElenaGolunovaOfficial написал 25.02.2018 02:18
Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой.
Тут вы сможете задать любой волнующий Вас вопрос сильнейшему экстрасенсу 13 битвы экстрасенсов.
Официальный сайт Елены Голуновой
Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест.
Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия.
У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями.
Наш сайт https://golunova-elena.ru/
!!!QQQJATOTBOGJASNO!!!&& написал 25.02.2018 01:40
patriceln60 написал 25.02.2018 01:09
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